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LIVE Mjällby-Borac Banja Luka 1-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
Mjällby
1
Borac Banja Luka
0
Secondo tempo
Arbitro: Gal Leibovitz
  1. 54' 1-0 Jacob Bergström
0'
45'
90'
60'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

  3. Inizia il Primo tempo.18:46

  5. 3'

    Tentativo fallito. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milos Jojic.18:49

  6. 4'

    Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  7. 4'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).18:50

  8. 5'

    Tiro respinto. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jesper Gustavsson.18:51

  9. 6'

    Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  11. 6'

    Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).18:51

  12. 8'

    Tiro parato. Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Jojic.18:54

  13. 9'

    Tiro respinto. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Villiam Granath.18:55

  14. 9'

    Tiro respinto. Max Nielsen (Mjällby) un tiro di sinistro da fuori area.18:55

  15. 9'

    Fallo di Bart Meijers (Borac Banja Luka).18:55

  17. 9'

    Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  18. 12'

    Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Mjällby).18:58

  19. 13'

    Tentativo fallito. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Branimir Cipetic da calcio d'angolo.18:59

  20. 14'

    Fallo di Max Nielsen (Mjällby).18:59

  21. 14'

    Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  23. 15'

    Tiro respinto. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area.19:00

  24. 15'

    Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  25. 15'

    Fallo di Ante Roguljic (Borac Banja Luka).19:01

  26. 15'

    Ante Roguljic (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.19:01

  27. 17'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).19:03

  29. 21'

    Fallo di Jeppe Kjær (Mjällby).19:07

  30. 21'

    Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  31. 23'

    Tiro parato. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:08

  32. 27'

    Tentativo fallito. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bart Meijers.19:13

  33. 29'

    Tiro parato. Jesper Gustavsson (Mjällby) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jeppe Kjær.19:15

  35. 29'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).19:15

  36. 30'

    Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).19:15

  37. 30'

    Bart Meijers (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  38. 31'

    Tiro respinto. Viktor Gustafson (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Max Nielsen.19:17

  39. 31'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).19:17

  41. 32'

    Tiro parato. Romeo Leandersson (Mjällby) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Villiam Granath.19:18

  42. 32'

    Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:18

  43. 32'

    Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  44. 36'

    Tiro parato. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Villiam Granath.19:22

  45. 36'

    Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).19:22

  47. 37'

    Tentativo fallito. Axel Norén (Mjällby) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tony Miettinen con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:23

  48. 38'

    Max Nielsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  49. 38'

    Fallo di Matej Deket (Borac Banja Luka).19:23

  50. 41'

    Fallo di mano di Max Nielsen (Mjällby).19:27

  51. 42'

    Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).19:28

  53. 42'

    Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  54. 44'

    Tiro parato. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Savic.19:30

  55. 44'

    Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Alexander Lundin (Mjällby).19:30

  56. 45'

    Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  57. 45'

    Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).19:30

  59. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  60. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Mjällby 0, Borac Banja Luka 0.19:31

  61. Inizia il Secondo tempo Mjällby 0, Borac Banja Luka 0.19:46

  62. 48'

    Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Romeo Leandersson (Mjällby).19:49

  63. 49'

    Tentativo fallito. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50

  65. 49'

    Tiro respinto. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area.19:50

  66. 50'

    Tiro respinto. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stefan Savic.19:51

  67. 52'

    Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Villiam Granath (Mjällby).19:53

  68. 54'

    Gol! Mjällby 1, Borac Banja Luka 0. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:55

  69. 56'

    Fallo di Romeo Leandersson (Mjällby).19:57

  71. 56'

    Stefan Savic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  72. 57'

    Sostituzione, Mjällby. Mads Enggård sostituisce Romeo Leandersson.19:58

  73. 57'

    Tiro respinto. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Deket.19:58

  74. 59'

    Tentativo fallito. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Savic.20:00

  75. 61'

    Fallo di mano di Viktor Gustafson (Mjällby).20:02

Formazioni Mjällby - Borac Banja Luka

Mjällby
Borac Banja Luka
TITOLARI MJäLLBY
  • (35) ALEXANDER LUNDIN (P)
  • (33) TONY MIETTINEN (D)
  • (5) ABDULLAH IQBAL (D)
  • (4) AXEL NORÉN (D)
  • (22) JESPER GUSTAVSSON (C)
  • (39) ROMEO LEANDERSSON (C)
  • (25) MAX NIELSEN (C)
  • (14) VILLIAM GRANATH (C)
  • (10) JEPPE KJÆR (A)
  • (18) JACOB BERGSTRÖM (A)
  • (7) VIKTOR GUSTAFSON (A)
PANCHINA MJäLLBY
  • (8) TEO HELGE (C)
  • (29) OLLE LINDBERG (C)
  • (1) SEBASTIAN HANSEN (P)
  • (27) LUDVIG TIDSTRAND (C)
  • (13) ROBIN WALLINDER (P)
  • (2) LUDVIG SVANBERG (D)
  • (6) MADS ENGGÅRD (C)
  • (23) ÁKI SAMUELSEN (A)
  • (3) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (9) ALI YOUSSEF (A)
  • (26) IAN HOFFMANN (D)
  • (24) TOM PETTERSSON (D)
ALLENATORE MJäLLBY
  • Andreas Brannstrom
TITOLARI BORAC BANJA LUKA
  • (72) MLADEN JURKAS (P)
  • (4) BRANIMIR CIPETIC (D)
  • (6) SINISA SANICANIN (D)
  • (16) SEBASTIÁN HERRERA (D)
  • (2) BART MEIJERS (D)
  • (89) MATEJ DEKET (C)
  • (12) AMER HIROS (C)
  • (44) ANTE ROGULJIC (C)
  • (18) MILOS JOJIC (C)
  • (77) STEFAN SAVIC (C)
  • (7) LUKA JURICIC (A)
PANCHINA BORAC BANJA LUKA
  • (98) SANDI OGRINEC (C)
  • (99) DANI ROMERA (A)
  • (24) JURICH CAROLINA (D)
  • (3) ABEL PASCUAL (D)
  • (1) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
  • (19) VIKTOR ROGAN (D)
  • (21) NIKOLA CETKOVIC (P)
  • (10) DAVID VUKOVIC (A)
  • (20) ERIK RIDAN (D)
  • (22) IVAN KUKAVICA (D)
  • (47) AMAR MILAK (A)
  • (23) STOJAN VRANJES (C)
ALLENATORE BORAC BANJA LUKA
  • Vinko Marinovic
PREPARTITA

Mjällby - Borac Banja Luka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olympia di Helsingborg.
Arbitro di Mjällby - Borac Banja Luka sarà Gal Leibovitz. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.

Attualmente il Mjällby si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Borac Banja Luka si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Mjällby ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Borac Banja Luka ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Mjällby e Borac Banja Luka è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MjällbyBorac Banja Luka
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati33
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla49.938.8
Numero totale di passaggi931701
Numero totale di passaggi riusciti782573
Tiri nello specchio della porta1213
Percentuale di tiri in porta40.052.0
Numero totale di cross4033
Numero medio di cross riusciti69
Duelli per partita vinti11593
Duelli per partita persi99105
Corner subiti513
Corner guadagnati1310
Numero di punizioni a favore2629
Numero di punizioni concesse2434
Tackle totali4431
Percentuale di successo nei tackle59.145.2
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli65
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Mjällby-Borac Banja Luka
Mjällby-Borac Banja Luka si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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