Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

PREPARTITA

Mjällby - Borac Banja Luka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olympia di Helsingborg.

Arbitro di Mjällby - Borac Banja Luka sarà Gal Leibovitz. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.

Attualmente il Mjällby si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Borac Banja Luka si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Mjällby ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Borac Banja Luka ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Mjällby e Borac Banja Luka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Mjällby Borac Banja Luka Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 3 3 Gol totali subiti 1 2 Media gol subiti per partita 0.5 1.0 Percentuale possesso palla 49.9 38.8 Numero totale di passaggi 931 701 Numero totale di passaggi riusciti 782 573 Tiri nello specchio della porta 12 13 Percentuale di tiri in porta 40.0 52.0 Numero totale di cross 40 33 Numero medio di cross riusciti 6 9 Duelli per partita vinti 115 93 Duelli per partita persi 99 105 Corner subiti 5 13 Corner guadagnati 13 10 Numero di punizioni a favore 26 29 Numero di punizioni concesse 24 34 Tackle totali 44 31 Percentuale di successo nei tackle 59.1 45.2 Fuorigiochi totali 3 3 Numero totale di cartellini gialli 6 5 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Mjällby-Borac Banja Luka

Mjällby-Borac Banja Luka si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.