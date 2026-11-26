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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Inizia il Primo tempo.21:00
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Joël Zwarts (CSKA Sofia).21:03
Tiro parato. Noah Saviolo (Trabzonspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cenk Özkacar.21:08
Fallo di Tamimou Ouorou (CSKA Sofia).21:09
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Tamimou Ouorou (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.21:10
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).21:11
Tentativo fallito. Dinis Almeida (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:12
Tiro respinto. Batista Mendy (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Benjamin Bouchouari.21:12
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Joël Zwarts.21:14
Tiro parato. Sidny Cabral (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Saviolo.21:15
Fuorigioco. Sidny Cabral(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Paul Onuachu e' colto in fuorigioco.21:15
Fallo di Leandro Godoy (CSKA Sofia).21:16
Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fuorigioco. Ángelo Martino(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Stefano Sensi e' colto in fuorigioco.21:20
Fallo di Bruno Jordão (CSKA Sofia).21:23
Melih Kabasakal (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tiro parato. Paul Onuachu (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benjamin Bouchouari.21:24
Fallo di Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).21:25
Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Batista Mendy (Trabzonspor).21:26
Tentativo fallito. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:28
Tentativo fallito. Joël Zwarts (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leandro Godoy.21:29
Autorete di Sidny Cabral, Trabzonspor. CSKA Sofia 1, Trabzonspor 0..21:32
Fallo di Joël Zwarts (CSKA Sofia).21:35
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Joël Zwarts (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Cenk Özkacar (Trabzonspor).21:36
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Melih Kabasakal (Trabzonspor).21:37
Tentativo fallito. Max Ebong (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefano Sensi da calcio d'angolo.21:38
(CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Noah Saviolo (Trabzonspor).21:38
Noah Saviolo (Trabzonspor) e' ammonito.21:39
Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).21:40
Wagner Pina (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Wagner Pina (Trabzonspor) per infortunio.21:42
Gara riprende.21:43
Tiro parato. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Godoy.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Joël Zwarts (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Tamimou Ouorou con cross.21:46
Fallo di Bruno Jordão (CSKA Sofia).21:47
Paul Onuachu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Max Ebong (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).21:47
Fallo di Leandro Godoy (CSKA Sofia).21:48
Wagner Pina (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Primo tempo terminato, CSKA Sofia 1, Trabzonspor 0.21:48
Inizia il Secondo tempo CSKA Sofia 1, Trabzonspor 0.22:06
Fallo di mano di Paul Onuachu (Trabzonspor).22:07
Tiro respinto. Bruno Jordão (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stefano Sensi.22:08
Paul Onuachu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).22:10
Tiro parato. Joël Zwarts (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Philippe Gbamin con cross.22:10
Tiro parato. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stefano Sensi.22:11
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da André Onana (Trabzonspor).22:11
Tentativo fallito. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.22:12
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Bruno Jordão (CSKA Sofia).22:13
Bruno Jordão (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.22:13
Fallo di Max Ebong (CSKA Sofia).22:15
Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Tiro parato. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Max Ebong con cross.22:16
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).22:17
Tiro respinto. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:19
Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).22:20
Stefano Sensi (CSKA Sofia) e' ammonito per fallo.22:20
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Facundo Rodríguez (CSKA Sofia).22:21
Tiro respinto. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Batista Mendy.22:22
Tamimou Ouorou (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).22:23
Tentativo fallito. Paul Onuachu (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Wagner Pina con cross.22:24
CSKA Sofia-Trabzonspor è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadion Balgarska Armija di Sofia.
Arbitra Jeremie Pignard, con gli assistenti Aurelien Drouet e Hicham Zakrani; quarto ufficiale Marc Bollengier. Al VAR Bastien Dechepy, assistito da Nicolas Rainville.
Il CSKA Sofia è 31° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 6 subiti.
Il Trabzonspor è 9° con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 3 subiti.
In casa il CSKA Sofia ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Trabzonspor ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del CSKA Sofia in Conference League (dalla più recente): Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1, Nordsjælland-CSKA Sofia 2-2, CSKA Sofia-Monaco 1-2 (P-N-P).
Le ultime 3 partite del Trabzonspor in Conference League (dalla più recente): Trabzonspor-Friburgo 0-1, Trabzonspor-Heart of Midlothian 2-0, KuPS-Trabzonspor 2-4 (P-V-V).
Il miglior marcatore del CSKA Sofia in Conference League: Leandro Godoy con 2 gol.
Il miglior marcatore del Trabzonspor in Conference League: Franculino Djú con 3 gol.
In panchina Markus Gisdol per il CSKA Sofia e Thomas Reis per il Trabzonspor.
È il primo incontro fra CSKA Sofia e Trabzonspor in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|CSKA Sofia
|Trabzonspor
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|4
|6
|Gol subiti
|6
|3
|Gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Possesso palla (%)
|44.7
|59.3
|Passaggi
|1173
|1617
|Passaggi riusciti
|913
|1409
|Precisione nei passaggi (%)
|77.8
|87.1
|Tiri
|35
|35
|Tiri in porta
|17
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.6
|42.9
|Cross
|56
|57
|Cross riusciti
|13
|12
|Duelli vinti
|148
|161
|Duelli persi
|171
|129
|Calci d'angolo a favore
|18
|19
|Calci d'angolo contro
|18
|14
|Falli subiti
|37
|46
|Falli commessi
|43
|34
|Contrasti
|62
|52
|Contrasti vinti (%)
|59.7
|59.6
|Fuorigioco
|7
|3
|Ammonizioni
|7
|5
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere CSKA Sofia-Trabzonspor in diretta tv e streaming
CSKA Sofia-Trabzonspor si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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