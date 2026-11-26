Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

PREPARTITA

Sporting Braga-KuPS è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.

Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga (30.286 posti).

Arbitra Oleksiy Derevinskyi, con gli assistenti Oleksiy Myronov e Svitlana Hrushko; quarto ufficiale Oleksandr Kalyonov. Al VAR Luca Pairetto, assistito da Andriy Kovalenko.

Lo Sporting Braga è 20° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 2 gol fatti e 3 subiti.

Il KuPS è 32° con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 6 subiti.

In casa lo Sporting Braga ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il KuPS ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 3 partite dello Sporting Braga in Conference League (dalla più recente): AGF-Sporting Braga 0-0, Sporting Braga-Gent 2-0, København-Sporting Braga 3-0 (N-V-P).

Le ultime 3 partite del KuPS in Conference League (dalla più recente): KuPS-Gent 0-0, Borac Banja Luka-KuPS 2-0, KuPS-Trabzonspor 2-4 (N-P-P).

I migliori marcatori dello Sporting Braga in Conference League: Víctor Gómez e Gabri Martínez con 1 gol.

I migliori marcatori del KuPS in Conference League: Petteri Pennanen e Gustav Engvall con 1 gol.

In panchina Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho per lo Sporting Braga e Miika Nuutinen per il KuPS.

È il primo incontro fra Sporting Braga e KuPS in Conference League.

Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita

Sporting Braga KuPS Partite giocate 3 3 Vittorie 1 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 2 Gol segnati 2 2 Gol subiti 3 6 Gol subiti per partita 1.0 2.0 Possesso palla (%) 53.9 52.6 Passaggi 1620 1423 Passaggi riusciti 1407 1216 Precisione nei passaggi (%) 86.9 85.5 Tiri 41 27 Tiri in porta 19 12 Tiri in porta sul totale (%) 46.3 44.4 Cross 59 55 Cross riusciti 17 11 Duelli vinti 121 124 Duelli persi 120 150 Calci d'angolo a favore 16 14 Calci d'angolo contro 8 23 Falli subiti 30 38 Falli commessi 43 41 Contrasti 42 43 Contrasti vinti (%) 66.7 60.5 Fuorigioco 6 1 Ammonizioni 4 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Conference League e il calendario.

Dove vedere Sporting Braga-KuPS in diretta tv e streaming

Sporting Braga-KuPS si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.