Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Inizia il Primo tempo.21:01
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Uran Bislimi (Lugano).21:04
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Lugano) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ezgjan Alioski con cross.21:05
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Bekhruz Karimov (Lugano).21:06
Tentativo fallito. Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) un tiro di destro da centro area tira alto.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) per infortunio.21:11
Gara riprende.21:11
Gol! Lugano 1, Kauno Žalgiris 0. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daniel Dos Santos.21:12
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).21:14
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.21:14
Fuorigioco. Vykintas Slivka(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Leon Krekovic e' colto in fuorigioco.21:15
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fallo di Yanis Cimignani (Lugano).21:17
Fuorigioco. Deividas Mikelionis(Kauno Žalgiris) prova il lancio lungo, ma Leon Krekovic e' colto in fuorigioco.21:18
Tentativo fallito. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yanis Cimignani.21:23
Fallo di Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).21:24
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Albian Ajeti (Lugano) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Yanis Cimignani con cross.21:25
Gol! Lugano 2, Kauno Žalgiris 0. Ezgjan Alioski (Lugano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.21:25
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).21:27
Tentativo fallito. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bekhruz Karimov.21:29
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).21:29
Gol! Lugano 3, Kauno Žalgiris 0. Daniel Dos Santos (Lugano) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bekhruz Karimov.21:33
Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Uran Bislimi (Lugano).21:37
Fallo di mano di Joris Moutachy (Kauno Žalgiris).21:38
Calcio d'angolo,Lugano. Calcio d'angolo causato da Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).21:40
Tiro respinto. Yanis Cimignani (Lugano) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Daniel Dos Santos.21:41
Tentativo fallito. Bekhruz Karimov (Lugano) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yanis Cimignani.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Lugano 3, Kauno Žalgiris 0.21:48
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Yukiyoshi Karashima sostituisce Amine Benchaib.22:03
Sostituzione, Kauno Žalgiris. Motiejus Burba sostituisce Leon Krekovic.22:03
Inizia il Secondo tempo Lugano 3, Kauno Žalgiris 0.22:04
Sostituzione, Lugano. Damian Kelvin sostituisce Lukas Mai.22:03
Sostituzione, Lugano. Elias Pihlström sostituisce Daniel Dos Santos.22:03
Fallo di Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).22:04
Antonios Papadopoulos (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Damian Kelvin (Lugano).22:05
Fuorigioco. David von Ballmoos(Lugano) prova il lancio lungo, ma Albian Ajeti e' colto in fuorigioco.22:06
Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Uran Bislimi (Lugano).22:08
Fallo di Anton Tolordava (Kauno Žalgiris).22:09
Elias Pihlström (Lugano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) e' ammonito per fallo.22:09
Tentativo fallito. Yanis Cimignani (Lugano) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).22:10
Uran Bislimi (Lugano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).22:11
Lugano - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AIL Arena di Lugano.
Arbitro di Lugano - Kauno Žalgiris sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.
Attualmente il Lugano si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Lugano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; il Kauno Žalgiris ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.
Lugano e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lugano
|Kauno Žalgiris
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|1
|Gol totali subiti
|4
|8
|Media gol subiti per partita
|2.0
|4.0
|Percentuale possesso palla
|40.7
|27.8
|Numero totale di passaggi
|744
|545
|Numero totale di passaggi riusciti
|620
|393
|Tiri nello specchio della porta
|12
|3
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|25.0
|Numero totale di cross
|18
|19
|Numero medio di cross riusciti
|2
|7
|Duelli per partita vinti
|78
|109
|Duelli per partita persi
|89
|99
|Corner subiti
|18
|17
|Corner guadagnati
|7
|2
|Numero di punizioni a favore
|17
|29
|Numero di punizioni concesse
|32
|20
|Tackle totali
|28
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|67.9
|55.9
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Lugano-Kauno Žalgiris
Lugano-Kauno Žalgiris si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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