Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Tentativo fallito. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milos Jojic.18:49
Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).18:50
Tiro respinto. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jesper Gustavsson.18:51
Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).18:51
Tiro parato. Branimir Cipetic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Jojic.18:54
Tiro respinto. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Villiam Granath.18:55
Tiro respinto. Max Nielsen (Mjällby) un tiro di sinistro da fuori area.18:55
Fallo di Bart Meijers (Borac Banja Luka).18:55
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Mjällby).18:58
Tentativo fallito. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Branimir Cipetic da calcio d'angolo.18:59
Fallo di Max Nielsen (Mjällby).18:59
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Tiro respinto. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area.19:00
Viktor Gustafson (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Ante Roguljic (Borac Banja Luka).19:01
Ante Roguljic (Borac Banja Luka) e' ammonito per fallo.19:01
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).19:03
Fallo di Jeppe Kjær (Mjällby).19:07
Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro parato. Ante Roguljic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:08
Tentativo fallito. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bart Meijers.19:13
Tiro parato. Jesper Gustavsson (Mjällby) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jeppe Kjær.19:15
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).19:15
Fallo di Abdullah Iqbal (Mjällby).19:15
Bart Meijers (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tiro respinto. Viktor Gustafson (Mjällby) un tiro di destro da centro area. Assist di Max Nielsen.19:17
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Branimir Cipetic (Borac Banja Luka).19:17
Tiro parato. Romeo Leandersson (Mjällby) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Villiam Granath.19:18
Fallo di Viktor Gustafson (Mjällby).19:18
Matej Deket (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tiro parato. Jeppe Kjær (Mjällby) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Villiam Granath.19:22
Calcio d'angolo,Mjällby. Calcio d'angolo causato da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).19:22
Tentativo fallito. Axel Norén (Mjällby) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tony Miettinen con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:23
Max Nielsen (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Matej Deket (Borac Banja Luka).19:23
Fallo di mano di Max Nielsen (Mjällby).19:27
Fallo di Tony Miettinen (Mjällby).19:28
Luka Juricic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Tiro parato. Luka Juricic (Borac Banja Luka) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Savic.19:30
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Alexander Lundin (Mjällby).19:30
Jeppe Kjær (Mjällby) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Amer Hiros (Borac Banja Luka).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Mjällby 0, Borac Banja Luka 0.19:31
Inizia il Secondo tempo Mjällby 0, Borac Banja Luka 0.19:46
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Romeo Leandersson (Mjällby).19:49
Tentativo fallito. Amer Hiros (Borac Banja Luka) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50
Tiro respinto. Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area.19:50
Tiro respinto. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stefan Savic.19:51
Calcio d'angolo,Borac Banja Luka. Calcio d'angolo causato da Villiam Granath (Mjällby).19:53
Gol! Mjällby 1, Borac Banja Luka 0. Jacob Bergström (Mjällby) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:55
Fallo di Romeo Leandersson (Mjällby).19:57
Stefan Savic (Borac Banja Luka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Sostituzione, Mjällby. Mads Enggård sostituisce Romeo Leandersson.19:58
Tiro respinto. Stefan Savic (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Deket.19:58
Tentativo fallito. Matej Deket (Borac Banja Luka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Savic.20:00
Fallo di mano di Viktor Gustafson (Mjällby).20:02
Mjällby - Borac Banja Luka è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Olympia di Helsingborg.
Arbitro di Mjällby - Borac Banja Luka sarà Gal Leibovitz. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.
Attualmente il Mjällby si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Borac Banja Luka si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Mjällby ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Borac Banja Luka ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Mjällby e Borac Banja Luka è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Mjällby
|Borac Banja Luka
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|3
|3
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.9
|38.8
|Numero totale di passaggi
|931
|701
|Numero totale di passaggi riusciti
|782
|573
|Tiri nello specchio della porta
|12
|13
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|52.0
|Numero totale di cross
|40
|33
|Numero medio di cross riusciti
|6
|9
|Duelli per partita vinti
|115
|93
|Duelli per partita persi
|99
|105
|Corner subiti
|5
|13
|Corner guadagnati
|13
|10
|Numero di punizioni a favore
|26
|29
|Numero di punizioni concesse
|24
|34
|Tackle totali
|44
|31
|Percentuale di successo nei tackle
|59.1
|45.2
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Mjällby-Borac Banja Luka
Mjällby-Borac Banja Luka si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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