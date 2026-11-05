Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
Ecco quali sono le ore più convenienti per risparmiare sulla bollettaLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:09
Inizia il Primo tempo.21:01
Tentativo fallito. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Guillem Jaime con cross.21:02
Fuorigioco. Mario Dajsinani(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Carlos Mora (CS U Craiova).21:06
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Assad Al Hamlawi in seguito a un contropiede.21:11
Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).21:12
Tentativo fallito. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area tira alto.21:13
Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Baiaram.21:14
Tentativo fallito. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Adjessa.21:15
Tiro parato. Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fernando Medeiros.21:17
Fuorigioco. Carlos Mora(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Assad Al Hamlawi e' colto in fuorigioco.21:20
Fuorigioco. João Lameira(CS U Craiova) prova il lancio lungo, ma Assad Al Hamlawi e' colto in fuorigioco.21:22
Fallo di mano di Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).21:23
Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:24
Gol! CS U Craiova 1, Egnatia Rrogozhinë 0. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.21:24
Decisione VAR: Gol CS U Craiova 1-0 Egnatia Rrogozhinë (Nicusor Bancu).21:24
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).21:27
Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:28
Fuorigioco. Altin Kryeziu(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Alessandro Albanese e' colto in fuorigioco.21:29
Tiro respinto. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area.21:30
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).21:30
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).21:31
Fallo di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).21:32
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Gol! CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0. Nicusor Bancu (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Carlos Mora.21:32
Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Nikola Stevanovic (CS U Craiova).21:34
Nikola Stevanovic (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.21:34
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).21:35
Tentativo fallito. Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:36
Fuorigioco. Albano Aleksi(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Eneo Bitri e' colto in fuorigioco.21:36
Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:37
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Gioco pericoloso di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).21:37
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:39
Gioco pericoloso di Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).21:41
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fuorigioco. Andrey Yago(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Fernando Medeiros e' colto in fuorigioco.21:44
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Altin Kryeziu.21:46
Tiro parato. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:47
Primo tempo terminato, CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0.21:48
Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 2, Egnatia Rrogozhinë 0.22:03
Fuorigioco. Karim Loukili(Egnatia Rrogozhinë) prova il lancio lungo, ma Daniel Adjessa e' colto in fuorigioco.22:05
Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleksandr Romanchuk.22:06
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).22:06
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (CS U Craiova).22:07
Tiro parato. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Lameira.22:08
Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nicusor Bancu.22:08
Fallo di Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë).22:09
Carlos Mora (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).22:10
Tiro parato. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guillem Jaime.22:10
Tiro parato. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10
Calcio d'angolo,Egnatia Rrogozhinë. Calcio d'angolo causato da Laurentiu Popescu (CS U Craiova).22:10
Gara momentaneamente sospesa, Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) per infortunio.22:11
Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë sarà Don Robertson. Al VAR invece ci sarà Steven McLean.
Attualmente l'Universitatea Craiova si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Egnatia Rrogozhinë si trova 21° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
L'Universitatea Craiova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; l'Egnatia Rrogozhinë ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Universitatea Craiova e Egnatia Rrogozhinë è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Universitatea Craiova
|Egnatia Rrogozhinë
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|4
|2
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|39.2
|59.3
|Numero totale di passaggi
|715
|963
|Numero totale di passaggi riusciti
|569
|822
|Tiri nello specchio della porta
|11
|12
|Percentuale di tiri in porta
|44.0
|57.1
|Numero totale di cross
|34
|39
|Numero medio di cross riusciti
|15
|6
|Duelli per partita vinti
|100
|114
|Duelli per partita persi
|76
|97
|Corner subiti
|7
|11
|Corner guadagnati
|10
|7
|Numero di punizioni a favore
|33
|24
|Numero di punizioni concesse
|23
|26
|Tackle totali
|29
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|62.1
|68.2
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Conference League.
Dove vedere Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë
Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.
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