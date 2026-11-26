PREPARTITA

CSKA Sofia-Trabzonspor è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadion Balgarska Armija di Sofia.

Arbitra Jeremie Pignard, con gli assistenti Aurelien Drouet e Hicham Zakrani; quarto ufficiale Marc Bollengier. Al VAR Bastien Dechepy, assistito da Nicolas Rainville.

Il CSKA Sofia è 31° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 4 gol fatti e 6 subiti.

Il Trabzonspor è 9° con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 3 subiti.

In casa il CSKA Sofia ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Trabzonspor ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del CSKA Sofia in Conference League (dalla più recente): Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1, Nordsjælland-CSKA Sofia 2-2, CSKA Sofia-Monaco 1-2 (P-N-P).

Le ultime 3 partite del Trabzonspor in Conference League (dalla più recente): Trabzonspor-Friburgo 0-1, Trabzonspor-Heart of Midlothian 2-0, KuPS-Trabzonspor 2-4 (P-V-V).

Il miglior marcatore del CSKA Sofia in Conference League: Leandro Godoy con 2 gol.

Il miglior marcatore del Trabzonspor in Conference League: Franculino Djú con 3 gol.

In panchina Markus Gisdol per il CSKA Sofia e Thomas Reis per il Trabzonspor.

È il primo incontro fra CSKA Sofia e Trabzonspor in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

CSKA Sofia Trabzonspor Partite giocate 3 3 Vittorie 0 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 1 Gol segnati 4 6 Gol subiti 6 3 Gol subiti per partita 2.0 1.0 Possesso palla (%) 44.7 59.3 Passaggi 1173 1617 Passaggi riusciti 913 1409 Precisione nei passaggi (%) 77.8 87.1 Tiri 35 35 Tiri in porta 17 15 Tiri in porta sul totale (%) 48.6 42.9 Cross 56 57 Cross riusciti 13 12 Duelli vinti 148 161 Duelli persi 171 129 Calci d'angolo a favore 18 19 Calci d'angolo contro 18 14 Falli subiti 37 46 Falli commessi 43 34 Contrasti 62 52 Contrasti vinti (%) 59.7 59.6 Fuorigioco 7 3 Ammonizioni 7 5 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere CSKA Sofia-Trabzonspor in diretta tv e streaming

CSKA Sofia-Trabzonspor si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.