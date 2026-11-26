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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:45
Inizia il Primo tempo.16:31
Tiro respinto. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Erkin Tapalov.16:33
Tiro respinto. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmilson.16:33
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:34
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).16:34
Tiro respinto. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oiva Jukkola.16:37
Tiro parato. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luís Mata.16:38
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:39
Fallo di Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty).16:39
Tentativo fallito. Ali Youssef (Mjällby) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Jeppe Kjær con suggerimento di testa.16:40
Tentativo fallito. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Gual.16:41
Gol! FK Qairat Almaty 1, Mjällby 0. Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marc Gual in seguito a un contropiede.16:44
Tiro parato. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luís Mata.16:46
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Alexander Lundin (Mjällby).16:46
Tiro parato. Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jaakko Oksanen con cross.16:47
Fallo di Jesper Gustavsson (Mjällby).16:51
Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51
Tiro respinto. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmilson.16:54
Fuorigioco. Luís Mata(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Jaakko Oksanen e' colto in fuorigioco.16:55
Tom Pettersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:56
Fallo di Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty).16:56
Tiro respinto. Ali Youssef (Mjällby) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Romeo Leandersson.16:59
Fallo di mano di Jeppe Kjær (Mjällby).17:00
Tom Pettersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:03
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:03
Tiro parato. Ali Youssef (Mjällby) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jeppe Kjær.17:04
Jesper Gustavsson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:05
Fallo di Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty).17:05
Fallo di Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty).17:07
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:07
Fallo di Gustavo Mendonça (FK Qairat Almaty).17:08
Romeo Leandersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:08
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:08
Tiro respinto. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ali Youssef.17:09
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty).17:09
Fallo di mano di Villiam Granath (Mjällby).17:12
Tiro respinto. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.17:12
Tiro parato. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romeo Leandersson con suggerimento di testa.17:14
Fallo di Tom Pettersson (Mjällby).17:15
Marc Gual (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:15
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:15
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16
Romeo Leandersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:16
Fallo di mano di Jeppe Kjær (Mjällby).17:16
Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 1, Mjällby 0.17:17
Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 1, Mjällby 0.17:32
Fallo di Martin Agnarsson (Mjällby).17:36
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:36
Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).17:36
Marc Gual (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:36
Tiro respinto. Marc Gual (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oiva Jukkola.17:37
Tiro parato. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.17:37
Fallo di Ali Youssef (Mjällby).17:38
Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:38
Tom Pettersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:40
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:40
Romeo Leandersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:41
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:41
Luís Mata (FK Qairat Almaty) e' ammonito.17:41
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:43
Fallo di Jaakko Oksanen (FK Qairat Almaty).17:43
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Tom Pettersson (Mjällby).17:44
Tiro parato. Oiva Jukkola (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Gustavo Mendonça.17:45
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Azamat Tuyakbayev sostituisce Oiva Jukkola.17:45
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:47
Fallo di Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty).17:47
Tom Pettersson (Mjällby) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:48
Fallo di Marc Gual (FK Qairat Almaty).17:48
Sostituzione, Mjällby. Áki Samuelsen sostituisce Romeo Leandersson.17:50
Sostituzione, Mjällby. Max Nielsen sostituisce Martin Agnarsson.17:50
Tentativo fallito. Tom Pettersson (Mjällby) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Villiam Granath.17:52
Tiro parato. Tom Pettersson (Mjällby) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeppe Kjær con passaggio filtrante.17:52
Axel Norén (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:52
Fallo di Marc Gual (FK Qairat Almaty).17:52
Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area. Assist di Marc Gual.17:53
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Jesper Gustavsson (Mjällby).17:53
Tentativo fallito. Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jaakko Oksanen con cross da calcio d'angolo.17:54
Kairat-Mjällby è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 16:30 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty (25.057 posti).
Arbitra Pawel Raczkowski, con gli assistenti Marcin Boniek e Filip Sierant; quarto ufficiale Patryk Gryckiewicz. Al VAR Pawel Pskit, assistito da Piotr Urban.
Il Kairat è 27° nella classifica della fase campionato con 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 7 subiti.
Il Mjällby è 9° con 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Kairat ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Mjällby ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Kairat in Conference League (dalla più recente): Atalanta-Kairat 1-1, Kairat-Panathinaikos 1-5, Riga-Kairat 1-1 (N-P-N).
Le ultime 3 partite del Mjällby in Conference League (dalla più recente): Mjällby-Borac Banja Luka 2-0, Iberia 1999-Mjällby 1-1, Mjällby-Inter Club D'Escaldes 2-0 (V-N-V).
Il miglior marcatore del Kairat in Conference League: Marc Gual con 2 gol.
Il miglior marcatore del Mjällby in Conference League: Jacob Bergström con 2 gol.
È il primo incontro fra Kairat e Mjällby in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Kairat
|Mjällby
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|3
|5
|Gol subiti
|7
|1
|Gol subiti per partita
|2.3
|0.3
|Possesso palla (%)
|36.3
|45.0
|Passaggi
|1018
|1274
|Passaggi riusciti
|773
|1064
|Precisione nei passaggi (%)
|75.9
|83.5
|Tiri
|22
|37
|Tiri in porta
|9
|17
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.9
|45.9
|Cross
|40
|50
|Cross riusciti
|7
|8
|Duelli vinti
|140
|162
|Duelli persi
|146
|147
|Calci d'angolo a favore
|10
|17
|Calci d'angolo contro
|15
|11
|Falli subiti
|37
|37
|Falli commessi
|39
|40
|Contrasti
|58
|58
|Contrasti vinti (%)
|60.3
|58.6
|Fuorigioco
|2
|3
|Ammonizioni
|9
|6
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Kairat-Mjällby in diretta tv e streaming
Kairat-Mjällby si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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