Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

København - Iberia 1999 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di København - Iberia 1999 sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente il København si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Iberia 1999 si trova 29° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il København ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Iberia 1999 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

København e Iberia 1999 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

København Iberia 1999 Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 5 1 Gol totali subiti 2 3 Media gol subiti per partita 1.0 1.5 Percentuale possesso palla 38.8 43.3 Numero totale di passaggi 777 883 Numero totale di passaggi riusciti 633 732 Tiri nello specchio della porta 8 2 Percentuale di tiri in porta 61.5 20.0 Numero totale di cross 21 12 Numero medio di cross riusciti 3 1 Duelli per partita vinti 80 102 Duelli per partita persi 95 104 Corner subiti 7 11 Corner guadagnati 9 2 Numero di punizioni a favore 25 39 Numero di punizioni concesse 28 24 Tackle totali 20 32 Percentuale di successo nei tackle 45.0 59.4 Fuorigiochi totali 4 2 Numero totale di cartellini gialli 4 5 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere København-Iberia 1999

København-Iberia 1999 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.