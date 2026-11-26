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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Inizia il Primo tempo.18:49
Fallo di Jordi Altena (Heart of Midlothian).18:50
Matthis Abline (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Matthew Gillies (Heart of Midlothian).18:51
Edan Diop (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Stuart Findlay (Heart of Midlothian).18:52
Tiro respinto. Edan Diop (Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Takumi Minamino.18:53
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Laurent Mendy (Heart of Midlothian).18:53
Tentativo fallito. Christian Mawissa (Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:56
Tentativo fallito. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cláudio Braga.18:59
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Fallo di Christian Mawissa (Monaco).19:03
Tiro parato. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:04
Gol! Heart of Midlothian 1, Monaco 0. Jordi Altena (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sabah Kerjota in seguito a un calcio da fermo.19:04
Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:07
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fallo di Matthis Abline (Monaco).19:08
Tiro parato. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre Landry Kaboré.19:09
Rigore concesso da Jamie McCart (Heart of Midlothian) per un fallo in area.19:12
Rigore per Monaco. Matthis Abline e'stato atterrato in area di rigore.19:12
Gol! Heart of Midlothian 1, Monaco 1. Folarin Balogun (Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:13
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Vanderson (Monaco).19:16
Tiro respinto. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Cláudio Braga con cross.19:17
Laurent Mendy (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Matthis Abline (Monaco).19:17
Matthis Abline (Monaco) e' ammonito per fallo.19:17
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Takumi Minamino.19:20
Fallo di Laurent Mendy (Heart of Midlothian).19:21
Matthis Abline (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Fallo di Vanderson (Monaco).19:26
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).19:26
Tiro parato. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pierre Landry Kaboré.19:27
Gol! Heart of Midlothian 1, Monaco 2. Edan Diop (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Folarin Balogun.19:29
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Takumi Minamino (Monaco).19:31
Takumi Minamino (Monaco) e' ammonito per fallo.19:31
Gol! Heart of Midlothian 2, Monaco 2. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:32
Fuorigioco. Eric Dier(Monaco) prova il lancio lungo, ma Christian Mawissa e' colto in fuorigioco.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:34
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:35
Fallo di Takumi Minamino (Monaco).19:35
Tentativo fallito. Jordi Altena (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:37
Primo tempo terminato, Heart of Midlothian 2, Monaco 2.19:37
Sostituzione, Heart of Midlothian. Rogers Mato sostituisce Christian Borchgrevink.19:53
Sostituzione, Heart of Midlothian. Blair Spittal sostituisce Matthew Gillies.19:53
Inizia il Secondo tempo Heart of Midlothian 2, Monaco 2.19:53
Tentativo fallito. Matthis Abline (Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jordan Teze.19:54
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Sadibou Sané (Monaco).19:55
Tiro respinto. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area.19:56
Tiro respinto. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da centro area.19:56
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Edan Diop (Monaco).19:56
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Lukás Hrádecky (Monaco).19:56
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Christian Mawissa (Monaco).19:57
Christian Mawissa (Monaco) e' ammonito per fallo.19:58
Tentativo fallito. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pierre Landry Kaboré.19:59
Tiro parato. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:04
Sostituzione, Monaco. Ilies Belmokhtar sostituisce Takumi Minamino.20:05
Sostituzione, Monaco. Flávio Nazinho sostituisce Vanderson.20:05
Fuorigioco. Jamie McCart(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Pierre Landry Kaboré e' colto in fuorigioco.20:06
Tiro respinto. Edan Diop (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Folarin Balogun.20:08
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).20:08
Gara momentaneamente sospesa, Edan Diop (Monaco) per infortunio.20:10
Gara riprende.20:11
Tiro respinto. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cláudio Braga.20:11
Sostituzione, Monaco. Mathys Detourbet sostituisce Christian Mawissa.20:12
Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Edan Diop per infortunio.20:12
Tiro parato. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Folarin Balogun.20:12
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Beau Reus (Heart of Midlothian).20:12
Fallo di Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).20:13
Denis Zakaria (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Heart of Midlothian-Monaco è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh (20.099 posti).
Arbitra Daniel Schlager, con gli assistenti Sven Waschitzki-Günther e Tobias Fritsch; quarto ufficiale Robin Braun. Al VAR Benjamin Cortus, assistito da Nicolas Winter.
Il Heart of Midlothian è 32° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 6 subiti.
Il Monaco è 4° con 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Heart of Midlothian ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Monaco ne ha fatti 3 in 1 (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Heart of Midlothian in Conference League (dalla più recente): Thun-Heart of Midlothian 3-1, Trabzonspor-Heart of Midlothian 2-0, Heart of Midlothian-Nordsjælland 1-1 (P-P-N).
Le ultime 3 partite del Monaco in Conference League (dalla più recente): Monaco-Nordsjælland 2-0, Monaco-Friburgo 3-0, CSKA Sofia-Monaco 1-2 (V-V-V).
I migliori marcatori del Heart of Midlothian in Conference League: Stuart Findlay e Oisin McEntee con 1 gol.
I migliori marcatori del Monaco in Conference League: Ansu Fati e Paris Brunner con 2 gol.
In panchina Wouter Vrancken per il Heart of Midlothian e Filipe Luís Kasmirski per il Monaco.
È il primo incontro fra Heart of Midlothian e Monaco in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Heart of Midlothian
|Monaco
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|2
|7
|Gol subiti
|6
|1
|Gol subiti per partita
|2.0
|0.3
|Possesso palla (%)
|45.4
|51.7
|Passaggi
|1095
|1650
|Passaggi riusciti
|833
|1482
|Precisione nei passaggi (%)
|76.1
|89.8
|Tiri
|30
|25
|Tiri in porta
|12
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.0
|64.0
|Cross
|51
|27
|Cross riusciti
|14
|10
|Duelli vinti
|195
|137
|Duelli persi
|165
|122
|Calci d'angolo a favore
|12
|11
|Calci d'angolo contro
|17
|26
|Falli subiti
|50
|30
|Falli commessi
|37
|32
|Contrasti
|64
|49
|Contrasti vinti (%)
|60.9
|65.3
|Fuorigioco
|6
|8
|Ammonizioni
|7
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Heart of Midlothian-Monaco in diretta tv e streaming
Heart of Midlothian-Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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