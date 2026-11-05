GOL CANCELLATO DAL VAR: Salah-Eddine Oulad (Riga FC) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:08

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Riga - Jablonec è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.

Arbitro di Riga - Jablonec sarà Viktor Kopievskiy. Al VAR invece ci sarà Mykola Balakin.

Attualmente il Riga si trova 24° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jablonec si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Riga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Jablonec ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Riga e Jablonec è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Riga Jablonec Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 2 1 Gol totali segnati 2 2 Gol totali subiti 2 3 Media gol subiti per partita 1.0 1.5 Percentuale possesso palla 56.3 34.1 Numero totale di passaggi 1016 604 Numero totale di passaggi riusciti 883 450 Tiri nello specchio della porta 11 6 Percentuale di tiri in porta 42.3 37.5 Numero totale di cross 34 23 Numero medio di cross riusciti 7 8 Duelli per partita vinti 103 95 Duelli per partita persi 76 93 Corner subiti 13 12 Corner guadagnati 6 3 Numero di punizioni a favore 25 30 Numero di punizioni concesse 24 20 Tackle totali 31 26 Percentuale di successo nei tackle 64.5 61.5 Fuorigiochi totali 5 7 Numero totale di cartellini gialli 1 7 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Riga-Jablonec

Riga-Jablonec si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.