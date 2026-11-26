PREPARTITA

Brann-AGF è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen (17.950 posti).

Arbitra Antoniou Menelaus, con gli assistenti Pavlos Georgiou e Stefanos Anastasiou; quarto ufficiale Ioanni Christodoulou. Al VAR Dimitris Solomou, assistito da Rovertos Kosta.

Il Brann è 6° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 3 subiti.

L'AGF è 24° con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 1 gol fatti e 2 subiti.

In casa il Brann ha fatto 3 punti in 1 partita (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'AGF ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 3 partite del Brann in Conference League (dalla più recente): Sint-Truiden-Brann 1-1, Kauno Žalgiris-Brann 1-4, Brann-Lincoln Red Imps 2-1 (N-V-V).

Le ultime 3 partite dell'AGF in Conference League (dalla più recente): AGF-Sporting Braga 0-0, AGF-Egnatia Rrogozhinë 1-1, Gent-AGF 1-0 (N-N-P).

I migliori marcatori del Brann in Conference League: Niklas Castro e Noah Holm con 3 gol.

Il miglior marcatore dell'AGF in Conference League: James Bogere con 1 gol.

In panchina Eirik Horneland per il Brann e Jakob Poulsen per l'AGF.

È il primo incontro fra Brann e AGF in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Brann AGF Partite giocate 3 3 Vittorie 2 0 Pareggi 1 2 Sconfitte 0 1 Gol segnati 7 1 Gol subiti 3 2 Gol subiti per partita 1.0 0.7 Possesso palla (%) 65.4 45.5 Passaggi 1903 1293 Passaggi riusciti 1641 1074 Precisione nei passaggi (%) 86.2 83.1 Tiri 37 19 Tiri in porta 23 8 Tiri in porta sul totale (%) 62.2 42.1 Cross 48 34 Cross riusciti 15 8 Duelli vinti 139 124 Duelli persi 177 137 Calci d'angolo a favore 28 9 Calci d'angolo contro 7 23 Falli subiti 35 37 Falli commessi 40 33 Contrasti 41 40 Contrasti vinti (%) 56.1 67.5 Fuorigioco 8 2 Ammonizioni 4 5 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Brann-AGF in diretta tv e streaming

Brann-AGF si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.