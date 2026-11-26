PREPARTITA

Kauno Žalgiris-Riga è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas (15.315 posti).

Arbitra Daniyar Sakhi, con gli assistenti Sergei Vassyutin e Samat Tergeussizov; quarto ufficiale Georgiy Chekohvskiy. Al VAR Aidyn Tassybayev, assistito da Mario Zebec.

Il Kauno Žalgiris è 36° nella classifica della fase campionato con 0 punti in 3 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 1 gol fatti e 11 subiti.

Il Riga è 20° con 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 3 gol fatti e 3 subiti.

In casa il Kauno Žalgiris ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Riga ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Kauno Žalgiris in Conference League (dalla più recente): Lugano-Kauno Žalgiris 3-0, Kauno Žalgiris-Brann 1-4, Brighton and Hove Albion-Kauno Žalgiris 4-0 (P-P-P).

Le ultime 3 partite del Riga in Conference League (dalla più recente): Riga-Jablonec 1-1, Pafos-Riga 1-1, Riga-Kairat 1-1 (N-N-N).

Il miglior marcatore del Kauno Žalgiris in Conference League: Renan Oliveira con 1 gol.

I migliori marcatori del Riga in Conference League: Salah-Eddine Oulad, Reginaldo Ramires e Caio Ferreira con 1 gol.

In panchina Zeljko Sopic per il Kauno Žalgiris e Didier Zanetti per il Riga.

È il primo incontro fra Kauno Žalgiris e Riga in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Kauno Žalgiris Riga Partite giocate 3 3 Vittorie 0 0 Pareggi 0 3 Sconfitte 3 0 Gol segnati 1 3 Gol subiti 11 3 Gol subiti per partita 3.7 1.0 Possesso palla (%) 30.1 57.4 Passaggi 908 1529 Passaggi riusciti 676 1315 Precisione nei passaggi (%) 74.4 86.0 Tiri 14 35 Tiri in porta 4 13 Tiri in porta sul totale (%) 28.6 37.1 Cross 35 53 Cross riusciti 10 10 Duelli vinti 153 149 Duelli persi 147 122 Calci d'angolo a favore 4 11 Calci d'angolo contro 21 18 Falli subiti 37 32 Falli commessi 34 41 Contrasti 53 50 Contrasti vinti (%) 64.2 72.0 Fuorigioco 5 6 Ammonizioni 8 2 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Kauno Žalgiris-Riga in diretta tv e streaming

Kauno Žalgiris-Riga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.