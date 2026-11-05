Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Inizia il Primo tempo.18:46
Gara momentaneamente sospesa, (Heart of Midlothian).18:47
Gara riprende.18:55
Tiro parato. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cláudio Braga.18:56
Fallo di Marco Bürki (FC Thun).18:56
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tiro respinto. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di sinistro da centro area.18:57
Tiro parato. Mattias Käit (FC Thun) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:58
Fallo di Sabah Kerjota (Heart of Midlothian).18:59
Olivier Mambwa (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:59
Tiro parato. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Furkan Dursun con suggerimento di testa.19:00
Fallo di Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).19:02
Furkan Dursun (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Tentativo fallito. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:03
Tiro respinto. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nico Maier.19:04
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Jan Bamert (FC Thun).19:04
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).19:04
Fuorigioco. Stuart Findlay(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Jamie McCart e' colto in fuorigioco.19:05
Tiro parato. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamie McCart.19:06
Tentativo fallito. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nico Maier in seguito a un contropiede.19:07
Autorete di Jamie McCart, Heart of Midlothian. FC Thun 1, Heart of Midlothian 0..19:08
Josh McPake (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Nico Maier (FC Thun).19:11
Gara momentaneamente sospesa, (FC Thun).19:13
Gara riprende.19:13
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).19:15
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).19:18
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).19:18
Gol! FC Thun 2, Heart of Midlothian 0. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.19:20
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Nils Reichmuth (FC Thun).19:22
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Nico Maier (FC Thun).19:23
Nico Maier (FC Thun) e' ammonito per fallo.19:23
Tiro respinto. Stephen Kingsley (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area.19:24
Fuorigioco. Malachi Fagan-Walcott(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Cláudio Braga e' colto in fuorigioco.19:24
Tiro parato. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brighton Labeau.19:26
Tentativo fallito. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Furkan Dursun.19:28
Fallo di Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).19:29
Furkan Dursun (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Tiro respinto. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 9 minuti di recupero.19:31
Stuart Findlay (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).19:33
Furkan Dursun (FC Thun) e' ammonito per fallo.19:33
Tiro respinto. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di destro da centro area.19:34
Fallo di Jamie McCart (Heart of Midlothian).19:35
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:35
Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).19:35
Tentativo fallito. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie McCart.19:36
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).19:37
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37
Fallo di Marco Bürki (FC Thun).19:37
Fallo di Stuart Findlay (Heart of Midlothian).19:39
Furkan Dursun (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:39
Primo tempo terminato, FC Thun 2, Heart of Midlothian 0.19:41
Inizia il Secondo tempo FC Thun 2, Heart of Midlothian 0.19:56
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).19:58
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Lucien Dähler (FC Thun).19:59
Fallo di mano di Laurent Mendy (Heart of Midlothian).20:00
Tiro parato. Furkan Dursun (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nils Reichmuth.20:00
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Beau Reus (Heart of Midlothian).20:00
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).20:02
Thun - Heart of Midlothian è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio VISANA STADION di Thun.
Arbitro di Thun - Heart of Midlothian sarà Kyriakos Athanasiou. Al VAR invece ci sarà Marios Christoforou.
Attualmente il Thun si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Heart of Midlothian si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Heart of Midlothian ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Thun e Heart of Midlothian è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Thun
|Heart of Midlothian
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|40.7
|41.3
|Numero totale di passaggi
|654
|751
|Numero totale di passaggi riusciti
|453
|590
|Tiri nello specchio della porta
|4
|8
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|36.4
|Numero totale di cross
|28
|30
|Numero medio di cross riusciti
|5
|8
|Duelli per partita vinti
|109
|105
|Duelli per partita persi
|139
|108
|Corner subiti
|9
|13
|Corner guadagnati
|3
|7
|Numero di punizioni a favore
|22
|25
|Numero di punizioni concesse
|42
|29
|Tackle totali
|44
|43
|Percentuale di successo nei tackle
|56.8
|60.5
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Thun-Heart of Midlothian
Thun-Heart of Midlothian si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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