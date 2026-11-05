Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Monaco-Nordsjælland 1-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Monaco
1
Nordsjælland
0
Secondo tempo
Arbitro: Antoni Bandic
  1. 33' 1-0 Mathys Detourbet
0'
45'
90'
51'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  3. Inizia il Primo tempo.21:02

  5. 4'

    Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Ilane Touré (Monaco).21:05

  6. 5'

    Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Paris Brunner (Monaco).21:06

  7. 6'

    Ilane Touré (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  8. 6'

    Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).21:07

  9. 6'

    Fallo di Christian Mawissa (Monaco).21:08

  11. 6'

    Markus Walker (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  12. 10'

    Tiro respinto. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da centro area.21:11

  13. 16'

    Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  14. 16'

    Fallo di Ilane Touré (Monaco).21:18

  15. 17'

    Ilane Touré (Monaco) e' ammonito per fallo.21:18

  17. 20'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Noah Markmann (Nordsjælland).21:22

  18. 25'

    Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).21:27

  19. 26'

    Tiro respinto. Victor Nelsson (Nordsjælland) un colpo di testa da centro area.21:27

  20. 27'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ola Solbakken (Nordsjælland).21:28

  21. 30'

    Ilane Touré (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  23. 30'

    Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).21:31

  24. 30'

    Noah Markmann (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.21:31

  25. 33'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan Teze con passaggio filtrante.21:34

  26. 33'

    Gol! Monaco 1, Nordsjælland 0. Mathys Detourbet (Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Takumi Minamino.21:34

  27. 34'

    Mathys Detourbet (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  29. 34'

    Fallo di Markus Walker (Nordsjælland).21:36

  30. 39'

    Mamadou Sadio (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  31. 39'

    Fallo di Eric Dier (Monaco).21:41

  32. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47

  33. 45'

    Primo tempo terminato, Monaco 1, Nordsjælland 0.21:47

  35. Inizia il Secondo tempo Monaco 1, Nordsjælland 0.22:02

  36. 48'

    Fuorigioco. Takumi Minamino(Monaco) prova il lancio lungo, ma Paris Brunner e' colto in fuorigioco.22:05

  37. 49'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Paris Brunner (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05

  38. 49'

    Decisione VAR: no gol Monaco 1-0 Nordsjælland.22:05

  39. 51'

    Fuorigioco. Mathys Detourbet(Monaco) prova il lancio lungo, ma Takumi Minamino e' colto in fuorigioco.22:08

  41. 51'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Takumi Minamino (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08

  42. 52'

    Decisione VAR: no gol Monaco 1-0 Nordsjælland.22:09

Formazioni Monaco - Nordsjælland

Monaco
Nordsjælland
TITOLARI MONACO
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (15) ERIC DIER (D)
  • (4) JORDAN TEZE (D)
  • (49) ILANE TOURÉ (D)
  • (13) CHRISTIAN MAWISSA (D)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (7) MATHYS DETOURBET (C)
  • (37) EDAN DIOP (C)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
  • (29) PARIS BRUNNER (A)
PANCHINA MONACO
  • (40) JULES STAWIECKI (P)
  • (19) PAPE CABRAL (C)
  • (72) SADIBOU SANÉ (D)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (8) LAMINE CAMARA (C)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (11) MATTHIS ABLINE (A)
  • (20) FLÁVIO NAZINHO (D)
  • (22) MOHAMMED SALISU (D)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
ALLENATORE MONACO
  • Filipe Luís Kasmirski
TITOLARI NORDSJæLLAND
  • (13) ANDREAS HANSEN (P)
  • (3) TOBIAS SALQUIST (D)
  • (25) VICTOR NELSSON (D)
  • (4) NOAH MARKMANN (D)
  • (6) MARK BRINK (C)
  • (28) MARKUS WALKER (C)
  • (5) JUHO LÄHTEENMÄKI (C)
  • (21) MALTE HEYDE (C)
  • (9) OLA SOLBAKKEN (A)
  • (29) VILLUM BERTHELSEN (A)
  • (37) MAMADOU SADIO (A)
PANCHINA NORDSJæLLAND
  • (10) PRINCE AMOAKO (A)
  • (2) PETER ANKERSEN (D)
  • (40) HJALTE BOE RASMUSSEN (C)
  • (15) STEPHEN ACQUAH (D)
  • (35) VILLADS RUTKJÆR (D)
  • (49) WILLIAM FABER (A)
  • (32) VICTOR GUSTAFSEN (D)
  • (23) RUNAR NORHEIM (D)
  • (14) IBRAHIM ADEL (A)
  • (8) NICKLAS RØJKJÆR (C)
  • (22) CARLJOHAN ERIKSSON (P)
  • (16) JAKOB BUSK (P)
ALLENATORE NORDSJæLLAND
  • Jens Olsen
PREPARTITA

Monaco - Nordsjælland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Nordsjælland sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente il Monaco si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Nordsjælland si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Il Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Nordsjælland ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Monaco e Nordsjælland è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonacoNordsjælland
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati53
Gol totali subiti13
Media gol subiti per partita0.51.5
Percentuale possesso palla48.855.1
Numero totale di passaggi893979
Numero totale di passaggi riusciti777784
Tiri nello specchio della porta119
Percentuale di tiri in porta68.869.2
Numero totale di cross1330
Numero medio di cross riusciti65
Duelli per partita vinti104104
Duelli per partita persi94104
Corner subiti238
Corner guadagnati712
Numero di punizioni a favore2328
Numero di punizioni concesse2627
Tackle totali3733
Percentuale di successo nei tackle75.775.8
Fuorigiochi totali35
Numero totale di cartellini gialli46
Numero totale di cartellini rossi01

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Monaco-Nordsjælland
Monaco-Nordsjælland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Octopus Energy

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio