ATP 250 Stoccolma Open (Cemento), ore 17:00
Semifinale
Campo centrale, Kungliga Tennishallen
|1° Set
|2° Set
|Ev. 3° Set
|Fritz (USA)
|3
|Musetti (ITA)
|2
ATP 250 Stoccolma Open (Cemento), ore 17:00
Semifinale
Campo centrale, Kungliga Tennishallen
|1° Set
|2° Set
|Ev. 3° Set
|Fritz (USA)
|3
|Musetti (ITA)
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Risponde Musetti con due prime vincenti e riduce la distanza da Fritz.
Fritz in battuta domina il game sul 40-0, colpisce poi la rete ma conquista un altro punto confermando il suo break.
Da 30-0 a suo sfavore Fritz rimonta e si prende il primo break della partita.
Musetti all’avvio del game si rende protagonista di un rovescio diagonale da cui scaturisce un passante favoloso, ma è Fritz a prendersi alla fine il punto e portare il set in parità per ora.
Musetti al servizio parte subito bene con una prima vincente, ma Fritz col dritto raggiunge il rivale sul 15-15. Il carrarino risponde con l’ace ma lo statunitense riporta il game sul 30-30. Altro ace di Musetti, ma commette doppio fallo: abbiamo subito un punto del vantaggio, Fritz manda in rete sul servizio del rivale e sbaglia di precisione col dritto. Primo, sudato, punto per Musetti.
I tennisti sono entrati in campo e si stanno riscaldando. Ricordiamo che Musetti potrebbe accedere alla seconda finale consecutiva in un ATP 250 in questa stagione.
A proposito di Tirante, in queste ore l’argentino ha voluto affrontare apertamente e senza infingimenti il tema della salute mentale che riguarda anche i tennisti di livello pro, parlando dei problemi che ha avuto in particolare all’inizio della sua carriera nel massimo circuito. Oltre a sottolineare la difficoltà di aprirsi con gli altri colleghi, in particolare quelli europei.
Musetti, prima della semifinale, ha commentato le parole di Tirante sperando di non rientrare in quella cerchia di tennisti che non sono riusciti ad aprire un canale di comunicazione con l’argentino. “Non sapevo stesse affrontando quei problemi. Sarei comunque felice di ascoltarlo e di parlarci, e se lo vuole posso dargli qualche consiglio riguardo ciò che sta affrontando”.
Nell’altra semifinale l’argentino Thiago Augustin Tirante ha avuto la meglio sul cileno Alejandro Tabilo per 7-5 7-6: chi vincerà quindi oggi tra Musetti o Fritz affronterà in finale il n. 51 al mondo.
Musetti affronta nuovamente Fritz dopo averlo sconfitto nella finale dell’ATP 250 di Lione di quest’anno. Ma anche guardando allo storico dei match tra i due il carrarino è in vantaggio sullo statunitense per 5-3.
Il primo duello tra i due risale al primo turno di Wimbledon del 2022, in cui ad avere la meglio fu Fritz per 6-4, 6-4, 6-3. L’americano ha poi vinto contro Musetti nei quarti di finale della Coppa Davis 2022 e nel round robin delle ATP Finals del 2025. L’italiano invece ha battuto il rivale tre volte nel 2024, in occasione del primo turno del Masters di Monte Carlo, ai quarti di Wimbledon e agli ottavi delle Olimpiadi di Parigi. Poi quest’anno, a parte la finale di Lione, negli ottavi di finale degli Australian Open.
Continua la marcia di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Stoccolma: superato lo scoglio Ugo Humbert ai quarti, con il francese che ha costretto il carrarino ad un match estremamente equilibrato e deciso al terzo set grazie alla lucidità dell’italiano, il n.25 al mondo affronta oggi in semifinale il n.11, ovvero Taylor Fritz. Lo statunitense figura tra i favoriti, ma Musetti sta dal canto suo vivendo un momento di particolare grazia in questo finale di stagione dopo la tregenda dei vari infortuni che lo hanno condizionato sin da gennaio. E soprattutto ha già battuto Fritz, e in un’occasione di pregio come la finale che ha consegnato questo autunno il titolo 250 del torneo di Lione al carrarino. L’avvio del match è previsto per le ore 17:00.
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