ATP Vienna, Quarti di Finale (cemento), ore 20:00
Campo Centrale, Wiener Stadthalle
|1° Set
|2° Set
|Ev. 3° Set
|Berrettini (ITA)
|3
|De Minaur (AUS)
|2
ATP Vienna, Quarti di Finale (cemento), ore 20:00
Campo Centrale, Wiener Stadthalle
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|Berrettini (ITA)
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|De Minaur (AUS)
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Di nuovo in vantaggio Berrettini: questa volta è lui ad annullare i break all’avversario in battuta.
De Minaur, al servizio, conduce un game in maniera dominante senza concedere nulla all’avversario e riporta il match in parità.
Parte bene al servizio Berrettini, e trova a seguire il vantaggio col dritto ma sbaglia col rovescio lungolinea impattando con la rete. Ma sempre col dritto che sorprende de Minaur dal lato opposto torna in vantaggio.
De Minaur al servizio, al via un game molto combattuto: Berrettini conquista tre palle break che però vengono annullate dall’australiano, che chiude con un punto a sua favore con una prima vincente.
Berrettini al servizio va lungo, ma con un ace porta in parità momentanea il game. De Minaur manda dritta la palla ma con un dritto dal centro accorcia le distanze sul romano. Con una prima al centro, però, l’azzurro conquista il primo game.
Inizia il riscaldamento per Berrettini e de Minaur: intanto l’australiano l’ha spuntata nel sorteggio della monetina, e tra le opzioni ha deciso di ricevere il servizio. Berrettini quindi parte in battuta.
Come miglior risultato ad oggi in questa stagione, Berrettini ha conquistato i quarti di finale in uno Slam come il Roland Garros (per poi ritirarsi nel match contro Matteo Arnaldi), e quarti dei tornei di Rio de Janeiro e, ovviamente, a Vienna. De Minaur invece ha come apice di questo 2026, al momento, la vittoria dell’ATP 500 di Rotterdam. Ricordiamo anche la finale a Pechino, dove è stato costretto a gettare la spugna contro Djokovic per un infortunio patito nel secondo set.
Berrettini, come abbiamo detto, vuole capitalizzare il momento positivo che sta vivendo negli ultimi tempi e risalire nel ranking, che intanto lo vede attualmente al n.43. Più in alto il suo avversario odierno, al decimo posto: l’approdo in semifinale garantisce un balzo in avanti con i 100 punti in palio, in particolare per il romano che lambirebbe i primi 35 al mondo. Per quanto riguarda de Minaur, il punteggio in caso di successo oggi non modificherà la sua decima posizione, ma lo avvicinerebbe comunque di più alla nona occupata da Tiafoe.
Terminato il match tra l’ormai n.1 al mondo Zverev e Fery, toccherà a Berrettini e de Minaur chiudere questa giornata al torneo di Vienna: l’orario previsto per la partita è per le 20:00.
Intanto sappiamo chi sarà l’avversario di Berrettini o di de Minaur per la semifinale: è Alexander Zverev, uscito vincente per 6-2 6-0 dal match contro Arthur Fery.
Matteo Berrettini al momento ha collezionato in questa stagione 23 successi e 19 sconfitte. In passato ha incrociato de Minaur in cinque occasioni, battendolo in tre: per la precisione nel torneo di Londra nel 2021, con un punteggio di 6-4 6-4, al secondo turno di Wimbledon 2023 (6-3 6-4 6-4) e agli ottavi del Master di Miami (6-3 7-6, 9-7)
Matteo Berrettini vuole dimostrare di avere lo stato di forma adatto ad affrontare gli ultimi tornei di stagione, e sulle sue spalle si carica la responsabilità di mandare avanti l’Italia al torneo di Vienna. Il romano infatti è l’ultimo azzurro superstite nel singolare (nel doppio resistono con profitto Vavassori e Bolelli), dopo l’eliminazione di Matteo Arnaldi nel suo primo match e quelle di Luciano Darderi, di Lorenzo Musetti (e nel suo caso è stato un po’ a sorpresa) e di Flavio Cobolli agli ottavi. Quest’ultimo si è arreso proprio nel match contro l’amico Berrettini a causa di un infortunio muscolare.
Il romano quindi affronterà oggi il testa di serie n.5 Alex de Minaur: un match che non solo deciderà il proseguo nel torneo, ma per lo stesso azzurro significa un’ulteriore chance per proseguire con il rilancio delle sue ambizioni in questo scampolo finale di stagione e per convincere il ct Volandri a schierarlo nella Nazionale per la Coppa Davis (anche perché nel frattempo Cobolli è in bilico, pure per le ATP Finals).
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