Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Midtjylland - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di Midtjylland - Ajax sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Attualmente il Midtjylland si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Ajax si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Midtjylland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ajax ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Midtjylland e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Midtjylland Ajax Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 1 3 Gol totali subiti 2 2 Media gol subiti per partita 1.0 1.0 Percentuale possesso palla 45.0 58.5 Numero totale di passaggi 693 1133 Numero totale di passaggi riusciti 527 1003 Tiri nello specchio della porta 9 11 Percentuale di tiri in porta 39.1 47.8 Numero totale di cross 39 43 Numero medio di cross riusciti 9 8 Duelli per partita vinti 118 86 Duelli per partita persi 130 100 Corner subiti 9 13 Corner guadagnati 12 13 Numero di punizioni a favore 21 27 Numero di punizioni concesse 26 21 Tackle totali 35 29 Percentuale di successo nei tackle 57.1 58.6 Fuorigiochi totali 5 3 Numero totale di cartellini gialli 1 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Midtjylland-Ajax

Midtjylland-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.