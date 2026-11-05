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LIVE Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes 0-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
Stella Rossa
0
Inter Club D'Escaldes
0
Secondo tempo
Arbitro: Henrik Nalbandyan
    0'
    45'
    90'
    54'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

    3. Inizia il Primo tempo.18:46

    5. 2'

      David López (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

    6. 2'

      Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).18:48

    7. 4'

      Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).18:50

    8. 4'

      Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

    9. 4'

      Tiro respinto. Kim Ye-Geon (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rade Krunic.18:50

    11. 4'

      Tiro respinto. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:50

    12. 4'

      Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).18:50

    13. 5'

      Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Kostov con cross da calcio d'angolo.18:51

    14. 8'

      Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

    15. 8'

      Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).18:54

    17. 11'

      Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).18:56

    18. 11'

      Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

    19. 15'

      Tentativo fallito. Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Maurizio Pochettino con cross.19:01

    20. 15'

      Tentativo fallito. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:01

    21. 18'

      Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

    23. 18'

      Fallo di Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes).19:04

    24. 20'

      Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Álex Sánchez (Inter Club Escaldes).19:06

    25. 22'

      Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08

    26. 22'

      Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).19:08

    27. 22'

      Fallo di Jilmar Torres (Inter Club Escaldes).19:08

    29. 22'

      Loizos Loizou (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

    30. 25'

      Fallo di Pablo Molina (Inter Club Escaldes).19:11

    31. 25'

      Loizos Loizou (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    32. 25'

      Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:11

    33. 25'

      Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    35. 26'

      Tiro parato. Kim Ye-Geon (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Händel.19:12

    36. 28'

      Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Kostov.19:14

    37. 28'

      Anwar Hernández (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

    38. 28'

      Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).19:14

    39. 32'

      Anwar Hernández (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

    41. 32'

      GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandar Katai (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:18

    42. 32'

      Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).19:18

    43. 32'

      Decisione VAR: no gol Stella Rossa 0-0 Inter Club Escaldes.19:18

    44. 35'

      Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' stato espulso per rissa.19:21

    45. 37'

      Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22

    47. 37'

      Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).19:22

    48. 37'

      Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:23

    49. 37'

      Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

    50. 41'

      Pablo Molina (Inter Club Escaldes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26

    51. 41'

      Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).19:26

    53. 42'

      Tentativo fallito. Maurizio Pochettino (Inter Club Escaldes) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anwar Hernández in seguito a un calcio da fermo.19:27

    54. 43'

      Fallo di Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:28

    55. 43'

      Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

    56. 43'

      Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:28

    57. 44'

      Fallo di Anwar Hernández (Inter Club Escaldes).19:30

    59. 44'

      Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

    60. 44'

      Tiro parato. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loizos Loizou con cross.19:30

    61. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

    62. 45'+1'

      Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Kostov.19:32

    63. 45'+2'

      Calcio d'angolo,Inter Club Escaldes. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).19:32

    65. 45'+2'

      Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Matej Gashtarov e' colto in fuorigioco.19:33

    66. 45'+3'

      Álex Sánchez (Inter Club Escaldes) e' ammonito per fallo.19:33

    67. 45'+4'

      Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Inter Club Escaldes 0.19:34

    68. Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Inter Club Escaldes 0.19:52

    69. 45'

      Sostituzione, Stella Rossa. Derrick Luckassen sostituisce Tomás Händel.19:51

    71. 45'

      Sostituzione, Stella Rossa. Osman Bukari sostituisce Loizos Loizou.19:51

    72. 45'

      Sostituzione, Stella Rossa. Bamba Dieng sostituisce Kim Ye-Geon.19:51

    73. 46'

      Tiro parato. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timi Max Elsnik.19:52

    74. 47'

      Tiro parato. Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:53

    75. 49'

      Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vasilije Kostov con cross.19:55

    77. 50'

      Tiro parato. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Osman Bukari.19:56

    78. 50'

      Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:56

    79. 51'

      Secondo cartellino giallo per Domingo Berlanga (Inter Club Escaldes).19:57

    80. 54'

      Tiro parato. Souleymane Sidibé (Inter Club Escaldes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anwar Hernández.20:01

    81. 55'

      Fallo di Faysal Chouaib (Inter Club Escaldes).20:01

    83. 55'

      Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

    84. 55'

      Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.20:02

    Formazioni Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes

    Stella Rossa
    Inter Club D'Escaldes
    TITOLARI STELLA ROSSA
    • (1) MATHEUS (P)
    • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
    • (60) MATEJ GASHTAROV (D)
    • (3) YUTA NAKAYAMA (D)
    • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
    • (33) RADE KRUNIC (C)
    • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
    • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
    • (10) ALEKSANDAR KATAI (A)
    • (19) KIM YE-GEON (A)
    • (75) LOIZOS LOIZOU (A)
    PANCHINA STELLA ROSSA
    • (14) OSMAN BUKARI (C)
    • (70) MUHAMMED CHAM (C)
    • (77) IVAN GUTESA (P)
    • (9) BAMBA DIENG (A)
    • (15) MOHAMED ABU FANI (C)
    • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
    • (37) VLADIMIR LUCIC (C)
    • (6) MAHMUDU BAJO (C)
    • (32) DERRICK LUCKASSEN (D)
    • (4) MIRKO IVANIC (C)
    • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
    • (8) KRISTIYAN BALOV (A)
    ALLENATORE STELLA ROSSA
    • Albert Riera
    TITOLARI INTER CLUB D'ESCALDES
    • (13) JAVI DÍAZ (P)
    • (3) JILMAR TORRES (D)
    • (24) MAURIZIO POCHETTINO (D)
    • (4) ÁLEX SÁNCHEZ (D)
    • (2) ANWAR HERNÁNDEZ (D)
    • (6) VÍCTOR ALONSO (C)
    • (8) DAVID LÓPEZ (C)
    • (19) PABLO MOLINA (C)
    • (9) FAYSAL CHOUAIB (A)
    • (31) SOULEYMANE SIDIBÉ (A)
    • (11) DOMINGO BERLANGA (A)
    PANCHINA INTER CLUB D'ESCALDES
    • (23) MAMADOU DIABY (D)
    • (1) POL FREIXANET (P)
    • (44) ALEX PRELADO (A)
    • (70) BORJA ARELLANO (A)
    • (99) RAFINHA (A)
    • (21) MARC RODRÍGUEZ (D)
    • (18) ROBIN LAFARGE (D)
    • (7) JUAN CÁMARA (C)
    ALLENATORE INTER CLUB D'ESCALDES
    • Felip Ortiz
    PREPARTITA

    Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
    Arbitro di Stella Rossa - Inter Club D'Escaldes sarà Henrik Nalbandyan. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

    Attualmente la Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Inter Club D'Escaldes si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    La Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; l'Inter Club D'Escaldes ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

    Stella Rossa e Inter Club D'Escaldes è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Stella RossaInter Club D'Escaldes
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte00
    Numero di partite perse12
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati41
    Gol totali subiti55
    Media gol subiti per partita2.52.5
    Percentuale possesso palla58.460.5
    Numero totale di passaggi11191142
    Numero totale di passaggi riusciti993992
    Tiri nello specchio della porta105
    Percentuale di tiri in porta37.041.7
    Numero totale di cross2720
    Numero medio di cross riusciti84
    Duelli per partita vinti9584
    Duelli per partita persi85117
    Corner subiti1112
    Corner guadagnati76
    Numero di punizioni a favore2117
    Numero di punizioni concesse2034
    Tackle totali3039
    Percentuale di successo nei tackle56.761.5
    Fuorigiochi totali25
    Numero totale di cartellini gialli62
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Conference League.

    Dove vedere Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes
    Stella Rossa-Inter Club D'Escaldes si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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