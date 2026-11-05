Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Sint-Truiden - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden.

Arbitro di Sint-Truiden - Brann sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Sint-Truiden si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Brann si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

Sint-Truiden e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sint-Truiden Brann Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 2 Numero di partite perse 0 0 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 3 6 Gol totali subiti 0 2 Media gol subiti per partita 0.0 1.0 Percentuale possesso palla 57.4 69.6 Numero totale di passaggi 1119 1314 Numero totale di passaggi riusciti 939 1135 Tiri nello specchio della porta 12 18 Percentuale di tiri in porta 38.7 58.1 Numero totale di cross 38 33 Numero medio di cross riusciti 9 11 Duelli per partita vinti 122 97 Duelli per partita persi 115 113 Corner subiti 6 3 Corner guadagnati 11 21 Numero di punizioni a favore 23 24 Numero di punizioni concesse 34 30 Tackle totali 45 26 Percentuale di successo nei tackle 62.2 53.8 Fuorigiochi totali 2 7 Numero totale di cartellini gialli 3 3 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Sint-Truiden-Brann

Sint-Truiden-Brann si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.