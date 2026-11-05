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LIVE Sint-Truiden-Brann 1-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Sint-Truiden
1
Brann
0
Secondo tempo
Arbitro: Oliver Reitala
  1. 48' 1-0 Nelson Ishiwatari
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  3. Inizia il Primo tempo.21:02

  5. 2'

    Joedrick Pupe (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  6. 2'

    Fallo di Ulrik Mathisen (Brann).21:04

  7. 5'

    Niklas Jensen Wassberg (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  8. 5'

    Fallo di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:06

  9. 9'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).21:11

  11. 11'

    Calcio d'angolo,Sint-Truiden. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).21:12

  12. 12'

    Fallo di Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:13

  13. 12'

    Neraysho Kasanwirjo (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  14. 14'

    Tiro parato. Kristall Ingason (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neraysho Kasanwirjo.21:16

  15. 14'

    Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  17. 14'

    Fallo di Noah Holm (Brann).21:16

  18. 16'

    Leo Kokubo (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  19. 16'

    Fallo di Ulrik Mathisen (Brann).21:18

  20. 17'

    Fallo di mano di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:19

  21. 19'

    Fuorigioco. Neraysho Kasanwirjo(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Jensen Wassberg e' colto in fuorigioco.21:21

  23. 21'

    Fallo di Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:22

  24. 21'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  25. 23'

    Tentativo fallito. Shion Shinkawa (Sint-Truiden) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert-Jan Vanwesemael con cross.21:24

  26. 24'

    Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area.21:26

  27. 24'

    Tentativo fallito. Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:26

  29. 25'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Robert-Jan Vanwesemael.21:27

  30. 28'

    Fallo di Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden).21:30

  31. 28'

    Neraysho Kasanwirjo (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  32. 30'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Joedrick Pupe (Sint-Truiden).21:32

  33. 32'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  35. 32'

    Fallo di Neraysho Kasanwirjo (Brann).21:33

  36. 32'

    Tiro respinto. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di destro da fuori area. Assist di Noah Holm.21:34

  37. 32'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden).21:34

  38. 33'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Leo Kokubo (Sint-Truiden).21:34

  39. 33'

    Tentativo fallito. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross da calcio d'angolo.21:35

  41. 35'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  42. 35'

    Fallo di Kristall Ingason (Brann).21:36

  43. 36'

    Fallo di Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden).21:38

  44. 36'

    Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  45. 41'

    Tiro parato. Shion Shinkawa (Sint-Truiden) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Joedrick Pupe con cross.21:43

  47. 42'

    Fallo di Frederic Soèllé Soèllé (Sint-Truiden).21:44

  48. 42'

    Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  49. 45'

    Fallo di mano di Shion Shinkawa (Sint-Truiden).21:46

  50. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47

  51. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Sint-Truiden 0, Brann 0.21:47

  53. 45'

    Sostituzione, Brann. Kristian Eriksen sostituisce Thore Pedersen.22:03

  54. Inizia il Secondo tempo Sint-Truiden 0, Brann 0.22:03

  55. 46'

    Fallo di Abdoulaye Sissako (Sint-Truiden).22:03

  56. 46'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  57. 48'

    Tiro respinto. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area. Assist di Nathanaël Mbuku.22:05

  59. 48'

    Gol! Sint-Truiden 1, Brann 0. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:05

  60. 50'

    Tentativo fallito. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abdoulaye Sissako.22:08

  61. 53'

    Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  62. 53'

    Fallo di Kristall Ingason (Brann).22:11

Formazioni Sint-Truiden - Brann

Sint-Truiden
Brann
TITOLARI SINT-TRUIDEN
  • (16) LEO KOKUBO (P)
  • (5) SHOGO TANIGUCHI (D)
  • (60) ROBERT-JAN VANWESEMAEL (D)
  • (23) JOEDRICK PUPE (D)
  • (26) VISAR MUSLIU (D)
  • (10) ILIAS SEBAOUI (C)
  • (99) SHION SHINKAWA (C)
  • (18) NELSON ISHIWATARI (C)
  • (11) NATHANAËL MBUKU (C)
  • (8) ABDOULAYE SISSAKO (C)
  • (19) FREDERIC SOÈLLÉ SOÈLLÉ (A)
PANCHINA SINT-TRUIDEN
  • (71) RYOTARO ARAKI (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (3) TAIGA HATA (D)
  • (21) MATT LENDFERS (P)
  • (7) ARBNOR MUJA (A)
  • (38) KAITO MATSUZAWA (A)
  • (77) OUMAR DIOUF (A)
  • (14) RYAN MERLEN (C)
  • (31) ILLYÈS BENACHOUR (C)
  • (27) JEREMY MBAMBI (D)
  • (22) WOLKE JANSSENS (D)
  • (35) NKIMA NGOY (P)
ALLENATORE SINT-TRUIDEN
  • Frédéric De Meyer
TITOLARI BRANN
  • (12) SIMEN NILSEN (P)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (2) LEO CORNIC (D)
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (15) JONAS TORSVIK (D)
  • (21) NERAYSHO KASANWIRJO (C)
  • (10) KRISTALL INGASON (C)
  • (25) NIKLAS JENSEN WASSBERG (C)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
  • (14) ULRIK MATHISEN (A)
PANCHINA BRANN
  • (43) BRAGE HAUGEN (C)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (37) SONDRE VINDENES (C)
  • (36) HÅKON MELÅS HELLESØY (P)
  • (39) JULIAN LAEGREID (A)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (22) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
  • (16) KRISTIAN ERIKSEN (C)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
ALLENATORE BRANN
  • Eirik Horneland
PREPARTITA

Sint-Truiden - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden.
Arbitro di Sint-Truiden - Brann sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Sint-Truiden si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Brann si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Sint-Truiden ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

Sint-Truiden e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sint-TruidenBrann
Partite giocate22
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati36
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla57.469.6
Numero totale di passaggi11191314
Numero totale di passaggi riusciti9391135
Tiri nello specchio della porta1218
Percentuale di tiri in porta38.758.1
Numero totale di cross3833
Numero medio di cross riusciti911
Duelli per partita vinti12297
Duelli per partita persi115113
Corner subiti63
Corner guadagnati1121
Numero di punizioni a favore2324
Numero di punizioni concesse3430
Tackle totali4526
Percentuale di successo nei tackle62.253.8
Fuorigiochi totali27
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi01

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Sint-Truiden-Brann
Sint-Truiden-Brann si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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