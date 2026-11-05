Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Lugano - Kauno Žalgiris è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio AIL Arena di Lugano.

Arbitro di Lugano - Kauno Žalgiris sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.

Attualmente il Lugano si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Kauno Žalgiris si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Lugano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; il Kauno Žalgiris ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.

Lugano e Kauno Žalgiris è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lugano Kauno Žalgiris Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 0 Numero di partite perse 0 2 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 8 1 Gol totali subiti 4 8 Media gol subiti per partita 2.0 4.0 Percentuale possesso palla 40.7 27.8 Numero totale di passaggi 744 545 Numero totale di passaggi riusciti 620 393 Tiri nello specchio della porta 12 3 Percentuale di tiri in porta 60.0 25.0 Numero totale di cross 18 19 Numero medio di cross riusciti 2 7 Duelli per partita vinti 78 109 Duelli per partita persi 89 99 Corner subiti 18 17 Corner guadagnati 7 2 Numero di punizioni a favore 17 29 Numero di punizioni concesse 32 20 Tackle totali 28 34 Percentuale di successo nei tackle 67.9 55.9 Fuorigiochi totali 3 2 Numero totale di cartellini gialli 7 6 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Lugano-Kauno Žalgiris

Lugano-Kauno Žalgiris si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.