Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Inizia il Primo tempo.21:01
Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Orel Mangala (Getafe).21:02
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:02
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion).21:04
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion).21:07
Fallo di Iván Azón (Getafe).21:08
Costinha (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:15
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da David Soria (Getafe).21:15
Fallo di Sebastián Boselli (Getafe).21:17
Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di mano di Johan Mojica (Getafe).21:19
Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jack Hinshelwood.21:20
Nemanja Gudelj (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Pascal Groß (Brighton & Hove Albion).21:21
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jaouen Hadjam.21:23
Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yasin Ayari.21:23
Fuorigioco. Nemanja Gudelj(Getafe) prova il lancio lungo, ma Iván Azón e' colto in fuorigioco.21:25
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Sebastián Boselli (Getafe).21:26
Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Gudelj (Getafe) per infortunio.21:27
Gara riprende.21:28
Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Pascal Groß (Brighton & Hove Albion).21:29
Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Johan Mojica con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30
Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:31
Tiro parato. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martín Satriano.21:32
Tiro respinto. Sebastián Boselli (Getafe) un tiro di destro da fuori area.21:32
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).21:33
Costinha (Brighton & Hove Albion) e' ammonito per fallo.21:33
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:36
Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Yasin Ayari.21:37
Tiro parato. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georginio Rutter.21:39
Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Jaouen Hadjam.21:39
Fallo di Andrés García (Getafe).21:39
Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Tiro respinto. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jack Hinshelwood.21:43
Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Djené Dakonam (Getafe).21:43
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.21:47
Primo tempo terminato, Getafe 0, Brighton & Hove Albion 0.21:47
Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Lewis Dunk.22:03
Inizia il Secondo tempo Getafe 0, Brighton & Hove Albion 0.22:03
Andrés García (Getafe).22:06
Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:07
Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).22:08
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:10
Getafe - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Coliseum di Getafe.
Arbitro di Getafe - Brighton and Hove Albion sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente il Getafe si trova 30° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Il Getafe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.
Getafe e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Getafe
|Brighton and Hove Albion
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|6
|0
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|58.5
|74.5
|Numero totale di passaggi
|1061
|1270
|Numero totale di passaggi riusciti
|908
|1136
|Tiri nello specchio della porta
|11
|13
|Percentuale di tiri in porta
|35.5
|28.9
|Numero totale di cross
|65
|92
|Numero medio di cross riusciti
|14
|25
|Duelli per partita vinti
|82
|99
|Duelli per partita persi
|81
|111
|Corner subiti
|6
|3
|Corner guadagnati
|19
|20
|Numero di punizioni a favore
|36
|13
|Numero di punizioni concesse
|19
|24
|Tackle totali
|11
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|81.8
|65.4
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Getafe-Brighton and Hove Albion
Getafe-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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