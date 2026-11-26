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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Inizia il Primo tempo.21:02
Mathias Delorge (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:09
Fallo di Josué Vergara (Gent).21:10
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Lucic.21:14
Fallo di Siebe Van der Heyden (Gent).21:15
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Siebe Van der Heyden (Gent) e' ammonito per fallo.21:15
Tiro respinto. Mahmudu Bajo (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimir Lucic.21:18
Fallo di mano di Tomás Händel (Stella Rossa).21:20
Tiro parato. Momodou Sonko (Gent) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matisse Samoise.21:21
Momodou Sonko (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).21:23
Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:23
Matisse Samoise (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:24
Fallo di Leonardo Lopes (Gent).21:26
Mohamed Abu Fani (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).21:27
Gol! Gent 1, Stella Rossa 0. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matties Volckaert con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:28
Tentativo fallito. Mohamed Abu Fani (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vladimir Lucic.21:30
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Mathias Delorge (Gent).21:30
Tiro respinto. Matej Gashtarov (Stella Rossa) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Vladimir Lucic.21:31
Tentativo fallito. Mahmudu Bajo (Stella Rossa) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra.21:31
Tiro respinto. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.21:31
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mirko Ivanic.21:32
Fuorigioco. Mathias Delorge(Gent) prova il lancio lungo, ma Abdelkahar Kadri e' colto in fuorigioco.21:33
Fallo di Mathias Delorge (Gent).21:34
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Tomás Händel.21:36
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Davy Roef (Gent).21:36
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Matisse Samoise (Gent).21:37
Tiro parato. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mohamed Abu Fani.21:38
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Davy Roef (Gent).21:38
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Händel (Stella Rossa) per infortunio.21:39
Gara riprende.21:40
Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da centro area. Assist di Mathias Delorge.21:40
Leonardo Lopes (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:40
Fallo di Tiago Araújo (Gent).21:40
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Momodou Sonko (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).21:42
Matej Gashtarov (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:42
Tiro respinto. Abdelkahar Kadri (Gent) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:43
Tiro respinto. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rade Krunic con suggerimento di testa.21:44
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Mathias Delorge (Gent).21:44
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mirko Ivanic.21:46
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Gent).21:46
Tiago Araújo (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Gent 1, Stella Rossa 0.21:48
Inizia il Secondo tempo Gent 1, Stella Rossa 0.22:03
Fallo di mano di Mohamed Abu Fani (Stella Rossa).22:04
Tiro respinto. Stefan Gudelj (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.22:08
Fallo di Siebe Van der Heyden (Gent).22:09
Mirko Ivanic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Tentativo fallito. Mohamed Abu Fani (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:10
Fallo di Matisse Samoise (Gent).22:11
Mahmudu Bajo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Matisse Samoise (Gent).22:12
Mahmudu Bajo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro respinto. Yuta Nakayama (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matej Gashtarov.22:12
Fallo di Leonardo Lopes (Gent).22:13
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tiago Araújo.22:15
Matisse Samoise (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).22:16
Tiro respinto. Abdelkahar Kadri (Gent) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matties Volckaert.22:17
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).22:17
Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mathias Delorge.22:17
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).22:18
Sostituzione, Gent. Hyllarion Goore sostituisce Matisse Samoise per infortunio.22:18
Tiro parato. Mathias Delorge (Gent) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:18
Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimir Lucic.22:20
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Davy Roef (Gent).22:21
Sostituzione, Stella Rossa. Osman Bukari sostituisce Vasilije Kostov.22:22
Sostituzione, Stella Rossa. Mihailo Ristic sostituisce Mahmudu Bajo.22:22
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