PREPARTITA

Hajduk Split-Sint-Truiden è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo Stadion Poljud di Split (35.000 posti).

Arbitra Matteo Marchetti, con gli assistenti Giovanni Baccini e Khaled Bahri; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Rosario Abisso, assistito da Matteo Gariglio.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 64 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 12.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1 07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1 19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1 16-10-2026 Serie A Frosinone-Sassuolo 4-2 23-10-2026 Serie A Torino-Monza 3-2 01-11-2026 Serie A Lecce-Genoa 1-2 08-11-2026 Serie B Vicenza-Cremonese 1-4

Il Hajduk Split è 12° nella classifica della fase campionato con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.

Il Sint-Truiden è 8° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Hajduk Split ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Sint-Truiden ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Hajduk Split in Conference League (dalla più recente): Lincoln Red Imps-Hajduk Split 1-0, Thun-Hajduk Split 0-1, Hajduk Split-Ajax 2-1 (P-V-V).

Le ultime 3 partite del Sint-Truiden in Conference League (dalla più recente): Sint-Truiden-Brann 1-1, Midtjylland-Sint-Truiden 0-1, Sint-Truiden-Iberia 1999 2-0 (N-V-V).

I migliori marcatori del Hajduk Split in Conference League: Abdoulie Sanyang, Dali e Marin Soticek con 1 gol.

In panchina Gonzalo García per il Hajduk Split e Jonas De Roeck per il Sint-Truiden.

È il primo incontro fra Hajduk Split e Sint-Truiden in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Hajduk Split Sint-Truiden Partite giocate 3 3 Vittorie 2 2 Pareggi 0 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 3 4 Gol subiti 2 1 Gol subiti per partita 0.7 0.3 Possesso palla (%) 51.8 52.6 Passaggi 1175 1550 Passaggi riusciti 924 1293 Precisione nei passaggi (%) 78.6 83.4 Tiri 32 42 Tiri in porta 13 17 Tiri in porta sul totale (%) 40.6 40.5 Cross 41 61 Cross riusciti 9 17 Duelli vinti 224 186 Duelli persi 174 157 Calci d'angolo a favore 15 15 Calci d'angolo contro 7 13 Falli subiti 54 33 Falli commessi 58 47 Contrasti 71 67 Contrasti vinti (%) 60.6 59.7 Fuorigioco 12 2 Ammonizioni 8 4 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Hajduk Split-Sint-Truiden in diretta tv e streaming

Hajduk Split-Sint-Truiden si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.