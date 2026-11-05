Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Inizia il Primo tempo.21:01
Tiro respinto. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ángelo Martino.21:03
Tiro parato. Leandro Godoy (CSKA Sofia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrey Yordanov con suggerimento di testa.21:03
Fallo di Isaac Solet (CSKA Sofia).21:03
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Jean-Philippe Gbamin (CSKA Sofia).21:05
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Leandro Godoy (CSKA Sofia).21:05
Tiro parato. Andrey Yordanov (CSKA Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Sensi.21:07
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Iñaki Peña (Panathinaikos).21:07
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).21:08
Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).21:09
Imrân Louza (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Pastor (CSKA Sofia).21:09
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Dinis Almeida (CSKA Sofia).21:09
Levi García (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Isaac Solet (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).21:10
Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.21:11
Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Teodor Ivanov (CSKA Sofia).21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Andrey Yordanov (CSKA Sofia).21:14
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pastor (CSKA Sofia).21:15
Tiro parato. Rick van Drongelen (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Imrân Louza con cross.21:15
Fallo di Isaac Solet (CSKA Sofia).21:16
Levi García (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pastor (CSKA Sofia).21:18
Tiro parato. Ángelo Martino (CSKA Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19
Tentativo fallito. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.21:22
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Teodor Ivanov (CSKA Sofia).21:24
Tiro parato. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elmin Rastoder.21:28
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:28
Fallo di Ángelo Martino (CSKA Sofia).21:29
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tiro parato. Stefano Sensi (CSKA Sofia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Teodor Ivanov.21:30
Tiro parato. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elmin Rastoder.21:30
Tiro parato. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kings Kangwa.21:30
Fallo di Stefano Sensi (CSKA Sofia).21:31
Stefan de Vrij (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Stefan de Vrij (Panathinaikos).21:32
Fuorigioco. Jean-Philippe Gbamin(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.21:35
Tiro parato. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.21:37
Stefano Sensi (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:38
Fuorigioco. Vicente Taborda(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Levi García e' colto in fuorigioco.21:38
Fuorigioco. Ioannis Pittas(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Leandro Godoy e' colto in fuorigioco.21:40
Fallo di Jean-Philippe Gbamin (CSKA Sofia).21:41
Kings Kangwa (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Gol! Panathinaikos 1, CSKA Sofia 0. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vicente Taborda.21:41
Ángelo Martino (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).21:43
Calcio d'angolo,CSKA Sofia. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).21:44
Gol! Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1. Dinis Almeida (CSKA Sofia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Sensi con cross da calcio d'angolo.21:44
Rick van Drongelen (Panathinaikos) e' ammonito.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Isaac Solet (CSKA Sofia).21:47
Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davide Calabria.21:47
Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1.21:47
Sostituzione, CSKA Sofia. Max Ebong sostituisce Ioannis Pittas.22:03
Sostituzione, CSKA Sofia. Bruno Jordão sostituisce Isaac Solet.22:03
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, CSKA Sofia 1.22:04
Tiro respinto. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Davide Calabria.22:05
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (CSKA Sofia).22:05
Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area.22:06
Tentativo fallito. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:06
Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Panathinaikos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.22:07
Tiro parato. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:07
Tiro parato. Kings Kangwa (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Santino Andino.22:08
Fuorigioco. Kings Kangwa(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Elmin Rastoder e' colto in fuorigioco.22:09
Tiro parato. Levi García (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kings Kangwa.22:09
Fallo di Bruno Jordão (CSKA Sofia).22:10
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santino Andino.22:10
Fallo di Max Ebong (CSKA Sofia).22:11
Santino Andino (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Leandro Godoy (CSKA Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Imrân Louza (Panathinaikos).22:12
Panathinaikos - CSKA Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - CSKA Sofia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente il Panathinaikos si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il CSKA Sofia si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Panathinaikos ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il CSKA Sofia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
Panathinaikos e CSKA Sofia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|CSKA Sofia
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|7
|3
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|60.2
|48.3
|Numero totale di passaggi
|1123
|842
|Numero totale di passaggi riusciti
|993
|677
|Tiri nello specchio della porta
|15
|12
|Percentuale di tiri in porta
|51.7
|44.4
|Numero totale di cross
|48
|47
|Numero medio di cross riusciti
|13
|11
|Duelli per partita vinti
|94
|84
|Duelli per partita persi
|95
|108
|Corner subiti
|5
|6
|Corner guadagnati
|15
|14
|Numero di punizioni a favore
|29
|25
|Numero di punizioni concesse
|34
|27
|Tackle totali
|28
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|67.9
|63.3
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Panathinaikos-CSKA Sofia
Panathinaikos-CSKA Sofia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI