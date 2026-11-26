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Benvenuti alla diretta scritta di Borac Banja Luka-Atalanta, gara valida per la giornata 4 della League Phase di Conference League 2026-2027. Si gioca al Gradski Stadion di Banja Luka.18:55

Il Borac Banja Luka è secondo nel campionato bosniaco con 34 punti in 13 giornate, a -3 dalla vetta occupata dal Zrinjski Mostar. La squadra di Vinko Marinovic arriva dalla netta vittoria per 4-0 sul campo dello Zeljeznicar Sarajevo. Non benissimo, invece, in Conference League finora per i bosniaci. Solo una vittoria in tre gare. Hanno sempre perso in trasferta: prima contro il Panathinaikos (2-1), l'ultima contro il Mjällby per 2-0 nella precedente giornata.19:07

L'Atalanta arriva dal pirotecnico 4-4 contro l'Inter, col pareggio in extremis grazie al rigore di Kessié. La Dea ha dato una risposta importante dopo un periodo non facile, anche considerando la vittoria precedente contro il Monza. Prima della pausa per Nazionali, infatti, l'Atalanta non vinceva più né in campionato né in Conference League. Le ultime due gare in Europa, infatti, sono l'1-1 in casa con il Kairat Almaty e la sconfitta contro l'Ajax.19:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Borac Banja Luka si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Jurkas - Cipetic, Meijers, Carolina, S.Herrera - Jojic, Deket, Hiros - Sijaric, Juricic, Vukovic. All. Vinko Marinovic. A disposizione: Shishkovski, Cetkovic - Ridan, Rogan, Sanicanin, Pascual - Grahovac, Kukavica, Ogrinec, Milak, Vranjes - Romera.20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Sportiello - Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi - Éderson, Pasalic - Zalewski, Raspadori, Rowe - Scamacca. All. Maurizio Sarri. A disposizione: Sanzogni, Pardel - Bellanova, Obric, Kristensen - Gaetano, Samardzic, Elmas, Kessié - K.Sulemana, De Ketelaere, Krstovic.20:09

Sono tre i cambi operati dal Vinko Marinovic rispetto all'ultima di campionato. Fuori Roguljic dalla linea mediana e arretra Hiros a fare compagnia a Jojic e Deket. Nel tridente d'attacco resta solo Vukovic affiancato Sijaric e Juricic20:18

Sono 5 i cambi operati da Sarri rispetto alla sfida di domenica contro l'Inter. In attacco resta solo Zalewski: col polacco spazio a Raspadori, Rowe e Scamacca dal 1'. Bernasconi prende il posto di Bellanova, con Zappacosta che parte a destra. Sempre Sportiello in porta, ovviamente, dopo l'infortunio di Carnesecchi che ha rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Carnesecchi si è già sottoposto a intervento chirurgico.20:15

Per l'Atalanta è la seconda sfida, nella propria storia, contro una squadra bosniaca. Ai preliminari di Europa League della stagione 2018/2019, la Dea - all'epoca allenata da Gasperini - affrontò l'FK Sarajevo. Dopo il 2-2 casalingo, che lasciò qualche perplessità, arrivò il clamoroso 8-0 al ritorno che qualificò i nerazzurri. In quel tabellino entrarono Palomino, Papu Gomez (doppietta), Masiello, aut. Ahmetovic e Musa Barrow (tripletta).19:03

Il direttore di gara sarà il belga Nathan Verboomen. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Hillaert e Toeback e dal quarto ufficiale, il sig. Jasper Vergoote. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Bert Put (VAR) e Wesli De Cremer (AVAR).18:58

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa. Tutto esaurito lo stadio del Borac21:01

3' SUBITO ATALANTA!!! Raspadori ci prova col mancino dal limite, centra la porta, ma trova un Jurkas attento21:04

5' L'Atalanta fa possesso cercando sbocchi. Raspadori pimpante, devono ancora carburare Zalewski e Scamacca21:07

6' Juricic in pressione, Sportiello non vuole rischiare e spazza via21:07

7' Ancora Juricic che viene messo giù da Kolasinac. Siamo molto lontani dalla porta, ma la squadra di casa comincia a guadagnare terreno21:08

8' OCCHIO AL BORAC!!! Herrera da sinistra in direzione di Juricic, Kolasinac riesce a toccare quanto basta per mandare in angolo21:08

9' DI NUOVO ATALANTA!!! Dentro l'area Ederson riesce ad evitare la marcatura dei difensori del Borac, esce però Jurkas a chiudere lo specchio al brasiliano. Seconda chance importantissima per la Dea21:10

11' Transizione del Borac tentata da Hiros, ma Pasalic riesce a ripiegare e a recuperare palla senza commettere fallo21:12

12' L'ATALANTA SI MANGIA UN GOL!!! Rowe recupera un grandissimo pallone, Scamacca guida la transizione e serve Raspadori che controlla e calcia verso la porta senza però centrare lo specchio. Si poteva fare meglio qua21:13

13' E attenzione perché c'è anche la prima conclusione del Borac. Herrera per Juricic che prova a mandarla sul palo più lontano, ma non riesce a imprimere potenza21:14

14' In realtà la conclusione di Juricic non è precisa, tutt'altro, ma a sorprendere è il grande spazio che ha avuto nell'area dell'Atalanta. Occhio a lui21:15

15' PASALIC VICINO AL GOL!!! E siamo a 4 occasioni. Rowe manda al tiro Pasalic, ma il suo sinistro sfiora soltanto il palo21:16

17' Meijers stende in campo aperto Rowe. Giallo per il difensore del Borac21:17

18' Niente di fatto sul calcio di punizione. Kolasinac, giocatore bosniaco, fa fallo in attacco21:18

20' Ederson si porta fino all'area di rigore, cerca Scamacca sul secondo palo ma l'ex West Ham non arriva sul pallone21:20

22' GOL! BORAC-Atalanta 1-0. Rete di Luka Juricic. E passano in vantaggio i bosniaci col loro giocatore più pericoloso. Bellissima apertura di Hiros per Vukovic, cross toccato da Sijaric, che diventa un assist per Juricic che si gira, evitando Kolasinac, e piega Sportiello.21:56

23' Primo gol nella competizione per Juricic, fanno 14 reti in tutte le competizioni quest'anno per il classe '9621:25

25' Prova a reagire l'Atalanta con Rowe che guadagna un angolo da destra21:26

29' GOL! BORAC-Atalanta 2-0. Rete di Matej Deket. E arriva il clamoroso doppio vantaggio per la squadra bosniaca. Magico corridoio trovato da Juricic per Vukovic, non difende nessuno sulla fascia destra e Vukovic ha tutto il tempo per rientrare sul destro e trovare Deket che davanti a Sportiello firma il raddoppio.21:57

30' E sono due i gol di Matej Deket nella competizione. Un 17enne21:32

30' 59% di possesso palla per l'Atalanta dopo la prima mezz'ora di gioco...21:33

32' Giallo per Sijaric dopo una spallata su Rowe. Giusto il cartellino21:32

33' Non è ancora partito il calcio di punizione, ma Rowe fa presente all'arbitro di aver ricevuto una gomitata piuttosto che una spallata. Vorrebbe il rosso per Sijaric 21:34

34' Ancora Rowe che cerca di far valere la sua tecnica. Da solo contro tre, l'ex Marsiglia si prende l'angolo21:35

37' Ancora un tentativo di trovare Juricic che questa volta viene anticipato da Scalvini. Il Borac guadagna comunque un buon calcio di punizione per fallo di Zalewski su Vukovic21:39

40' Arriva un giallo per Rowe per il fallo in tackle su Sijaric21:40

42' Fallo di Kolasinac sul solito Juricic. Comincia a perdere la pazienza Sarri in panchina: non crede a quello che sta vedendo. E dire che l'Atalanta, prima dei gol del Borac, aveva avuto 4 occasioni da gol.21:43

44' Palla per Scamacca che viene anticipato, diventa una palla buona per Raspadori ma anche il trequartista dell'Atalanta viene anticipato al momento di andare al tiro. Grande intervento di Jojic21:45

45' 2 minuti di recupero...21:46

45'+1' Raspadori col destreo a giro, murato. Atalanta che torna a farsi vedere in area quanto meno21:46

45'+1' Ci prova anche Rowe con una serpentina in area. Ne salta due, ma non Deket, l'autore del 2-0. Che recupera il possesso21:47

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Atalanta sotto in Bosnia. Sta vincendo 2-0 il Borac grazie ai gol di Juricic e Deket.21:48

Primo tempo a dir poco surreale. L'Atalanta parte forte volendo il vantaggio immediato. Ci provano Raspadori, Ederson, ancora Raspadori e Pasalic. Occasioni vere e importanti, ma la squadra di Sarri non trova il gol. Segna invece il Borac con una splendida azione che porta al gol Juricic. E, da quel momento, l'Atalanta esce addirittura dal campo, subendo anche il 2-0 di Deket.21:50

La partita si può riaprire, assolutamente. Basti vedere quanto ha fatto il Milan nel pomeriggio: sotto 2-0 ad Atene contro l'Olympiacos fino al 49', ha vinto 4-2. Quindi c'è il tempo per rimettere questa partita in carreggiata, ma serve un altro tipo di atteggiamento. Sembrava, quasi, che i giocatori dell'Atalanta - o alcuni di loro - non ci credessero neanche. E, soprattutto, quando si arriva nell'area avversaria bisogna essere più precisi. Come detto, l'Atalanta ha avuto le sue occasioni.21:53

I risultati sugli altri campi: Sporting Braga-KuPS 2-0, CSKA Sofia-Trabzonspor 1-0, Friburgo-Twente 1-0, Gent-Stella Rossa 1-0, Hajduk Spalato-St Truiden 0-1, Inter Escaldes-FC Copenaghen 1-0, Nordsjaelland-Panathinaikos 0-121:59

E, con questi risultati, l'Atalanta sarebbe addirittura 24esima a quota 4 punti in classifica. Ricordiamo che in Conference League si giocano 6 partite e non 8 e, quindi, si chiuderà tutto il 17 dicembre con Atalanta-Mjällby.22:01

46' SI RIPARTE!!!22:04

47' DOPPIO CAMBIO SARRI!!!! Come ci immaginavamo, Sarri opera un paio di cambi per dimenticare il primo tempo. Spazio per Kessié che prende il posto di Ederson22:03

47' Dentro anche Bellanova al posto di Bernasconi. Zappacosta fisso a sinistra.22:04

47' Prima chance per l'Atalanta sugli sviluppi del corner, ma la difesa del Borac spazza l'area22:06

48' OCCASIONE ZALEWSKI!!! Il polacco entra in area e calcia, ma trova i guantoni di Jurkas che resta attentissimo. Non c'è poi nessuno a provare il tap-in22:07

50' Fallo di Pasalic che viene ammonito. In ritardo il capitano dell'Atalanta su Vukovic, ma un po' troppo severo questo cartellino22:09

51' Occhio ai cross di Herrera e Cipetic, sul secondo ci arriva Sportiello che anticipa tutti intercettando. Il Borac prova a essere percioloso nonostante il 2-022:10

53' PASALIC SI MANGIA UN GOL!!! E questa era una grande giocata dell'Atalanta. Rowe fantastico nella sua transizione, palla d'oro per Pasalic, che calcia però alto davanti a Jurkas.22:12

56' Raspadori cerca Rowe sul secondo palo, ma viene anticipato da Cipetic che si lamenta per una spinta. Per l'arbitro è angolo22:15

57' DOPPIO CAMBIO BORAC!!! I bosniaci stanno perdendo terreno e arrivano subito forze fresche. Ogrinec fa rifiatare Jojic22:15

58' Fuori anche Sijaric che lascia il posto a Rogan22:16

58' CHE ERRORE DEL BORAC!!! Jurkas sbaglia il rinvio, diventa un palla d'oro per Rowe ma anche lui manca la porta da buonissima posizione22:16

59' DOPPIO CAMBIO SARRI!!! Altre due sostituzioni per la Dea. Tocca a De Ketelaere al posto di Raspadori22:16

59' C'è anche la staffetta dei numero 9. Fuori Scamacca per Krstovic22:17

60' Vukovic lotta su ogni pallone e conquista un calcio di punizione sull'opposizione di Scalvini22:19

61' Ci prova proprio Vukovic su calcio di punizione, palla in angolo dopo la deviazione della barriera22:19

62' ANCORA VUKOVIC!!! De Ketelaere mette fuori sul calcio d'angolo dei bosniaci, c'è però Vukovic che ci prova dai 20 metri non mandando tanto lontano al palo alla sinistra di Sportiello22:21

64' Gioco fermo. A terra Cipetic che è rimasto a terra mentre cercava di arginare, nell'azione precedente, Rowe. Sembra costretto al cambio22:23

66' Si riparte e si fa male anche Carolina, messo giù da Krstovic22:25