PREPARTITA

Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.

Arbitra Oscar Johnson, con gli assistenti Marcus Lundgren Klitte e Sebastian Robertsson; quarto ufficiale Mohammed Al Hakim. Al VAR Erwin Blank, assistito da Alex Bos.

L'Egnatia Rrogozhinë è 27° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 2 gol fatti e 4 subiti.

Il Lincoln Red Imps è 23° con 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.

In casa l'Egnatia Rrogozhinë ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lincoln Red Imps ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 3 partite dell'Egnatia Rrogozhinë in Conference League (dalla più recente): Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë 2-0, AGF-Egnatia Rrogozhinë 1-1, Egnatia Rrogozhinë-Midtjylland 1-1 (P-N-N).

Le ultime 3 partite del Lincoln Red Imps in Conference League (dalla più recente): Lincoln Red Imps-Hajduk Split 1-0, Lincoln Red Imps-Twente 1-4, Brann-Lincoln Red Imps 2-1 (V-P-P).

Il miglior marcatore dell'Egnatia Rrogozhinë in Conference League: Ildi Gruda con 2 gol.

I migliori marcatori del Lincoln Red Imps in Conference League: Nano e Kike Gómez con 1 gol.

In panchina Nevil Dede per l'Egnatia Rrogozhinë e Juan Manuel Pavón per il Lincoln Red Imps.

È il primo incontro fra Egnatia Rrogozhinë e Lincoln Red Imps in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Egnatia Rrogozhinë Lincoln Red Imps Partite giocate 3 3 Vittorie 0 1 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 2 Gol segnati 2 3 Gol subiti 4 6 Gol subiti per partita 1.3 2.0 Possesso palla (%) 54.7 30.1 Passaggi 1356 743 Passaggi riusciti 1146 502 Precisione nei passaggi (%) 84.5 67.6 Tiri 29 14 Tiri in porta 16 5 Tiri in porta sul totale (%) 55.2 35.7 Cross 56 28 Cross riusciti 9 8 Duelli vinti 144 161 Duelli persi 135 165 Calci d'angolo a favore 13 3 Calci d'angolo contro 16 31 Falli subiti 36 50 Falli commessi 34 43 Contrasti 54 57 Contrasti vinti (%) 66.7 68.4 Fuorigioco 11 8 Ammonizioni 5 3 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps in diretta tv e streaming

Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.