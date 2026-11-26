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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Inizia il Primo tempo.18:46
Tiro respinto. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dies Janse.18:49
Fallo di Justin Roth (FC Thun).18:50
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tiro respinto. Julian Brandt (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Marcos Leonardo.18:51
Gol! Ajax 1, FC Thun 0. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Oliver Edvardsen.18:51
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).18:55
Dies Janse (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tentativo fallito. Marcos Leonardo (Ajax) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Abdellah Ouazane.18:57
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Olivier Mambwa (FC Thun).18:57
Tentativo fallito. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Furkan Dursun in seguito a un contropiede.18:59
Tentativo fallito. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Brighton Labeau.19:01
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Oliver Edvardsen (Ajax).19:02
Furkan Dursun (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Fallo di Dies Janse (Ajax).19:03
Tiro respinto. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Daley Blind.19:05
Tiro respinto. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro da centro area.19:05
Tentativo fallito. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Julian Brandt.19:05
Tiro respinto. Brighton Labeau (FC Thun) un colpo di testa da centro area. Assist di Fabio Fehr con cross.19:06
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Fallo di Rayane Bounida (Ajax).19:07
Tiro respinto. Jan Bamert (FC Thun) un colpo di testa da centro area. Assist di Fabio Fehr con cross.19:07
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Dies Janse (Ajax).19:07
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Ajax).19:08
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Olivier Mambwa (FC Thun).19:09
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).19:10
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Julian Brandt (Ajax) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Abdellah Ouazane.19:11
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).19:11
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).19:12
Sofyan Amrabat (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nils Reichmuth (FC Thun).19:13
Tiro respinto. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Oliver Edvardsen.19:15
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Jan Bamert (FC Thun).19:15
Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Ajax) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:16
Nico Maier (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Sofyan Amrabat (Ajax).19:16
Fallo di Nico Maier (FC Thun).19:17
Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Nico Maier (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Thilo Kehrer (Ajax).19:19
Thilo Kehrer (Ajax) e' ammonito per fallo.19:19
Tiro parato. Furkan Dursun (FC Thun) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:21
Fuorigioco. Abdellah Ouazane(Ajax) prova il lancio lungo, ma Julian Brandt e' colto in fuorigioco.19:23
Fallo di Justin Roth (FC Thun).19:24
Rayane Bounida (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tentativo fallito. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Julian Brandt.19:25
Gol! Ajax 2, FC Thun 0. Marcos Leonardo (Ajax) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdellah Ouazane in seguito a un contropiede.19:26
Gara momentaneamente sospesa, Jan Bamert (FC Thun) per infortunio.19:28
Gara riprende.19:29
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Sofyan Amrabat (Ajax).19:29
Sostituzione, FC Thun. Nicolas Bürgy sostituisce Jan Bamert per infortunio.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Nico Maier (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Fallo di Sofyan Amrabat (Ajax).19:32
Primo tempo terminato, Ajax 2, FC Thun 0.19:34
Inizia il Secondo tempo Ajax 2, FC Thun 0.19:50
Tiro parato. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mattias Käit.19:52
Marco Bürki (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Marcos Leonardo (Ajax).19:52
Tiro parato. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayane Bounida.19:54
Tiro parato. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Leonardo.19:55
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Niklas Steffen (FC Thun).19:55
Tentativo fallito. Daley Blind (Ajax) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Julian Brandt con cross da calcio d'angolo.19:56
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).19:56
Dies Janse (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Tiro parato. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Julian Brandt.19:58
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).19:59
Thilo Kehrer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tiro parato. Abdellah Ouazane (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julian Brandt.20:00
Tiro parato. Julian Brandt (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:02
Tiro parato. Furkan Dursun (FC Thun) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nils Reichmuth.20:03
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Rayane Bounida (Ajax).20:03
Sostituzione, Ajax. Steven Berghuis sostituisce Oliver Edvardsen.20:04
Sostituzione, Ajax. Mohamed Abdalla sostituisce Julian Brandt.20:04
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Daley Blind (Ajax).20:05
Brighton Labeau (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:07
Fallo di Dies Janse (Ajax).20:07
Sostituzione, FC Thun. Tom Strannegård sostituisce Olivier Mambwa.20:07
Sostituzione, FC Thun. Nassim Zoukit sostituisce Mattias Käit.20:07
Sostituzione, FC Thun. Patrik Kristal sostituisce Nils Reichmuth.20:07
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Niklas Steffen (FC Thun).20:08
Fallo di Nicolas Bürgy (FC Thun).20:13
Marcos Leonardo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Ajax-Thun è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (53.320 posti).
Arbitra Mikkel Redder, con gli assistenti Deniz Yurdakul e René Risum; quarto ufficiale Jakob Sundberg. Al VAR Jonas Hansen, assistito da Michael Tykgaard.
L'Ajax è 11° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 3 subiti.
Il Thun è 20° con 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 3 subiti.
In casa l'Ajax ha fatto 3 punti in 1 partita (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Thun ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite dell'Ajax in Conference League (dalla più recente): Midtjylland-Ajax 1-6, Ajax-Atalanta 2-0, Hajduk Split-Ajax 2-1 (V-V-P).
Le ultime 3 partite del Thun in Conference League (dalla più recente): Thun-Heart of Midlothian 3-1, Thun-Hajduk Split 0-1, Twente-Thun 1-0 (V-P-P).
Il miglior marcatore dell'Ajax in Conference League: Tolu Arokodare con 3 gol.
I migliori marcatori del Thun in Conference League: Brighton Labeau e Furkan Dursun con 1 gol.
In panchina Míchel Sánchez per l'Ajax e Gian-Luca Privitelli per il Thun.
È il primo incontro fra Ajax e Thun in Conference League.
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Thun-Ajax 2-4 del 2 novembre 2005 (Champions League).
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Ajax
|Thun
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|9
|3
|Gol subiti
|3
|3
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Possesso palla (%)
|62.6
|42.6
|Passaggi
|1867
|959
|Passaggi riusciti
|1676
|661
|Precisione nei passaggi (%)
|89.8
|68.9
|Tiri
|43
|26
|Tiri in porta
|22
|12
|Tiri in porta sul totale (%)
|51.2
|46.2
|Cross
|65
|40
|Cross riusciti
|19
|8
|Duelli vinti
|125
|166
|Duelli persi
|140
|229
|Calci d'angolo a favore
|21
|7
|Calci d'angolo contro
|14
|14
|Falli subiti
|37
|29
|Falli commessi
|29
|68
|Contrasti
|36
|65
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|63.1
|Fuorigioco
|3
|5
|Ammonizioni
|3
|7
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Ajax-Thun in diretta tv e streaming
Ajax-Thun si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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