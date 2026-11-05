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LIVE Getafe-Brighton and Hove Albion 0-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Getafe
0
Brighton and Hove Albion
0
Secondo tempo
Arbitro: Filip Glova
    0'
    45'
    90'
    51'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

    3. Inizia il Primo tempo.21:01

    5. Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

    6. Fallo di Orel Mangala (Getafe).21:02

    7. 2'

      Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:02

    8. 3'

      Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion).21:04

    9. 6'

      Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    11. 6'

      Fallo di Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion).21:07

    12. 7'

      Fallo di Iván Azón (Getafe).21:08

    13. 7'

      Costinha (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

    14. 15'

      Tentativo fallito. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:15

    15. 15'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da David Soria (Getafe).21:15

    17. 16'

      Fallo di Sebastián Boselli (Getafe).21:17

    18. 16'

      Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

    19. 18'

      Fallo di mano di Johan Mojica (Getafe).21:19

    20. 19'

      Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jack Hinshelwood.21:20

    21. 20'

      Nemanja Gudelj (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

    23. 20'

      Fallo di Pascal Groß (Brighton & Hove Albion).21:21

    24. 23'

      Tentativo fallito. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jaouen Hadjam.21:23

    25. 23'

      Tentativo fallito. Georginio Rutter (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yasin Ayari.21:23

    26. 24'

      Fuorigioco. Nemanja Gudelj(Getafe) prova il lancio lungo, ma Iván Azón e' colto in fuorigioco.21:25

    27. 26'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Sebastián Boselli (Getafe).21:26

    29. 26'

      Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Gudelj (Getafe) per infortunio.21:27

    30. 28'

      Gara riprende.21:28

    31. 28'

      Martín Satriano (Getafe) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

    32. 28'

      Fallo di Pascal Groß (Brighton & Hove Albion).21:29

    33. 29'

      Tentativo fallito. Martín Satriano (Getafe) un colpo di testa dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Johan Mojica con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30

    35. 31'

      Calcio d'angolo,Getafe. Calcio d'angolo causato da Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:31

    36. 31'

      Tiro parato. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martín Satriano.21:32

    37. 31'

      Tiro respinto. Sebastián Boselli (Getafe) un tiro di destro da fuori area.21:32

    38. 33'

      Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

    39. 33'

      Fallo di Costinha (Brighton & Hove Albion).21:33

    41. 33'

      Costinha (Brighton & Hove Albion) e' ammonito per fallo.21:33

    42. 35'

      Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

    43. 35'

      Fallo di Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion).21:36

    44. 36'

      Tentativo fallito. Costinha (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Yasin Ayari.21:37

    45. 38'

      Tiro parato. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georginio Rutter.21:39

    47. 38'

      Tiro respinto. Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da centro area. Assist di Jaouen Hadjam.21:39

    48. 38'

      Fallo di Andrés García (Getafe).21:39

    49. 38'

      Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

    50. 42'

      Tiro respinto. Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jack Hinshelwood.21:43

    51. 42'

      Calcio d'angolo,Brighton & Hove Albion. Calcio d'angolo causato da Djené Dakonam (Getafe).21:43

    53. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

    54. 45'+1'

      Tiro parato. Iván Azón (Getafe) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.21:47

    55. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Getafe 0, Brighton & Hove Albion 0.21:47

    56. 45'

      Sostituzione, Brighton & Hove Albion. Luka Vuskovic sostituisce Lewis Dunk.22:03

    57. Inizia il Secondo tempo Getafe 0, Brighton & Hove Albion 0.22:03

    59. 48'

      Andrés García (Getafe).22:06

    60. 48'

      Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    61. 49'

      Tentativo fallito. Ramón Terrats (Getafe) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:07

    62. 50'

      Ramón Terrats (Getafe) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

    63. 50'

      Fallo di Malick Yalcouyé (Brighton & Hove Albion).22:08

    65. 52'

      Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Brighton & Hove Albion) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:10

    Formazioni Getafe - Brighton and Hove Albion

    Getafe
    Brighton and Hove Albion
    TITOLARI GETAFE
    • (13) DAVID SORIA (P)
    • (2) DJENÉ DAKONAM (D)
    • (22) JOHAN MOJICA (D)
    • (17) KIKO FEMENÍA (D)
    • (15) SEBASTIÁN BOSELLI (D)
    • (8) NEMANJA GUDELJ (C)
    • (23) OREL MANGALA (C)
    • (10) MARTÍN SATRIANO (C)
    • (21) ANDRÉS GARCÍA (C)
    • (11) RAMÓN TERRATS (C)
    • (20) IVÁN AZÓN (A)
    PANCHINA GETAFE
    • (3) DAVINCHI (D)
    • (26) JEAN VALOU (D)
    • (35) DIEGO FERRER (P)
    • (28) ALBERTO RISCO (C)
    • (6) MARIO MARTÍN (C)
    • (1) JIRÍ LETÁCEK (P)
    • (16) FRANCHO SERRANO (C)
    • (4) SABA SAZONOV (D)
    • (5) ABDEL ABQAR (D)
    • (9) BORJA MAYORAL (A)
    • (19) ENES ÜNAL (A)
    ALLENATORE GETAFE
    • José Bordalás
    TITOLARI BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • (1) BART VERBRUGGEN (P)
    • (5) LEWIS DUNK (D)
    • (21) OLIVIER BOSCAGLI (D)
    • (30) MICHAEL SVOBODA (D)
    • (13) PASCAL GROSS (C)
    • (3) JAOUEN HADJAM (C)
    • (26) YASIN AYARI (C)
    • (20) COSTINHA (C)
    • (10) GEORGINIO RUTTER (A)
    • (8) JACK HINSHELWOOD (A)
    • (35) MALICK YALCOUYÉ (A)
    PANCHINA BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • (29) MAXIM DE CUYPER (D)
    • (33) MATT O'RILEY (C)
    • (38) TOM MCGILL (P)
    • (23) JASON STEELE (P)
    • (25) DIEGO GÓMEZ (C)
    • (50) SHANE NTI (C)
    • (44) LUKA VUSKOVIC (D)
    • (15) IBRAHIM OSMAN (A)
    • (19) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
    • (59) YOUNES IBRAHIM (C)
    ALLENATORE BRIGHTON AND HOVE ALBION
    • Fabian Hürzeler
    PREPARTITA

    Getafe - Brighton and Hove Albion è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Coliseum di Getafe.
    Arbitro di Getafe - Brighton and Hove Albion sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

    Attualmente il Getafe si trova 30° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Brighton and Hove Albion si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Getafe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Brighton and Hove Albion ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

    Getafe e Brighton and Hove Albion è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    GetafeBrighton and Hove Albion
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte01
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate11
    Gol totali segnati34
    Gol totali subiti60
    Media gol subiti per partita3.00.0
    Percentuale possesso palla58.574.5
    Numero totale di passaggi10611270
    Numero totale di passaggi riusciti9081136
    Tiri nello specchio della porta1113
    Percentuale di tiri in porta35.528.9
    Numero totale di cross6592
    Numero medio di cross riusciti1425
    Duelli per partita vinti8299
    Duelli per partita persi81111
    Corner subiti63
    Corner guadagnati1920
    Numero di punizioni a favore3613
    Numero di punizioni concesse1924
    Tackle totali1126
    Percentuale di successo nei tackle81.865.4
    Fuorigiochi totali23
    Numero totale di cartellini gialli21
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Conference League.

    Dove vedere Getafe-Brighton and Hove Albion
    Getafe-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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