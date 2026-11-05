Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Polidar con suggerimento di testa.21:02
Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Baba Musah (Riga FC).21:07
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Dusan Pavlovic (Jablonec).21:11
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Salah-Eddine Oulad (Riga FC).21:12
Tiro parato. Dominik Holly (Jablonec) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jirí Sláma con cross.21:13
Dominik Holly (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).21:14
Antonín Rusek (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Fallo di Karl Wassom (Riga FC).21:14
Tentativo fallito. Antonín Rusek (Jablonec) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nebyla in seguito a un calcio da fermo.21:15
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Raki Aouani (Riga FC).21:19
Fallo di Dusan Pavlovic (Jablonec).21:20
Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Dusan Pavlovic (Jablonec) e' ammonito per fallo.21:20
Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Salah-Eddine Oulad (Riga FC).21:22
Tiro respinto. Meïssa Diop (Riga FC) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis.21:24
Tiro respinto. Reginaldo Ramires (Riga FC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:24
Tentativo fallito. Dominik Holly (Jablonec) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Sebastian Nebyla in seguito a un contropiede.21:25
Calcio d'angolo,Jablonec. Calcio d'angolo causato da Baba Musah (Riga FC).21:26
Tentativo fallito. Saidou Alioum (Jablonec) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Sebastian Nebyla con cross da calcio d'angolo.21:27
Fallo di Sebastian Nebyla (Jablonec).21:32
Ahmed Ankrah (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Rigore concesso da Klemen Mihelak (Jablonec) per un fallo in area.21:34
Rigore per Riga FC. Reginaldo Ramires e'stato atterrato in area di rigore.21:34
Gol! Riga FC 1, Jablonec 0. Reginaldo Ramires (Riga FC) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Fallo di Martin Cedidla (Jablonec).21:36
Reginaldo Ramires (Riga FC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Saidou Alioum (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Ahmed Ankrah (Riga FC).21:39
Sebastian Nebyla (Jablonec) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Meïssa Diop (Riga FC).21:40
Tentativo fallito. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Meïssa Diop.21:44
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Primo tempo terminato, Riga FC 1, Jablonec 0.21:46
Inizia il Secondo tempo Riga FC 1, Jablonec 0.22:01
Sostituzione, Jablonec. Garang Kuol sostituisce Matej Polidar.22:01
Gol! Riga FC 1, Jablonec 1. Sebastian Nebyla (Jablonec) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Holly.22:04
Tiro respinto. Iago Siqueira (Riga FC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Reginaldo Ramires.22:06
Calcio d'angolo,Riga FC. Calcio d'angolo causato da Richard Sedlácek (Jablonec).22:06
Tentativo fallito. Ahmed Ankrah (Riga FC) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Salah-Eddine Oulad con cross da calcio d'angolo.22:07
Dominik Holly (Jablonec) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Maksims Tonisevs (Riga FC).22:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Salah-Eddine Oulad (Riga FC) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08
Decisione VAR: no gol Riga FC 1-1 Jablonec.22:09
Maksims Tonisevs (Riga FC) e' ammonito per fallo.22:11
Jirí Sláma (Jablonec) e' ammonito per fallo.22:12
Riga - Jablonec è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Riga - Jablonec sarà Viktor Kopievskiy. Al VAR invece ci sarà Mykola Balakin.
Attualmente il Riga si trova 24° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jablonec si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Riga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Riga e Jablonec è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Riga
|Jablonec
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|56.3
|34.1
|Numero totale di passaggi
|1016
|604
|Numero totale di passaggi riusciti
|883
|450
|Tiri nello specchio della porta
|11
|6
|Percentuale di tiri in porta
|42.3
|37.5
|Numero totale di cross
|34
|23
|Numero medio di cross riusciti
|7
|8
|Duelli per partita vinti
|103
|95
|Duelli per partita persi
|76
|93
|Corner subiti
|13
|12
|Corner guadagnati
|6
|3
|Numero di punizioni a favore
|25
|30
|Numero di punizioni concesse
|24
|20
|Tackle totali
|31
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|64.5
|61.5
|Fuorigiochi totali
|5
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Riga-Jablonec
Riga-Jablonec si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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