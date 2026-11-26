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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Inizia il Primo tempo.18:45
Tiro respinto. Jirí Sláma (Jablonec) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:49
Fallo di Dominik Holly (Jablonec).18:52
Lukas Mai (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Jirí Sláma (Jablonec).18:54
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Tentativo fallito. Antonios Papadopoulos (Lugano) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Uran Bislimi in seguito a un calcio da fermo.18:55
Fallo di Martin Cedidla (Jablonec).18:57
Elias Pihlström (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57
Jirí Sláma (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Bekhruz Karimov (Lugano).18:58
Tiro respinto. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di destro da centro area. Assist di Lamin Jawo con suggerimento di testa.18:58
Tentativo fallito. Beckham Castro (Lugano) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Uran Bislimi con cross.19:01
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).19:01
Albian Ajeti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).19:03
Beckham Castro (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Elias Pihlström (Lugano).19:04
Gara momentaneamente sospesa, Lamin Jawo (Jablonec) per infortunio.19:07
Gara riprende.19:08
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).19:10
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Nelson Okeke (Jablonec) e' ammonito per fallo.19:10
Lamin Jawo (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di Joel Bichsel (Lugano).19:13
Joel Bichsel (Lugano) e' ammonito per fallo.19:13
Fallo di mano di David von Ballmoos (Lugano).19:14
Tentativo fallito. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:16
Tentativo fallito. Elias Pihlström (Lugano) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ahmed Kendouci.19:18
Fallo di Lamin Jawo (Jablonec).19:22
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Tentativo fallito. Beckham Castro (Lugano) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ahmed Kendouci.19:24
Dominik Holly (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Ezgjan Alioski (Lugano).19:25
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Ahmed Kendouci (Lugano).19:27
Tiro respinto. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dominik Holly.19:28
Tentativo fallito. Martin Cedidla (Jablonec) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma.19:28
Tiro respinto. Martin Cedidla (Jablonec) un tiro di destro da centro area.19:28
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Bekhruz Karimov (Lugano).19:28
Tentativo fallito. Lamin Jawo (Jablonec) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma con cross da calcio d'angolo.19:29
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).19:29
Albian Ajeti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Tentativo fallito. Antonios Papadopoulos (Lugano) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Lukas Mai.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Jablonec 0, Lugano 0.19:33
Inizia il Secondo tempo Jablonec 0, Lugano 0.19:49
Fallo di Martin Cedidla (Jablonec).19:50
Albian Ajeti (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tiro parato. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Beckham Castro.19:51
Fallo di mano di Saidou Alioum (Jablonec).19:54
Fallo di Dusan Pavlovic (Jablonec).19:55
Beckham Castro (Lugano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec).19:56
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Lugano) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Ezgjan Alioski con cross da calcio d'angolo.19:57
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Ezgjan Alioski (Lugano).19:58
Fallo di Martin Cedidla (Jablonec).19:59
Elias Pihlström (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Antonios Papadopoulos (Lugano).20:01
Tiro respinto. Lamin Jawo (Jablonec) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Richard Sedlácek con cross.20:02
Tiro respinto. Lamin Jawo (Jablonec) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra.20:02
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Ahmed Kendouci (Lugano).20:02
Fallo di Nelson Okeke (Jablonec).20:03
Antonios Papadopoulos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Sostituzione, Jablonec. Antonín Rusek sostituisce Dominik Holly.20:03
Sostituzione, Jablonec. Sebastian Nebyla sostituisce Nelson Okeke.20:03
Tiro parato. Beckham Castro (Lugano) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albian Ajeti.20:06
Fallo di Beckham Castro (Lugano).20:06
Gara momentaneamente sospesa, Klemen Mihelak (Jablonec) per infortunio.20:06
Sostituzione, Lugano. Renato Steffen sostituisce Beckham Castro.20:07
Sostituzione, Lugano. Daniel Dos Santos sostituisce Elias Pihlström.20:07
Gara riprende.20:08
Tiro respinto. Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) un tiro di destro da centro area. Assist di Jirí Sláma con cross.20:08
Fallo di Saidou Alioum (Jablonec).20:09
Renato Steffen (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Lamin Jawo (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Antonios Papadopoulos (Lugano).20:12
Gol! Jablonec 1, Lugano 0. Martin Cedidla (Jablonec) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:13
Jablonec-Lugano è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo Stadion Strelnice di Jablonec (4.984 posti).
Arbitra David Smajc, con gli assistenti Manuel Vidali e David Gabrovec; quarto ufficiale Zan Jazbec. Al VAR Aleksandar Matkovic, assistito da Mihael Antic.
Il Jablonec è 24° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 4 subiti.
Il Lugano è 1° con 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 4 subiti.
In casa il Jablonec ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lugano ne ha fatti 3 in 1 (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Jablonec in Conference League (dalla più recente): Riga-Jablonec 1-1, Jablonec-Brighton and Hove Albion 0-0, Friburgo-Jablonec 3-2 (N-N-P).
Le ultime 3 partite del Lugano in Conference League (dalla più recente): Lugano-Kauno Žalgiris 3-0, Getafe-Lugano 2-5, Lugano-Stella Rossa 3-2 (V-V-V).
I migliori marcatori del Jablonec in Conference League: Antonín Rusek, Sebastian Nebyla e Garang Kuol con 1 gol.
Il miglior marcatore del Lugano in Conference League: Albian Ajeti con 3 gol.
In panchina Lubos Kozel per il Jablonec e Mattia Croci-Torti per il Lugano.
È il primo incontro fra Jablonec e Lugano in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Jablonec
|Lugano
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|3
|11
|Gol subiti
|4
|4
|Gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Possesso palla (%)
|36.2
|48.8
|Passaggi
|943
|1438
|Passaggi riusciti
|701
|1248
|Precisione nei passaggi (%)
|74.3
|86.8
|Tiri
|27
|33
|Tiri in porta
|9
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|33.3
|51.5
|Cross
|41
|34
|Cross riusciti
|12
|8
|Duelli vinti
|141
|126
|Duelli persi
|139
|133
|Calci d'angolo a favore
|8
|11
|Calci d'angolo contro
|17
|20
|Falli subiti
|47
|30
|Falli commessi
|27
|40
|Contrasti
|43
|40
|Contrasti vinti (%)
|69.8
|65.0
|Fuorigioco
|7
|6
|Ammonizioni
|9
|8
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Jablonec-Lugano in diretta tv e streaming
Jablonec-Lugano si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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