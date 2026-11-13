A proposito di Tirante, in queste ore l’argentino ha voluto affrontare apertamente e senza infingimenti il tema della salute mentale che riguarda anche i tennisti di livello pro, parlando dei problemi che ha avuto in particolare all’inizio della sua carriera nel massimo circuito. Oltre a sottolineare la difficoltà di aprirsi con gli altri colleghi, in particolare quelli europei.

Musetti, prima della semifinale, ha commentato le parole di Tirante sperando di non rientrare in quella cerchia di tennisti che non sono riusciti ad aprire un canale di comunicazione con l’argentino. “Non sapevo stesse affrontando quei problemi. Sarei comunque felice di ascoltarlo e di parlarci, e se lo vuole posso dargli qualche consiglio riguardo ciò che sta affrontando”.