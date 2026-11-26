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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:49
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Saba Sazonov (Getafe).18:52
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52
Fallo di Nemanja Gudelj (Getafe).18:52
Tentativo fallito. Giorgi Kutsia (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.18:52
Tiro parato. Alberto Risco (Getafe) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saba Sazonov.18:54
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.18:54
Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Borja Mayoral.18:56
Tiro parato. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Kutsia.18:56
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Martín Satriano (Getafe).18:57
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).18:58
Tentativo fallito. Kiko Femenía (Getafe) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.18:59
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Mario Martín (Getafe).19:00
Fallo di mano di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).19:02
Bakar Kardava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Borja Mayoral (Getafe).19:02
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Mario Martín (Getafe).19:03
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Soria.19:04
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Saba Sazonov (Getafe).19:05
Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:06
Alberto Risco (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Ramón Terrats (Getafe).19:07
Fallo di Lucas Café (Iberia 1999).19:07
Saba Sazonov (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Lucas Café (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.19:07
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Ramón Terrats (Getafe).19:09
Tiro parato. Lucas Café (Iberia 1999) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giorgi Kobuladze con cross.19:09
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da David Soria (Getafe).19:09
Tiro parato. Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nika Sikharulashvili con passaggio filtrante.19:11
Gol! Iberia 1999 1, Getafe 0. Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Djené Dakonam (Getafe).19:17
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Ramón Terrats (Getafe).19:18
Ramón Terrats (Getafe) e' ammonito.19:18
Fallo di Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999).19:19
Kiko Femenía (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Tiro respinto. Kiko Femenía (Getafe) un tiro di destro da fuori area.19:20
Tentativo fallito. Davinchi (Getafe) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kiko Femenía in seguito a un calcio da fermo.19:20
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Davinchi (Getafe).19:22
Davinchi (Getafe) e' ammonito per fallo.19:22
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).19:26
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ramón Terrats da calcio d'angolo.19:26
Tiro parato. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davinchi.19:27
Fallo di Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).19:28
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).19:29
Nemanja Gudelj (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Iberia 1999 1, Getafe 0.19:33
Sostituzione, Getafe. Zaid Romero sostituisce Davinchi.19:48
Sostituzione, Getafe. Enes Ünal sostituisce Ramón Terrats.19:48
Sostituzione, Getafe. Orel Mangala sostituisce Mario Martín.19:48
Inizia il Secondo tempo Iberia 1999 1, Getafe 0.19:48
Tiro respinto. Lucas Café (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikoloz Dadiani.19:49
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Saba Sazonov (Getafe).19:49
Tiro parato. Amiran Dzagania (Iberia 1999) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Giorgi Kutsia con cross.19:50
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).19:50
Djené Dakonam (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fuorigioco. Enes Ünal(Getafe) prova il lancio lungo, ma Alberto Risco e' colto in fuorigioco.19:51
Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).19:51
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Giorgi Kutsia (Iberia 1999).19:55
Orel Mangala (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Nemanja Gudelj (Getafe).19:57
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Alberto Risco (Getafe).19:57
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Orel Mangala (Getafe).19:58
Orel Mangala (Getafe) e' ammonito per fallo.19:59
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Saba Sazonov (Getafe).19:59
Tiro parato. Vahid Selimovic (Iberia 1999) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jemali-Giorgi Jinjolava.20:00
Tentativo fallito. Bakar Kardava (Iberia 1999) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Vahid Selimovic in seguito a un calcio da fermo.20:00
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Orel Mangala (Getafe).20:01
Secondo cartellino giallo per Orel Mangala (Getafe) per fallo.20:02
Lucas Café (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Alberto Risco (Getafe).20:04
Fallo di Nika Sikharulashvili (Iberia 1999).20:05
Zaid Romero (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Sostituzione, Getafe. Francho Serrano sostituisce Borja Mayoral.20:06
Sostituzione, Getafe. Andrés García sostituisce Kiko Femenía.20:06
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).20:06
Djené Dakonam (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nemanja Gudelj.20:07
Fallo di Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).20:08
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.20:08
Tentativo fallito. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martín Satriano.20:09
Fallo di Giorgi Kutsia (Iberia 1999).20:10
Andrés García (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Giorgi Kutsia (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Alberto Risco (Getafe).20:12
Tiro respinto. Nemanja Gudelj (Getafe) un tiro di destro da centro area. Assist di Andrés García.20:13
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Lucas Café (Iberia 1999).20:13
Tentativo fallito. Zaid Romero (Getafe) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nemanja Gudelj con cross da calcio d'angolo.20:14
Tentativo fallito. Saba Sazonov (Getafe) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:14
Sostituzione, Iberia 1999. Stephen Ende sostituisce Lucas Café.20:14
Sostituzione, Iberia 1999. Ibrahim Alhassan sostituisce Giorgi Kutsia.20:14
Iberia 1999-Getafe è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi (27.223 posti).
Arbitra Horatiu Fesnic, con gli assistenti Valentin Avram e Alexandru Cerei; quarto ufficiale Rares George Vidican. Al VAR Radu Marian Petrescu, assistito da Iulian Dima.
L'Iberia 1999 è 29° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.
Il Getafe è 31° con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.
In casa l'Iberia 1999 ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Getafe ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite dell'Iberia 1999 in Conference League (dalla più recente): København-Iberia 1999 2-1, Iberia 1999-Mjällby 1-1, Sint-Truiden-Iberia 1999 2-0 (P-N-P).
Le ultime 3 partite del Getafe in Conference League (dalla più recente): Getafe-Brighton and Hove Albion 0-1, Getafe-Lugano 2-5, Universitatea Craiova-Getafe 1-1 (P-P-N).
I migliori marcatori dell'Iberia 1999 in Conference League: Jemali-Giorgi Jinjolava e Amiran Dzagania con 1 gol.
I migliori marcatori del Getafe in Conference League: Nemanja Gudelj, Borja Mayoral e Iván Azón con 1 gol.
In panchina Levan Korghalidze per l'Iberia 1999 e José Bordalás per il Getafe.
È il primo incontro fra Iberia 1999 e Getafe in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Iberia 1999
|Getafe
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|2
|3
|Gol subiti
|5
|7
|Gol subiti per partita
|1.7
|2.3
|Possesso palla (%)
|44.6
|51.7
|Passaggi
|1292
|1349
|Passaggi riusciti
|1090
|1089
|Precisione nei passaggi (%)
|84.4
|80.7
|Tiri
|15
|38
|Tiri in porta
|4
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|26.7
|39.5
|Cross
|24
|84
|Cross riusciti
|2
|19
|Duelli vinti
|139
|127
|Duelli persi
|151
|131
|Calci d'angolo a favore
|4
|24
|Calci d'angolo contro
|14
|11
|Falli subiti
|52
|48
|Falli commessi
|41
|29
|Contrasti
|43
|16
|Contrasti vinti (%)
|53.5
|81.2
|Fuorigioco
|5
|5
|Ammonizioni
|10
|3
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Iberia 1999-Getafe in diretta tv e streaming
Iberia 1999-Getafe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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