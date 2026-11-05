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LIVE Riga-Jablonec 1-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Riga
1
Jablonec
1
Secondo tempo
Arbitro: Viktor Kopievskiy
  1. 34' 1-0 Reginaldo Ramires (R)
  2. 49' 1-1 Sebastian Nebyla
0'
45'
90'
55'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  3. Inizia il Primo tempo.21:01

  5. 2'

    Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Polidar con suggerimento di testa.21:02

  6. 7'

    Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  7. 7'

    Fallo di Baba Musah (Riga FC).21:07

  8. 10'

    Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Dusan Pavlovic (Jablonec).21:11

  9. 11'

    Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Salah-Eddine Oulad (Riga FC).21:12

  11. 12'

    Tiro parato. Dominik Holly (Jablonec) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jirí Sláma con cross.21:13

  12. 13'

    Dominik Holly (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  13. 13'

    Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).21:14

  14. 14'

    Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  15. 14'

    Fallo di Karl Wassom (Riga FC).21:14

  17. 15'

    Tentativo fallito. Antonín Rusek (Jablonec) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nebyla in seguito a un calcio da fermo.21:15

  18. 19'

    Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  19. 19'

    Fallo di Raki Aouani (Riga FC).21:19

  20. 20'

    Fallo di Dusan Pavlovic (Jablonec).21:20

  21. 20'

    Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  23. 20'

    Dusan Pavlovic (Jablonec) e' ammonito per fallo.21:20

  24. 22'

    Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  25. 22'

    Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).21:22

  26. 24'

    Tiro respinto. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis.21:24

  27. 24'

    Tiro respinto. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:24

  29. 25'

    Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Sebastian Nebyla in seguito a un contropiede.21:25

  30. 26'

    Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Baba Musah (Riga FC).21:26

  31. 26'

    Tentativo fallito. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Sebastian Nebyla con cross da calcio d'angolo.21:27

  32. 32'

    Fallo di Sebastian Nebyla (Jablonec).21:32

  33. 32'

    Ahmed Ankrah (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  35. 33'

    Rigore concesso da Klemen Mihelak (Jablonec) per un fallo in area.21:34

  36. 33'

    Rigore per Riga FC. Reginaldo Ramires e'stato atterrato in area di rigore.21:34

  37. 34'

    Gol! Riga FC 1, Jablonec 0. Reginaldo Ramires (Riga FC) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

  38. 36'

    Fallo di Martin Cedidla (Jablonec).21:36

  39. 36'

    Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  41. 39'

    Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  42. 39'

    Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).21:39

  43. 40'

    Sebastian Nebyla (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  44. 40'

    Fallo di Meïssa Diop (Riga FC).21:40

  45. 44'

    Tentativo fallito. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Meïssa Diop.21:44

  47. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  48. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Riga FC 1, Jablonec 0.21:46

  49. Inizia il Secondo tempo Riga FC 1, Jablonec 0.22:01

  50. 45'

    Sostituzione, Jablonec. Garang Kuol sostituisce Matej Polidar.22:01

  51. 49'

    Gol! Riga FC 1, Jablonec 1. Sebastian Nebyla (Jablonec) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Holly.22:04

  53. 50'

    Tiro respinto. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Reginaldo Ramires.22:06

  54. 50'

    Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Richard Sedlácek (Jablonec).22:06

  55. 51'

    Tentativo fallito. Ahmed Ankrah (Riga FC) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Salah-Eddine Oulad con cross da calcio d'angolo.22:07

  56. 52'

    Dominik Holly (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  57. 52'

    Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).22:07

  59. 52'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Salah-Eddine Oulad (Riga FC) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08

  60. 53'

    Decisione VAR: no gol Riga FC 1-1 Jablonec.22:09

  61. 55'

    Maksims Tonisevs (Riga FC) e' ammonito per fallo.22:11

  62. 56'

    Jirí Sláma (Jablonec) e' ammonito per fallo.22:12

Formazioni Riga - Jablonec

Riga
Jablonec
TITOLARI RIGA
  • (12) KENAN PIRIC (P)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (23) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (5) KARL WASSOM (D)
  • (21) BABA MUSAH (D)
  • (8) IAGO SIQUEIRA (C)
  • (18) SALAH-EDDINE OULAD (C)
  • (22) MEÏSSA DIOP (C)
  • (40) AHMED ANKRAH (C)
  • (7) RAKI AOUANI (C)
  • (10) REGINALDO RAMIRES (A)
PANCHINA RIGA
  • (44) MARCIS KAZAINIS (P)
  • (11) CAIO FERREIRA (C)
  • (6) COLI SACO (C)
  • (15) SAMUEL PEDRO (A)
  • (19) MUHAMMED BADAMOSI (A)
  • (91) FRENKS OROLS (P)
  • (25) ABDULRAHMAN TAIWO (A)
  • (34) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
ALLENATORE RIGA
  • Adrián Gula
TITOLARI JABLONEC
  • (99) KLEMEN MIHELAK (P)
  • (7) VAKHTANG TCHANTURISHVILI (D)
  • (15) DUSAN PAVLOVIC (D)
  • (20) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (18) MARTIN CEDIDLA (D)
  • (13) RICHARD SEDLÁCEK (C)
  • (25) SEBASTIAN NEBYLA (C)
  • (24) DOMINIK HOLLY (C)
  • (9) ANTONÍN RUSEK (A)
  • (21) MATEJ POLIDAR (A)
  • (17) SAIDOU ALIOUM (A)
PANCHINA JABLONEC
  • (40) VOJTĚCH REINER (P)
  • (19) JAN CHRAMOSTA (A)
  • (12) DAVID NYKRÍN (D)
  • (36) GARANG KUOL (C)
  • (6) NELSON OKEKE (C)
  • (33) MICHAL KUKUCKA (P)
  • (44) LAMIN JAWO (A)
  • (8) FILIP ZORVAN (C)
  • (10) JAN SUCHAN (C)
  • (14) DANIEL SOUCEK (D)
  • (57) FILIP NOVÁK (D)
ALLENATORE JABLONEC
  • Lubos Kozel
PREPARTITA

Riga - Jablonec è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Riga - Jablonec sarà Viktor Kopievskiy. Al VAR invece ci sarà Mykola Balakin.

Attualmente il Riga si trova 24° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jablonec si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Riga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Riga e Jablonec è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RigaJablonec
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati22
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla56.334.1
Numero totale di passaggi1016604
Numero totale di passaggi riusciti883450
Tiri nello specchio della porta116
Percentuale di tiri in porta42.337.5
Numero totale di cross3423
Numero medio di cross riusciti78
Duelli per partita vinti10395
Duelli per partita persi7693
Corner subiti1312
Corner guadagnati63
Numero di punizioni a favore2530
Numero di punizioni concesse2420
Tackle totali3126
Percentuale di successo nei tackle64.561.5
Fuorigiochi totali57
Numero totale di cartellini gialli17
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Riga-Jablonec
Riga-Jablonec si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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