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LIVE Twente-Pafos 0-1 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Twente
0
Pafos
1
Secondo tempo
Arbitro: Michal Ocenas
  1. 39' 0-1 Lelê
0'
45'
90'
51'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  3. Inizia il Primo tempo.21:02

  5. 2'

    Tiro parato. Alexandre Brito (Pafos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04

  6. 6'

    Alexandre Brito (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  7. 6'

    Fallo di Bart van Rooij (Twente).21:07

  8. 8'

    Tentativo fallito. João Correia (Pafos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lelê in seguito a un contropiede.21:09

  9. 9'

    Tentativo fallito. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aske Adelgaard con cross.21:11

  11. 10'

    Fallo di mano di Younes Taha (Twente).21:12

  12. 11'

    Tiro parato. Wout Weghorst (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bart van Rooij.21:13

  13. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, David Luiz (Pafos) per infortunio.21:13

  14. 12'

    Gara riprende.21:14

  15. 13'

    Lelê (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  17. 13'

    Fallo di Ramiz Zerrouki (Twente).21:15

  18. 15'

    Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).21:16

  19. 15'

    Tiro respinto. Ruud Nijstad (Twente) un tiro di sinistro da centro area.21:17

  20. 15'

    Fallo di mano di Ruud Nijstad (Twente).21:17

  21. 16'

    Fallo di Nicholas Ioannou (Pafos).21:18

  23. 16'

    Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  24. 18'

    Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).21:20

  25. 18'

    Aske Adelgaard (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  26. 19'

    Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).21:21

  27. 22'

    Tiro parato. Ramiz Zerrouki (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Younes Taha.21:24

  29. 25'

    Fallo di Nicholas Ioannou (Pafos).21:26

  30. 25'

    Younes Taha (Twente) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  31. 25'

    Tentativo fallito. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:26

  32. 26'

    Fallo di mano di Ramiz Zerrouki (Twente).21:28

  33. 28'

    Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Samy Mmaee (Pafos).21:30

  35. 30'

    Fallo di Ken Sema (Pafos).21:32

  36. 30'

    Ramiz Zerrouki (Twente) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32

  37. 31'

    Fallo di Lelê (Pafos).21:33

  38. 31'

    Daan Rots (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  39. 32'

    Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daan Rots.21:34

  41. 34'

    Lelê (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  42. 34'

    Fallo di Ruud Nijstad (Twente).21:35

  43. 34'

    Ruud Nijstad (Twente) e' ammonito per fallo.21:35

  44. 37'

    Tiro parato. Daouda Weidmann (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ramiz Zerrouki.21:38

  45. 39'

    David Luiz (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  47. 39'

    Fallo di Wout Weghorst (Twente).21:41

  48. 39'

    Gol! Twente 0, Pafos 1. Lelê (Pafos) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.21:41

  49. 40'

    Lelê (Pafos) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.21:42

  50. 43'

    João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  51. 43'

    Fallo di Daan Rots (Twente).21:44

  53. 44'

    Fallo di Ken Sema (Pafos).21:45

  54. 44'

    Bart van Rooij (Twente) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  55. 45'

    Tiro parato. Younes Taha (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sondre Ørjasæter con cross.21:47

  56. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  57. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Twente 0, Pafos 1.21:49

  59. Inizia il Secondo tempo Twente 0, Pafos 1.22:05

  60. 46'

    Ivan Sunjic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  61. 46'

    Fallo di Daouda Weidmann (Twente).22:05

  62. 47'

    Tiro respinto. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daan Rots.22:06

  63. 47'

    Tiro parato. Sondre Ørjasæter (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:06

  65. 48'

    Calcio d'angolo,Twente. Calcio d'angolo causato da Samy Mmaee (Pafos).22:08

  66. 51'

    João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  67. 51'

    Fallo di Bart van Rooij (Twente).22:10

  68. 52'

    Tentativo fallito. Aske Adelgaard (Twente) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:12

Formazioni Twente - Pafos

Twente
Pafos
TITOLARI TWENTE
  • (16) JOËL DROMMEL (P)
  • (3) ROBIN PRÖPPER (D)
  • (28) BART VAN ROOIJ (D)
  • (4) RUUD NIJSTAD (D)
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (6) RAMIZ ZERROUKI (C)
  • (11) DAAN ROTS (C)
  • (10) YOUNES TAHA (C)
  • (8) DAOUDA WEIDMANN (C)
  • (27) SONDRE ØRJASÆTER (C)
  • (9) WOUT WEGHORST (A)
PANCHINA TWENTE
  • (31) YANNICK GERRITSEN (P)
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (39) JIP MEILINK (D)
  • (25) LUCAS VENNEGOOR OF HESSELINK (A)
  • (18) JORDY BAWUAH (C)
  • (26) BENJAMIN NAGEL (C)
  • (24) KRZYSZTOF KUROWSKI (D)
  • (2) MICHAL ROSIAK (D)
  • (14) KRISTIAN HLYNSSON (C)
  • (20) THOMAS VAN DEN BELT (C)
  • (7) MARKO PJACA (A)
ALLENATORE TWENTE
  • John van den Brom
TITOLARI PAFOS
  • (99) RADOSLAW MAJECKI (P)
  • (14) NICHOLAS IOANNOU (D)
  • (4) DAVID LUIZ (D)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (7) BRUNO FELIPE (D)
  • (12) KEN SEMA (C)
  • (26) IVAN SUNJIC (C)
  • (30) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (77) JOÃO CORREIA (C)
  • (50) ALEXANDRE BRITO (C)
  • (18) LELÊ (A)
PANCHINA PAFOS
  • (42) GEORGIOS MICHAEL (C)
  • (61) MELINOS KAIS (D)
  • (82) PETROS PETROU (P)
  • (72) KOSMAS IOANNOU (D)
  • (60) CHRISTOS EFZONA (C)
  • (33) ANDERSON SILVA (A)
  • (71) MICHALIS PAPASTYLIANOU (P)
  • (8) DOMINGOS QUINA (C)
  • (6) GUGA (C)
ALLENATORE PAFOS
  • Ricardo Manuel Andrade e Silva Sá Pinto
PREPARTITA

Twente - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.
Arbitro di Twente - Pafos sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente il Twente si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pafos si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Twente ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Twente e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TwentePafos
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati52
Gol totali subiti14
Media gol subiti per partita0.52.0
Percentuale possesso palla72.043.0
Numero totale di passaggi1368819
Numero totale di passaggi riusciti1217685
Tiri nello specchio della porta139
Percentuale di tiri in porta38.242.9
Numero totale di cross4232
Numero medio di cross riusciti116
Duelli per partita vinti9871
Duelli per partita persi9482
Corner subiti210
Corner guadagnati1212
Numero di punizioni a favore2628
Numero di punizioni concesse2320
Tackle totali3526
Percentuale di successo nei tackle62.934.6
Fuorigiochi totali20
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Twente-Pafos
Twente-Pafos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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