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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:02
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Tiro parato. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:03
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Yuito Suzuki (Friburgo).21:03
Tentativo fallito. Bart van Rooij (Twente) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:04
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).21:04
Daouda Weidmann (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Eggestein (Friburgo) per infortunio.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Daouda Weidmann (Twente) per infortunio.21:04
Gara riprende.21:06
Tiro parato. Aske Adelgaard (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bart van Rooij con passaggio filtrante.21:09
Tiro respinto. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Yuito Suzuki.21:10
Gol! Friburgo 1, Twente 0. Cyriaque Irié (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yuito Suzuki con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:11
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Max Rosenfelder (Friburgo).21:13
Tiro parato. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.21:14
Yannik Engelhardt (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).21:15
Tentativo fallito. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Aske Adelgaard.21:17
Tiro respinto. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vincenzo Grifo.21:19
Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Wout Weghorst.21:21
Tentativo fallito. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ramiz Zerrouki.21:24
Fallo di Yannik Engelhardt (Friburgo).21:27
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Robin Pröpper (Twente).21:28
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Wout Weghorst (Twente).21:30
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Sondre Ørjasæter (Twente).21:31
Tiro parato. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Aske Adelgaard.21:35
Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).21:37
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Robin Pröpper (Twente).21:38
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:41
Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cyriaque Irié con cross.21:43
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:45
Fallo di Christian Günter (Friburgo).21:46
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Christian Günter (Friburgo) e' ammonito per fallo.21:46
Primo tempo terminato, Friburgo 1, Twente 0.21:46
Inizia il Secondo tempo Friburgo 1, Twente 0.22:03
Fuorigioco. Cyriaque Irié(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Igor Matanovic e' colto in fuorigioco.22:05
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Aske Adelgaard (Twente).22:09
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:10
Tentativo fallito. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Daan Rots in seguito a un contropiede.22:11
Fallo di mano di Daouda Weidmann (Twente).22:11
Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Cyriaque Irié.22:14
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).22:18
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Gol! Friburgo 1, Twente 1. Younes Taha (Twente) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:19
Sostituzione, Twente. Marko Pjaca sostituisce Younes Taha.22:20
Sostituzione, Twente. Kristian Hlynsson sostituisce Daan Rots.22:20
Sostituzione, Friburgo. Jordy Makengo sostituisce Christian Günter.22:25
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