Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Inizia il Primo tempo.21:02
Tiro parato. Alexandre Brito (Pafos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04
Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Bart van Rooij (Twente).21:07
Tentativo fallito. João Correia (Pafos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lelê in seguito a un contropiede.21:09
Tentativo fallito. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aske Adelgaard con cross.21:11
Fallo di mano di Younes Taha (Twente).21:12
Tiro parato. Wout Weghorst (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bart van Rooij.21:13
Gara momentaneamente sospesa, David Luiz (Pafos) per infortunio.21:13
Gara riprende.21:14
Lelê (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).21:15
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).21:16
Tiro respinto. Ruud Nijstad (Twente) un tiro di sinistro da centro area.21:17
Fallo di mano di Ruud Nijstad (Twente).21:17
Fallo di Nicholas Ioannou (Pafos).21:18
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).21:20
Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).21:21
Tiro parato. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Younes Taha.21:24
Fallo di Nicholas Ioannou (Pafos).21:26
Younes Taha (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Tentativo fallito. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:26
Fallo di mano di Ramiz Zerrouki (Twente).21:28
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Samy Mmaee (Pafos).21:30
Fallo di Ken Sema (Pafos).21:32
Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Fallo di Lelê (Pafos).21:33
Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daan Rots.21:34
Lelê (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Ruud Nijstad (Twente).21:35
Ruud Nijstad (Twente) e' ammonito per fallo.21:35
Tiro parato. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ramiz Zerrouki.21:38
David Luiz (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Wout Weghorst (Twente).21:41
Gol! Twente 0, Pafos 1. Lelê (Pafos) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.21:41
Lelê (Pafos) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:42
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Daan Rots (Twente).21:44
Fallo di Ken Sema (Pafos).21:45
Bart van Rooij (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tiro parato. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sondre Ørjasæter con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Primo tempo terminato, Twente 0, Pafos 1.21:49
Inizia il Secondo tempo Twente 0, Pafos 1.22:05
Ivan Sunjic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Daouda Weidmann (Twente).22:05
Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daan Rots.22:06
Tiro parato. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:06
Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Samy Mmaee (Pafos).22:08
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Bart van Rooij (Twente).22:10
Tentativo fallito. Aske Adelgaard (Twente) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:12
Twente - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.
Arbitro di Twente - Pafos sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente il Twente si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pafos si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Twente ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Twente e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Twente
|Pafos
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|5
|2
|Gol totali subiti
|1
|4
|Media gol subiti per partita
|0.5
|2.0
|Percentuale possesso palla
|72.0
|43.0
|Numero totale di passaggi
|1368
|819
|Numero totale di passaggi riusciti
|1217
|685
|Tiri nello specchio della porta
|13
|9
|Percentuale di tiri in porta
|38.2
|42.9
|Numero totale di cross
|42
|32
|Numero medio di cross riusciti
|11
|6
|Duelli per partita vinti
|98
|71
|Duelli per partita persi
|94
|82
|Corner subiti
|2
|10
|Corner guadagnati
|12
|12
|Numero di punizioni a favore
|26
|28
|Numero di punizioni concesse
|23
|20
|Tackle totali
|35
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|62.9
|34.6
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Twente-Pafos
Twente-Pafos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI