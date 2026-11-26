PREPARTITA

Jablonec-Lugano è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo Stadion Strelnice di Jablonec (4.984 posti).

Arbitra David Smajc, con gli assistenti Manuel Vidali e David Gabrovec; quarto ufficiale Zan Jazbec. Al VAR Aleksandar Matkovic, assistito da Mihael Antic.

Il Jablonec è 24° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 4 subiti.

Il Lugano è 1° con 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 4 subiti.

In casa il Jablonec ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lugano ne ha fatti 3 in 1 (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Jablonec in Conference League (dalla più recente): Riga-Jablonec 1-1, Jablonec-Brighton and Hove Albion 0-0, Friburgo-Jablonec 3-2 (N-N-P).

Le ultime 3 partite del Lugano in Conference League (dalla più recente): Lugano-Kauno Žalgiris 3-0, Getafe-Lugano 2-5, Lugano-Stella Rossa 3-2 (V-V-V).

I migliori marcatori del Jablonec in Conference League: Antonín Rusek, Sebastian Nebyla e Garang Kuol con 1 gol.

Il miglior marcatore del Lugano in Conference League: Albian Ajeti con 3 gol.

In panchina Lubos Kozel per il Jablonec e Mattia Croci-Torti per il Lugano.

È il primo incontro fra Jablonec e Lugano in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Jablonec Lugano Partite giocate 3 3 Vittorie 0 3 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 0 Gol segnati 3 11 Gol subiti 4 4 Gol subiti per partita 1.3 1.3 Possesso palla (%) 36.2 48.8 Passaggi 943 1438 Passaggi riusciti 701 1248 Precisione nei passaggi (%) 74.3 86.8 Tiri 27 33 Tiri in porta 9 17 Tiri in porta sul totale (%) 33.3 51.5 Cross 41 34 Cross riusciti 12 8 Duelli vinti 141 126 Duelli persi 139 133 Calci d'angolo a favore 8 11 Calci d'angolo contro 17 20 Falli subiti 47 30 Falli commessi 27 40 Contrasti 43 40 Contrasti vinti (%) 69.8 65.0 Fuorigioco 7 6 Ammonizioni 9 8 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Jablonec-Lugano in diretta tv e streaming

Jablonec-Lugano si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.