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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë).18:46
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tiro parato. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fernando Medeiros.18:50
Tiro parato. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrey Yago con cross.18:53
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Nauzet García (Lincoln Red Imps).18:53
Tiro respinto. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area.18:53
Tentativo fallito. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Albano Aleksi con passaggio filtrante.18:54
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).18:54
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).18:56
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tentativo fallito. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:59
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:00
Tiro parato. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrey Yago.19:02
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02
Fallo di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).19:02
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:03
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:04
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).19:05
Fallo di Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).19:06
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tiro respinto. Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area. Assist di Ildi Gruda.19:07
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:08
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).19:09
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).19:11
Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Altin Kryeziu con cross da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Nauzet García (Lincoln Red Imps).19:11
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).19:13
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).19:14
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Mandi (Lincoln Red Imps).19:15
Fuorigioco. Toni García(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Kike Gómez e' colto in fuorigioco.19:16
Tiro parato. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alessandro Albanese con suggerimento di testa.19:18
Tentativo fallito. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Nauzet García (Lincoln Red Imps) per infortunio.19:19
Gara riprende.19:20
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).19:21
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:22
Tiro parato. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:23
Tiro parato. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albano Aleksi.19:26
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Alessandro Albanese.19:26
Fallo di Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).19:27
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Tiro respinto. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area. Assist di Fernando Medeiros.19:28
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:29
Tentativo fallito. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ildi Gruda in seguito a un contropiede.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fallo di Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).19:30
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Primo tempo terminato, Egnatia Rrogozhinë 0, Lincoln Red Imps 0.19:32
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Joe sostituisce Bernardo Lopes.19:47
Inizia il Secondo tempo Egnatia Rrogozhinë 0, Lincoln Red Imps 0.19:48
Gol! Egnatia Rrogozhinë 1, Lincoln Red Imps 0. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fernando Medeiros.19:50
Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).19:51
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Nano (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:51
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Fallo di Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë).19:55
Fallo di mano di Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).19:56
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:57
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).19:59
Fallo di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).20:00
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro parato. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alessandro Albanese con cross.20:00
Fallo di mano di Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).20:02
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).20:03
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.20:03
Fuorigioco. Andrey Yago(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Alessandro Albanese e' colto in fuorigioco.20:04
Tiro respinto. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alessandro Albanese.20:08
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).20:08
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) e' ammonito per fallo.20:08
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi sostituisce Julliani Eersteling.20:08
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Álex Mula sostituisce Álvaro Romero.20:08
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Fallo di Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).20:11
Tiro parato. Álex Mula (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christian Rutjens con suggerimento di testa.20:12
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Mandi (Lincoln Red Imps).20:12
Sostituzione, Egnatia Rrogozhinë. Ledio Beqja sostituisce Karim Loukili.20:13
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).20:14
Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitra Oscar Johnson, con gli assistenti Marcus Lundgren Klitte e Sebastian Robertsson; quarto ufficiale Mohammed Al Hakim. Al VAR Erwin Blank, assistito da Alex Bos.
L'Egnatia Rrogozhinë è 27° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 2 gol fatti e 4 subiti.
Il Lincoln Red Imps è 23° con 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.
In casa l'Egnatia Rrogozhinë ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lincoln Red Imps ne ha fatti 0 in 1 (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite dell'Egnatia Rrogozhinë in Conference League (dalla più recente): Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë 2-0, AGF-Egnatia Rrogozhinë 1-1, Egnatia Rrogozhinë-Midtjylland 1-1 (P-N-N).
Le ultime 3 partite del Lincoln Red Imps in Conference League (dalla più recente): Lincoln Red Imps-Hajduk Split 1-0, Lincoln Red Imps-Twente 1-4, Brann-Lincoln Red Imps 2-1 (V-P-P).
Il miglior marcatore dell'Egnatia Rrogozhinë in Conference League: Ildi Gruda con 2 gol.
I migliori marcatori del Lincoln Red Imps in Conference League: Nano e Kike Gómez con 1 gol.
In panchina Nevil Dede per l'Egnatia Rrogozhinë e Juan Manuel Pavón per il Lincoln Red Imps.
È il primo incontro fra Egnatia Rrogozhinë e Lincoln Red Imps in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Egnatia Rrogozhinë
|Lincoln Red Imps
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|2
|3
|Gol subiti
|4
|6
|Gol subiti per partita
|1.3
|2.0
|Possesso palla (%)
|54.7
|30.1
|Passaggi
|1356
|743
|Passaggi riusciti
|1146
|502
|Precisione nei passaggi (%)
|84.5
|67.6
|Tiri
|29
|14
|Tiri in porta
|16
|5
|Tiri in porta sul totale (%)
|55.2
|35.7
|Cross
|56
|28
|Cross riusciti
|9
|8
|Duelli vinti
|144
|161
|Duelli persi
|135
|165
|Calci d'angolo a favore
|13
|3
|Calci d'angolo contro
|16
|31
|Falli subiti
|36
|50
|Falli commessi
|34
|43
|Contrasti
|54
|57
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|68.4
|Fuorigioco
|11
|8
|Ammonizioni
|5
|3
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps in diretta tv e streaming
Egnatia Rrogozhinë-Lincoln Red Imps si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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