PREPARTITA

Nordsjælland-Panathinaikos è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Right to Dream Park di Farum (10.000 posti).

Arbitra Julian Weinberger, con gli assistenti Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch; quarto ufficiale Stefan Ebner. Al VAR Christian-Petru Ciochirca, assistito da Josef Spurny.

Il Nordsjælland è 26° nella classifica della fase campionato con 3 punti in 4 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 5 subiti.

Il Panathinaikos è 3° con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.

In casa il Nordsjælland ha fatto 2 punti in 2 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Panathinaikos ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Nordsjælland in Conference League (dalla più recente): Monaco-Nordsjælland 2-0, Nordsjælland-CSKA Sofia 2-2, Heart of Midlothian-Nordsjælland 1-1 (P-N-N).

Le ultime 3 partite del Panathinaikos in Conference League (dalla più recente): Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1, Kairat-Panathinaikos 1-5, Panathinaikos-Borac Banja Luka 2-1 (V-V-V).

Il miglior marcatore del Nordsjælland in Conference League: Ibrahim Adel con 2 gol.

Il miglior marcatore del Panathinaikos in Conference League: Cyriel Dessers con 3 gol.

In panchina Jens Olsen per il Nordsjælland e Jacob Neestrup per il Panathinaikos.

È il primo incontro fra Nordsjælland e Panathinaikos in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Nordsjælland Panathinaikos Partite giocate 3 3 Vittorie 0 3 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 0 Gol segnati 3 9 Gol subiti 5 3 Gol subiti per partita 1.7 1.0 Possesso palla (%) 50.9 60.9 Passaggi 1540 1662 Passaggi riusciti 1278 1435 Precisione nei passaggi (%) 83.0 86.3 Tiri 15 50 Tiri in porta 10 27 Tiri in porta sul totale (%) 66.7 54.0 Cross 35 73 Cross riusciti 6 18 Duelli vinti 132 157 Duelli persi 137 159 Calci d'angolo a favore 15 27 Calci d'angolo contro 12 9 Falli subiti 34 45 Falli commessi 34 46 Contrasti 47 51 Contrasti vinti (%) 72.3 66.7 Fuorigioco 6 7 Ammonizioni 8 6 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Nordsjælland-Panathinaikos in diretta tv e streaming

Nordsjælland-Panathinaikos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.