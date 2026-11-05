GOL CANCELLATO DAL VAR: Takumi Minamino (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08

GOL CANCELLATO DAL VAR: Paris Brunner (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Monaco - Nordsjælland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Nordsjælland sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente il Monaco si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Nordsjælland si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Nordsjælland ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Monaco e Nordsjælland è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Monaco Nordsjælland Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 0 Numero di partite perse 0 0 Numero di partite pareggiate 0 2 Gol totali segnati 5 3 Gol totali subiti 1 3 Media gol subiti per partita 0.5 1.5 Percentuale possesso palla 48.8 55.1 Numero totale di passaggi 893 979 Numero totale di passaggi riusciti 777 784 Tiri nello specchio della porta 11 9 Percentuale di tiri in porta 68.8 69.2 Numero totale di cross 13 30 Numero medio di cross riusciti 6 5 Duelli per partita vinti 104 104 Duelli per partita persi 94 104 Corner subiti 23 8 Corner guadagnati 7 12 Numero di punizioni a favore 23 28 Numero di punizioni concesse 26 27 Tackle totali 37 33 Percentuale di successo nei tackle 75.7 75.8 Fuorigiochi totali 3 5 Numero totale di cartellini gialli 4 6 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Monaco-Nordsjælland

Monaco-Nordsjælland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.