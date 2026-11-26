Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Ajax-Thun è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (53.320 posti).

Arbitra Mikkel Redder, con gli assistenti Deniz Yurdakul e René Risum; quarto ufficiale Jakob Sundberg. Al VAR Jonas Hansen, assistito da Michael Tykgaard.

L'Ajax è 11° nella classifica della fase campionato con 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 3 subiti.

Il Thun è 20° con 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 3 subiti.

In casa l'Ajax ha fatto 3 punti in 1 partita (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Thun ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 3 partite dell'Ajax in Conference League (dalla più recente): Midtjylland-Ajax 1-6, Ajax-Atalanta 2-0, Hajduk Split-Ajax 2-1 (V-V-P).

Le ultime 3 partite del Thun in Conference League (dalla più recente): Thun-Heart of Midlothian 3-1, Thun-Hajduk Split 0-1, Twente-Thun 1-0 (V-P-P).

Il miglior marcatore dell'Ajax in Conference League: Tolu Arokodare con 3 gol.

I migliori marcatori del Thun in Conference League: Brighton Labeau e Furkan Dursun con 1 gol.

In panchina Míchel Sánchez per l'Ajax e Gian-Luca Privitelli per il Thun.

È il primo incontro fra Ajax e Thun in Conference League.

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Thun-Ajax 2-4 del 2 novembre 2005 (Champions League).

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Ajax Thun Partite giocate 3 3 Vittorie 2 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 2 Gol segnati 9 3 Gol subiti 3 3 Gol subiti per partita 1.0 1.0 Possesso palla (%) 62.6 42.6 Passaggi 1867 959 Passaggi riusciti 1676 661 Precisione nei passaggi (%) 89.8 68.9 Tiri 43 26 Tiri in porta 22 12 Tiri in porta sul totale (%) 51.2 46.2 Cross 65 40 Cross riusciti 19 8 Duelli vinti 125 166 Duelli persi 140 229 Calci d'angolo a favore 21 7 Calci d'angolo contro 14 14 Falli subiti 37 29 Falli commessi 29 68 Contrasti 36 65 Contrasti vinti (%) 66.7 63.1 Fuorigioco 3 5 Ammonizioni 3 7 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Ajax-Thun in diretta tv e streaming

Ajax-Thun si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.