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LIVE Lugano-Kauno Žalgiris 3-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Lugano
3
Kauno Žalgiris
0
Secondo tempo
Arbitro: Yigal Frid
  1. 11' 1-0 Yanis Cimignani
  2. 24' 2-0 Ezgjan Alioski
  3. 32' 3-0 Daniel Dos Santos
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  3. Inizia il Primo tempo.21:01

  5. 3'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  6. 3'

    Fallo di Uran Bislimi (Lugano).21:04

  7. 4'

    Tentativo fallito. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:05

  8. 5'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  9. 5'

    Fallo di Bekhruz Karimov (Lugano).21:06

  11. 6'

    Tentativo fallito. Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) un tiro di destro da centro area tira alto.21:07

  12. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) per infortunio.21:11

  13. 10'

    Gara riprende.21:11

  14. 11'

    Gol! Lugano 1, Kauno Žalgiris 0. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daniel Dos Santos.21:12

  15. 13'

    Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).21:14

  17. 13'

    Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  18. 13'

    Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.21:14

  19. 14'

    Fuorigioco. Vykintas Slivka(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Leon Krekovic e' colto in fuorigioco.21:15

  20. 16'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

  21. 16'

    Fallo di Yanis Cimignani (Lugano).21:17

  23. 17'

    Fuorigioco. Deividas Mikelionis(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Leon Krekovic e' colto in fuorigioco.21:18

  24. 22'

    Tentativo fallito. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yanis Cimignani.21:23

  25. 23'

    Fallo di Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).21:24

  26. 23'

    Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  27. 24'

    Albian Ajeti (Lugano) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Yanis Cimignani con cross.21:25

  29. 24'

    Gol! Lugano 2, Kauno Žalgiris 0. Ezgjan Alioski (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.21:25

  30. 26'

    Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).21:27

  31. 29'

    Tentativo fallito. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bekhruz Karimov.21:29

  32. 29'

    Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).21:29

  33. 32'

    Gol! Lugano 3, Kauno Žalgiris 0. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bekhruz Karimov.21:33

  35. 36'

    Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  36. 36'

    Fallo di Uran Bislimi (Lugano).21:37

  37. 37'

    Fallo di mano di Joris Moutachy (Kauno Žalgiris).21:38

  38. 39'

    Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:40

  39. 40'

    Tiro respinto. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Daniel Dos Santos.21:41

  41. 44'

    Tentativo fallito. Bekhruz Karimov (Lugano) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yanis Cimignani.21:45

  42. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  43. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lugano 3, Kauno Žalgiris 0.21:48

  44. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Yukiyoshi Karashima sostituisce Amine Benchaib.22:03

  45. 45'

    Sostituzione, Kauno Žalgiris. Motiejus Burba sostituisce Leon Krekovic.22:03

  47. Inizia il Secondo tempo Lugano 3, Kauno Žalgiris 0.22:04

  48. 45'

    Sostituzione, Lugano. Damian Kelvin sostituisce Lukas Mai.22:03

  49. 45'

    Sostituzione, Lugano. Elias Pihlström sostituisce Daniel Dos Santos.22:03

  50. 46'

    Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:04

  51. 46'

    Antonios Papadopoulos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  53. 47'

    Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  54. 47'

    Fallo di Damian Kelvin (Lugano).22:05

  55. 48'

    Fuorigioco. David von Ballmoos(Lugano) prova il lancio lungo, ma Albian Ajeti e' colto in fuorigioco.22:06

  56. 50'

    Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  57. 50'

    Fallo di Uran Bislimi (Lugano).22:08

  59. 51'

    Fallo di Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:09

  60. 51'

    Elias Pihlström (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  61. 51'

    Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.22:09

  62. 51'

    Tentativo fallito. Yanis Cimignani (Lugano) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:09

  63. 52'

    Fallo di Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).22:10

  65. 52'

    Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  66. 53'

    Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).22:11

Formazioni Lugano - Kauno Žalgiris

Lugano
Kauno Žalgiris
TITOLARI LUGANO
  • (16) DAVID VON BALLMOOS (P)
  • (26) MARTIM MARQUES (D)
  • (17) LUKAS MAI (D)
  • (6) ANTONIOS PAPADOPOULOS (D)
  • (14) AHMED KENDOUCI (C)
  • (2) BEKHRUZ KARIMOV (C)
  • (7) EZGJAN ALIOSKI (C)
  • (21) YANIS CIMIGNANI (C)
  • (25) URAN BISLIMI (C)
  • (27) DANIEL DOS SANTOS (A)
  • (9) ALBIAN AJETI (A)
PANCHINA LUGANO
  • (28) FELIX GEBHARDT (P)
  • (91) KEVIN BEHRENS (A)
  • (46) MATTIA ZANOTTI (D)
  • (18) JOEL BICHSEL (D)
  • (8) ANTO GRGIC (C)
  • (22) BECKHAM CASTRO (A)
  • (99) DIEGO MINA (P)
  • (24) ELIAS PIHLSTRÖM (A)
  • (4) DAMIAN KELVIN (D)
  • (33) CHRISTIAN RAFFA (C)
ALLENATORE LUGANO
  • Mattia Croci-Torti
TITOLARI KAUNO ŽALGIRIS
  • (22) DEIVIDAS MIKELIONIS (P)
  • (77) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (45) JORIS MOUTACHY (D)
  • (23) ALDAYR HERNÁNDEZ (D)
  • (37) NOSA IYOBOSA EDOKPOLOR (D)
  • (3) ANTON TOLORDAVA (D)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
  • (20) ANTHONY KALIK (C)
  • (7) AMINE BENCHAIB (C)
  • (9) LEON KREKOVIC (C)
  • (27) GABRIEL DEBELJUH (A)
PANCHINA KAUNO ŽALGIRIS
  • (15) LÉO RIBEIRO (C)
  • (70) FABIEN OUREGA (C)
  • (55) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (62) LIRIM KASTRATI (D)
  • (17) IVAN FIOLIC (C)
  • (24) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (8) YUKIYOSHI KARASHIMA (C)
  • (10) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (47) VEJAS POCIUS (C)
  • (74) ADOMAS UZKURNYS (C)
ALLENATORE KAUNO ŽALGIRIS
  • Zeljko Sopic
PREPARTITA

Lugano - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AIL Arena di Lugano.
Arbitro di Lugano - Kauno Žalgiris sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.

Attualmente il Lugano si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Lugano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; il Kauno Žalgiris ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.

Lugano e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LuganoKauno Žalgiris
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati81
Gol totali subiti48
Media gol subiti per partita2.04.0
Percentuale possesso palla40.727.8
Numero totale di passaggi744545
Numero totale di passaggi riusciti620393
Tiri nello specchio della porta123
Percentuale di tiri in porta60.025.0
Numero totale di cross1819
Numero medio di cross riusciti27
Duelli per partita vinti78109
Duelli per partita persi8999
Corner subiti1817
Corner guadagnati72
Numero di punizioni a favore1729
Numero di punizioni concesse3220
Tackle totali2834
Percentuale di successo nei tackle67.955.9
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Lugano-Kauno Žalgiris
Lugano-Kauno Žalgiris si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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