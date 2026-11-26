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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di Justin Janssen (Nordsjælland).21:01
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Noah Markmann (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Adriano Jagusic (Panathinaikos).21:03
Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Mamadou Sadio (Nordsjælland).21:05
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).21:06
Ibrahim Adel (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Mamadou Sadio (Nordsjælland).21:06
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).21:09
Peter Ankersen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).21:10
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Fallo di Peter Ankersen (Nordsjælland).21:11
Étienne Camara (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).21:12
Fallo di Elmin Rastoder (Panathinaikos).21:14
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tentativo fallito. Peter Ankersen (Nordsjælland) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mamadou Sadio.21:15
Tiro respinto. Adriano Jagusic (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrews Tetteh.21:17
Tentativo fallito. Adriano Jagusic (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:17
Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Justin Janssen (Nordsjælland).21:18
Tentativo fallito. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:18
Tentativo fallito. Adriano Jagusic (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Davide Calabria.21:21
Mamadou Sadio (Nordsjælland) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Adel.21:23
Tentativo fallito. Mamadou Sadio (Nordsjælland) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ibrahim Adel con cross.21:23
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Iñaki Peña (Panathinaikos).21:24
Étienne Camara (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Victor Nelsson (Nordsjælland).21:24
Tentativo fallito. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto sulla sinistra.21:26
Tiro parato. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Triantafyllos Tsapras.21:28
Tiro respinto. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.21:28
Tiro respinto. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area.21:28
Tiro parato. Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:29
Andreas Hansen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Elmin Rastoder (Panathinaikos).21:29
Fallo di Markus Walker (Nordsjælland).21:31
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).21:32
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Markus Walker (Nordsjælland).21:32
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Tiro parato. Rick van Drongelen (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adriano Jagusic con cross.21:33
Fallo di Kings Kangwa (Panathinaikos).21:34
Nicklas Røjkjær (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Adriano Jagusic (Panathinaikos).21:35
Alexander Lind (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Adriano Jagusic (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Alexander Lind (Nordsjælland) per infortunio.21:36
Gara riprende.21:36
Peter Ankersen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Adriano Jagusic (Panathinaikos).21:40
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).21:41
Fuorigioco. Ibrahim Adel(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Alexander Lind e' colto in fuorigioco.21:41
Gol! Nordsjælland 0, Panathinaikos 1. Adriano Jagusic (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elmin Rastoder in seguito a un contropiede.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Nordsjælland 0, Panathinaikos 1.21:46
Sostituzione, Nordsjælland. Mark Brink sostituisce Mamadou Sadio.22:01
Sostituzione, Nordsjælland. Hjalte Boe Rasmussen sostituisce Markus Walker.22:01
Inizia il Secondo tempo Nordsjælland 0, Panathinaikos 1.22:02
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Panathinaikos).22:03
Tiro respinto. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di destro da centro area. Assist di Mark Brink con passaggio filtrante.22:04
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Panathinaikos).22:04
Tentativo fallito. Victor Nelsson (Nordsjælland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicklas Røjkjær con cross da calcio d'angolo.22:05
Justin Janssen (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Étienne Camara (Panathinaikos).22:05
Gara momentaneamente sospesa, Justin Janssen (Nordsjælland) per infortunio.22:06
Gara riprende.22:06
Fuorigioco. Justin Janssen(Nordsjælland) prova il lancio lungo, ma Peter Ankersen e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).22:07
Elmin Rastoder (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Tiro respinto. Ibrahim Adel (Nordsjælland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Juho Lähteenmäki.22:09
Tiro parato. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davide Calabria.22:10
Gol! Nordsjælland 0, Panathinaikos 2. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adriano Jagusic.22:12
Gol! Nordsjælland 1, Panathinaikos 2. Alexander Lind (Nordsjælland) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Adel.22:18
Sostituzione, Panathinaikos. Levi García sostituisce Andrews Tetteh.22:19
Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Adriano Jagusic.22:19
Sostituzione, Panathinaikos. Imrân Louza sostituisce Kings Kangwa.22:19
Fallo di Ibrahim Adel (Nordsjælland).22:23
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Levi García.22:25
Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).22:25
Nordsjælland-Panathinaikos è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Right to Dream Park di Farum (10.000 posti).
Arbitra Julian Weinberger, con gli assistenti Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch; quarto ufficiale Stefan Ebner. Al VAR Christian-Petru Ciochirca, assistito da Josef Spurny.
Il Nordsjælland è 26° nella classifica della fase campionato con 3 punti in 4 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 5 subiti.
Il Panathinaikos è 3° con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.
In casa il Nordsjælland ha fatto 2 punti in 2 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Panathinaikos ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Nordsjælland in Conference League (dalla più recente): Monaco-Nordsjælland 2-0, Nordsjælland-CSKA Sofia 2-2, Heart of Midlothian-Nordsjælland 1-1 (P-N-N).
Le ultime 3 partite del Panathinaikos in Conference League (dalla più recente): Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1, Kairat-Panathinaikos 1-5, Panathinaikos-Borac Banja Luka 2-1 (V-V-V).
Il miglior marcatore del Nordsjælland in Conference League: Ibrahim Adel con 2 gol.
Il miglior marcatore del Panathinaikos in Conference League: Cyriel Dessers con 3 gol.
In panchina Jens Olsen per il Nordsjælland e Jacob Neestrup per il Panathinaikos.
È il primo incontro fra Nordsjælland e Panathinaikos in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Nordsjælland
|Panathinaikos
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|3
|9
|Gol subiti
|5
|3
|Gol subiti per partita
|1.7
|1.0
|Possesso palla (%)
|50.9
|60.9
|Passaggi
|1540
|1662
|Passaggi riusciti
|1278
|1435
|Precisione nei passaggi (%)
|83.0
|86.3
|Tiri
|15
|50
|Tiri in porta
|10
|27
|Tiri in porta sul totale (%)
|66.7
|54.0
|Cross
|35
|73
|Cross riusciti
|6
|18
|Duelli vinti
|132
|157
|Duelli persi
|137
|159
|Calci d'angolo a favore
|15
|27
|Calci d'angolo contro
|12
|9
|Falli subiti
|34
|45
|Falli commessi
|34
|46
|Contrasti
|47
|51
|Contrasti vinti (%)
|72.3
|66.7
|Fuorigioco
|6
|7
|Ammonizioni
|8
|6
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Nordsjælland-Panathinaikos in diretta tv e streaming
Nordsjælland-Panathinaikos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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