Anche Ugo Humbert ha avuto problemi fisici in questo 2026, fatto per lui di alti e bassi. Il n.39 al mondo (nel 2024 salì sino alla posizione 13, suo attuale miglior ranking) in questa stagione non ha vinto titoli, andando a giocare due finali (nei tornei 250 di Adelaide e di Eastbourne) e facendo i conti con dei problemi alla schiena che non gli hanno permesso di partecipare agli US Open. Il 28enne è poi tornato per disputare in autunno il torneo di Basilea, dove si è fermato al secondo turno, e il Masters 1000 di Parigi, e anche in quel caso la sua corsa si è interrotta nel secondo turno, venendo battuto da Berrettini.

Sul cemento quest’anno ha ottenuto 14 vittorie e 17 sconfitte, con il suo miglior bilancio sull’erba con 8 successi e 4 sconfitte.