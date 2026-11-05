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LIVE Panathinaikos-CSKA Sofia 1-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Panathinaikos
1
CSKA Sofia
1
Secondo tempo
Arbitro: Mohammed Al Hakim
  1. 41' 1-0 Davide Calabria
  2. 44' 1-1 Dinis Almeida
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  3. Inizia il Primo tempo.21:01

  5. 2'

    Tiro respinto. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ángelo Martino.21:03

  6. 2'

    Tiro parato. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrey Yordanov con suggerimento di testa.21:03

  7. 2'

    Fallo di Isaac Solet (CSKA Sofia).21:03

  8. 2'

    Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  9. 4'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Jean-Philippe Gbamin (CSKA Sofia).21:05

  11. 4'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Leandro Godoy (CSKA Sofia).21:05

  12. 7'

    Tiro parato. Andrey Yordanov (CSKA Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Sensi.21:07

  13. 7'

    Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Iñaki Peña (Panathinaikos).21:07

  14. 7'

    Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).21:08

  15. 8'

    Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).21:09

  17. 8'

    Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  18. 8'

    Fallo di Pastor (CSKA Sofia).21:09

  19. 8'

    Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  20. 9'

    Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).21:09

  21. 9'

    Levi García (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  23. 9'

    Isaac Solet (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  24. 9'

    Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).21:10

  25. 10'

    Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.21:11

  26. 12'

    Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13

  27. 12'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Teodor Ivanov (CSKA Sofia).21:13

  29. 14'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Andrey Yordanov (CSKA Sofia).21:14

  30. 14'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pastor (CSKA Sofia).21:15

  31. 14'

    Tiro parato. Rick van Drongelen (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Imrân Louza con cross.21:15

  32. 16'

    Fallo di Isaac Solet (CSKA Sofia).21:16

  33. 16'

    Levi García (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  35. 18'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pastor (CSKA Sofia).21:18

  36. 19'

    Tiro parato. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19

  37. 21'

    Tentativo fallito. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.21:22

  38. 24'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Teodor Ivanov (CSKA Sofia).21:24

  39. 27'

    Tiro parato. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elmin Rastoder.21:28

  41. 27'

    Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  42. 27'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:28

  43. 28'

    Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).21:29

  44. 28'

    Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  45. 29'

    Tiro parato. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Teodor Ivanov.21:30

  47. 30'

    Tiro parato. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elmin Rastoder.21:30

  48. 30'

    Tiro parato. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kings Kangwa.21:30

  49. 31'

    Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).21:31

  50. 31'

    Stefan de Vrij (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  51. 31'

    Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Stefan de Vrij (Panathinaikos).21:32

  53. 35'

    Fuorigioco. Jean-Philippe Gbamin(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.21:35

  54. 37'

    Tiro parato. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.21:37

  55. 37'

    Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  56. 37'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:38

  57. 38'

    Fuorigioco. Vicente Taborda(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Levi García e' colto in fuorigioco.21:38

  59. 40'

    Fuorigioco. Ioannis Pittas(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.21:40

  60. 41'

    Fallo di Jean-Philippe Gbamin (CSKA Sofia).21:41

  61. 41'

    Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  62. 41'

    Gol! Panathinaikos 1, CSKA Sofia 0. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vicente Taborda.21:41

  63. 42'

    Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  65. 42'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:43

  66. 43'

    Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).21:44

  67. 44'

    Gol! Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1. Dinis Almeida (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.21:44

  68. 45'

    Rick van Drongelen (Panathinaikos) e' ammonito.21:45

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  71. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Isaac Solet (CSKA Sofia).21:47

  72. 45'+2'

    Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davide Calabria.21:47

  73. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1.21:47

  74. 45'

    Sostituzione, CSKA Sofia. Max Ebong sostituisce Ioannis Pittas.22:03

  75. 45'

    Sostituzione, CSKA Sofia. Bruno Jordão sostituisce Isaac Solet.22:03

  77. Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1.22:04

  78. 46'

    Tiro respinto. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Davide Calabria.22:05

  79. 46'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (CSKA Sofia).22:05

  80. 47'

    Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area.22:06

  81. 48'

    Tentativo fallito. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:06

  83. 48'

    Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.22:07

  84. 48'

    Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:07

  85. 50'

    Tiro parato. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Santino Andino.22:08

  86. 50'

    Fuorigioco. Kings Kangwa(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Elmin Rastoder e' colto in fuorigioco.22:09

  87. 50'

    Tiro parato. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kings Kangwa.22:09

  89. 51'

    Fallo di Bruno Jordão (CSKA Sofia).22:10

  90. 51'

    Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

  91. 51'

    Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santino Andino.22:10

  92. 52'

    Fallo di Max Ebong (CSKA Sofia).22:11

  93. 52'

    Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  95. 53'

    Leandro Godoy (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  96. 53'

    Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).22:12

Formazioni Panathinaikos - CSKA Sofia

Panathinaikos
CSKA Sofia
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (1) IÑAKI PEÑA (P)
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (D)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (55) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (42) KINGS KANGWA (C)
  • (10) SANTINO ANDINO (C)
  • (20) VICENTE TABORDA (C)
  • (26) IMRÂN LOUZA (C)
  • (99) LEVI GARCÍA (C)
  • (74) ELMIN RASTODER (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (9) CYRIEL DESSERS (A)
  • (28) FACUNDO PELLISTRI (C)
  • (22) ÉTIENNE CAMARA (C)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (19) TRIANTAFYLLOS TSAPRAS (C)
  • (7) ANDREWS TETTEH (A)
  • (3) GIORGOS KATRIS (D)
  • (8) ADRIANO JAGUSIC (C)
  • (18) SOTIRIS KONTOURIS (C)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (71) CHRISTOS GEITONAS (P)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Jacob Neestrup
TITOLARI CSKA SOFIA
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (17) ÁNGELO MARTINO (D)
  • (14) TEODOR IVANOV (D)
  • (2) PASTOR (D)
  • (8) STEFANO SENSI (C)
  • (5) JEAN-PHILIPPE GBAMIN (C)
  • (28) IOANNIS PITTAS (C)
  • (19) ANDREY YORDANOV (C)
  • (94) ISAAC SOLET (C)
  • (9) LEANDRO GODOY (A)
PANCHINA CSKA SOFIA
  • (91) ALEKS TUNCHEV (D)
  • (25) DIMITAR EVTIMOV (P)
  • (30) PETKO PANAYOTOV (C)
  • (34) VASIL KAYMAKANOV (A)
  • (3) TAMIMOU OUOROU (D)
  • (99) JAMES ETO'O (C)
  • (11) MOHAMED BRAHIMI (C)
  • (67) CATALIN ITU (C)
  • (32) FACUNDO RODRÍGUEZ (D)
  • (10) JOËL ZWARTS (A)
  • (7) MAX EBONG (C)
  • (6) BRUNO JORDÃO (C)
ALLENATORE CSKA SOFIA
  • Markus Gisdol
PREPARTITA

Panathinaikos - CSKA Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - CSKA Sofia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente il Panathinaikos si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il CSKA Sofia si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il CSKA Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Panathinaikos e CSKA Sofia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PanathinaikosCSKA Sofia
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati73
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla60.248.3
Numero totale di passaggi1123842
Numero totale di passaggi riusciti993677
Tiri nello specchio della porta1512
Percentuale di tiri in porta51.744.4
Numero totale di cross4847
Numero medio di cross riusciti1311
Duelli per partita vinti9484
Duelli per partita persi95108
Corner subiti56
Corner guadagnati1514
Numero di punizioni a favore2925
Numero di punizioni concesse3427
Tackle totali2830
Percentuale di successo nei tackle67.963.3
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli27
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Panathinaikos-CSKA Sofia
Panathinaikos-CSKA Sofia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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