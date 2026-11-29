L’Italia, approdata di diritto nella Final Eight del torneo, sia ai quarti che in semifinale ha dovuto chiudere i conti con il doppio. Nei quarti contro la Corea del Sud Musetti ha regolato in due set per 6-0,7-6 un Seongchan Hong in crescita, mentre nel successivo incontro Cobolli è stato battuto da Soonwoo Kwon per 3-6, 7-6, 7-6. Quindi nel doppio Berrettini e Vavassori hanno portato l’Italia in semifinale superando con due tie-break (7-6, 7-6) Chung e Kwon.

Contro la Repubblica Ceca Musetti si è ripetuto battendo per 6-3, 6-4 Jakub Mensik, e pure Cobolli ha replicato ma di nuovo in negativo con una sconfitta per 6-2, 1-6, 6-3 da parte di Jiri Lehecka. Nel doppio il ct Volandri chiama Musetti al fianco di Vavassori: i due perdono il primo set contro Lehecka e Tomas Mahac per 3-6, ma poi rimontano per 6-1, 7-6.