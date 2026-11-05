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LIVE København-Iberia 1999 2-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
København
2
Iberia 1999
1
Secondo tempo
Arbitro: Robert Hennessy
  1. 19' 1-0 Mohamed Elyounoussi (R)
  2. 22' 2-0 Vahid Selimovic (A)
  3. 30' 2-1 Amiran Dzagania
0'
45'
90'
50'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  3. Inizia il Primo tempo.21:00

  5. Fallo di mano di Hunor Németh (Copenaghen).21:01

  6. 2'

    Tentativo fallito. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jemali-Giorgi Jinjolava.21:02

  7. 3'

    Tentativo fallito. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Zviad Natchkebia.21:03

  8. 5'

    Maher Carrizo (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

  9. 5'

    Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).21:05

  11. 5'

    Zviad Natchkebia (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:05

  12. 6'

    Tiro parato. Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikoloz Dadiani.21:06

  13. 6'

    Fallo di Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen).21:06

  14. 6'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  15. 7'

    Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) e' ammonito per fallo.21:06

  17. 8'

    Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Mohamed Elyounoussi (Copenaghen).21:08

  18. 8'

    Alex Král (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  19. 8'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).21:08

  20. 9'

    Tentativo fallito. Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Zviad Natchkebia in seguito a un contropiede.21:09

  21. 11'

    Tiro respinto. Maher Carrizo (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marcos López.21:11

  23. 11'

    Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).21:11

  24. 13'

    Tentativo fallito. Hunor Németh (Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maher Carrizo.21:13

  25. 14'

    Bakar Kardava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  26. 14'

    Fallo di Viktor Dadason (Copenaghen).21:13

  27. 15'

    Rigore per Copenaghen. Viktor Dadason e'stato atterrato in area di rigore.21:15

  29. 15'

    Rigore concesso da Giorgi Makaridze (Iberia 1999) per un fallo in area.21:15

  30. 15'

    Decisione VAR: rigore Copenaghen.21:15

  31. 18'

    Giorgi Makaridze (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:18

  32. 19'

    Gol! Copenaghen 1, Iberia 1999 0. Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19

  33. 22'

    Autorete di Vahid Selimovic, Iberia 1999. Copenaghen 2, Iberia 1999 0..21:22

  35. 27'

    Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).21:27

  36. 27'

    Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  37. 28'

    Tiro parato. Asger Sørensen (Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi.21:28

  38. 30'

    Gol! Copenaghen 2, Iberia 1999 1. Amiran Dzagania (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.21:30

  39. 33'

    Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).21:33

  41. 33'

    Marcos López (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  42. 34'

    Tentativo fallito. Thomas Delaney (Copenaghen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:34

  43. 34'

    Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).21:34

  44. 35'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  45. 35'

    Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).21:35

  47. 36'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).21:36

  48. 36'

    Diant Ramaj (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  49. 41'

    Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  50. 41'

    Fallo di Asger Sørensen (Copenaghen).21:41

  51. 42'

    Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Hunor Németh (Copenaghen).21:42

  53. 43'

    Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43

  54. 43'

    Fallo di Maher Carrizo (Copenaghen).21:43

  55. 44'

    Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).21:44

  56. 44'

    Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  57. 44'

    Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:44

  59. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  60. 45'+2'

    Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  61. 45'+2'

    Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).21:47

  62. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Copenaghen 2, Iberia 1999 1.21:49

  63. 45'

    Sostituzione, Copenaghen. Ákos Markgráf sostituisce Asger Sørensen.22:04

  65. 45'

    Sostituzione, Copenaghen. William Clem sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:04

  66. Inizia il Secondo tempo Copenaghen 2, Iberia 1999 1.22:05

  67. 47'

    Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).22:06

  68. 47'

    Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  69. 49'

    Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  71. 49'

    Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).22:08

  72. 51'

    Fallo di Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).22:10

  73. 51'

    Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

Formazioni København - Iberia 1999

København
Iberia 1999
TITOLARI KøBENHAVN
  • (1) DIANT RAMAJ (P)
  • (4) ASGER SØRENSEN (D)
  • (33) ALEX KRÁL (D)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)
  • (27) THOMAS DELANEY (C)
  • (7) MAHER CARRIZO (C)
  • (28) HUNOR NÉMETH (C)
  • (44) GEOVANNI VIANNEY NDJEE (A)
  • (39) VIKTOR DADASON (A)
PANCHINA KøBENHAVN
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (13) RODRIGO HUESCAS (D)
  • (21) MADS MADSEN (C)
  • (51) TOBIAS BREUM-HARILD (P)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (45) GUNNAR OLSEN (C)
  • (6) ÁKOS MARKGRÁF (D)
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (18) KENAY MYRIE (D)
  • (14) ANDREAS CORNELIUS (A)
ALLENATORE KøBENHAVN
  • Bo Svensson
TITOLARI IBERIA 1999
  • (31) GIORGI MAKARIDZE (P)
  • (4) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (5) JEMALI-GIORGI JINJOLAVA (D)
  • (40) GIORGI KOBULADZE (D)
  • (25) ALEKSANDRE AMISULASHVILI (D)
  • (8) BAKAR KARDAVA (C)
  • (33) JEAN-MARC TIBOUE (C)
  • (6) NIKOLOZ DADIANI (C)
  • (9) AMIRAN DZAGANIA (A)
  • (19) NIKA SIKHARULASHVILI (A)
  • (10) ZVIAD NATCHKEBIA (A)
PANCHINA IBERIA 1999
  • (16) REVAZ KURTANIDZE (P)
  • (3) PHILLIP CANCAR (D)
  • (23) ELDAR KULIIEV (C)
  • (1) TORNIKE MEGRELISHVILI (P)
  • (7) DANIEL KVARTSKHAVA (A)
  • (18) LUCAS CAFÉ (A)
  • (29) LADO CHIKHRADZE (A)
  • (14) IBRAHIM ALHASSAN (C)
  • (27) GIORGI KUTSIA (C)
  • (17) STEPHEN ENDE (A)
  • (30) NIKOLOZ BOTCHORISHVILI (D)
ALLENATORE IBERIA 1999
  • Levan Korghalidze
PREPARTITA

København - Iberia 1999 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di København - Iberia 1999 sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente il København si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Iberia 1999 si trova 29° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il København ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Iberia 1999 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

København e Iberia 1999 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KøbenhavnIberia 1999
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati51
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla38.843.3
Numero totale di passaggi777883
Numero totale di passaggi riusciti633732
Tiri nello specchio della porta82
Percentuale di tiri in porta61.520.0
Numero totale di cross2112
Numero medio di cross riusciti31
Duelli per partita vinti80102
Duelli per partita persi95104
Corner subiti711
Corner guadagnati92
Numero di punizioni a favore2539
Numero di punizioni concesse2824
Tackle totali2032
Percentuale di successo nei tackle45.059.4
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere København-Iberia 1999
København-Iberia 1999 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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