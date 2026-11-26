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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.21:00
Jaime Moreno (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:02
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Samuel Pasanen (KuPS).21:03
Tiro respinto. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di João Moutinho.21:04
Tiro parato. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pau Víctor.21:05
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Diogo Travassos (Sporting Braga).21:08
Tiro respinto. Jaime Moreno (KuPS) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Samuel Pasanen.21:09
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Adrian Barisic (Sporting Braga).21:09
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).21:10
Bernardo Fontes (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Jaime Moreno (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).21:14
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:16
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).21:16
Gol! Sporting Braga 1, KuPS 0. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Gabri Martínez.21:17
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:19
Saku Savolainen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).21:20
Tiro parato. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Moutinho.21:21
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).21:22
Tiro respinto. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jean-Baptiste Gorby.21:23
Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Pau Víctor.21:24
Tentativo fallito. Adrian Barisic (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustaf Lagerbielke.21:30
Gol! Sporting Braga 2, KuPS 0. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pau Víctor.21:30
Tentativo fallito. Ayman Aiki (KuPS) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Julius Eskesen con suggerimento di testa.21:33
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).21:35
Tiro parato. Julius Eskesen (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ayman Aiki.21:36
Fallo di Samuel Pasanen (KuPS).21:36
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Samuel Pasanen (KuPS) e' ammonito per fallo.21:36
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke.21:40
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).21:40
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di João Moutinho con cross da calcio d'angolo.21:40
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).21:41
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:42
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Primo tempo terminato, Sporting Braga 2, KuPS 0.21:45
Sostituzione, KuPS. Jorginho sostituisce Niilo Kujasalo.22:00
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 2, KuPS 0.22:00
Sostituzione, Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz sostituisce Jean-Baptiste Gorby.22:00
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Demir Ege Tiknaz.22:01
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jorginho (KuPS).22:04
Tentativo fallito. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Víctor Gómez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:04
Fuorigioco. Pau Víctor(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.22:04
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Mario Dorgeles (Sporting Braga).22:05
Arttu Lötjönen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:07
Fuorigioco. Ayman Aiki(KuPS) prova il lancio lungo, ma Jaime Moreno e' colto in fuorigioco.22:08
Arttu Lötjönen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:08
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jorginho (KuPS).22:09
Fallo di Samuel Pasanen (KuPS).22:11
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Sostituzione, KuPS. Gustav Engvall sostituisce Julius Eskesen.22:15
Sostituzione, Sporting Braga. Jovan Milosevic sostituisce Fran Navarro.22:15
Sostituzione, Sporting Braga. Tomás Marqués sostituisce João Moutinho.22:15
Jovan Milosevic (Sporting Braga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area.22:16
Fallo di Valentín Gasc (KuPS).22:17
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Valentín Gasc (KuPS) e' ammonito per fallo.22:17
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Taneli Hämäläinen (KuPS).22:18
Tiro parato. Diogo Travassos (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomás Marqués.22:18
Tentativo fallito. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Jorginho (KuPS).22:19
Sostituzione, Sporting Braga. Bright Arrey-Mbi sostituisce Adrian Barisic.22:20
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Tomás Marqués (Sporting Braga).22:21
Sostituzione, KuPS. Tommi Jyry sostituisce Petteri Pennanen.22:22
Sostituzione, KuPS. Joslyn Luyeye-Lutumba sostituisce Samuel Pasanen.22:22
Tiro parato. Gustav Engvall (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorginho.22:23
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Bernardo Fontes (Sporting Braga).22:23
Jaime Moreno (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Tomás Marqués (Sporting Braga).22:24
Gol! Sporting Braga 3, KuPS 0. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area.22:26
Sporting Braga-KuPS è valida per la giornata 4 della fase campionato di Conference League 2026/2027.
Si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga (30.286 posti).
Arbitra Oleksiy Derevinskyi, con gli assistenti Oleksiy Myronov e Svitlana Hrushko; quarto ufficiale Oleksandr Kalyonov. Al VAR Luca Pairetto, assistito da Andriy Kovalenko.
Lo Sporting Braga è 20° nella classifica della fase campionato con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 2 gol fatti e 3 subiti.
Il KuPS è 32° con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 6 subiti.
In casa lo Sporting Braga ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il KuPS ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite dello Sporting Braga in Conference League (dalla più recente): AGF-Sporting Braga 0-0, Sporting Braga-Gent 2-0, København-Sporting Braga 3-0 (N-V-P).
Le ultime 3 partite del KuPS in Conference League (dalla più recente): KuPS-Gent 0-0, Borac Banja Luka-KuPS 2-0, KuPS-Trabzonspor 2-4 (N-P-P).
I migliori marcatori dello Sporting Braga in Conference League: Víctor Gómez e Gabri Martínez con 1 gol.
I migliori marcatori del KuPS in Conference League: Petteri Pennanen e Gustav Engvall con 1 gol.
In panchina Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho per lo Sporting Braga e Miika Nuutinen per il KuPS.
È il primo incontro fra Sporting Braga e KuPS in Conference League.
Le statistiche delle due squadre in Conference League 2026/2027 prima della partita
|Sporting Braga
|KuPS
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|2
|2
|Gol subiti
|3
|6
|Gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Possesso palla (%)
|53.9
|52.6
|Passaggi
|1620
|1423
|Passaggi riusciti
|1407
|1216
|Precisione nei passaggi (%)
|86.9
|85.5
|Tiri
|41
|27
|Tiri in porta
|19
|12
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.3
|44.4
|Cross
|59
|55
|Cross riusciti
|17
|11
|Duelli vinti
|121
|124
|Duelli persi
|120
|150
|Calci d'angolo a favore
|16
|14
|Calci d'angolo contro
|8
|23
|Falli subiti
|30
|38
|Falli commessi
|43
|41
|Contrasti
|42
|43
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|60.5
|Fuorigioco
|6
|1
|Ammonizioni
|4
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Conference League e il calendario.
Dove vedere Sporting Braga-KuPS in diretta tv e streaming
Sporting Braga-KuPS si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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