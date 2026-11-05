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LIVE KuPS-Gent 0-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
KuPS
0
Gent
0
Secondo tempo
Arbitro: Robert Harvey
    0'
    45'
    90'
    55'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

    3. Inizia il Primo tempo.18:46

    5. 2'

      Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abdelkahar Kadri in seguito a un contropiede.18:47

    6. 3'

      Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49

    7. 3'

      Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).18:49

    8. 5'

      Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Bob Armah.18:51

    9. 5'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Tibe De Vlieger (Gent).18:51

    11. 6'

      Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

    12. 6'

      Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).18:52

    13. 7'

      Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.18:53

    14. 9'

      Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matties Volckaert con cross.18:54

    15. 12'

      Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).18:58

    17. 12'

      Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abdelkahar Kadri.18:58

    18. 13'

      Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

    19. 13'

      Fallo di Niilo Kujasalo (KuPS).18:58

    20. 14'

      Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:59

    21. 17'

      Fallo di Hyllarion Goore (Gent).19:02

    23. 17'

      Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

    24. 18'

      Tentativo fallito. Samuel Pasanen (KuPS) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Petteri Pennanen.19:03

    25. 18'

      Fallo di Josué Vergara (Gent).19:04

    26. 18'

      Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

    27. 19'

      Hyllarion Goore (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

    29. 19'

      Fallo di Bob Armah (KuPS).19:05

    30. 20'

      Gara momentaneamente sospesa, Bob Armah (KuPS) per infortunio.19:06

    31. 21'

      Gara riprende.19:07

    32. 21'

      Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

    33. 21'

      Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:07

    35. 22'

      Tentativo fallito. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Momodou Sonko in seguito a un calcio da fermo.19:08

    36. 23'

      Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

    37. 23'

      Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:09

    38. 23'

      Sostituzione, KuPS. Gustav Engvall sostituisce Bob Armah per infortunio.19:09

    39. 26'

      Fallo di Abdelkahar Kadri (Gent).19:11

    41. 26'

      Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

    42. 30'

      Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

    43. 30'

      Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:16

    44. 33'

      Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hyllarion Goore.19:18

    45. 33'

      Fallo di Matties Volckaert (Gent).19:19

    47. 33'

      Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

    48. 34'

      Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

    49. 34'

      Fallo di Valentín Gasc (KuPS).19:20

    50. 35'

      Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).19:20

    51. 36'

      Tentativo fallito. Hyllarion Goore (Gent) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:21

    53. 36'

      Mathias Delorge (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

    54. 36'

      Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:22

    55. 37'

      Fallo di Saku Savolainen (KuPS).19:23

    56. 37'

      Tiago Araújo (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

    57. 37'

      Gara momentaneamente sospesa, Johannes Kreidl (KuPS) per infortunio.19:23

    59. 40'

      Gara riprende.19:26

    60. 41'

      Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:26

    61. 41'

      Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Valentín Gasc (KuPS).19:27

    62. 41'

      Tentativo fallito. Hyllarion Goore (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mathias Delorge con cross da calcio d'angolo.19:27

    63. 45'

      Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).19:31

    65. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

    66. 45'+2'

      Tentativo fallito. Gustav Engvall (KuPS) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ayman Aiki con cross.19:33

    67. 45'+3'

      Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:34

    68. 45'+3'

      Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34

    69. 45'+4'

      Tentativo fallito. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mathias Delorge in seguito a un calcio da fermo.19:35

    71. 45'+5'

      Primo tempo terminato, KuPS 0, Gent 0.19:35

    72. Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Gent 0.19:50

    73. 47'

      Tiro parato. Abdelkahar Kadri (Gent) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tibe De Vlieger.19:52

    74. 48'

      Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:53

    75. 48'

      Tiro parato. Hyllarion Goore (Gent) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Momodou Sonko.19:53

    77. 50'

      Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mathias Delorge in seguito a un contropiede.19:55

    78. 52'

      Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:57

    79. 52'

      Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

    80. 52'

      Taneli Hämäläinen (KuPS) e' ammonito per fallo.19:57

    81. 54'

      Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

    83. 54'

      Fallo di Momodou Sonko (Gent).19:59

    84. 54'

      Momodou Sonko (Gent) e' ammonito per fallo.19:59

    85. 56'

      Matties Volckaert (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

    Formazioni KuPS - Gent

    KuPS
    Gent
    TITOLARI KUPS
    • (1) JOHANNES KREIDL (P)
    • (6) SAKU SAVOLAINEN (D)
    • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
    • (13) NIILO KUJASALO (D)
    • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
    • (8) PETTERI PENNANEN (C)
    • (24) BOB ARMAH (C)
    • (10) VALENTÍN GASC (C)
    • (15) AYMAN AIKI (C)
    • (14) SAMUEL PASANEN (C)
    • (20) PIOTR PARZYSZEK (A)
    PANCHINA KUPS
    • (12) HEMMO RIIHIMÄKI (P)
    • (22) SAIKOU TOURAY (C)
    • (25) CLINTON ANTWI (D)
    • (3) SAKU HEISKANEN (C)
    • (16) TOMMI JYRY (C)
    • (34) JULIUS ESKESEN (C)
    • (4) KASIM ADAMS (D)
    • (30) JORGINHO (D)
    • (29) AKSELI PUUKKO (D)
    • (9) GUSTAV ENGVALL (A)
    ALLENATORE KUPS
    • Miika Nuutinen
    TITOLARI GENT
    • (33) DAVY ROEF (P)
    • (57) MATTIES VOLCKAERT (D)
    • (44) SIEBE VAN DER HEYDEN (D)
    • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
    • (20) TIAGO ARAÚJO (C)
    • (45) HYLLARION GOORE (C)
    • (17) MATHIAS DELORGE (C)
    • (27) TIBE DE VLIEGER (C)
    • (47) JOSUÉ VERGARA (A)
    • (37) ABDELKAHAR KADRI (A)
    • (11) MOMODOU SONKO (A)
    PANCHINA GENT
    • (14) KYRELL WILSON (A)
    • (59) EL HADJI SECK (A)
    • (50) NOA VANDENABEELE (P)
    • (28) MOHAMMED EL ÂDFAOUI (C)
    • (39) ABDOUL AYINDÉ (D)
    • (56) MAMADOU DIALLO (D)
    • (35) GILLES DE MEYER (D)
    • (18) MATISSE SAMOISE (C)
    • (30) KJELL PEERSMAN (P)
    • (10) AIMÉ OMGBA (C)
    • (8) LÁSZLÓ BÉNES (C)
    • (22) LEONARDO LOPES (C)
    ALLENATORE GENT
    • Rik De Mil
    PREPARTITA

    KuPS - Gent è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
    Arbitro di KuPS - Gent sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

    Attualmente il KuPS si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Gent si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
    Il KuPS ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Gent ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

    KuPS e Gent è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    KuPSGent
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte01
    Numero di partite perse21
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati21
    Gol totali subiti62
    Media gol subiti per partita3.01.0
    Percentuale possesso palla52.650.0
    Numero totale di passaggi8611022
    Numero totale di passaggi riusciti727883
    Tiri nello specchio della porta115
    Percentuale di tiri in porta47.820.0
    Numero totale di cross4349
    Numero medio di cross riusciti1012
    Duelli per partita vinti9583
    Duelli per partita persi10273
    Corner subiti168
    Corner guadagnati1114
    Numero di punizioni a favore2723
    Numero di punizioni concesse2319
    Tackle totali3525
    Percentuale di successo nei tackle62.968.0
    Fuorigiochi totali12
    Numero totale di cartellini gialli43
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Conference League.

    Dove vedere KuPS-Gent
    KuPS-Gent si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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