Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Inizia il Primo tempo.18:59
Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area.19:00
Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:00
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Abdellah Ouazane (Ajax).19:02
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:06
Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Tolu Arokodare (Ajax).19:06
Tiro respinto. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area.19:07
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:07
Gol! Midtjylland 0, Ajax 1. Tolu Arokodare (Ajax) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:08
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:09
Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Friday Etim (Midtjylland).19:10
Tiro respinto. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sofus Johannesen.19:11
Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:11
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).19:15
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Rosa con passaggio filtrante.19:18
Tiro respinto. Davy Klaassen (Ajax) un colpo di testa da centro area. Assist di Owen Wijndal con cross.19:18
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).19:18
Tentativo fallito. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:19
Tiro parato. Owen Wijndal (Ajax) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Rosa.19:21
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:21
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jorthy Mokio.19:23
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).19:23
Tentativo fallito. Youri Baas (Ajax) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:24
Kjell Wätjen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).19:24
Gol! Midtjylland 1, Ajax 1. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:26
Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Denil Castillo e' colto in fuorigioco.19:30
Friday Etim (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:32
Tiro parato. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:32
Fallo di Friday Etim (Midtjylland).19:33
Thilo Kehrer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).19:34
Dies Janse (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34
Kjell Wätjen (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:34
Tiro respinto. Sofus Johannesen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cho Gue-Sung.19:35
Tentativo fallito. Friday Etim (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Rasmus Kristensen con cross in seguito a un contropiede.19:35
Gara momentaneamente sospesa, Friday Etim (Midtjylland) per infortunio.19:36
Gara riprende.19:36
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:39
Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39
Tiro respinto. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Sofus Johannesen con cross.19:40
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Ajax).19:40
Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).19:41
Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Secondo cartellino giallo per Kjell Wätjen (Midtjylland) per fallo.19:41
Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:43
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:43
Tentativo fallito. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Owen Wijndal con cross.19:44
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:44
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:45
Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:45
Denil Castillo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:45
Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Ajax 1.19:46
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Denil Castillo.20:01
Midtjylland - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di Midtjylland - Ajax sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.
Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Ajax si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ajax ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Midtjylland e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Midtjylland
|Ajax
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.0
|58.5
|Numero totale di passaggi
|693
|1133
|Numero totale di passaggi riusciti
|527
|1003
|Tiri nello specchio della porta
|9
|11
|Percentuale di tiri in porta
|39.1
|47.8
|Numero totale di cross
|39
|43
|Numero medio di cross riusciti
|9
|8
|Duelli per partita vinti
|118
|86
|Duelli per partita persi
|130
|100
|Corner subiti
|9
|13
|Corner guadagnati
|12
|13
|Numero di punizioni a favore
|21
|27
|Numero di punizioni concesse
|26
|21
|Tackle totali
|35
|29
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|58.6
|Fuorigiochi totali
|5
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Midtjylland-Ajax
Midtjylland-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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