Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
Inizia il Primo tempo.18:45
Tiro parato. Jacob Andersen (AGF) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tobias Bech con passaggio filtrante.18:51
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Tobias Mølgaard (AGF).18:51
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di Tobias Mølgaard (AGF).18:53
Fallo di mano di Niklas Castro (Brann).18:54
Fallo di mano di Tobias Bech (AGF).18:55
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).18:56
Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Callum McCowatt (AGF).18:58
Leo Cornic (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di mano di Gift Links (AGF).18:58
Tiro respinto. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristall Ingason.18:59
Tentativo fallito. Gift Links (AGF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Tobias Bech.19:02
Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Jonas Torsvik (Brann).19:06
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:07
Kristall Ingason (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tobias Bech (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Noah Holm (Brann).19:08
Gol! Brann 0, AGF 1. Tobias Bech (AGF) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:14
Kristall Ingason (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di mano di Stefen Tchamche (AGF).19:15
Tiro respinto. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Niklas Castro.19:17
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Colin Rösler (AGF).19:17
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ulrik Mathisen.19:18
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Tobias Mølgaard (AGF).19:18
Tiro respinto. Jonas Torsvik (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Castro con cross.19:19
Tiro respinto. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:19
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Leo Cornic (Brann).19:21
Tiro respinto. Colin Rösler (AGF) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Tobias Bech.19:23
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:23
Gol! Brann 0, AGF 2. Daníel Grétarsson (AGF) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Kristian Arnstad con cross da calcio d'angolo.19:24
Tentativo fallito. Tobias Bech (AGF) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Gift Links con cross.19:26
Fallo di Callum McCowatt (AGF).19:27
Kristall Ingason (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Kristian Arnstad (AGF).19:28
Tentativo fallito. Ulrik Mathisen (Brann) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Joachim Soltvedt con cross da calcio d'angolo.19:28
Tobias Bech (AGF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Kristall Ingason (Brann).19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Primo tempo terminato, Brann 0, AGF 2.19:31
Inizia il Secondo tempo Brann 0, AGF 2.19:47
Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Joachim Soltvedt.19:47
Rigore concesso da Tobias Bech (AGF) per un fallo di mano in area.19:48
Decisione VAR: rigore Brann.19:48
Gol! Brann 1, AGF 2. Niklas Castro (Brann) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.19:53
Tentativo fallito. Jacob Andersen (AGF) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:56
Gol! Brann 1, AGF 3. Stefen Tchamche (AGF) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum McCowatt.19:58
Fallo di Kristian Arnstad (AGF).20:00
Niklas Jensen Wassberg (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kristall Ingason.20:01
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ulrik Mathisen.20:01
Tobias Bech (AGF) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gift Links.20:02
Gol! Brann 1, AGF 4. Magnus Knudsen (AGF) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:02
Tiro respinto. Callum McCowatt (AGF) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kristian Arnstad.20:04
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Niklas Jensen Wassberg (Brann).20:04
Tentativo fallito. Colin Rösler (AGF) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristian Arnstad con cross da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,AGF. Calcio d'angolo causato da Leo Cornic (Brann).20:05
Tentativo fallito. Tobias Bech (AGF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Callum McCowatt da calcio d'angolo.20:06
Daníel Grétarsson (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Noah Holm (Brann).20:06
Sostituzione, AGF. James Bogere sostituisce Stefen Tchamche.20:07
Sostituzione, AGF. Markus Solbakken sostituisce Callum McCowatt.20:07
Fallo di Magnus Knudsen (AGF).20:08
Kristall Ingason (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fuorigioco. Noah Holm(Brann) prova il lancio lungo, ma Ulrik Mathisen e' colto in fuorigioco.20:09
Fallo di mano di Leo Cornic (Brann).20:14
Brann-AGF è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen (17.950 posti).
Arbitra Antoniou Menelaus, con gli assistenti Pavlos Georgiou e Stefanos Anastasiou; quarto ufficiale Ioanni Christodoulou. Al VAR Dimitris Solomou, assistito da Rovertos Kosta.
Il Brann è 6° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 3 subiti.
L'AGF è 24° con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 1 gol fatti e 2 subiti.
In casa il Brann ha fatto 3 punti in 1 partita (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'AGF ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite del Brann in Conference League (dalla più recente): Sint-Truiden-Brann 1-1, Kauno Žalgiris-Brann 1-4, Brann-Lincoln Red Imps 2-1 (N-V-V).
Le ultime 3 partite dell'AGF in Conference League (dalla più recente): AGF-Sporting Braga 0-0, AGF-Egnatia Rrogozhinë 1-1, Gent-AGF 1-0 (N-N-P).
I migliori marcatori del Brann in Conference League: Niklas Castro e Noah Holm con 3 gol.
Il miglior marcatore dell'AGF in Conference League: James Bogere con 1 gol.
In panchina Eirik Horneland per il Brann e Jakob Poulsen per l'AGF.
È il primo incontro fra Brann e AGF in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Brann
|AGF
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|7
|1
|Gol subiti
|3
|2
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.7
|Possesso palla (%)
|65.4
|45.5
|Passaggi
|1903
|1293
|Passaggi riusciti
|1641
|1074
|Precisione nei passaggi (%)
|86.2
|83.1
|Tiri
|37
|19
|Tiri in porta
|23
|8
|Tiri in porta sul totale (%)
|62.2
|42.1
|Cross
|48
|34
|Cross riusciti
|15
|8
|Duelli vinti
|139
|124
|Duelli persi
|177
|137
|Calci d'angolo a favore
|28
|9
|Calci d'angolo contro
|7
|23
|Falli subiti
|35
|37
|Falli commessi
|40
|33
|Contrasti
|41
|40
|Contrasti vinti (%)
|56.1
|67.5
|Fuorigioco
|8
|2
|Ammonizioni
|4
|5
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Brann-AGF in diretta tv e streaming
Brann-AGF si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI