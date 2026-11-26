Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Inizia il Primo tempo.21:01
Fuorigioco. Alberto del Moral(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Carlos Martín e' colto in fuorigioco.21:01
Fallo di Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:06
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Tiro respinto. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samed Bazdar.21:08
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato).21:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: Visar Musliu (Sint-Truiden) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:09
Fuorigioco. Shion Shinkawa(Sint-Truiden) prova il lancio lungo, ma Visar Musliu e' colto in fuorigioco.21:09
Decisione VAR: no gol Hajduk Spalato 0-0 Sint-Truiden.21:09
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).21:14
Shion Shinkawa (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).21:15
Gara momentaneamente sospesa, Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) per infortunio.21:16
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, (Sint-Truiden).21:18
Gara riprende.21:18
Tentativo fallito. Carlos Martín (Hajduk Spalato) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Simun Hrgovic con cross in seguito a un contropiede.21:19
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).21:21
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Taiga Hata (Sint-Truiden).21:23
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:27
Tentativo fallito. Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:28
Fallo di Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).21:30
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).21:31
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Tiro parato. Carlos Martín (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Khalil Fayad con passaggio filtrante.21:33
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:33
Tiro parato. Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Martín.21:34
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).21:35
Tentativo fallito. Marin Soticek (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mathieu Acapandié con cross.21:36
Gara momentaneamente sospesa, (Sint-Truiden).21:36
Gara riprende.21:37
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).21:38
Taiga Hata (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
(Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Retropassaggio di Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:39
Tiro parato. Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dario Maresic.21:41
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:41
Fallo di mano di Dali (Hajduk Spalato).21:42
Fallo di Carlos Martín (Hajduk Spalato).21:42
Visar Musliu (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).21:42
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Dali (Hajduk Spalato) e' ammonito per fallo.21:43
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:44
Gara momentaneamente sospesa, Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) per infortunio.21:45
Gara riprende.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46
Gol! Hajduk Spalato 0, Sint-Truiden 1. Samed Bazdar (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nelson Ishiwatari con suggerimento di testa.21:46
Tentativo fallito. Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robert-Jan Vanwesemael.21:48
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).21:50
Samed Bazdar (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Primo tempo terminato, Hajduk Spalato 0, Sint-Truiden 1.21:51
Sostituzione, Hajduk Spalato. Michele Sego sostituisce Carlos Martín.22:06
Sostituzione, Hajduk Spalato. Leander Dendoncker sostituisce Marin Soticek.22:06
Sostituzione, Hajduk Spalato. Adrion Pajaziti sostituisce Dali.22:06
Inizia il Secondo tempo Hajduk Spalato 0, Sint-Truiden 1.22:07
Dario Maresic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:09
Gol! Hajduk Spalato 0, Sint-Truiden 2. Shion Shinkawa (Sint-Truiden) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.22:12
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).22:13
Shogo Taniguchi (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Adrion Pajaziti (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).22:15
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).22:20
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa sostituisce Shion Shinkawa.22:20
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).22:21
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Samed Bazdar (Sint-Truiden).22:22
Tiro respinto. Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Adrion Pajaziti.22:23
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).22:24
Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Hajduk Split-Sint-Truiden è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadion Poljud di Split (35.000 posti).
Arbitra Matteo Marchetti, con gli assistenti Giovanni Baccini e Khaled Bahri; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Rosario Abisso, assistito da Matteo Gariglio.
Matteo Marchetti
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|64
|Fuorigioco
|13
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.6
|Falli per cartellino
|12.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|02-09-2026
|Coppa Italia
|Udinese-Venezia 2-1
|07-09-2026
|Serie B
|Palermo-Sampdoria 3-1
|19-09-2026
|Serie B
|Ascoli-Avellino 3-1
|16-10-2026
|Serie A
|Frosinone-Sassuolo 4-2
|23-10-2026
|Serie A
|Torino-Monza 3-2
|01-11-2026
|Serie A
|Lecce-Genoa 1-2
|08-11-2026
|Serie B
|Vicenza-Cremonese 1-4
Il Hajduk Split è 12° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.
Il Sint-Truiden è 8° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Hajduk Split ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Sint-Truiden ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Hajduk Split in Conference League (dalla più recente): Lincoln Red Imps-Hajduk Split 1-0, Thun-Hajduk Split 0-1, Hajduk Split-Ajax 2-1 (P-V-V).
Le ultime 3 partite del Sint-Truiden in Conference League (dalla più recente): Sint-Truiden-Brann 1-1, Midtjylland-Sint-Truiden 0-1, Sint-Truiden-Iberia 1999 2-0 (N-V-V).
I migliori marcatori del Hajduk Split in Conference League: Abdoulie Sanyang, Dali e Marin Soticek con 1 gol.
In panchina Gonzalo García per il Hajduk Split e Jonas De Roeck per il Sint-Truiden.
È il primo incontro fra Hajduk Split e Sint-Truiden in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Hajduk Split
|Sint-Truiden
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|3
|4
|Gol subiti
|2
|1
|Gol subiti per partita
|0.7
|0.3
|Possesso palla (%)
|51.8
|52.6
|Passaggi
|1175
|1550
|Passaggi riusciti
|924
|1293
|Precisione nei passaggi (%)
|78.6
|83.4
|Tiri
|32
|42
|Tiri in porta
|13
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.6
|40.5
|Cross
|41
|61
|Cross riusciti
|9
|17
|Duelli vinti
|224
|186
|Duelli persi
|174
|157
|Calci d'angolo a favore
|15
|15
|Calci d'angolo contro
|7
|13
|Falli subiti
|54
|33
|Falli commessi
|58
|47
|Contrasti
|71
|67
|Contrasti vinti (%)
|60.6
|59.7
|Fuorigioco
|12
|2
|Ammonizioni
|8
|4
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Hajduk Split-Sint-Truiden in diretta tv e streaming
Hajduk Split-Sint-Truiden si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI