Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

PREPARTITA

Iberia 1999-Getafe è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi (27.223 posti).

Arbitra Horatiu Fesnic, con gli assistenti Valentin Avram e Alexandru Cerei; quarto ufficiale Rares George Vidican. Al VAR Radu Marian Petrescu, assistito da Iulian Dima.

L'Iberia 1999 è 29° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.

Il Getafe è 31° con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.

In casa l'Iberia 1999 ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Getafe ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite dell'Iberia 1999 in Conference League (dalla più recente): København-Iberia 1999 2-1, Iberia 1999-Mjällby 1-1, Sint-Truiden-Iberia 1999 2-0 (P-N-P).

Le ultime 3 partite del Getafe in Conference League (dalla più recente): Getafe-Brighton and Hove Albion 0-1, Getafe-Lugano 2-5, Universitatea Craiova-Getafe 1-1 (P-P-N).

I migliori marcatori dell'Iberia 1999 in Conference League: Jemali-Giorgi Jinjolava e Amiran Dzagania con 1 gol.

I migliori marcatori del Getafe in Conference League: Nemanja Gudelj, Borja Mayoral e Iván Azón con 1 gol.

In panchina Levan Korghalidze per l'Iberia 1999 e José Bordalás per il Getafe.

È il primo incontro fra Iberia 1999 e Getafe in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Iberia 1999 Getafe Partite giocate 3 3 Vittorie 0 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 2 3 Gol subiti 5 7 Gol subiti per partita 1.7 2.3 Possesso palla (%) 44.6 51.7 Passaggi 1292 1349 Passaggi riusciti 1090 1089 Precisione nei passaggi (%) 84.4 80.7 Tiri 15 38 Tiri in porta 4 15 Tiri in porta sul totale (%) 26.7 39.5 Cross 24 84 Cross riusciti 2 19 Duelli vinti 139 127 Duelli persi 151 131 Calci d'angolo a favore 4 24 Calci d'angolo contro 14 11 Falli subiti 52 48 Falli commessi 41 29 Contrasti 43 16 Contrasti vinti (%) 53.5 81.2 Fuorigioco 5 5 Ammonizioni 10 3 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Iberia 1999-Getafe in diretta tv e streaming

Iberia 1999-Getafe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.