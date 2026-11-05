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LIVE Midtjylland-Ajax 1-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
Midtjylland
1
Ajax
1
Fine primo tempo
Arbitro: Pawel Raczkowski
  1. 9' 0-1 Tolu Arokodare
  2. 28' 1-1 Friday Etim
0'
45'
90'
45'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  3. Inizia il Primo tempo.18:59

  5. Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area.19:00

  6. 2'

    Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:00

  7. 3'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  8. 3'

    Fallo di Abdellah Ouazane (Ajax).19:02

  9. 7'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).19:06

  11. 8'

    Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  12. 8'

    Fallo di Tolu Arokodare (Ajax).19:06

  13. 9'

    Tiro respinto. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di destro da centro area.19:07

  14. 9'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:07

  15. 9'

    Gol! Midtjylland 0, Ajax 1. Tolu Arokodare (Ajax) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:08

  17. 11'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:09

  18. 11'

    Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:10

  19. 11'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Friday Etim (Midtjylland).19:10

  20. 12'

    Tiro respinto. Kjell Wätjen (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sofus Johannesen.19:11

  21. 12'

    Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:11

  23. 17'

    Fallo di Friday Etim (Midtjylland).19:15

  24. 17'

    Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  25. 19'

    Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Rosa con passaggio filtrante.19:18

  26. 19'

    Tiro respinto. Davy Klaassen (Ajax) un colpo di testa da centro area. Assist di Owen Wijndal con cross.19:18

  27. 19'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).19:18

  29. 20'

    Tentativo fallito. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:19

  30. 22'

    Tiro parato. Owen Wijndal (Ajax) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Rosa.19:21

  31. 22'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  32. 22'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:21

  33. 24'

    Tiro respinto. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jorthy Mokio.19:23

  35. 24'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Kjell Wätjen (Midtjylland).19:23

  36. 25'

    Tentativo fallito. Youri Baas (Ajax) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.19:24

  37. 25'

    Kjell Wätjen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  38. 25'

    Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).19:24

  39. 28'

    Gol! Midtjylland 1, Ajax 1. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:26

  41. 31'

    Fuorigioco. Mads Bech(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Denil Castillo e' colto in fuorigioco.19:30

  42. 33'

    Friday Etim (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  43. 33'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:32

  44. 34'

    Tiro parato. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:32

  45. 35'

    Fallo di Friday Etim (Midtjylland).19:33

  47. 35'

    Thilo Kehrer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  48. 35'

    Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).19:34

  49. 35'

    Dies Janse (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:34

  50. 35'

    Kjell Wätjen (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:34

  51. 37'

    Tiro respinto. Sofus Johannesen (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cho Gue-Sung.19:35

  53. 37'

    Tentativo fallito. Friday Etim (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Rasmus Kristensen con cross in seguito a un contropiede.19:35

  54. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Friday Etim (Midtjylland) per infortunio.19:36

  55. 38'

    Gara riprende.19:36

  56. 40'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:39

  57. 40'

    Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39

  59. 42'

    Tiro respinto. Friday Etim (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Sofus Johannesen con cross.19:40

  60. 42'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Ajax).19:40

  61. 43'

    Fallo di Kjell Wätjen (Midtjylland).19:41

  62. 43'

    Abdellah Ouazane (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  63. 43'

    Secondo cartellino giallo per Kjell Wätjen (Midtjylland) per fallo.19:41

  65. 44'

    Sofus Johannesen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:43

  66. 44'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:43

  67. 45'

    Tentativo fallito. Tolu Arokodare (Ajax) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Owen Wijndal con cross.19:44

  68. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:44

  69. 45'+1'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:45

  71. 45'+1'

    Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:45

  72. 45'+1'

    Denil Castillo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:45

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Ajax 1.19:46

  74. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Denil Castillo.20:01

Formazioni Midtjylland - Ajax

Midtjylland
Ajax
TITOLARI MIDTJYLLAND
  • (25) NORDIN BAKKER (P)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (5) RASMUS KRISTENSEN (C)
  • (27) SOFUS JOHANNESEN (C)
  • (29) KJELL WÄTJEN (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (A)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
PANCHINA MIDTJYLLAND
  • (17) MIKAEL UHRE (A)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (9) MILETA RAJOVIC (A)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (30) OVIE EJEHERI (P)
  • (20) HONG HYUN-SEOK (C)
  • (18) STANLEY IHEANACHO (A)
  • (15) BENI JUNIOR (D)
  • (34) ABDOU AZIZ NDIAYE (D)
  • (38) JULIUS EMEFILE (C)
ALLENATORE MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI AJAX
  • (1) MARC TER STEGEN (P)
  • (6) THILO KEHRER (D)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (36) DIES JANSE (D)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (15) YOURI BAAS (C)
  • (68) ABDELLAH OUAZANE (C)
  • (24) JORTHY MOKIO (C)
  • (10) OSCAR GLOUKH (C)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (99) TOLU AROKODARE (A)
PANCHINA AJAX
  • (17) DALEY BLIND (D)
  • (38) MARCOS LEONARDO (A)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (A)
  • (49) DIEGO PUGNO (A)
  • (22) JOERI HEERKENS (P)
  • (26) MAARTEN PAES (P)
  • (30) AARON BOUWMAN (D)
  • (23) STEVEN BERGHUIS (A)
  • (67) MOHAMED ABDALLA (C)
  • (21) JOFRE TORRENTS (D)
ALLENATORE AJAX
  • Míchel Sánchez
PREPARTITA

Midtjylland - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di Midtjylland - Ajax sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Ajax si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ajax ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Midtjylland e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MidtjyllandAjax
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati13
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla45.058.5
Numero totale di passaggi6931133
Numero totale di passaggi riusciti5271003
Tiri nello specchio della porta911
Percentuale di tiri in porta39.147.8
Numero totale di cross3943
Numero medio di cross riusciti98
Duelli per partita vinti11886
Duelli per partita persi130100
Corner subiti913
Corner guadagnati1213
Numero di punizioni a favore2127
Numero di punizioni concesse2621
Tackle totali3529
Percentuale di successo nei tackle57.158.6
Fuorigiochi totali53
Numero totale di cartellini gialli13
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Midtjylland-Ajax
Midtjylland-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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