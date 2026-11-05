Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:07

PREPARTITA

Trabzonspor - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.

Arbitro di Trabzonspor - Friburgo sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente il Trabzonspor si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Friburgo si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Trabzonspor ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Trabzonspor e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Trabzonspor Friburgo Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 1 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 6 3 Gol totali subiti 2 5 Media gol subiti per partita 1.0 2.5 Percentuale possesso palla 57.5 56.3 Numero totale di passaggi 1043 1033 Numero totale di passaggi riusciti 901 907 Tiri nello specchio della porta 13 10 Percentuale di tiri in porta 52.0 45.5 Numero totale di cross 25 56 Numero medio di cross riusciti 6 7 Duelli per partita vinti 108 98 Duelli per partita persi 85 86 Corner subiti 10 7 Corner guadagnati 12 16 Numero di punizioni a favore 27 27 Numero di punizioni concesse 24 29 Tackle totali 41 33 Percentuale di successo nei tackle 56.1 45.5 Fuorigiochi totali 2 1 Numero totale di cartellini gialli 3 2 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Trabzonspor-Friburgo

Trabzonspor-Friburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.