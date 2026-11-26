Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:59

PREPARTITA

Pafos-Midtjylland è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi (10.700 posti).

Arbitra Ishmael Barbara, con gli assistenti Luke Portelli e James Muscat; quarto ufficiale Slobodan Petrovic. Al VAR Clay Ruperti, assistito da Stan Teuben.

Il Pafos è 30° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.

Il Midtjylland è 34° con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 8 subiti.

In casa il Pafos ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Midtjylland ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Pafos in Conference League (dalla più recente): Twente-Pafos 3-1, Pafos-Riga 1-1, Atalanta-Pafos 3-1 (P-N-P).

Le ultime 3 partite del Midtjylland in Conference League (dalla più recente): Midtjylland-Ajax 1-6, Midtjylland-Sint-Truiden 0-1, Egnatia Rrogozhinë-Midtjylland 1-1 (P-P-N).

Il miglior marcatore del Pafos in Conference League: Biel con 2 gol.

I migliori marcatori del Midtjylland in Conference League: Cho Gue-Sung e Friday Etim con 1 gol.

In panchina Ricardo Manuel Andrade e Silva Sá Pinto per il Pafos e Mike Tullberg per il Midtjylland.

È il primo incontro fra Pafos e Midtjylland in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Pafos Midtjylland Partite giocate 3 3 Vittorie 0 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 3 2 Gol subiti 7 8 Gol subiti per partita 2.3 2.7 Possesso palla (%) 36.5 39.8 Passaggi 1048 1000 Passaggi riusciti 851 757 Precisione nei passaggi (%) 81.2 75.7 Tiri 27 29 Tiri in porta 13 13 Tiri in porta sul totale (%) 48.1 44.8 Cross 37 43 Cross riusciti 7 11 Duelli vinti 114 158 Duelli persi 131 169 Calci d'angolo a favore 13 13 Calci d'angolo contro 22 17 Falli subiti 38 29 Falli commessi 29 36 Contrasti 38 49 Contrasti vinti (%) 50.0 59.2 Fuorigioco 2 6 Ammonizioni 2 3 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Pafos-Midtjylland in diretta tv e streaming

Pafos-Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.