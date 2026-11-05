Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Panathinaikos - CSKA Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - CSKA Sofia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente il Panathinaikos si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il CSKA Sofia si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il CSKA Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Panathinaikos e CSKA Sofia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Panathinaikos CSKA Sofia Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 0 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 7 3 Gol totali subiti 2 4 Media gol subiti per partita 1.0 2.0 Percentuale possesso palla 60.2 48.3 Numero totale di passaggi 1123 842 Numero totale di passaggi riusciti 993 677 Tiri nello specchio della porta 15 12 Percentuale di tiri in porta 51.7 44.4 Numero totale di cross 48 47 Numero medio di cross riusciti 13 11 Duelli per partita vinti 94 84 Duelli per partita persi 95 108 Corner subiti 5 6 Corner guadagnati 15 14 Numero di punizioni a favore 29 25 Numero di punizioni concesse 34 27 Tackle totali 28 30 Percentuale di successo nei tackle 67.9 63.3 Fuorigiochi totali 5 5 Numero totale di cartellini gialli 2 7 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Panathinaikos-CSKA Sofia

Panathinaikos-CSKA Sofia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.