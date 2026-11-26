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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Inizia il Primo tempo.18:45
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Chema Andrés (Brighton & Hove Albion).18:46
Gol! Brighton & Hove Albion 1, CS U Craiova 0. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jack Hinshelwood.18:48
Tiro respinto. Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ibrahim Osman.18:50
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:50
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).18:57
Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Carlos Mora (CS U Craiova).18:58
Laurentiu Popescu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Charalampos Kostoulas (Brighton & Hove Albion).18:59
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion).19:01
Tiro respinto. Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.19:03
Tentativo fallito. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:04
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ferdi Kadıoğlu.19:04
Fuorigioco. Ferdi Kadıoğlu(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Jack Hinshelwood e' colto in fuorigioco.19:07
Fallo di João Lameira (CS U Craiova).19:08
Chema Andrés (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Stefan Baiaram (CS U Craiova).19:11
Tiro respinto. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area.19:12
Fuorigioco. Pascal Groß(Brighton & Hove Albion) prova il lancio lungo, ma Jack Hinshelwood e' colto in fuorigioco.19:12
Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Elisor.19:13
Gol! Brighton & Hove Albion 2, CS U Craiova 0. Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:17
Tiro parato. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Simon Elisor.19:18
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).19:21
Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Gara momentaneamente sospesa, Matt O'Riley (Brighton & Hove Albion) per infortunio.19:22
Gara momentaneamente sospesa, (CS U Craiova). Viene consultato il VAR.19:23
Decisione VAR: nessun cambiamento Vladimir Screciu (CS U Craiova).19:23
Gara riprende.19:23
Vladimir Screciu (CS U Craiova) e' stato espulso.19:23
Tiro parato. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maxim De Cuyper.19:26
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.19:27
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charalampos Kostoulas.19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:31
Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Nikola Stevanovic (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion).19:32
Primo tempo terminato, Brighton & Hove Albion 2, CS U Craiova 0.19:33
Sostituzione, CS U Craiova. Steven Nsimba sostituisce Stefan Baiaram.19:50
Sostituzione, CS U Craiova. Adrian Rus sostituisce Simon Elisor.19:50
Inizia il Secondo tempo Brighton & Hove Albion 2, CS U Craiova 0.19:51
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Femi Azeez sostituisce Matt O'Riley.19:50
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Costinha sostituisce Maxim De Cuyper.19:50
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Yasin Ayari sostituisce Chema Andrés.19:50
Tiro parato. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Femi Azeez con cross.19:51
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Laurentiu Popescu (CS U Craiova).19:51
Tiro parato. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ibrahim Osman.19:54
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Laurentiu Popescu (CS U Craiova).19:54
Tentativo fallito. Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Pascal Groß con cross da calcio d'angolo.19:55
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion).19:59
Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) e' ammonito per fallo.19:59
João Lameira (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:00
Fallo di Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion).20:00
Tiro parato. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Femi Azeez con cross.20:03
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).20:03
Tentativo fallito. Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Charalampos Kostoulas da calcio d'angolo.20:04
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pascal Groß.20:06
Gol! Brighton & Hove Albion 3, CS U Craiova 0. Charalampos Kostoulas (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Osman.20:07
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Pascal Struijk.20:08
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion).20:08
Gol! Brighton & Hove Albion 4, CS U Craiova 0. Ibrahim Osman (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ferdi Kadıoğlu.20:09
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Michael Svoboda (Brighton & Hove Albion).20:10
Tentativo fallito. Carlos Mora (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexandru Cicâldau.20:12
Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio American Express Stadium di Falmer (31.876 posti).
Arbitra Dr. Matthias Jöllenbeck, con gli assistenti Robert Kempter e Dominik Schaal; quarto ufficiale Tobias Reichel. Al VAR Sascha Stegemann, assistito da Katrin Rafalski.
Il Brighton and Hove Albion è 5° nella classifica della fase campionato con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 0 subiti.
L'Universitatea Craiova è 7° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 6 gol fatti e 2 subiti.
In casa il Brighton and Hove Albion ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Universitatea Craiova ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Brighton and Hove Albion in Conference League (dalla più recente): Getafe-Brighton and Hove Albion 0-1, Jablonec-Brighton and Hove Albion 0-0, Brighton and Hove Albion-Kauno Žalgiris 4-0 (V-N-V).
Le ultime 3 partite dell'Universitatea Craiova in Conference League (dalla più recente): Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë 2-0, Inter Club D'Escaldes-Universitatea Craiova 1-3, Universitatea Craiova-Getafe 1-1 (V-V-N).
Il miglior marcatore del Brighton and Hove Albion in Conference League: Georginio Rutter con 2 gol.
Il miglior marcatore dell'Universitatea Craiova in Conference League: Assad Al Hamlawi con 2 gol.
In panchina Fabian Hürzeler per il Brighton and Hove Albion e Filipe Amaral Rino Coelho per l'Universitatea Craiova.
È il primo incontro fra Brighton and Hove Albion e Universitatea Craiova in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Brighton and Hove Albion
|Universitatea Craiova
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|5
|6
|Gol subiti
|0
|2
|Gol subiti per partita
|0.0
|0.7
|Possesso palla (%)
|70.2
|44.3
|Passaggi
|1743
|1187
|Passaggi riusciti
|1513
|980
|Precisione nei passaggi (%)
|86.8
|82.6
|Tiri
|58
|41
|Tiri in porta
|16
|20
|Tiri in porta sul totale (%)
|27.6
|48.8
|Cross
|105
|54
|Cross riusciti
|28
|20
|Duelli vinti
|149
|138
|Duelli persi
|156
|106
|Calci d'angolo a favore
|25
|15
|Calci d'angolo contro
|8
|13
|Falli subiti
|22
|40
|Falli commessi
|37
|35
|Contrasti
|38
|39
|Contrasti vinti (%)
|60.5
|64.1
|Fuorigioco
|4
|5
|Ammonizioni
|5
|9
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova in diretta tv e streaming
Brighton and Hove Albion-Universitatea Craiova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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