Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Heart of Midlothian-Monaco è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh (20.099 posti).

Arbitra Daniel Schlager, con gli assistenti Sven Waschitzki-Günther e Tobias Fritsch; quarto ufficiale Robin Braun. Al VAR Benjamin Cortus, assistito da Nicolas Winter.

Il Heart of Midlothian è 32° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 6 subiti.

Il Monaco è 4° con 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Heart of Midlothian ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Monaco ne ha fatti 3 in 1 (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Heart of Midlothian in Conference League (dalla più recente): Thun-Heart of Midlothian 3-1, Trabzonspor-Heart of Midlothian 2-0, Heart of Midlothian-Nordsjælland 1-1 (P-P-N).

Le ultime 3 partite del Monaco in Conference League (dalla più recente): Monaco-Nordsjælland 2-0, Monaco-Friburgo 3-0, CSKA Sofia-Monaco 1-2 (V-V-V).

I migliori marcatori del Heart of Midlothian in Conference League: Stuart Findlay e Oisin McEntee con 1 gol.

I migliori marcatori del Monaco in Conference League: Ansu Fati e Paris Brunner con 2 gol.

In panchina Wouter Vrancken per il Heart of Midlothian e Filipe Luís Kasmirski per il Monaco.

È il primo incontro fra Heart of Midlothian e Monaco in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Heart of Midlothian Monaco Partite giocate 3 3 Vittorie 0 3 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 0 Gol segnati 2 7 Gol subiti 6 1 Gol subiti per partita 2.0 0.3 Possesso palla (%) 45.4 51.7 Passaggi 1095 1650 Passaggi riusciti 833 1482 Precisione nei passaggi (%) 76.1 89.8 Tiri 30 25 Tiri in porta 12 16 Tiri in porta sul totale (%) 40.0 64.0 Cross 51 27 Cross riusciti 14 10 Duelli vinti 195 137 Duelli persi 165 122 Calci d'angolo a favore 12 11 Calci d'angolo contro 17 26 Falli subiti 50 30 Falli commessi 37 32 Contrasti 64 49 Contrasti vinti (%) 60.9 65.3 Fuorigioco 6 8 Ammonizioni 7 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Heart of Midlothian-Monaco in diretta tv e streaming

Heart of Midlothian-Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.