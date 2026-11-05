Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Fallo di mano di Hunor Németh (Copenaghen).21:01
Tentativo fallito. Zviad Natchkebia (Iberia 1999) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jemali-Giorgi Jinjolava.21:02
Tentativo fallito. Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Zviad Natchkebia.21:03
Maher Carrizo (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).21:05
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:05
Tiro parato. Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikoloz Dadiani.21:06
Fallo di Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen).21:06
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) e' ammonito per fallo.21:06
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Mohamed Elyounoussi (Copenaghen).21:08
Alex Král (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).21:08
Tentativo fallito. Jean-Marc Tiboue (Iberia 1999) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Zviad Natchkebia in seguito a un contropiede.21:09
Tiro respinto. Maher Carrizo (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marcos López.21:11
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Iberia 1999).21:11
Tentativo fallito. Hunor Németh (Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maher Carrizo.21:13
Bakar Kardava (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Viktor Dadason (Copenaghen).21:13
Rigore per Copenaghen. Viktor Dadason e'stato atterrato in area di rigore.21:15
Rigore concesso da Giorgi Makaridze (Iberia 1999) per un fallo in area.21:15
Decisione VAR: rigore Copenaghen.21:15
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:18
Gol! Copenaghen 1, Iberia 1999 0. Mohamed Elyounoussi (Copenaghen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19
Autorete di Vahid Selimovic, Iberia 1999. Copenaghen 2, Iberia 1999 0..21:22
Fallo di Bakar Kardava (Iberia 1999).21:27
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Tiro parato. Asger Sørensen (Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi.21:28
Gol! Copenaghen 2, Iberia 1999 1. Amiran Dzagania (Iberia 1999) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.21:30
Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).21:33
Marcos López (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Tentativo fallito. Thomas Delaney (Copenaghen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:34
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kobuladze (Iberia 1999).21:34
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).21:35
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).21:36
Diant Ramaj (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Amiran Dzagania (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Asger Sørensen (Copenaghen).21:41
Calcio d'angolo,Iberia 1999. Calcio d'angolo causato da Hunor Németh (Copenaghen).21:42
Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Fallo di Maher Carrizo (Copenaghen).21:43
Fallo di Nikoloz Dadiani (Iberia 1999).21:44
Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) e' ammonito per fallo.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).21:47
Primo tempo terminato, Copenaghen 2, Iberia 1999 1.21:49
Sostituzione, Copenaghen. Ákos Markgráf sostituisce Asger Sørensen.22:04
Sostituzione, Copenaghen. William Clem sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:04
Inizia il Secondo tempo Copenaghen 2, Iberia 1999 1.22:05
Fallo di Amiran Dzagania (Iberia 1999).22:06
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Ákos Markgráf (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Zviad Natchkebia (Iberia 1999).22:08
Fallo di Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999).22:10
Geovanni Vianney Ndjee (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
København - Iberia 1999 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di København - Iberia 1999 sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente il København si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Iberia 1999 si trova 29° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il København ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Iberia 1999 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
København e Iberia 1999 è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|København
|Iberia 1999
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|5
|1
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|38.8
|43.3
|Numero totale di passaggi
|777
|883
|Numero totale di passaggi riusciti
|633
|732
|Tiri nello specchio della porta
|8
|2
|Percentuale di tiri in porta
|61.5
|20.0
|Numero totale di cross
|21
|12
|Numero medio di cross riusciti
|3
|1
|Duelli per partita vinti
|80
|102
|Duelli per partita persi
|95
|104
|Corner subiti
|7
|11
|Corner guadagnati
|9
|2
|Numero di punizioni a favore
|25
|39
|Numero di punizioni concesse
|28
|24
|Tackle totali
|20
|32
|Percentuale di successo nei tackle
|45.0
|59.4
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere København-Iberia 1999
København-Iberia 1999 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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