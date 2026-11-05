Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
Inizia il Primo tempo.18:48
Tentativo fallito. Rasmus Carstensen (AGF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:50
Tentativo fallito. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Rasmus Carstensen.18:50
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:53
Tiro parato. Stefen Tchamche (AGF) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gift Links con cross.18:55
Fuorigioco. Gift Links(AGF) prova il lancio lungo, ma Callum McCowatt e' colto in fuorigioco.18:57
Tiro parato. Rasmus Carstensen (AGF) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.18:58
Tiro respinto. Kristian Arnstad (AGF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum McCowatt.18:58
Diogo Travassos (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Rasmus Carstensen (AGF).18:59
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:00
Tiro respinto. Luka Callø (AGF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum McCowatt.19:02
Tiro respinto. Sebastian Jørgensen (AGF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristian Arnstad.19:06
Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Pau Víctor.19:06
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gift Links (AGF).19:07
Tentativo fallito. Adrian Barisic (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.19:08
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:09
Gift Links (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:11
Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tentativo fallito. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:12
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Martínez.19:13
Fallo di Adrian Barisic (Sporting Braga).19:15
Callum McCowatt (AGF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Adrian Barisic (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:15
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.19:18
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:18
Kristian Arnstad (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fuorigioco. Luka Callø(AGF) prova il lancio lungo, ma Stefen Tchamche e' colto in fuorigioco.19:18
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum McCowatt (AGF).19:20
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Moutinho con cross da calcio d'angolo.19:21
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:21
Stefen Tchamche (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Tiro parato. Diogo Travassos (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.19:25
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:25
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gift Links (AGF).19:27
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Gabri Martínez con cross da calcio d'angolo.19:28
Fuorigioco. Ricardo Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Diogo Travassos e' colto in fuorigioco.19:30
Fallo di mano di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:30
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Stefen Tchamche (AGF).19:31
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).19:32
Rasmus Carstensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:33
Primo tempo terminato, AGF 0, Sporting Braga 0.19:33
Inizia il Secondo tempo AGF 0, Sporting Braga 0.19:50
Tentativo fallito. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diogo Travassos con cross.19:52
Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Mario Dorgeles.19:52
Tiro respinto. Stefen Tchamche (AGF) un tiro di destro da centro area. Assist di Kristian Arnstad con cross.19:55
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum McCowatt (AGF).19:58
Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:59
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).20:00
Rasmus Carstensen (AGF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
AGF - Sporting Braga è valevole per la della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio .
Attualmente l'AGF si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Sporting Braga si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'AGF ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; lo Sporting Braga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
AGF e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AGF
|Sporting Braga
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|40.8
|58.4
|Numero totale di passaggi
|783
|1213
|Numero totale di passaggi riusciti
|637
|1066
|Tiri nello specchio della porta
|3
|11
|Percentuale di tiri in porta
|27.3
|50.0
|Numero totale di cross
|20
|33
|Numero medio di cross riusciti
|5
|6
|Duelli per partita vinti
|84
|79
|Duelli per partita persi
|95
|80
|Corner subiti
|16
|6
|Corner guadagnati
|7
|9
|Numero di punizioni a favore
|24
|23
|Numero di punizioni concesse
|26
|29
|Tackle totali
|31
|23
|Percentuale di successo nei tackle
|61.3
|60.9
|Fuorigiochi totali
|0
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere AGF-Sporting Braga
AGF-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI