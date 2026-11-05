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Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Kairat Almaty, gara valida per la giornata 3 della League Phase di Conference League 2026-2027. Si gioca alla New Balance Arena di Bergamo.23:59

È un'Atalanta in crisi quella che arriva a questa sfida contro il Kairat Almaty. La squadra di Sarri non vince dal 15 ottobre scorso, dalla prima giornata di Conference League (3-1 al Pafos). Da allora sono arrivate tre sconfitte e due pareggi per i bergamaschi, compresa quella per 2-0 contro l'Ajax. L'ultimo ko è stato il picco più basso in stagione, con lo 0-3 casalingo col Parma che ha fatto scivolare i nerazzurri al 13° posto del campionato.00:03

Kairat Almaty che non ha ancora vinto in questa League Phase di Conference League. La squadra kazaka ha raccolto un pareggio per 1-1 col Riga, e la pesantissima sconfitta casalinga per 5-1 contro il Panathinaikos. Anzi, questo ko unito al 2° posto nel campionato kazako, chiuso proprio a fine ottobre, ha portato all'esonero dell'allenatore Rafael Urazbakhtin. Dal 26 ottobre, c'è in carica Zhora Arutyunyan che ha debuttato lo scorso 31 ottobre, nel pareggio contro l'Altay Oskemen che ha ufficializzato il 2° posto in campionato del Kairat alle spalle dell'Ordabasy.00:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Carnesecchi - Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi - Elmas, Pasalic - K.Sulemana, Samardzic, Rowe - Scamacca. All. Maurizio Sarri. A disposizione: Sportiello, Sonzogni - Zappacosta, Isoa, Navarro - Éderson, Steffanoni, Levak - Zalewski, De Ketelaere, Krstovic.17:46

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Kairat Almaty si schiera con un 5-3-2 in cui figurano: Anarbekov - Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulat, L.Mata - Tuyakbaev, Gustavo Mendonça, Oksanen - Gual, Edmilson. All. Zhora Arutyunyan. A disposizione: Kalmurza - Kurgin, Tapalov - Sadybekov, Baybek - Jukkola, Birkurmanov, Bekbolat.17:54

Nell'Atalanta torna Scamacca, che aveva saltato le ultime due gare per un problema alla coscia: alle sue spalle Rowe, Samardzic e Sulemana, con De Ketelaere e Zalewski che riposano un turno. Al fianco di Pasalic c'è Elmas, anche Éderson parte dalla panchina. La sorpresa è il giovane Idele a destra, ma è già la terza presenza per lui in stagione tra campionato e Conference. Sono diversi i giovani della squadra Under 23 qui presenti in panchina.18:00

Come detto, il Kairat ha un nuovo allenatore dopo l’esonero di Rafael Urazbakhtin. Zhora Arutyunyan opta per un modulo più difensivo rispetto a quanto visto contro il Panathinaikos, quando il Kairat aveva giocato con un 4-2-3-1. Questa volta c’è un 5-3-2 molto più coperto con la coppia d’attacco composta da Gual e Edmilson. Fuori Jorginho per infortunio.18:06

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Il Kairat Almaty, invece, ha un precedente contro una squadra italiana: la gara contro l'Inter nella League Phase di Champions della scorsa stagione. I kazaki giocarono al Meazza perdendo per 2-1, con gol decisivo di Carlos Augusto.00:16

Il direttore di gara sarà l'austriaco Julian Weinberger. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Heidenreich e Kolbitsch e dal quarto ufficiale, il sig. Stefan Ebner. La squadra arbitrale viene completata, dalla sala VAR, da Alan Kijas (VAR) e Josef Spurny (AVAR).00:19

Anche alla NEW Balance Arena di Bergamo viene osservato un minuto di silenzio per la morte di Jesús de Miguel Alameda. Giocatore del Tenerife scomparso martedì mattina, a seguito di un violentissimo scontro avuto col portiere di Andorra nel posticipo di Serie B spagnola disputato lo scorso lunedì18:46

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i kazaki...18:46

2' OCCHIO AL KAIRAT!!! Subito pericolosa la squadra ospite col colpo di testa di Edmilson a centro area, Scalvini devia in angolo. Non una grande partenza dell'Atalanta18:48

4' RISPONDE L'ATALANTA!!! Entra in partita anche la squadra di casa col movimento di Rowe, che calcia col destro da fuori area, arriva la respinta del portiere Anarbekov18:51

5' ANCORA ROWE!!! Sulemana recupera palla a destra, azione dell'Atalanta ancora viva, cross per Rowe che va di testa ma manda di poco alto sopra la traversa18:51

6' Qualche problema subito per Oksanen. Devono intervenire i membri dello staff medico del Kairat18:52

8' Mrynskiy cerca Edmilson in area, capisce tutto Carnesecchi che lo anticipa in uscita18:53

10' È il Kairat a tenere maggiormente palla in questi primi minuti di gara18:57

12' CHE RISCHIO IL KAIRAT!!! Retropassaggio di Kassabulat che non trova Anarbekov, per fortuna dei kazaki la palla finisce in calcio d'angolo. Poteva finire molto peggio per gli ospiti18:58

14' Sulemana prova a far salire la squadra. L'esterno d'attacco dell'Atalanta guadagna una rimessa laterale e riesce nella sua missione19:01

19' Arriva il primo giallo del match. Gustavo Mendonça trattiene in maniera troppo evidente Scamacca e si prende il cartellino19:06

20' Prova a crescere l'Atalanta dopo aver lasciato al Kairat il pallino del gioco nel primo quarto d'ora19:07

22' Preme l'Atalanta con la sponda di Scamacca per Pasalic, che non riesce però ad entrare in area. Il croato commette anche fallo in attacco19:56

23' Samardzic a terra in area, ma non c'è nulla. Può ripartire il Kairat19:09

24' Poi l'arbitro chiama subito un fallo su Elmas. Chiede spiegazioni Sarri che viene subito richiamato dal direttore di gara19:11

25' Palla dentro di Rowe da sinistra, ma Scamacca aveva tagliato sul primo palo. Incomprensione tra i due19:12

27' OCCASIONE ATALANTA!!! E arriva finalmente una grande occasione per i padroni di casa. Destro da fuori di Rowe, ma vola Anarbekov a mandare in calcio d'angolo19:13

28' Sulemana in ritardo su Martynovich dopo aver perso palla. Giallo per l’ala dell’Atalanta19:14

28' Martynovich rimane a terra dopo il fallo subito. L'arbitro aspetta un attimo prima di far ripartire il match19:14

29' CARNESECCHI C'È!!! E il Kairat si ritrova minaccioso due volte dall'altra parte. Calciano Tuyakbaev e Gustavo Mendonça, ma risponde presente due volte Carnesecchi19:16

30' 63% di possesso palla per l'Atalanta in questa prima mezz'ora di gioco...19:16

31' CHANCE ATALANTA!!! Cosa si è mangiato qui l'Atalanta. Bella triangolazione Pasalic-Scamacca-Samardzic, palla che torna a Pasalic ma, a tu per tu col portiere, calcio a lato. Clamorosa occasione19:18

35' Contropiede del Kairat, ma i kazaki non ne approfittano. Palla in area per Gual che viene chiuso da Scalvini che interviene perfettamente a difendere il primo palo19:23

37' Atalanta subito dall'altra parte, ma a Rowe non riesce l'imbucata per Scamacca che era in area. Sembra il momento perfetto per andare a segno proprio prima della fine del primo tempo. Ma occhio a non lasciare spazi scoperti19:23

38' Colpo di testa di Scalvini sugli sviluppi di un corner, ma non trova la porta19:24

39' Secondo giallo per l'Atalanta. Cartellino anche per Obric per una trattenuta su Gual19:26

40' Sinistro da fuori di Tuyakbaev, deviato da Scalvini. Il giocatore del Kairat chiede un tocco di braccio del difensore dell'Atalanta, ma per l'arbitro non c'è nulla19:27

41' Fiammata di Rowe sulla sinistra, ma non trova nessuno in area di rigore19:27

42' Ci prova Samardzic che si libera al tiro, ma la sua conclusione è senza potenza. Parata facile per Anarbekov19:28

43' Di nuovo gioco fermo. Colpo subito da Mrynskiy dopo un contatto con Pasalic. Ma non c'è nessun fallo19:28

44' ROWE A TERRA IN AREA!!! L'ex Bologna e Marsiglia cerca un numero in area, va giù sul contatto con Gustavo Mendonça, ma per l'arbitro non c'è nulla. Non ci sono comunque grandi proteste da parte dei padron di icasa.19:30

45' Scamacca da sinistra, palla per Sulemana che cerca un colpo di tacco sul primo palo ma non riesce a inquadrare la porta. Solo Atalanta in questi minuti finali di primo tempo19:31

45'+1' 3 minuti di recupero...19:32

45'+2' Bellissima palla per Sulemana in area, ma l'attaccante dell'Atalanta non riesce a controllare sul lancio di Elmas. Sarebbe stato solo davanti a Anarbekov19:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Nonostante il forcing dell'Atalanta nel finale, si resta sullo 0-0 tra bergamaschi e Kairat Almaty19:35

Dopo un avvio di partita un po’ soporifero da parte della squadra di Maurizio Sarri, l’Atalanta è comunque cresciuta alla distanza trovando due super occasioni con Rowe e Pasalic. Sulla conclusione dell’ex Bologna c’è stata la super parata di Anarbekov, clamorosa la chance fallita invece da Pasalic davanti al portiere. Due occasioni anche per il Kairat, ma Carnesecchi ha risposto presente quando chiamato in causa.19:37

L’Atalanta ha spinto dal 20’ in poi, a caccia del gol, ma non è bastato per sbloccare il risultato. Nonostante qualche giocata di livello, serve però maggior velocità nello scambio palla per indurre all’errore il Kairat che si difende con una linea da 5 in difesa. Servirà anche maggior dinamismo da Sulemana e Samardzic che non sono ancora entrati in partita.19:43

I risultati sugli altri campi: Midtjylland-Ajax 1-1, Aarhus-Sporting Braga 0-0, KuPS-Gent 0-0, Lincoln-Hajduk Spalato 0-0, Mjallby-Borac Banja Luka 0-0, Stella Rossa Belgrado-Inter Escaldes 0-0, Thun-Hearts 2-0, Trabzonspor-Friburgo 0-1.19:49

46' SI RIPARTE A BERGAMO!!!19:50

47' DENTRO EDERSON!!! E Sarri cambia subito un uomo. Dentro Ederson per Sulemana che ha fatto davvero poco nel primo tempo19:55

47' Ci prova subito ROWE con un destro a giro, ma non inquadra la porta di Anarbekov19:55

48' Ingresso in area di Pasalic, rischia il tackle Mrynskiy che però interviene sul pallone e manda in angolo19:54

53' GOL! Atalanta-KAIRAT ALMATY 0-1. Rete di Marc Gual. Contropiede dei kazaki con Edmilson che gira benissimo per Gual che scappa via a Bernasconi e batte Carnesecchi in uscita. Atalanta che si lamenta però per un possibile fallo su Elmas ad inizio azione.19:58

54' C'è stato un silent check velocissimo per capore cosa sia successo ad inizio azione, ma non è stato ravvisato nessun fallo19:59

54' 2° gol in Conference League per Marc Gual che ha chiuso, inoltre, il campionato con 12 reti20:00

57' Angolo per l'Atalanta, ma non ne approfitta la squadra di casa. Spinta evidente di Scamacca su Mata e l'arbitro chiama il fallo20:02

58' Ci sono anche le proteste di Scamacca che si prende il cartellino giallo20:02