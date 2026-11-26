Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08
Inizia il Primo tempo.21:00
Tentativo fallito. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:01
Juan Cámara (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Fallo di Marcos López (Copenaghen).21:02
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Mads Madsen (Copenaghen).21:03
Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).21:04
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Hunor Németh (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Jilmar Torres (Inter Club Escaldes).21:07
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).21:10
Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).21:13
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Marcos López (Copenaghen).21:16
Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).21:18
Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Gol! Inter Club Escaldes 1, Copenaghen 0. David López (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.21:19
Alex Král (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di David López (Inter Club Escaldes).21:21
Tentativo fallito. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anwar Hernández.21:24
Alex Král (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes).21:27
Fallo di Marcos López (Copenaghen).21:27
Juan Cámara (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tiro parato. Viktor Dadason (Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Thomas Delaney.21:30
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).21:30
Tiro parato. Thomas Delaney (Copenaghen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross.21:30
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Javi Díaz (Inter Club Escaldes).21:30
Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).21:35
Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Hunor Németh (Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maher Carrizo.21:36
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes).21:37
Tentativo fallito. Viktor Dadason (Copenaghen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross da calcio d'angolo.21:37
Tentativo fallito. Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Král con cross.21:38
Fallo di Alex Král (Copenaghen).21:41
Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Inter Club Escaldes 1, Copenaghen 0.21:46
Sostituzione, Copenaghen. Geovanni Vianney Ndjee sostituisce Viktor Dadason.22:01
Sostituzione, Copenaghen. Robert Silva sostituisce Hunor Németh.22:01
Sostituzione, Copenaghen. Thapelo Maseko sostituisce Maher Carrizo.22:01
Inizia il Secondo tempo Inter Club Escaldes 1, Copenaghen 0.22:02
Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).22:02
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Thomas Delaney (Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:03
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).22:06
Fuorigioco. Alex Král(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Thomas Delaney e' colto in fuorigioco.22:08
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).22:09
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).22:10
Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Secondo cartellino giallo per Thomas Delaney (Copenaghen) per fallo.22:10
Rigore concesso da Ákos Markgráf (Copenaghen) per un fallo in area.22:11
Rigore per Inter Club Escaldes. Anwar Hernández e'stato atterrato in area di rigore.22:11
Decisione VAR: rigore Inter Club Escaldes.22:12
Ákos Markgráf (Copenaghen) e' stato espulso per rissa.22:13
Gol! Inter Club Escaldes 2, Copenaghen 0. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:15
Sostituzione, Copenaghen. Felix Beijmo sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:16
Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Víctor Alonso (Inter Club Escaldes).22:23
Fallo di Felix Beijmo (Copenaghen).22:26
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
ULTIME NOTIZIE
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI