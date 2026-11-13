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Diretta ATP Stoccolma, Fritz vs Musetti, semifinale LIVE: la statunitense si fa pericoloso e conquista un early break

La diretta della semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma, dove Lorenzo Musetti affronta il n.1 del tabellone Taylor Fritz

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

ATP 250 Stoccolma Open (Cemento), ore 17:00

Semifinale

Campo centrale, Kungliga Tennishallen

1° Set 2° Set Ev. 3° Set
Fritz (USA) 3
Musetti (ITA) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Fritz-Musetti 3-2

    Risponde Musetti con due prime vincenti e riduce la distanza da Fritz.

    17:28
  2. 1° set
    Fritz-Musetti 3-1

    Fritz in battuta domina il game sul 40-0, colpisce poi la rete ma conquista un altro punto confermando il suo break.

    17:26
  4. 1° set
    Fritz-Musetti 2-1

    Da 30-0 a suo sfavore Fritz rimonta e si prende il primo break della partita.

    17:22
  5. 1° set
    Fritz-Musetti 1-1

    Musetti all’avvio del game si rende protagonista di un rovescio diagonale da cui scaturisce un passante favoloso, ma è Fritz a prendersi alla fine il punto e portare il set in parità per ora.

    17:19
  6. 1° set
    Fritz-Musetti 0-1

    Musetti al servizio parte subito bene con una prima vincente, ma Fritz col dritto raggiunge il rivale sul 15-15. Il carrarino risponde con l’ace ma lo statunitense riporta il game sul 30-30. Altro ace di Musetti, ma commette doppio fallo: abbiamo subito un punto del vantaggio, Fritz manda in rete sul servizio del rivale e sbaglia di precisione col dritto. Primo, sudato, punto per Musetti.

    17:14
  7. 1° set
    Inizia il match, Musetti al servizio
    17:09
  8. Pre
    Inizia il riscaldamento

    I tennisti sono entrati in campo e si stanno riscaldando. Ricordiamo che Musetti potrebbe accedere alla seconda finale consecutiva in un ATP 250 in questa stagione.

    17:05
  10. Pre
    A breve inizierà il match, attendiamo l'ingresso dei tennisti nel campo centrale
    16:52
  11. Pre
    Musetti tende una mano a Tirante

    A proposito di Tirante, in queste ore l’argentino ha voluto affrontare apertamente e senza infingimenti il tema della salute mentale che riguarda anche i tennisti di livello pro, parlando dei problemi che ha avuto in particolare all’inizio della sua carriera nel massimo circuito. Oltre a sottolineare la difficoltà di aprirsi con gli altri colleghi, in particolare quelli europei.
    Musetti, prima della semifinale, ha commentato le parole di Tirante sperando di non rientrare in quella cerchia di tennisti che non sono riusciti ad aprire un canale di comunicazione con l’argentino. “Non sapevo stesse affrontando quei problemi. Sarei comunque felice di ascoltarlo e di parlarci, e se lo vuole posso dargli qualche consiglio riguardo ciò che sta affrontando”.

    16:26
  12. Pre
    Tirante è il primo finalista del torneo di Stoccolma

    Nell’altra semifinale l’argentino Thiago Augustin Tirante ha avuto la meglio sul cileno Alejandro Tabilo per 7-5 7-6: chi vincerà quindi oggi tra Musetti o Fritz affronterà in finale il n. 51 al mondo.

    16:11
  13. Pre
    I precedenti: Musetti conduce su Fritz

    Musetti affronta nuovamente Fritz dopo averlo sconfitto nella finale dell’ATP 250 di Lione di quest’anno. Ma anche guardando allo storico dei match tra i due il carrarino è in vantaggio sullo statunitense per 5-3.

    Il primo duello tra i due risale al primo turno di Wimbledon del 2022, in cui ad avere la meglio fu Fritz per 6-4, 6-4, 6-3. L’americano ha poi vinto contro Musetti nei quarti di finale della Coppa Davis 2022 e nel round robin delle ATP Finals del 2025. L’italiano invece ha battuto il rivale tre volte nel 2024, in occasione del primo turno del Masters di Monte Carlo, ai quarti di Wimbledon e agli ottavi delle Olimpiadi di Parigi. Poi quest’anno, a parte la finale di Lione, negli ottavi di finale degli Australian Open.

    16:02
  14. Live
    Benvenuti alla diretta della semifinale Fritz vs Musetti
    14:30

  17. Continua la marcia di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Stoccolma: superato lo scoglio Ugo Humbert ai quarti, con il francese che ha costretto il carrarino ad un match estremamente equilibrato e deciso al terzo set grazie alla lucidità dell’italiano, il n.25 al mondo affronta oggi in semifinale il n.11, ovvero Taylor Fritz. Lo statunitense figura tra i favoriti, ma Musetti sta dal canto suo vivendo un momento di particolare grazia in questo finale di stagione dopo la tregenda dei vari infortuni che lo hanno condizionato sin da gennaio. E soprattutto ha già battuto Fritz, e in un’occasione di pregio come la finale che ha consegnato questo autunno il titolo 250 del torneo di Lione al carrarino. L’avvio del match è previsto per le ore 17:00.

Diretta ATP Stoccolma, Fritz vs Musetti, semifinale LIVE: la statunitense si fa pericoloso e conquista un early break Fonte: Getty

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