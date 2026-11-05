Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Inizia il Primo tempo.18:46
David López (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).18:48
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).18:50
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tiro respinto. Kim Ye-Geon (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rade Krunic.18:50
Tiro respinto. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).18:50
Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Kostov con cross da calcio d'angolo.18:51
Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).18:54
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).18:56
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Tentativo fallito. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Maurizio Pochettino con cross.19:01
Tentativo fallito. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:01
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes).19:04
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).19:06
Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).19:08
Fallo di Jilmar Torres (Inter Club Escaldes).19:08
Loizos Loizou (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).19:11
Loizos Loizou (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:11
Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tiro parato. Kim Ye-Geon (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Händel.19:12
Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Kostov.19:14
Anwar Hernández (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).19:14
Anwar Hernández (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandar Katai (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:18
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).19:18
Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Inter Club Escaldes.19:18
Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' stato espulso per rissa.19:21
Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).19:22
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:23
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).19:26
Tentativo fallito. Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anwar Hernández in seguito a un calcio da fermo.19:27
Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:28
Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:28
Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:30
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Tiro parato. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loizos Loizou con cross.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Kostov.19:32
Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).19:32
Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Matej Gashtarov e' colto in fuorigioco.19:33
Álex Sánchez (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:33
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Inter Club Escaldes 0.19:34
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Inter Club Escaldes 0.19:52
Sostituzione, Stella Rossa. Derrick Luckassen sostituisce Tomás Händel.19:51
Sostituzione, Stella Rossa. Osman Bukari sostituisce Loizos Loizou.19:51
Sostituzione, Stella Rossa. Bamba Dieng sostituisce Kim Ye-Geon.19:51
Tiro parato. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timi Max Elsnik.19:52
Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:53
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vasilije Kostov con cross.19:55
Tiro parato. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Osman Bukari.19:56
Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:56
Secondo cartellino giallo per Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:57
Tiro parato. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anwar Hernández.20:01
Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).20:01
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.20:02
Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes sarà Henrik Nalbandyan. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente la Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Inter Club D'Escaldes si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
La Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; l'Inter Club D'Escaldes ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
Stella Rossa e Inter Club D'Escaldes è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|Inter Club D'Escaldes
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|2.5
|2.5
|Percentuale possesso palla
|58.4
|60.5
|Numero totale di passaggi
|1119
|1142
|Numero totale di passaggi riusciti
|993
|992
|Tiri nello specchio della porta
|10
|5
|Percentuale di tiri in porta
|37.0
|41.7
|Numero totale di cross
|27
|20
|Numero medio di cross riusciti
|8
|4
|Duelli per partita vinti
|95
|84
|Duelli per partita persi
|85
|117
|Corner subiti
|11
|12
|Corner guadagnati
|7
|6
|Numero di punizioni a favore
|21
|17
|Numero di punizioni concesse
|20
|34
|Tackle totali
|30
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|61.5
|Fuorigiochi totali
|2
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes
Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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