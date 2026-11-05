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LIVE Trabzonspor-Friburgo 0-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 18:45
Trabzonspor
0
Friburgo
1
Secondo tempo
Arbitro: Kristo Tohver
  1. 14' 0-1 Lukas Kübler
0'
45'
90'
59'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:07

  3. Inizia il Primo tempo.18:46

  5. 2'

    Tentativo fallito. Jordy Makengo (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.18:48

  6. 4'

    Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).18:49

  7. 4'

    Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  8. 6'

    Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).18:52

  9. 6'

    Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  11. 10'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  12. 10'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:56

  13. 12'

    Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:57

  14. 12'

    Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).18:58

  15. 12'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  17. 13'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).18:59

  18. 14'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross.18:59

  19. 14'

    Gol! Trabzonspor 0, Friburgo 1. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa da calcio d'angolo.18:59

  20. 18'

    Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  21. 18'

    Fallo di Paul Onuachu (Trabzonspor).19:04

  23. 19'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

  24. 19'

    Fallo di Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).19:05

  25. 21'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philipp Lienhart.19:06

  26. 21'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:07

  27. 22'

    Tentativo fallito. Batista Mendy (Trabzonspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.19:07

  29. 22'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  30. 22'

    Fallo di Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:08

  31. 24'

    Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  32. 24'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:09

  33. 25'

    Paul Onuachu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  35. 25'

    Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:11

  36. 26'

    Tiro respinto. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area.19:12

  37. 26'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).19:12

  38. 27'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) e' ammonito.19:13

  39. 29'

    Tentativo fallito. Ernest Muçi (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Batista Mendy.19:14

  41. 32'

    Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:17

  42. 32'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  43. 35'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:20

  44. 35'

    Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  45. 35'

    Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Keisuke Goto.19:21

  47. 35'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:21

  48. 36'

    Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Igor Matanovic.19:21

  49. 36'

    Fallo di Keisuke Goto (Friburgo).19:22

  50. 36'

    Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  51. 37'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  53. 37'

    Fallo di Batista Mendy (Trabzonspor).19:23

  54. 38'

    Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  55. 38'

    Fallo di Cenk Özkacar (Trabzonspor).19:23

  56. 39'

    Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:24

  57. 39'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:25

  59. 39'

    Mohamed Salah (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  60. 40'

    Tentativo fallito. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Noah Saviolo con cross.19:26

  61. 43'

    Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Maximilian Eggestein.19:28

  62. 43'

    Tentativo fallito. Cyriaque Irié (Friburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Jordy Makengo con cross.19:29

  63. 44'

    Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  65. 44'

    Gioco pericoloso di Batista Mendy (Trabzonspor).19:30

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Trabzonspor 0, Friburgo 1.19:31

  68. Inizia il Secondo tempo Trabzonspor 0, Friburgo 1.19:46

  69. 51'

    Tiro respinto. Ernest Muçi (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Noah Saviolo.19:52

  71. 52'

    Keisuke Goto (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53

  72. 52'

    Fallo di Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).19:53

  73. 53'

    Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:54

  74. 54'

    Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).19:55

  75. 54'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  77. 54'

    Fallo di Cyriaque Irié (Friburgo).19:55

  78. 54'

    Fabinho (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  79. 55'

    Fallo di Yannik Engelhardt (Friburgo).19:56

  80. 55'

    Batista Mendy (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  81. 58'

    Sostituzione, Trabzonspor. Ozan Tufan sostituisce Batista Mendy.19:59

  83. 60'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Keisuke Goto (Friburgo).20:01

Formazioni Trabzonspor - Friburgo

Trabzonspor
Friburgo
TITOLARI TRABZONSPOR
  • (24) ANDRÉ ONANA (P)
  • (27) CHIBUIKE NWAIWU (D)
  • (20) WAGNER PINA (D)
  • (39) CENK ÖZKACAR (D)
  • (19) MUSTAFA ESKIHELLAÇ (D)
  • (6) FABINHO (C)
  • (7) ERNEST MUÇI (C)
  • (3) BATISTA MENDY (C)
  • (30) PAUL ONUACHU (A)
  • (10) MOHAMED SALAH (A)
  • (70) NOAH SAVIOLO (A)
PANCHINA TRABZONSPOR
  • (57) MELIH KABASAKAL (C)
  • (4) SAMET AKAYDIN (D)
  • (11) OZAN TUFAN (C)
  • (8) BENJAMIN BOUCHOUARI (C)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (1) AHMET YILDIRIM (P)
  • (96) EROL ÇOLAK (P)
  • (81) KUZEY AKÇAY (D)
  • (90) OGUZHAN ERTEM (C)
  • (89) AHMET GÜREN (A)
ALLENATORE TRABZONSPOR
  • Thomas Reis
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) MIO BACKHAUS (P)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (C)
  • (16) YANNIK ENGELHARDT (C)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
  • (42) KEISUKE GOTO (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (20) RIHITO YAMAMOTO (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (37) MAX ROSENFELDER (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (27) BERKAY YILMAZ (D)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (39) ROUVEN TARNUTZER (C)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
PREPARTITA

Trabzonspor - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.
Arbitro di Trabzonspor - Friburgo sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente il Trabzonspor si trova 1° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Friburgo si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Trabzonspor ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; il Friburgo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Trabzonspor e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TrabzonsporFriburgo
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati63
Gol totali subiti25
Media gol subiti per partita1.02.5
Percentuale possesso palla57.556.3
Numero totale di passaggi10431033
Numero totale di passaggi riusciti901907
Tiri nello specchio della porta1310
Percentuale di tiri in porta52.045.5
Numero totale di cross2556
Numero medio di cross riusciti67
Duelli per partita vinti10898
Duelli per partita persi8586
Corner subiti107
Corner guadagnati1216
Numero di punizioni a favore2727
Numero di punizioni concesse2429
Tackle totali4133
Percentuale di successo nei tackle56.145.5
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi10

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Trabzonspor-Friburgo
Trabzonspor-Friburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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