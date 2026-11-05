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LIVE AGF-Sporting Braga 0-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
AGF
0
Sporting Braga
0
Secondo tempo
Arbitro: Florian Badstübner
    0'
    45'
    90'
    54'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

    3. Inizia il Primo tempo.18:48

    5. 2'

      Tentativo fallito. Rasmus Carstensen (AGF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:50

    6. 3'

      Tentativo fallito. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Rasmus Carstensen.18:50

    7. 5'

      Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:53

    8. 7'

      Tiro parato. Stefen Tchamche (AGF) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gift Links con cross.18:55

    9. 9'

      Fuorigioco. Gift Links(AGF) prova il lancio lungo, ma Callum McCowatt e' colto in fuorigioco.18:57

    11. 10'

      Tiro parato. Rasmus Carstensen (AGF) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.18:58

    12. 10'

      Tiro respinto. Kristian Arnstad (AGF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum McCowatt.18:58

    13. 11'

      Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

    14. 11'

      Fallo di Rasmus Carstensen (AGF).18:59

    15. 13'

      Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:00

    17. 15'

      Tiro respinto. Luka Callø (AGF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum McCowatt.19:02

    18. 18'

      Tiro respinto. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristian Arnstad.19:06

    19. 19'

      Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Pau Víctor.19:06

    20. 19'

      Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06

    21. 20'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gift Links (AGF).19:07

    23. 20'

      Tentativo fallito. Adrian Barisic (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.19:08

    24. 22'

      Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:09

    25. 22'

      Gift Links (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09

    26. 23'

      Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:11

    27. 23'

      Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    29. 25'

      Tentativo fallito. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:12

    30. 26'

      Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Martínez.19:13

    31. 28'

      Fallo di Adrian Barisic (Sporting Braga).19:15

    32. 28'

      Callum McCowatt (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15

    33. 28'

      Adrian Barisic (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:15

    35. 30'

      Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.19:18

    36. 31'

      Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:18

    37. 31'

      Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

    38. 31'

      Fuorigioco. Luka Callø(AGF) prova il lancio lungo, ma Stefen Tchamche e' colto in fuorigioco.19:18

    39. 32'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum McCowatt (AGF).19:20

    41. 33'

      Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Moutinho con cross da calcio d'angolo.19:21

    42. 34'

      Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:21

    43. 34'

      Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

    44. 38'

      Tiro parato. Diogo Travassos (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.19:25

    45. 38'

      Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:25

    47. 39'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gift Links (AGF).19:27

    48. 41'

      Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Gabri Martínez con cross da calcio d'angolo.19:28

    49. 42'

      Fuorigioco. Ricardo Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Diogo Travassos e' colto in fuorigioco.19:30

    50. 43'

      Fallo di mano di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:30

    51. 44'

      Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

    53. 44'

      Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:31

    54. 44'

      Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).19:32

    55. 44'

      Rasmus Carstensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

    56. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:33

    57. 45'+1'

      Primo tempo terminato, AGF 0, Sporting Braga 0.19:33

    59. Inizia il Secondo tempo AGF 0, Sporting Braga 0.19:50

    60. 47'

      Tentativo fallito. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diogo Travassos con cross.19:52

    61. 47'

      Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Mario Dorgeles.19:52

    62. 51'

      Tiro respinto. Stefen Tchamche (AGF) un tiro di destro da centro area. Assist di Kristian Arnstad con cross.19:55

    63. 54'

      Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum McCowatt (AGF).19:58

    65. 54'

      Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:59

    66. 55'

      Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).20:00

    67. 55'

      Rasmus Carstensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

    Formazioni AGF - Sporting Braga

    AGF
    Sporting Braga
    TITOLARI AGF
    • (21) MADS HEDENSTAD (P)
    • (33) LUKA CALLØ (D)
    • (25) COLIN RÖSLER (D)
    • (14) TOBIAS MØLGAARD (D)
    • (10) KRISTIAN ARNSTAD (C)
    • (29) RASMUS CARSTENSEN (C)
    • (4) MAGNUS KNUDSEN (C)
    • (11) GIFT LINKS (C)
    • (18) CALLUM MCCOWATT (A)
    • (8) SEBASTIAN JØRGENSEN (A)
    • (27) STEFEN TCHAMCHE (A)
    PANCHINA AGF
    • (44) MOUHAMMADE CAMARA (D)
    • (45) CHRISTIAN STORCH (D)
    • (22) OSKAR HAUGSTRUP (C)
    • (28) JAMES BOGERE (A)
    • (39) FREDERIK EMMERY (A)
    • (1) JESPER HANSEN (P)
    • (20) TÓMAS KRISTJÁNSSON (A)
    • (42) MARIUS VAN DER RAAD (P)
    • (26) JACOB ANDERSEN (D)
    • (31) TOBIAS BECH (A)
    • (7) MARKUS SOLBAKKEN (C)
    • (16) JENS JØNSSON (C)
    ALLENATORE AGF
    • Jakob Poulsen
    TITOLARI SPORTING BRAGA
    • (31) BERNARDO FONTES (P)
    • (7) DIOGO TRAVASSOS (D)
    • (2) VÍCTOR GÓMEZ (D)
    • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
    • (37) ADRIAN BARISIC (D)
    • (21) RICARDO HORTA (C)
    • (20) MARIO DORGELES (C)
    • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
    • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
    • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
    • (10) PAU VÍCTOR (A)
    PANCHINA SPORTING BRAGA
    • (44) ADRIAN BAJRAMI (D)
    • (9) FRAN NAVARRO (A)
    • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
    • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
    • (19) JONAS WIND (A)
    • (34) DEMIR EGE TIKNAZ (C)
    • (78) JOÃO CARVALHO (P)
    • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
    • (17) JOVAN MILOSEVIC (A)
    • (23) DENIS HUSEINBASIC (C)
    • (16) TOMÁS MARQUÉS (C)
    • (98) FLINTO COSTA (A)
    ALLENATORE SPORTING BRAGA
    • Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho
    PREPARTITA

    AGF - Sporting Braga è valevole per la della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

    Attualmente l'AGF si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Sporting Braga si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
    L'AGF ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; lo Sporting Braga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

    AGF e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    AGFSporting Braga
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte01
    Numero di partite perse11
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati12
    Gol totali subiti23
    Media gol subiti per partita1.01.5
    Percentuale possesso palla40.858.4
    Numero totale di passaggi7831213
    Numero totale di passaggi riusciti6371066
    Tiri nello specchio della porta311
    Percentuale di tiri in porta27.350.0
    Numero totale di cross2033
    Numero medio di cross riusciti56
    Duelli per partita vinti8479
    Duelli per partita persi9580
    Corner subiti166
    Corner guadagnati79
    Numero di punizioni a favore2423
    Numero di punizioni concesse2629
    Tackle totali3123
    Percentuale di successo nei tackle61.360.9
    Fuorigiochi totali04
    Numero totale di cartellini gialli32
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Conference League.

    Dove vedere AGF-Sporting Braga
    AGF-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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