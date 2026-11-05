Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Inizia il Primo tempo.21:02
Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Ulrik Mathisen (Brann).21:04
Niklas Jensen Wassberg (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:06
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).21:11
Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).21:12
Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:13
Neraysho Kasanwirjo (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neraysho Kasanwirjo.21:16
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Noah Holm (Brann).21:16
Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Ulrik Mathisen (Brann).21:18
Fallo di mano di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:19
Fuorigioco. Neraysho Kasanwirjo(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Jensen Wassberg e' colto in fuorigioco.21:21
Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:22
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Shion Shinkawa (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert-Jan Vanwesemael con cross.21:24
Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area.21:26
Tentativo fallito. Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:26
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Robert-Jan Vanwesemael.21:27
Fallo di Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:30
Neraysho Kasanwirjo (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:32
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Neraysho Kasanwirjo (Brann).21:33
Tiro respinto. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di destro da fuori area. Assist di Noah Holm.21:34
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:34
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:34
Tentativo fallito. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross da calcio d'angolo.21:35
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Kristall Ingason (Brann).21:36
Fallo di Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden).21:38
Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tiro parato. Shion Shinkawa (Sint-Truiden) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Joedrick Pupe con cross.21:43
Fallo di Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden).21:44
Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di mano di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Sint-Truiden 0, Brann 0.21:47
Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Thore Pedersen.22:03
Inizia il Secondo tempo Sint-Truiden 0, Brann 0.22:03
Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:03
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Nathanaël Mbuku.22:05
Gol! Sint-Truiden 1, Brann 0. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:05
Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:08
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kristall Ingason (Brann).22:11
Sint-Truiden - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden.
Arbitro di Sint-Truiden - Brann sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente il Sint-Truiden si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Brann si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.
Sint-Truiden e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sint-Truiden
|Brann
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|6
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|57.4
|69.6
|Numero totale di passaggi
|1119
|1314
|Numero totale di passaggi riusciti
|939
|1135
|Tiri nello specchio della porta
|12
|18
|Percentuale di tiri in porta
|38.7
|58.1
|Numero totale di cross
|38
|33
|Numero medio di cross riusciti
|9
|11
|Duelli per partita vinti
|122
|97
|Duelli per partita persi
|115
|113
|Corner subiti
|6
|3
|Corner guadagnati
|11
|21
|Numero di punizioni a favore
|23
|24
|Numero di punizioni concesse
|34
|30
|Tackle totali
|45
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|62.2
|53.8
|Fuorigiochi totali
|2
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Sint-Truiden-Brann
Sint-Truiden-Brann si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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