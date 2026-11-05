Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Thun - Heart of Midlothian è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio VISANA STADION di Thun.

Arbitro di Thun - Heart of Midlothian sarà Kyriakos Athanasiou. Al VAR invece ci sarà Marios Christoforou.

Attualmente il Thun si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Heart of Midlothian si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Heart of Midlothian ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Thun e Heart of Midlothian è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Thun Heart of Midlothian Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 2 1 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 0 1 Gol totali subiti 2 3 Media gol subiti per partita 1.0 1.5 Percentuale possesso palla 40.7 41.3 Numero totale di passaggi 654 751 Numero totale di passaggi riusciti 453 590 Tiri nello specchio della porta 4 8 Percentuale di tiri in porta 33.3 36.4 Numero totale di cross 28 30 Numero medio di cross riusciti 5 8 Duelli per partita vinti 109 105 Duelli per partita persi 139 108 Corner subiti 9 13 Corner guadagnati 3 7 Numero di punizioni a favore 22 25 Numero di punizioni concesse 42 29 Tackle totali 44 43 Percentuale di successo nei tackle 56.8 60.5 Fuorigiochi totali 3 3 Numero totale di cartellini gialli 3 6 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Thun-Heart of Midlothian

Thun-Heart of Midlothian si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.