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LIVE Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë 2-0 Conference League 2026/2027. La diretta della partita

5 Novembre 2026 ore 21:00
Universitatea Craiova
2
Egnatia Rrogozhinë
0
Secondo tempo
Arbitro: Don Robertson
  1. 24' 1-0 Alexandru Cicâldau
  2. 32' 2-0 Nicusor Bancu
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:09

  3. Inizia il Primo tempo.21:01

  5. 2'

    Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guillem Jaime con cross.21:02

  6. 5'

    Fuorigioco. Mario Dajsinani(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.21:05

  7. 6'

    Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:06

  8. 6'

    Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  9. 11'

    Tentativo fallito. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Assad Al Hamlawi in seguito a un contropiede.21:11

  11. 12'

    Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  12. 12'

    Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).21:12

  13. 13'

    Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area tira alto.21:13

  14. 14'

    Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Baiaram.21:14

  15. 15'

    Tentativo fallito. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Adjessa.21:15

  17. 17'

    Tiro parato. Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fernando Medeiros.21:17

  18. 19'

    Fuorigioco. Carlos Mora(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Assad Al Hamlawi e' colto in fuorigioco.21:20

  19. 22'

    Fuorigioco. João Lameira(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Assad Al Hamlawi e' colto in fuorigioco.21:22

  20. 23'

    Fallo di mano di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).21:23

  21. 24'

    Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:24

  23. 24'

    Gol! CS U Craiova 1, Egnatia Rrogozhinë 0. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.21:24

  24. 24'

    Decisione VAR: Gol CS U Craiova 1-0 Egnatia Rrogozhinë (Nicusor Bancu).21:24

  25. 27'

    Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  26. 27'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:27

  27. 28'

    Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:28

  29. 29'

    Fuorigioco. Altin Kryeziu(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Alessandro Albanese e' colto in fuorigioco.21:29

  30. 30'

    Tiro respinto. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area.21:30

  31. 30'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).21:30

  32. 31'

    Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  33. 31'

    Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).21:31

  35. 32'

    Fallo di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).21:32

  36. 32'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  37. 32'

    Gol! CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Carlos Mora.21:32

  38. 34'

    Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  39. 34'

    Fallo di Nikola Stevanovic (CS U Craiova).21:34

  41. 34'

    Nikola Stevanovic (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.21:34

  42. 35'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).21:35

  43. 36'

    Tentativo fallito. Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:36

  44. 36'

    Fuorigioco. Albano Aleksi(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Eneo Bitri e' colto in fuorigioco.21:36

  45. 37'

    Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:37

  47. 37'

    Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  48. 37'

    Gioco pericoloso di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:37

  49. 39'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:39

  50. 41'

    Gioco pericoloso di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).21:41

  51. 41'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  53. 44'

    Fuorigioco. Andrey Yago(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Fernando Medeiros e' colto in fuorigioco.21:44

  54. 45'

    Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  55. 45'

    Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:45

  56. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  57. 45'+1'

    Tentativo fallito. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Altin Kryeziu.21:46

  59. 45'+2'

    Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:47

  60. 45'+3'

    Primo tempo terminato, CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0.21:48

  61. Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0.22:03

  62. 47'

    Fuorigioco. Karim Loukili(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.22:05

  63. 48'

    Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleksandr Romanchuk.22:06

  65. 48'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).22:06

  66. 49'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:07

  67. 50'

    Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Lameira.22:08

  68. 50'

    Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nicusor Bancu.22:08

  69. 51'

    Fallo di Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë).22:09

  71. 51'

    Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  72. 52'

    Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  73. 52'

    Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:10

  74. 53'

    Tiro parato. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guillem Jaime.22:10

  75. 53'

    Tiro parato. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10

  77. 53'

    Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Laurentiu Popescu (CS U Craiova).22:10

  78. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.22:11

Formazioni Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë

Universitatea Craiova
Egnatia Rrogozhinë
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (8) TUDOR BALUTA (C)
  • (16) JOÃO LAMEIRA (C)
  • (17) CARLOS MORA (C)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (28) ADRIAN RUS (D)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (90) RAZVAN SAVA (P)
  • (22) SIMON ELISOR (A)
  • (19) HERIBERTO TAVARES (D)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (1) ALEXANDRU MAXIM (P)
  • (7) STEVEN NSIMBA (A)
  • (31) RONALDO WEBSTER (D)
  • (30) DAVID MATEI (C)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
TITOLARI EGNATIA RROGOZHINë
  • (98) MARIO DAJSINANI (P)
  • (24) NUMAN AJETOVIKJ (D)
  • (33) ENEO BITRI (D)
  • (6) ALBANO ALEKSI (D)
  • (20) KARIM LOUKILI (C)
  • (7) FERNANDO MEDEIROS (C)
  • (22) GUILLEM JAIME (C)
  • (29) ANDREY YAGO (C)
  • (17) ALTIN KRYEZIU (C)
  • (2) DANIEL ADJESSA (A)
  • (10) ALESSANDRO ALBANESE (A)
PANCHINA EGNATIA RROGOZHINë
  • (80) LEDIO BEQJA (C)
  • (99) JURGUENS MONTENEGRO (A)
  • (1) LEVAN TANDILASHVILI (P)
  • (4) ZAMIQ ALIYEV (D)
  • (55) GERALB SMAJLI (D)
  • (13) ALESSANDRO KACBUFI (D)
  • (12) BRUNO PUJA (P)
  • (8) IBRAHIM DIABATÉ (C)
  • (16) EDISON NDRECA (D)
ALLENATORE EGNATIA RROGOZHINë
  • Nevil Dede
PREPARTITA

Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë sarà Don Robertson. Al VAR invece ci sarà Steven McLean.

Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Egnatia Rrogozhinë si trova 21° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
L'Universitatea Craiova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Universitatea Craiova e Egnatia Rrogozhinë è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Universitatea CraiovaEgnatia Rrogozhinë
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati42
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla39.259.3
Numero totale di passaggi715963
Numero totale di passaggi riusciti569822
Tiri nello specchio della porta1112
Percentuale di tiri in porta44.057.1
Numero totale di cross3439
Numero medio di cross riusciti156
Duelli per partita vinti100114
Duelli per partita persi7697
Corner subiti711
Corner guadagnati107
Numero di punizioni a favore3324
Numero di punizioni concesse2326
Tackle totali2944
Percentuale di successo nei tackle62.168.2
Fuorigiochi totali23
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Conference League.

Dove vedere Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë
Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

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