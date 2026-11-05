Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abdelkahar Kadri in seguito a un contropiede.18:47
Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).18:49
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Bob Armah.18:51
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Tibe De Vlieger (Gent).18:51
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Arttu Lötjönen (KuPS).18:52
Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiago Araújo con cross.18:53
Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matties Volckaert con cross.18:54
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).18:58
Tiro respinto. Momodou Sonko (Gent) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abdelkahar Kadri.18:58
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Niilo Kujasalo (KuPS).18:58
Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:59
Fallo di Hyllarion Goore (Gent).19:02
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tentativo fallito. Samuel Pasanen (KuPS) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Petteri Pennanen.19:03
Fallo di Josué Vergara (Gent).19:04
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Hyllarion Goore (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Bob Armah (KuPS).19:05
Gara momentaneamente sospesa, Bob Armah (KuPS) per infortunio.19:06
Gara riprende.19:07
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:07
Tentativo fallito. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Momodou Sonko in seguito a un calcio da fermo.19:08
Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Petteri Pennanen (KuPS).19:09
Sostituzione, KuPS. Gustav Engvall sostituisce Bob Armah per infortunio.19:09
Fallo di Abdelkahar Kadri (Gent).19:11
Valentín Gasc (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:16
Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hyllarion Goore.19:18
Fallo di Matties Volckaert (Gent).19:19
Petteri Pennanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Valentín Gasc (KuPS).19:20
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Niilo Kujasalo (KuPS).19:20
Tentativo fallito. Hyllarion Goore (Gent) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:21
Mathias Delorge (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Gustav Engvall (KuPS).19:22
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).19:23
Tiago Araújo (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Johannes Kreidl (KuPS) per infortunio.19:23
Gara riprende.19:26
Tentativo fallito. Josué Vergara (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:26
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Valentín Gasc (KuPS).19:27
Tentativo fallito. Hyllarion Goore (Gent) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mathias Delorge con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Gent. Calcio d'angolo causato da Arttu Lötjönen (KuPS).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Gustav Engvall (KuPS) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ayman Aiki con cross.19:33
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:34
Tibe De Vlieger (Gent) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34
Tentativo fallito. Tiago Araújo (Gent) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mathias Delorge in seguito a un calcio da fermo.19:35
Primo tempo terminato, KuPS 0, Gent 0.19:35
Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Gent 0.19:50
Tiro parato. Abdelkahar Kadri (Gent) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tibe De Vlieger.19:52
Tentativo fallito. Mathias Delorge (Gent) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:53
Tiro parato. Hyllarion Goore (Gent) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Momodou Sonko.19:53
Tentativo fallito. Momodou Sonko (Gent) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mathias Delorge in seguito a un contropiede.19:55
Fallo di Taneli Hämäläinen (KuPS).19:57
Josué Vergara (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Taneli Hämäläinen (KuPS) e' ammonito per fallo.19:57
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Momodou Sonko (Gent).19:59
Momodou Sonko (Gent) e' ammonito per fallo.19:59
Matties Volckaert (Gent) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
KuPS - Gent è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Gent sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente il KuPS si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Gent si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il KuPS ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Gent ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
KuPS e Gent è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|Gent
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|6
|2
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|52.6
|50.0
|Numero totale di passaggi
|861
|1022
|Numero totale di passaggi riusciti
|727
|883
|Tiri nello specchio della porta
|11
|5
|Percentuale di tiri in porta
|47.8
|20.0
|Numero totale di cross
|43
|49
|Numero medio di cross riusciti
|10
|12
|Duelli per partita vinti
|95
|83
|Duelli per partita persi
|102
|73
|Corner subiti
|16
|8
|Corner guadagnati
|11
|14
|Numero di punizioni a favore
|27
|23
|Numero di punizioni concesse
|23
|19
|Tackle totali
|35
|25
|Percentuale di successo nei tackle
|62.9
|68.0
|Fuorigiochi totali
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere KuPS-Gent
KuPS-Gent si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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