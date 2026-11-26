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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:59
Inizia il Primo tempo.18:45
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).18:53
Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).18:53
Tiro parato. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.18:54
Fallo di Samy Mmaee (Pafos).18:54
Friday Etim (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).18:58
Anderson Silva (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:00
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:02
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).19:04
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).19:05
Tiro parato. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hong Hyun-Seok.19:05
Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).19:08
Ivan Sunjic (Pafos) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:10
Samy Mmaee (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).19:10
Fallo di Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland).19:12
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da David Goldar (Pafos).19:13
Tentativo fallito. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Kristensen.19:15
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).19:16
Samy Mmaee (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:18
Fuorigioco. Rasmus Kristensen(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Mileta Rajovic e' colto in fuorigioco.19:19
Fallo di Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland).19:20
Nicholas Ioannou (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Tiro respinto. David Luiz (Pafos) un tiro di destro da fuori area.19:21
Tentativo fallito. Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Julius Emefile.19:24
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:24
Anderson Silva (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di João Correia in seguito a un calcio da fermo.19:25
Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vlad Dragomir in seguito a un calcio da fermo.19:25
Julius Emefile (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di David Goldar (Pafos).19:26
David Goldar (Pafos) e' ammonito per fallo.19:26
Gol! Pafos 0, Midtjylland 1. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abdou Aziz Ndiaye.19:28
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Mileta Rajovic (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Friday Etim.19:31
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Majecki (Pafos).19:31
Primo tempo terminato, Pafos 0, Midtjylland 1.19:31
Inizia il Secondo tempo Pafos 0, Midtjylland 1.19:47
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Friday Etim.19:48
Fallo di Mileta Rajovic (Midtjylland).19:48
Radoslaw Majecki (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:48
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di mano di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:50
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:51
Tiro respinto. Ivan Sunjic (Pafos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pêpê Rodrigues.19:51
Fuorigioco. Anderson Silva(Pafos) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.19:52
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).19:53
Tiro respinto. Mileta Rajovic (Midtjylland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Sofus Johannesen con cross.19:54
Tentativo fallito. Abdou Aziz Ndiaye (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Friday Etim.19:55
Julius Emefile (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di David Luiz (Pafos).19:56
Sostituzione, Pafos. Alexandre Brito sostituisce Pêpê Rodrigues.19:57
Sostituzione, Pafos. Murad Mammadov sostituisce Ivan Sunjic.19:57
Tentativo fallito. Julius Emefile (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mileta Rajovic.19:57
Fallo di Rasmus Kristensen (Midtjylland).19:58
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro respinto. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vlad Dragomir.20:01
Fallo di mano di Anderson Silva (Pafos).20:01
Sostituzione, Midtjylland. Ousmane Diao sostituisce Abdou Aziz Ndiaye.20:01
Sostituzione, Midtjylland. Mikael Uhre sostituisce Friday Etim.20:02
Sostituzione, Midtjylland. Martin Erlic sostituisce Hong Hyun-Seok.20:02
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:03
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Mileta Rajovic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03
Fallo di David Goldar (Pafos).20:03
Tiro parato. Murad Mammadov (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Felipe.20:06
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Nicholas Ioannou (Pafos).20:06
Gara momentaneamente sospesa, Murad Mammadov (Pafos) per infortunio.20:09
Gara riprende.20:09
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:11
Murad Mammadov (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Sostituzione, Midtjylland. Mikel Gogorza sostituisce Mileta Rajovic.20:11
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:12
Murad Mammadov (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12
Pedro Bravo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:12
Fallo di Julius Emefile (Midtjylland).20:13
Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:13
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:14
Murad Mammadov (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Mikael Uhre (Midtjylland).20:14
Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Mikael Uhre (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:14
Mikel Gogorza (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di David Luiz (Pafos).20:15
Pafos-Midtjylland è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi (10.700 posti).
Arbitra Ishmael Barbara, con gli assistenti Luke Portelli e James Muscat; quarto ufficiale Slobodan Petrovic. Al VAR Clay Ruperti, assistito da Stan Teuben.
Il Pafos è 30° nella classifica della fase campionato con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.
Il Midtjylland è 34° con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 8 subiti.
In casa il Pafos ha fatto 1 punto in 1 partita (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Midtjylland ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Pafos in Conference League (dalla più recente): Twente-Pafos 3-1, Pafos-Riga 1-1, Atalanta-Pafos 3-1 (P-N-P).
Le ultime 3 partite del Midtjylland in Conference League (dalla più recente): Midtjylland-Ajax 1-6, Midtjylland-Sint-Truiden 0-1, Egnatia Rrogozhinë-Midtjylland 1-1 (P-P-N).
Il miglior marcatore del Pafos in Conference League: Biel con 2 gol.
I migliori marcatori del Midtjylland in Conference League: Cho Gue-Sung e Friday Etim con 1 gol.
In panchina Ricardo Manuel Andrade e Silva Sá Pinto per il Pafos e Mike Tullberg per il Midtjylland.
È il primo incontro fra Pafos e Midtjylland in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Pafos
|Midtjylland
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|3
|2
|Gol subiti
|7
|8
|Gol subiti per partita
|2.3
|2.7
|Possesso palla (%)
|36.5
|39.8
|Passaggi
|1048
|1000
|Passaggi riusciti
|851
|757
|Precisione nei passaggi (%)
|81.2
|75.7
|Tiri
|27
|29
|Tiri in porta
|13
|13
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.1
|44.8
|Cross
|37
|43
|Cross riusciti
|7
|11
|Duelli vinti
|114
|158
|Duelli persi
|131
|169
|Calci d'angolo a favore
|13
|13
|Calci d'angolo contro
|22
|17
|Falli subiti
|38
|29
|Falli commessi
|29
|36
|Contrasti
|38
|49
|Contrasti vinti (%)
|50.0
|59.2
|Fuorigioco
|2
|6
|Ammonizioni
|2
|3
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Pafos-Midtjylland in diretta tv e streaming
Pafos-Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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