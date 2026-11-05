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LIVE Lincoln Red Imps-Hajduk Split 0-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
Lincoln Red Imps
0
Hajduk Split
0
Secondo tempo
Arbitro: Patryk Gryckiewicz
    0'
    45'
    90'
    57'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

    3. Inizia il Primo tempo.18:46

    5. 2'

      Fallo di Dali (Hajduk Spalato).18:47

    6. 2'

      Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

    7. 2'

      Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

    8. 2'

      Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).18:48

    9. 4'

      Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

    11. 4'

      Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).18:49

    12. 5'

      Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).18:51

    13. 9'

      Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55

    14. 9'

      Fallo di Alberto del Moral (Hajduk Spalato).18:55

    15. 10'

      Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

    17. 10'

      Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).18:56

    18. 11'

      Fuorigioco. Dali(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.18:57

    19. 15'

      Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

    20. 15'

      Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:01

    21. 17'

      Tentativo fallito. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marin Soticek.19:03

    23. 20'

      Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

    24. 20'

      Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:05

    25. 20'

      Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:06

    26. 20'

      Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

    27. 20'

      Fuorigioco. Marin Soticek(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.19:06

    29. 23'

      Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:08

    30. 23'

      Tentativo fallito. Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:09

    31. 25'

      Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).19:11

    32. 25'

      Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    33. 27'

      Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:13

    35. 27'

      Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13

    36. 28'

      Tentativo fallito. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:13

    37. 29'

      Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:15

    38. 29'

      Michele Sego (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15

    39. 29'

      Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) e' ammonito.19:15

    41. 32'

      Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

    42. 32'

      Fallo di Dali (Hajduk Spalato).19:17

    43. 35'

      Fallo di Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).19:21

    44. 35'

      Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

    45. 35'

      Fallo di Toni García (Lincoln Red Imps).19:21

    47. 35'

      Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

    48. 37'

      Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

    49. 37'

      Fallo di Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato).19:23

    50. 38'

      Fuorigioco. Kike Gómez(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Manuel Toledano e' colto in fuorigioco.19:24

    51. 39'

      Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:24

    53. 40'

      Tentativo fallito. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Michele Sego.19:26

    54. 41'

      Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:26

    55. 41'

      Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

    56. 43'

      Fallo di Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).19:29

    57. 43'

      Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

    59. 44'

      Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:30

    60. 44'

      Tiro respinto. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dali.19:30

    61. 45'

      Tiro respinto. Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) un tiro di destro da centro area. Assist di Dennis Hadzikadunic.19:30

    62. 45'

      Tentativo fallito. Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dali con cross.19:31

    63. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

    65. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 0, Hajduk Spalato 0.19:31

    66. Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 0, Hajduk Spalato 0.19:49

    67. 46'

      Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).19:50

    68. 46'

      Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50

    69. 47'

      Fuorigioco. Alberto del Moral(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Dali e' colto in fuorigioco.19:50

    71. 47'

      Fallo di Manuel Toledano (Lincoln Red Imps).19:51

    72. 47'

      Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

    73. 48'

      Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

    74. 48'

      Fallo di Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato).19:52

    75. 49'

      Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:53

    77. 49'

      Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

    78. 49'

      Kike Gómez (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:53

    79. 50'

      Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

    80. 50'

      Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).19:54

    81. 51'

      Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54

    83. 51'

      Fallo di Marin Soticek (Hajduk Spalato).19:54

    84. 51'

      Gara momentaneamente sospesa, Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) per infortunio.19:55

    85. 52'

      Gara riprende.19:56

    86. 53'

      Tentativo fallito. Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni García con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56

    87. 54'

      Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).19:57

    89. 55'

      Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

    90. 55'

      Fallo di Dali (Hajduk Spalato).19:58

    91. 55'

      Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

    92. 55'

      Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).19:59

    93. 56'

      Fuorigioco. Julliani Eersteling(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Manuel Toledano e' colto in fuorigioco.19:59

    95. 57'

      Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).20:00

    96. 57'

      Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:00

    97. 58'

      Marin Soticek (Hajduk Spalato) cade ma ha simulato.20:01

    98. 58'

      Marin Soticek (Hajduk Spalato) e' ammonito.20:01

    Formazioni Lincoln Red Imps - Hajduk Split

    Lincoln Red Imps
    Hajduk Split
    TITOLARI LINCOLN RED IMPS
    • (13) JAYLAN HANKINS (P)
    • (21) NANO (D)
    • (5) GABRI CARDOZO (D)
    • (66) JULLIANI EERSTELING (D)
    • (3) CHRISTIAN RUTJENS (D)
    • (6) BERNARDO LOPES (D)
    • (8) MANDI (C)
    • (22) GRAEME TORRILLA (C)
    • (18) TONI GARCÍA (C)
    • (9) KIKE GÓMEZ (A)
    • (44) MANUEL TOLEDANO (A)
    PANCHINA LINCOLN RED IMPS
    • (23) JOE (C)
    • (20) ETHAN BRITTO (D)
    • (7) LEE CASCIARO (A)
    • (11) ÁLVARO ROMERO (C)
    • (10) ÁLEX MULA (A)
    • (2) ETHAN JOLLEY (D)
    • (1) NAUZET GARCÍA (P)
    • (27) MARK HAMM (P)
    • (19) YUSSEF FLALHI IDRISSI (A)
    • (32) FACUNDO ÁLVAREZ (C)
    • (4) NICO PINTO (C)
    ALLENATORE LINCOLN RED IMPS
    • Juan Manuel Pavón
    TITOLARI HAJDUK SPLIT
    • (33) TONI SILIC (P)
    • (6) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
    • (5) ALEC VAN HOORENBEECK (D)
    • (22) MATHIEU ACAPANDIÉ (D)
    • (32) SIMUN HRGOVIC (D)
    • (7) ABDOULIE SANYANG (C)
    • (20) ALBERTO DEL MORAL (C)
    • (9) DALI (C)
    • (8) KHALIL FAYAD (C)
    • (23) MARIN SOTICEK (C)
    • (11) MICHELE SEGO (A)
    PANCHINA HAJDUK SPLIT
    • (14) RON RAÇI (D)
    • (3) ROKO GABRIC (D)
    • (26) ADAM HURAM (C)
    • (16) ANDJELO SUTALO (C)
    • (38) LUKA HODAK (D)
    • (99) DAVYD FESIUK (P)
    • (77) CARLOS MARTÍN (A)
    • (10) MARKO LIVAJA (A)
    • (19) ETNIK BRRUTI (C)
    • (15) DARIO MARESIC (D)
    • (17) DARIO MELNJAK (D)
    • (44) DANTE STIPICA (P)
    ALLENATORE HAJDUK SPLIT
    • Gonzalo García
    PREPARTITA

    Lincoln Red Imps - Hajduk Split è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
    Arbitro di Lincoln Red Imps - Hajduk Split sarà Patryk Gryckiewicz. Al VAR invece ci sarà Bartosz Frankowski.

    Attualmente il Lincoln Red Imps si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Hajduk Split si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Lincoln Red Imps ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il Hajduk Split ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

    Lincoln Red Imps e Hajduk Split è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Lincoln Red ImpsHajduk Split
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte02
    Numero di partite perse20
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati23
    Gol totali subiti61
    Media gol subiti per partita3.00.5
    Percentuale possesso palla28.244.7
    Numero totale di passaggi513727
    Numero totale di passaggi riusciti362559
    Tiri nello specchio della porta512
    Percentuale di tiri in porta45.560.0
    Numero totale di cross1921
    Numero medio di cross riusciti44
    Duelli per partita vinti102144
    Duelli per partita persi85115
    Corner subiti237
    Corner guadagnati37
    Numero di punizioni a favore2934
    Numero di punizioni concesse2336
    Tackle totali3451
    Percentuale di successo nei tackle67.654.9
    Fuorigiochi totali29
    Numero totale di cartellini gialli04
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Conference League.

    Dove vedere Lincoln Red Imps-Hajduk Split
    Lincoln Red Imps-Hajduk Split si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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