Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Inizia il Primo tempo.18:46
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).18:47
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).18:48
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).18:49
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).18:51
Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Alberto del Moral (Hajduk Spalato).18:55
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).18:56
Fuorigioco. Dali(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.18:57
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:01
Tentativo fallito. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marin Soticek.19:03
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:05
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:06
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fuorigioco. Marin Soticek(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.19:06
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:08
Tentativo fallito. Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:09
Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).19:11
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:13
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Tentativo fallito. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:13
Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:15
Michele Sego (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) e' ammonito.19:15
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).19:17
Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).19:21
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Toni García (Lincoln Red Imps).19:21
Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato).19:23
Fuorigioco. Kike Gómez(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Manuel Toledano e' colto in fuorigioco.19:24
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:24
Tentativo fallito. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Michele Sego.19:26
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:26
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:29
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:30
Tiro respinto. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dali.19:30
Tiro respinto. Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) un tiro di destro da centro area. Assist di Dennis Hadzikadunic.19:30
Tentativo fallito. Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dali con cross.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 0, Hajduk Spalato 0.19:31
Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 0, Hajduk Spalato 0.19:49
Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).19:50
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Fuorigioco. Alberto del Moral(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Dali e' colto in fuorigioco.19:50
Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).19:51
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).19:52
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:53
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:53
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).19:54
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54
Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:54
Gara momentaneamente sospesa, Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) per infortunio.19:55
Gara riprende.19:56
Tentativo fallito. Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni García con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:57
Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).19:58
Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).19:59
Fuorigioco. Julliani Eersteling(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Manuel Toledano e' colto in fuorigioco.19:59
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).20:00
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:00
Marin Soticek (Hajduk Spalato) cade ma ha simulato.20:01
Marin Soticek (Hajduk Spalato) e' ammonito.20:01
Lincoln Red Imps - Hajduk Split è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Hajduk Split sarà Patryk Gryckiewicz. Al VAR invece ci sarà Bartosz Frankowski.
Attualmente il Lincoln Red Imps si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Hajduk Split si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Hajduk Split ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Lincoln Red Imps e Hajduk Split è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lincoln Red Imps
|Hajduk Split
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|6
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|28.2
|44.7
|Numero totale di passaggi
|513
|727
|Numero totale di passaggi riusciti
|362
|559
|Tiri nello specchio della porta
|5
|12
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|60.0
|Numero totale di cross
|19
|21
|Numero medio di cross riusciti
|4
|4
|Duelli per partita vinti
|102
|144
|Duelli per partita persi
|85
|115
|Corner subiti
|23
|7
|Corner guadagnati
|3
|7
|Numero di punizioni a favore
|29
|34
|Numero di punizioni concesse
|23
|36
|Tackle totali
|34
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|67.6
|54.9
|Fuorigiochi totali
|2
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Lincoln Red Imps-Hajduk Split
Lincoln Red Imps-Hajduk Split si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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