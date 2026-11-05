Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Getafe - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Coliseum di Getafe.

Arbitro di Getafe - Brighton and Hove Albion sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente il Getafe si trova 30° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Getafe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

Getafe e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Getafe Brighton and Hove Albion Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 3 4 Gol totali subiti 6 0 Media gol subiti per partita 3.0 0.0 Percentuale possesso palla 58.5 74.5 Numero totale di passaggi 1061 1270 Numero totale di passaggi riusciti 908 1136 Tiri nello specchio della porta 11 13 Percentuale di tiri in porta 35.5 28.9 Numero totale di cross 65 92 Numero medio di cross riusciti 14 25 Duelli per partita vinti 82 99 Duelli per partita persi 81 111 Corner subiti 6 3 Corner guadagnati 19 20 Numero di punizioni a favore 36 13 Numero di punizioni concesse 19 24 Tackle totali 11 26 Percentuale di successo nei tackle 81.8 65.4 Fuorigiochi totali 2 3 Numero totale di cartellini gialli 2 1 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Getafe-Brighton and Hove Albion

Getafe-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.