ATP 250 Stoccolma Open (Cemento), ore 19:40
Quarti di Finale
Campo centrale, Kungliga Tennishallen
|1° Set
|2° Set
|Ev. 3° Set
|Musetti (ITA)
|7
|2
|Humbert (FRA)
|6 (5)
|2
ATP 250 Stoccolma Open (Cemento), ore 19:40
Quarti di Finale
Campo centrale, Kungliga Tennishallen
|1° Set
|2° Set
|Ev. 3° Set
|Musetti (ITA)
|7
|2
|Humbert (FRA)
|6 (5)
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Si sta ripetendo il copione del set precedente, con Humbert che in particolare sta brillando al servizio.
Altro ace di Humberto, ma Musetti oltre ad un doppio fallo porta il game sull’advantage point a suo favore dopo che il dritto dell’avversario va in rete. Il carrarino non spreca l’occasione e con un ace va in pareggio.
Al servizio Humbert, con due vincenti ma anche due falli: il francese si prende il primo punto del set.
Musetti coglie l’occasione e si aggiudica un primo set equilibratissimo dopo quasi un’ora di gioco.
Con un altro dritto andato lungo Humbert regala la possibilità del set point a Musetti.
Nessuno riesce ad avere la meglio, tra passi avanti ed errori che stanno bilanciando al massimo anche il tie-break.
Va lungo il rovescio di Musetti, ma sempre di rovescio non azzecca il recupero Humbert. Ancora parità, si va verso il cambio campo.
L’equilibrio perdura anche nel tie-break: va in rete anche il passante di dritto di Musetti, il dritto di Humbert va invece a segno ma poi il rivale si porta sul 2-2.
Humbert al servizio colpisce la rete, primo punto per Musetti.
Niente da fare, Humbert è un cliente ostico per Musetti: il francese costringe il carrarino al tie break.
Musetti si aggiudica la possibilità di chiudere i conti del set con un dritto vincente: l’azzurro torna in vantaggio.
Ancora ace per Humbert, il quinto di questo set, ed è vano il tentativo di Musetti di provare a ricucire la distanza: il francese riporta il set in pareggio.
Questa volta Musetti spezza l’equilibrio e domina nel game al servizio 40-0.
Humbert commette doppio fallo, ma firma successivamente un ace e al servizio si porta in vantaggio, con il set che di nuovo ritrova la parità.
Musetti recupera il vantaggio del set con il servizio vincente.
Humbert non molla e riavvicina il rivale approfittando del rovescio di Musetti che consegna la parità all’avversario.
Ace di Musetti, si va sul 40-40 e l’azzurro si aggiudica il vantaggio, per poi chiudere i conti di questo game annullando una palla break con la volée di Humbert che va in rete.
Di nuovo parità: Humbert firma l’ace e poi il dritto incrociato, riagganciando l’avversario nel punteggio.
Musetti risponde e non lascia troppi margini al rivale, e con la seconda di servizio il carrarino si riporta in vantaggio.
Humbert sovrasta Musetti portandosi sul 30-0 con un ace, ma ancora una volta non è preciso col dritto consentendo al rivale di portarsi sul 15-30. Va largo anche col rovescio, e si va in parità: sul 40-40 Humbert conquista il punto del vantaggio, che trasforma portando il match sull’1-1.
Il francese sbaglia mandando il suo dritto contro la rete, ma successivamente anche il dritto di Musetti non va a segno. Ma il carrarino si porta avanti con un ace, azzecca il servizio e prende il suo primo punto con il dritto di Humbert non preciso
Effettuato il sorteggio, a favore di Musetti, che comincerà dal servizio.
Con la vittoria 6-4 7-6 di Stevens/Frantzen si conclude il match di doppio sul campo centrale che precede la sfida tra Musetti e Humbert, che avrà luogo a breve.
Al momento, la sfida tra Frantzen/Stevens e Galloway/Goransson vede i primi, l’olandese e il tedesco, condurre 6-4 nel primo set sullo statunitense e lo svedese, mentre nel secondo siamo attualmente in una situazione di parità 3-3.
Anche Ugo Humbert ha avuto problemi fisici in questo 2026, fatto per lui di alti e bassi. Il n.39 al mondo (nel 2024 salì sino alla posizione 13, suo attuale miglior ranking) in questa stagione non ha vinto titoli, andando a giocare due finali (nei tornei 250 di Adelaide e di Eastbourne) e facendo i conti con dei problemi alla schiena che non gli hanno permesso di partecipare agli US Open. Il 28enne è poi tornato per disputare in autunno il torneo di Basilea, dove si è fermato al secondo turno, e il Masters 1000 di Parigi, e anche in quel caso la sua corsa si è interrotta nel secondo turno, venendo battuto da Berrettini.
Sul cemento quest’anno ha ottenuto 14 vittorie e 17 sconfitte, con il suo miglior bilancio sull’erba con 8 successi e 4 sconfitte.
Lorenzo Musetti approda ai quarti dopo aver travolto nel turno precedente il britannico Toby Samuel, battuto per 6-1, 6-4. Il carrarino sta riscattando una stagione dove ha pagato pegno alla sfortuna, sin dai primi mesi: a gennaio lo scotto di ritirarsi dall’Australian Open mentre stava conducendo due set a zero contro Djokovic, a causa di un problema muscolare all’adduttore destro. A marzo è stata la volta del braccio destro, e a maggio durante gli Internazionali di Roma una lesione al retto femorale sinistro ha fatto sì che Musetti si fermasse per buona parte dell’estate, saltando tutta la stagione sull’erba (Wimbledon compreso), ma anche il Roland Garros. Quindi a settembre la microfrattura all’anulare della mano destra gli ha impedito di poter affrontare il torneo ATP 500 di Tokyo. In autunno però la sfortuna ha dato tregua al carrarino, che si è tolto le soddisfazioni di vincere l’ATP 250 di Lione, di battere il n.1 al mondo Zverev al Masters 1000 di Parigi e approdare nella finale del torneo di Hong Kong. “È stata una stagione difficile, condizionata dai numerosi infortuni, ma finalmente sento di stare tornando ai miei livelli migliori”, ha dichiarato il carrarino dopo il successo agli ottavi di Stoccolma.
Ufficialmente, il match è previsto alle 19:40, o perlomeno dopo l’esito del doppio sul campo centrale Frantzen/Stevens vs Galloway/Goransson, che a sua volta ha sostituito il previsto incontro tra Holger Rune e Taylor Fritz, saltato a causa di un infortunio al bicipite femorale del danese. Lo statunitense accede così in semifinale. Musetti vs Humbert, in ogni caso, sarebbe stato comunque l’ultimo match di giornata.
Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nel torneo 250 di Stoccolma affrontando oggi il numero 39 al mondo e testa di serie numero 7, il francese Ugo Humbert. Il carrarino, appena sopra nel ranking rispetto al rivale occupando attualmente la posizione 25, punta a proseguire il momento positivo che sta vivendo in questo finale di stagione dopo gli infortuni che ne hanno condizionato la prima parte, tra la vittoria del torneo di Lione e il successo contro Alexander Zverev ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi. Ai quarti Musetti approda dopo aver dominato il britannico Toby Samuel: con Humbert sarà una sfida senza precedenti, nel senso che i due non si sono mai incrociati prima d’ora in un torneo di questi livelli.
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