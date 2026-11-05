GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandar Katai (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:18

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes sarà Henrik Nalbandyan. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente la Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Inter Club D'Escaldes si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; l'Inter Club D'Escaldes ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Stella Rossa e Inter Club D'Escaldes è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Stella Rossa Inter Club D'Escaldes Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 4 1 Gol totali subiti 5 5 Media gol subiti per partita 2.5 2.5 Percentuale possesso palla 58.4 60.5 Numero totale di passaggi 1119 1142 Numero totale di passaggi riusciti 993 992 Tiri nello specchio della porta 10 5 Percentuale di tiri in porta 37.0 41.7 Numero totale di cross 27 20 Numero medio di cross riusciti 8 4 Duelli per partita vinti 95 84 Duelli per partita persi 85 117 Corner subiti 11 12 Corner guadagnati 7 6 Numero di punizioni a favore 21 17 Numero di punizioni concesse 20 34 Tackle totali 30 39 Percentuale di successo nei tackle 56.7 61.5 Fuorigiochi totali 2 5 Numero totale di cartellini gialli 6 2 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes

Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.