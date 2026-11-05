Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Twente - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Arbitro di Twente - Pafos sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente il Twente si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pafos si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Twente ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Twente e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Twente Pafos Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 2 0 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 5 2 Gol totali subiti 1 4 Media gol subiti per partita 0.5 2.0 Percentuale possesso palla 72.0 43.0 Numero totale di passaggi 1368 819 Numero totale di passaggi riusciti 1217 685 Tiri nello specchio della porta 13 9 Percentuale di tiri in porta 38.2 42.9 Numero totale di cross 42 32 Numero medio di cross riusciti 11 6 Duelli per partita vinti 98 71 Duelli per partita persi 94 82 Corner subiti 2 10 Corner guadagnati 12 12 Numero di punizioni a favore 26 28 Numero di punizioni concesse 23 20 Tackle totali 35 26 Percentuale di successo nei tackle 62.9 34.6 Fuorigiochi totali 2 0 Numero totale di cartellini gialli 3 2 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Twente-Pafos

Twente-Pafos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.