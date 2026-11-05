Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Ilane Touré (Monaco).21:05
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Paris Brunner (Monaco).21:06
Ilane Touré (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Villum Berthelsen (Nordsjælland).21:07
Fallo di Christian Mawissa (Monaco).21:08
Markus Walker (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro respinto. Paris Brunner (Monaco) un tiro di destro da centro area.21:11
Juho Lähteenmäki (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Ilane Touré (Monaco).21:18
Ilane Touré (Monaco) e' ammonito per fallo.21:18
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Noah Markmann (Nordsjælland).21:22
Calcio d'angolo,Nordsjælland. Calcio d'angolo causato da Christian Mawissa (Monaco).21:27
Tiro respinto. Victor Nelsson (Nordsjælland) un colpo di testa da centro area.21:27
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ola Solbakken (Nordsjælland).21:28
Ilane Touré (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Noah Markmann (Nordsjælland).21:31
Noah Markmann (Nordsjælland) e' ammonito per fallo.21:31
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan Teze con passaggio filtrante.21:34
Gol! Monaco 1, Nordsjælland 0. Mathys Detourbet (Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Takumi Minamino.21:34
Mathys Detourbet (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Markus Walker (Nordsjælland).21:36
Mamadou Sadio (Nordsjælland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Eric Dier (Monaco).21:41
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Monaco 1, Nordsjælland 0.21:47
Inizia il Secondo tempo Monaco 1, Nordsjælland 0.22:02
Fuorigioco. Takumi Minamino(Monaco) prova il lancio lungo, ma Paris Brunner e' colto in fuorigioco.22:05
GOL CANCELLATO DAL VAR: Paris Brunner (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05
Decisione VAR: no gol Monaco 1-0 Nordsjælland.22:05
Fuorigioco. Mathys Detourbet(Monaco) prova il lancio lungo, ma Takumi Minamino e' colto in fuorigioco.22:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: Takumi Minamino (Monaco) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08
Decisione VAR: no gol Monaco 1-0 Nordsjælland.22:09
Monaco - Nordsjælland è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Nordsjælland sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente il Monaco si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Nordsjælland si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Il Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Nordsjælland ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
Monaco e Nordsjælland è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monaco
|Nordsjælland
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|1
|3
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|48.8
|55.1
|Numero totale di passaggi
|893
|979
|Numero totale di passaggi riusciti
|777
|784
|Tiri nello specchio della porta
|11
|9
|Percentuale di tiri in porta
|68.8
|69.2
|Numero totale di cross
|13
|30
|Numero medio di cross riusciti
|6
|5
|Duelli per partita vinti
|104
|104
|Duelli per partita persi
|94
|104
|Corner subiti
|23
|8
|Corner guadagnati
|7
|12
|Numero di punizioni a favore
|23
|28
|Numero di punizioni concesse
|26
|27
|Tackle totali
|37
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|75.7
|75.8
|Fuorigiochi totali
|3
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Monaco-Nordsjælland
Monaco-Nordsjælland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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