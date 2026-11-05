Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

KuPS - Gent è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Arbitro di KuPS - Gent sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente il KuPS si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Gent si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il KuPS ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Gent ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

KuPS e Gent è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KuPS Gent Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 2 1 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 2 1 Gol totali subiti 6 2 Media gol subiti per partita 3.0 1.0 Percentuale possesso palla 52.6 50.0 Numero totale di passaggi 861 1022 Numero totale di passaggi riusciti 727 883 Tiri nello specchio della porta 11 5 Percentuale di tiri in porta 47.8 20.0 Numero totale di cross 43 49 Numero medio di cross riusciti 10 12 Duelli per partita vinti 95 83 Duelli per partita persi 102 73 Corner subiti 16 8 Corner guadagnati 11 14 Numero di punizioni a favore 27 23 Numero di punizioni concesse 23 19 Tackle totali 35 25 Percentuale di successo nei tackle 62.9 68.0 Fuorigiochi totali 1 2 Numero totale di cartellini gialli 4 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere KuPS-Gent

KuPS-Gent si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.