Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

PREPARTITA

AGF - Sporting Braga è valevole per la della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio .

Attualmente l'AGF si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Sporting Braga si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'AGF ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; lo Sporting Braga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

AGF e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AGF Sporting Braga Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 1 2 Gol totali subiti 2 3 Media gol subiti per partita 1.0 1.5 Percentuale possesso palla 40.8 58.4 Numero totale di passaggi 783 1213 Numero totale di passaggi riusciti 637 1066 Tiri nello specchio della porta 3 11 Percentuale di tiri in porta 27.3 50.0 Numero totale di cross 20 33 Numero medio di cross riusciti 5 6 Duelli per partita vinti 84 79 Duelli per partita persi 95 80 Corner subiti 16 6 Corner guadagnati 7 9 Numero di punizioni a favore 24 23 Numero di punizioni concesse 26 29 Tackle totali 31 23 Percentuale di successo nei tackle 61.3 60.9 Fuorigiochi totali 0 4 Numero totale di cartellini gialli 3 2 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere AGF-Sporting Braga

AGF-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.