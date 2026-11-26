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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:00
Inizia il Primo tempo.18:46
Tiro parato. Caio Ferreira (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Iago Siqueira con cross.18:46
Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Fallo di Raivis Jurkovskis (Riga FC).18:48
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).18:50
Orlando Galo (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).18:52
Orlando Galo (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52
Gara momentaneamente sospesa, Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) per infortunio.18:53
Gara riprende.18:53
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).18:54
Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).18:55
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Orlando Galo (Riga FC).19:02
Tentativo fallito. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Motiejus Burba.19:03
Fallo di mano di Iago Siqueira (Riga FC).19:05
Iago Siqueira (Riga FC) e' ammonito per fallo di mano.19:05
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Caio Ferreira (Riga FC).19:06
Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Baba Musah (Riga FC).19:07
Fuorigioco. Rokas Lekiatas(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Motiejus Burba e' colto in fuorigioco.19:10
Fuorigioco. Nosa Iyobosa Edokpolor(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Anthony Kalik e' colto in fuorigioco.19:12
Tentativo fallito. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Raivis Jurkovskis.19:13
Tentativo fallito. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Salah-Eddine Oulad.19:13
Tentativo fallito. Caio Ferreira (Riga FC) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raki Aouani.19:14
Tiro parato. Caio Ferreira (Riga FC) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Orlando Galo.19:15
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).19:16
Fuorigioco. Vykintas Slivka(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Gabriel Debeljuh e' colto in fuorigioco.19:17
Fallo di Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).19:18
Iago Siqueira (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Reginaldo Ramires (Riga FC) per infortunio.19:19
Gara riprende.19:19
Fallo di mano di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).19:20
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).19:20
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Iago Siqueira (Riga FC).19:21
Tiro respinto. Raki Aouani (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Orlando Galo.19:22
Gara momentaneamente sospesa, (Riga FC).19:22
Gara riprende.19:22
Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).19:23
Kenan Piric (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Fallo di Karl Wassom (Riga FC).19:25
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Iago Siqueira (Riga FC).19:25
Secondo cartellino giallo per Iago Siqueira (Riga FC) per fallo.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) per infortunio.19:27
Gara riprende.19:28
Tiro parato. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa. Assist di Joris Moutachy.19:29
Calcio d'angolo,Kauno Žalgiris. Calcio d'angolo causato da Kenan Piric (Riga FC).19:29
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Kenan Piric (Riga FC).19:30
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) per infortunio.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Kenan Piric (Riga FC) per infortunio.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Gara riprende.19:34
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Kenan Piric (Riga FC).19:34
Kenan Piric (Riga FC) e' stato espulso.19:35
Sostituzione, Riga FC. Frenks Orols sostituisce Caio Ferreira.19:37
Tentativo fallito. Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:38
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).19:39
Orlando Galo (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:39
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).19:41
Primo tempo terminato, Kauno Žalgiris 0, Riga FC 0.19:43
Inizia il Secondo tempo Kauno Žalgiris 0, Riga FC 0.19:59
Fallo di Joris Moutachy (Kauno Žalgiris).20:00
Orlando Galo (Riga FC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Orlando Galo (Riga FC) per infortunio.20:01
Gara riprende.20:02
Fallo di mano di Raki Aouani (Riga FC).20:04
Tentativo fallito. Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Yukiyoshi Karashima.20:08
Gol! Kauno Žalgiris 1, Riga FC 0. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Krekovic.20:10
Sostituzione, Riga FC. Muhammed Badamosi sostituisce Reginaldo Ramires.20:12
Sostituzione, Riga FC. Ahmed Ankrah sostituisce Raki Aouani.20:12
Tiro respinto. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leon Krekovic.20:13
Rigore concesso da Baba Musah (Riga FC) per un fallo di mano in area.20:13
Gol! Kauno Žalgiris 2, Riga FC 0. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:14
Kauno Žalgiris-Riga è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas (15.315 posti).
Arbitra Daniyar Sakhi, con gli assistenti Sergei Vassyutin e Samat Tergeussizov; quarto ufficiale Georgiy Chekohvskiy. Al VAR Aidyn Tassybayev, assistito da Mario Zebec.
Il Kauno Žalgiris è 36° nella classifica della fase campionato con 0 punti in 3 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 1 gol fatti e 11 subiti.
Il Riga è 20° con 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 3 gol fatti e 3 subiti.
In casa il Kauno Žalgiris ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Riga ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Kauno Žalgiris in Conference League (dalla più recente): Lugano-Kauno Žalgiris 3-0, Kauno Žalgiris-Brann 1-4, Brighton and Hove Albion-Kauno Žalgiris 4-0 (P-P-P).
Le ultime 3 partite del Riga in Conference League (dalla più recente): Riga-Jablonec 1-1, Pafos-Riga 1-1, Riga-Kairat 1-1 (N-N-N).
Il miglior marcatore del Kauno Žalgiris in Conference League: Renan Oliveira con 1 gol.
I migliori marcatori del Riga in Conference League: Salah-Eddine Oulad, Reginaldo Ramires e Caio Ferreira con 1 gol.
In panchina Zeljko Sopic per il Kauno Žalgiris e Didier Zanetti per il Riga.
È il primo incontro fra Kauno Žalgiris e Riga in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Kauno Žalgiris
|Riga
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|0
|3
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|1
|3
|Gol subiti
|11
|3
|Gol subiti per partita
|3.7
|1.0
|Possesso palla (%)
|30.1
|57.4
|Passaggi
|908
|1529
|Passaggi riusciti
|676
|1315
|Precisione nei passaggi (%)
|74.4
|86.0
|Tiri
|14
|35
|Tiri in porta
|4
|13
|Tiri in porta sul totale (%)
|28.6
|37.1
|Cross
|35
|53
|Cross riusciti
|10
|10
|Duelli vinti
|153
|149
|Duelli persi
|147
|122
|Calci d'angolo a favore
|4
|11
|Calci d'angolo contro
|21
|18
|Falli subiti
|37
|32
|Falli commessi
|34
|41
|Contrasti
|53
|50
|Contrasti vinti (%)
|64.2
|72.0
|Fuorigioco
|5
|6
|Ammonizioni
|8
|2
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Kauno Žalgiris-Riga in diretta tv e streaming
Kauno Žalgiris-Riga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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