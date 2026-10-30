Come miglior risultato ad oggi in questa stagione, Berrettini ha conquistato i quarti di finale in uno Slam come il Roland Garros (per poi ritirarsi nel match contro Matteo Arnaldi), e quarti dei tornei di Rio de Janeiro e, ovviamente, a Vienna. De Minaur invece ha come apice di questo 2026, al momento, la vittoria dell’ATP 500 di Rotterdam. Ricordiamo anche la finale a Pechino, dove è stato costretto a gettare la spugna contro Djokovic per un infortunio patito nel secondo set.