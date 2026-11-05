Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Lincoln Red Imps - Hajduk Split è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Lincoln Red Imps - Hajduk Split sarà Patryk Gryckiewicz. Al VAR invece ci sarà Bartosz Frankowski.

Attualmente il Lincoln Red Imps si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Hajduk Split si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Hajduk Split ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Lincoln Red Imps e Hajduk Split è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lincoln Red Imps Hajduk Split Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 2 Numero di partite perse 2 0 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 2 3 Gol totali subiti 6 1 Media gol subiti per partita 3.0 0.5 Percentuale possesso palla 28.2 44.7 Numero totale di passaggi 513 727 Numero totale di passaggi riusciti 362 559 Tiri nello specchio della porta 5 12 Percentuale di tiri in porta 45.5 60.0 Numero totale di cross 19 21 Numero medio di cross riusciti 4 4 Duelli per partita vinti 102 144 Duelli per partita persi 85 115 Corner subiti 23 7 Corner guadagnati 3 7 Numero di punizioni a favore 29 34 Numero di punizioni concesse 23 36 Tackle totali 34 51 Percentuale di successo nei tackle 67.6 54.9 Fuorigiochi totali 2 9 Numero totale di cartellini gialli 0 4 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Lincoln Red Imps-Hajduk Split

Lincoln Red Imps-Hajduk Split si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.