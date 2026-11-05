Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:09

PREPARTITA

Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.

Arbitro di Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë sarà Don Robertson. Al VAR invece ci sarà Steven McLean.

Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Egnatia Rrogozhinë si trova 21° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Universitatea Craiova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Universitatea Craiova e Egnatia Rrogozhinë è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Universitatea Craiova Egnatia Rrogozhinë Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 0 0 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 4 2 Gol totali subiti 2 2 Media gol subiti per partita 1.0 1.0 Percentuale possesso palla 39.2 59.3 Numero totale di passaggi 715 963 Numero totale di passaggi riusciti 569 822 Tiri nello specchio della porta 11 12 Percentuale di tiri in porta 44.0 57.1 Numero totale di cross 34 39 Numero medio di cross riusciti 15 6 Duelli per partita vinti 100 114 Duelli per partita persi 76 97 Corner subiti 7 11 Corner guadagnati 10 7 Numero di punizioni a favore 33 24 Numero di punizioni concesse 23 26 Tackle totali 29 44 Percentuale di successo nei tackle 62.1 68.2 Fuorigiochi totali 2 3 Numero totale di cartellini gialli 5 5 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë

Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.