PREPARTITA

Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio American Express Stadium di Falmer (31.876 posti).

Arbitra Dr. Matthias Jöllenbeck, con gli assistenti Robert Kempter e Dominik Schaal; quarto ufficiale Tobias Reichel. Al VAR Sascha Stegemann, assistito da Katrin Rafalski.

Il Brighton and Hove Albion è 5° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 0 subiti.

L'Universitatea Craiova è 7° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 6 gol fatti e 2 subiti.

In casa il Brighton and Hove Albion ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Universitatea Craiova ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Brighton and Hove Albion in Conference League (dalla più recente): Getafe-Brighton and Hove Albion 0-1, Jablonec-Brighton and Hove Albion 0-0, Brighton and Hove Albion-Kauno Žalgiris 4-0 (V-N-V).

Le ultime 3 partite dell'Universitatea Craiova in Conference League (dalla più recente): Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë 2-0, Inter Club D'Escaldes-Universitatea Craiova 1-3, Universitatea Craiova-Getafe 1-1 (V-V-N).

Il miglior marcatore del Brighton and Hove Albion in Conference League: Georginio Rutter con 2 gol.

Il miglior marcatore dell'Universitatea Craiova in Conference League: Assad Al Hamlawi con 2 gol.

In panchina Fabian Hürzeler per il Brighton and Hove Albion e Filipe Amaral Rino Coelho per l'Universitatea Craiova.

È il primo incontro fra Brighton and Hove Albion e Universitatea Craiova in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Brighton and Hove Albion Universitatea Craiova Partite giocate 3 3 Vittorie 2 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 0 Gol segnati 5 6 Gol subiti 0 2 Gol subiti per partita 0.0 0.7 Possesso palla (%) 70.2 44.3 Passaggi 1743 1187 Passaggi riusciti 1513 980 Precisione nei passaggi (%) 86.8 82.6 Tiri 58 41 Tiri in porta 16 20 Tiri in porta sul totale (%) 27.6 48.8 Cross 105 54 Cross riusciti 28 20 Duelli vinti 149 138 Duelli persi 156 106 Calci d'angolo a favore 25 15 Calci d'angolo contro 8 13 Falli subiti 22 40 Falli commessi 37 35 Contrasti 38 39 Contrasti vinti (%) 60.5 64.1 Fuorigioco 4 5 Ammonizioni 5 9 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova in diretta tv e streaming

Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.