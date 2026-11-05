Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:07
Inizia il Primo tempo.18:46
Tentativo fallito. Jordy Makengo (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.18:48
Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).18:49
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).18:52
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:56
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:57
Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).18:58
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).18:59
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross.18:59
Gol! Trabzonspor 0, Friburgo 1. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa da calcio d'angolo.18:59
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Paul Onuachu (Trabzonspor).19:04
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).19:05
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philipp Lienhart.19:06
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:07
Tentativo fallito. Batista Mendy (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.19:07
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:08
Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:09
Paul Onuachu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:11
Tiro respinto. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area.19:12
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).19:12
Noah Saviolo (Trabzonspor) e' ammonito.19:13
Tentativo fallito. Ernest Muçi (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Batista Mendy.19:14
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:17
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:20
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Keisuke Goto.19:21
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:21
Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Igor Matanovic.19:21
Fallo di Keisuke Goto (Friburgo).19:22
Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Batista Mendy (Trabzonspor).19:23
Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Cenk Özkacar (Trabzonspor).19:23
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:24
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:25
Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Noah Saviolo con cross.19:26
Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Maximilian Eggestein.19:28
Tentativo fallito. Cyriaque Irié (Friburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Jordy Makengo con cross.19:29
Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Gioco pericoloso di Batista Mendy (Trabzonspor).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Primo tempo terminato, Trabzonspor 0, Friburgo 1.19:31
Inizia il Secondo tempo Trabzonspor 0, Friburgo 1.19:46
Tiro respinto. Ernest Muçi (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Noah Saviolo.19:52
Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Fallo di Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:53
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:54
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:55
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).19:55
Fabinho (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Yannik Engelhardt (Friburgo).19:56
Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Sostituzione, Trabzonspor. Ozan Tufan sostituisce Batista Mendy.19:59
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Keisuke Goto (Friburgo).20:01
Trabzonspor - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.
Arbitro di Trabzonspor - Friburgo sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente il Trabzonspor si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Friburgo si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Trabzonspor ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.
Trabzonspor e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Trabzonspor
|Friburgo
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|3
|Gol totali subiti
|2
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.5
|Percentuale possesso palla
|57.5
|56.3
|Numero totale di passaggi
|1043
|1033
|Numero totale di passaggi riusciti
|901
|907
|Tiri nello specchio della porta
|13
|10
|Percentuale di tiri in porta
|52.0
|45.5
|Numero totale di cross
|25
|56
|Numero medio di cross riusciti
|6
|7
|Duelli per partita vinti
|108
|98
|Duelli per partita persi
|85
|86
|Corner subiti
|10
|7
|Corner guadagnati
|12
|16
|Numero di punizioni a favore
|27
|27
|Numero di punizioni concesse
|24
|29
|Tackle totali
|41
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|56.1
|45.5
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Trabzonspor-Friburgo
Trabzonspor-Friburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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