PREPARTITA

Kairat-Mjällby è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 16:30 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty (25.057 posti).

Arbitra Pawel Raczkowski, con gli assistenti Marcin Boniek e Filip Sierant; quarto ufficiale Patryk Gryckiewicz. Al VAR Pawel Pskit, assistito da Piotr Urban.

Il Kairat è 27° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 7 subiti.

Il Mjällby è 9° con 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Kairat ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Mjällby ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Kairat in Conference League (dalla più recente): Atalanta-Kairat 1-1, Kairat-Panathinaikos 1-5, Riga-Kairat 1-1 (N-P-N).

Le ultime 3 partite del Mjällby in Conference League (dalla più recente): Mjällby-Borac Banja Luka 2-0, Iberia 1999-Mjällby 1-1, Mjällby-Inter Club D'Escaldes 2-0 (V-N-V).

Il miglior marcatore del Kairat in Conference League: Marc Gual con 2 gol.

Il miglior marcatore del Mjällby in Conference League: Jacob Bergström con 2 gol.

È il primo incontro fra Kairat e Mjällby in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Kairat Mjällby Partite giocate 3 3 Vittorie 0 2 Pareggi 2 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 3 5 Gol subiti 7 1 Gol subiti per partita 2.3 0.3 Possesso palla (%) 36.3 45.0 Passaggi 1018 1274 Passaggi riusciti 773 1064 Precisione nei passaggi (%) 75.9 83.5 Tiri 22 37 Tiri in porta 9 17 Tiri in porta sul totale (%) 40.9 45.9 Cross 40 50 Cross riusciti 7 8 Duelli vinti 140 162 Duelli persi 146 147 Calci d'angolo a favore 10 17 Calci d'angolo contro 15 11 Falli subiti 37 37 Falli commessi 39 40 Contrasti 58 58 Contrasti vinti (%) 60.3 58.6 Fuorigioco 2 3 Ammonizioni 9 6 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Kairat-Mjällby in diretta tv e streaming

Kairat-Mjällby si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.