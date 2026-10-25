Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI LIVE

Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Slalom Gigante Soelden Uomini: Braathen trionfa, azzurri spreconi (ma Vinatzer torna in top 10)

Il primo fine settimana della Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 si chiude a Soelden con lo Slalom Gigante maschile: trionfa Braathen, Vinatzer migliore degli italiani

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 25 Ottobre 2026

-Classifica finale:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 1:44.72
2 Loic Meillard (Svizzera) +0.48
3 Marco Odermatt (Svizzera) +0.49
4 River Radamus (Stati Uniti) +0.82
5 Raphael Haaser (Austria) +0.86
6 Fabian Gratz (Germania) +0.95
7 Alex Vinatzer (Italia) +1.08
8 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.09
9 Leo Anguenot (Francia) +1.10
10 Patrick Feurstein (Austria) +1.11
11 Stefan Brennsteiner (Austria) +1.21
12 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.26
13 Thibaut Favrot (Francia) +1.40
14 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.46
15 Anton Grammel (Germania) +1.54
16 Eduard Hallberg (Finlandia) +1.57
17 Joshua Sturm (Austria) +1.58
18 Zan Kranjec (Slovenia) +1.59
19 Filip Zubcic (Croazia) +1.66
20 Sam Maes (Belgio) +1.72
21 Alexander Schmid (Germania) +1.78
22 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.84
23 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89
24 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +2.13
25 Lenz Haechler (Svizzera) +2.14
26 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +8.30

Il racconto delle manche

  1. Lucas Pinheiro Braathen riparte da dove aveva lasciato la scorsa stagione, cioè trionfando: dopo il primo posto nella prima manche del Gigante che apre la Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 sulla pista di Sölden, il brasiliano si conferma in quella successiva, più forte di condizioni variabili, visibilità incerta e neve scivolosa che ha tradito diversi nella prova delle 13:00. Braathen, già campione olimpico e conquistatore della CdM di specialità della passata stagione, vince sul Rettenbach con 48 centesimi sul francese Loic Meillard e con 49 (sì, due sul podio sono divisi da un centesimo) su un’autorità come Marco Odermatt.

    Gli azzurri, dopo una buona prima manche da cui sono scaturiti tre italiani per quella successiva, sprecano un po’ l’occasione, soprattutto Giovanni Borsoi che aveva ottenuto un buon ottavo posto stamane, per poi uscire fuori nella seconda manche (fuori anche l’altro Giovanni, Franzoni). Migliore dei nostri Alex Vinatzer, settimo e ben lieto di tornare in una top ten di CdM.

  2. Live
    Braathen conquista il Gigante di Soelden

    Chiudiamo con Lucas Pinheiro Braathen, subito forte e tenace sul muro. Il brasiliano vola verso il trionfo con 48 centesimi di vantaggio su Meillard.

    13:47
  3. Live
    Meillard strappa il comando per un solo centesimo

    Penultimo di questa giornata, Loic Meillard riesce nell’impresa di salire al comando per un solo centesimo su Odermatt.

    13:46
  5. Live
    Brennsteiner non convince

    Stefan Brennsteiner non brilla nel primo tratto e anche il resto della sua discesa non è ineccepibile. Chiude nono a 72 centesimi.

    13:44
  6. Live
    Odermatt balza al comando

    Marco Odermatt va come un razzo e conquista 72 centesimi nel primo tratto, poi però sul muro lascia qualche centesimo. In ogni caso conquista il primo posto, con 3 centesimi di vantaggio su Radamus.

    13:42
  7. Live
    Fuori un altro norvegese

    A sorpresa, Atle Lie McGrath non conclude la sua prova, tradito dalla neve scivolosa che lo manda fuori dalla linee.

    13:40
  8. Live
    Gratz terzo, Vinatzer fuori dal podio

    Fabian Gratz, pur condizionato da una visibilità che sta peggiorando col sole coperto, sale in terza posizione a 13 centesimi dalla vetta. Vinatzer scivola fuori dal podio.

    13:39
  9. Live
    Kristoffersen

    Henrik Krisoffersen non si avvicina ai migliori tre, ma neanche alla top ten: chiude 17esimo a 1 secondo e 2 centesimi. Intanto il cielo si sta coprendo.

    13:37
  11. Live
    Anche Borsotti getta via l'occasione

    Proprio all’inizio della sua prova Giovanni Borsotti scivola ed è costretto a concludere subito la manche. Manche che per gli azzurri, rispetto alla prima, si sta rivelando molto deludente.

    13:36
  12. Live
    Arriva il momento dell'ultimo azzurro in gara

    Alexander Schmid chiude sedicesimo a 1.27. Ora la sorpresa della spedizione italiana, Giovanni Borsotti.

    13:33
  13. Live
    Ultimi dieci atleti di oggi

    Dopo Sam Maes, 14esimo a 90 centesimi, arriviamo quindi agli ultimi dieci atleti di oggi. Si comincia con Thibaut Favrot, che chiude ottavo con 58 di ritardo. Vinatzer resta per ora terzo.

    13:31
  14. Live
    Vinatzer per ora terzo

    Ottima partenza per Alex Vinatzer, che nel primo intermedio ha 11 centesimi di vantaggio. Ne perde però 79 in quello successivo e conclude terzo a 26 centesimi di ritardo.

    13:25
  15. Live
    Radamus scalza Haaser

    Con River Radamus entriamo nella seconda metà di gara: ottima la prova dello statunitense, che sale in testa con 4 centesimi di vantaggio.

    13:22
  17. Live
    Non conclude la sua prova Franzoni

    Dopo un errore sul muro, Franzoni sbaglia a poche porte dal traguardo, va fuori tempo e deve concludere anzitempo la sua prova. Finisce fuori il successivo atleta, il norvegese Oscar Sandvik (che a differenza dell’azzurro cade e scivola sulla neve).

    13:16
  18. Live
    Haaser sale in vetta

    L’austriaco Raphael Haaser conquista il primato della manche con 51.90. Ora è il momento di Franzoni.

    13:15
  19. Live
    Carrick Smith terzo, tra poco Franzoni

    Freddy Carrick-Smith disputa una gran prova e si porta al terzo posto a 18 centesimi da Anguenot.

    13:14
  20. Live
    Anguenot si porta in testa

    Leo Anguenot conquista la leadership provvisoria. Da notare che i primi quattro stazionano attualmente in una quarantina di centesimi.

    13:12
  21. Live
    Hallberg balza al terzo posto

    Eduard Hallberg chiude a soli 11 centesimi da Bakkevig: distacchi molto corti tra i primi tre al momento.

    13:08
  23. Live
    Bakkevig si porta in testa

    Rasmus Bakkevig conquista la momentanea leadership con 8 centesimi di vantaggio. Ricordiamo che le condizioni sono un po’ umide e la visibilità non è ottimale.

    13:03
  24. Live
    Grammel apre la seconda manche

    Dopo un’incertezza al cancelletto (e ricordiamo che la partenza resta abbassata per le condizioni di vento, come nella manche precedente), il tedesco Grammel chiude la sua prova con un tempo di 52.23.

    13:01
  25. Pre
    I principali ordini di partenza e i pettorali degli italiani

    Il tedesco Anton Grammel sarà il primo a partire, mentre Giovanni Franzoni scenderà col pettorale 12, Alex Vinatzer col 17 e Giovanni Borsotti col 23. Ovviamente gli ultimi quattro saranno Odermatt, Brennsteiner, Meillard e Pinheiro Braathen.

    12:53
  26. Pre
    Alle 13:00 la seconda e decisiva manche

    Nella seconda manche saranno della partita tre azzurri, a cominciare dalla sorpresa Giovanni Borsotti, ottavo e capace di pareggiare l’intermedio iniziale del leader della prima manche Braathen. In gara anche Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni, autore di una grande prestazione nell’ultimo intermedio.

    12:36
  27. Live
    Appuntamento alle 13:00 con la seconda manche e tre azzurri
    11:11
  29. Live
    Fuori anche De Aliprandini dalla seconda manche

    Nulla da fare per Luca De Aliprandini, solo 39esimo a 2.15 da Braathen.

    11:02
  30. Live
    Della Vite fuori dalla seconda manche

    Con il tempo di Hans Grahl-Madsen, 21esimo a 1.37, fa sì che Della Vite scivoli al 31esimo posto mancando così l’accesso alla seconda manche delle 13:00. Restano per ora tre gli azzurri che accedono al prossimo turno: siamo in attesa intanto delle prove di De Aliprandini, Kastlunger e Talacci.

    11:00
  31. Live
    Franzoni conquista l'accesso alla seconda manche, Della Vite in bilico

    Giovanni Franzoni paga 40 centesimi nel primo settore, 1.40 in quello successivo e chiude 18esimo a 1.27. Rischia invece l’accesso alla seconda manche Filippo Della Vite, 29esimo a 1.85.

    10:54
  32. Live
    Borsotti entra tra i migliori dieci per ora

    Tocca ora a Giovanni Borsotti: l’azzurro è nei migliori nel primo intertempo, sfanga una scivolata e chiude con un buon tempo: 79 centesimi di ritardo, è ottavo. Nel frattempo la visibilità peggiora di nuovo.

    10:48
  33. Live
    Si avvicina il momento del prossimo azzurro in gara

    Nel frattempo Alexander Schmid dopo un buon primo tratto termina ottavo, a 84 centesimi dalla vetta. Sta cambiando anche la visibilità con il sole che fa capolino.

    10:45
  35. Live
    Favrot fa scivolare ulteriormente Vinatzer in classifica

    Buona prova di Thibaut Favrot, ottavo a 90 centesimi. Questo significa che Vinatzer scala ancora, adesso è undicesimo.

    10:35
  36. Live
    Zubcic davanti a Vinatzer

    Il croato Filip Zubcic fa meglio di Vinatzer e conclude nono a 98 centesimi da Braathen. L’azzurro scivola in decima posizione.

    10:33
  37. Live
    Grammel parte forte ma finisce dietro in classifica

    Siamo al sciatore col pettorale 18, Anton Grammel, che segna un ottimo primo parziale con 8 centesimi di vantaggio, per poi cedere 76 centesimi sul muro e concludere 15esimo a 1.63 di ritardo.

    10:31
  38. Live
    Il punto sull'attuale podio

    Dopo i primi 15 sciatori, Braathen comanda con 24 centesimi su Meillard e 49 su Brennsteiner.

    10:28
  39. Live
    Condizioni in peggioramento sul Rettenbach

    Lo svizzero Luca Aerni, alle prese con un vento laterale in rinforzo, conclude 14esimo a 1.97 di ritardo.

    10:25
  41. Live
    Radamus conclude decimo

    Lo statunitense River Radamus paga 1 secondo e 15 e finisce dietro Vinatzer, che al momento è nono.

    10:23
  42. Live
    Braathen resta per ora inscalfibile

    Sam Maes è ottavo a 92 centesimi, quindi è la volta di un altro atleta della spedizione norvegese, ovvero Timon Haugen: rischia nello stesso punto in cui ha avuto problemi Vinatzer, e conclude lontano a 1.90 da Braathen.

    10:22
  43. Live
    Prova discreta per Vinatzer

    Primo azzurro in gara, Alex Vinatzer paga una sbavatura da cui si riprende subito nella parte iniziale e si posiziona ottavo a un secondo e 9 centesimi.

    10:20
  44. Live
    Dopo Gratz tocca a Vinatzer

    Fabian Gratz disputa una discreta prova, e termina sesto a 69 centesimi da Braathen.

    10:17
  45. Live
    Lontano anche Anguenot

    Leo Anguenot è protagonista di una buona partenza, ma conclude anch’egli ad un secondo (e 39) di ritardo, ed è settimo.

    10:15
  47. Live
    Henrik Kristofferson chiude sesto, Kranjec il primo ad avere un secondo di ritardo

    Kristoffersen è sesto a 74 centesimi da Braathen. Quindi è il momento di Zan Kranjec che termina settimo con un secondo e 40 di ritardo.

    10:14
  48. Live
    Odermatt ai piedi del podio provvisorio

    Il già vincitore due volte sul Rettenbach in gigante Odermatt non impensierisce Braathen e chiude quarto a 55 centesimi.

    10:11
  49. Live
    Meillard non scalza Braathen

    Loic Meillard è in vantaggio di 2 centesimi rispetto a Braathen nel primo tratto, perde poco in quelli successivi ma comunque chiude a 24 centesimi di ritardo dal brasiliano.

    10:09
  50. Live
    Braathen non delude

    È il momento dell’atteso Lucas Pinheiro Braathen: rischia in più di un’occasione di scivolare fuori, ma la sua prova è magistrale e finisce in testa con 49 centesimi di vantaggio.

    10:07
  51. Live
    Fuori Schwarz

    Nulla di fatto per Marco Schwarz, che scivola e vanifica la sua prova.

    10:06
  53. Live
    Brennsteiner in testa con 52.89

    L’austriaco approfitta di un vento favorevole e si porta in testa con 15 centesimi di vantaggio su McGrath.

    10:05
  54. Live
    Riprende la manche: McGrath fissa il primo riferimento

    McGrath fissa il primo riferimento, pur lottando col vento laterale: 53.04 (ricordiamo che la partenza è spostata più in basso rispetto al solito).

    10:03
  55. Live
    Gara già interrotta a causa di una raffica di vento

    Nel frattempo McGrath si sta preparando per scendere.

    10:01
  56. Live
    Sta per iniziare la prima manche del Gigante maschile

    Siamo pronti per iniziare la prima manche, pur con la solita incognita del meteo: se è vero che il clima non è rigidissimo per queste quote (ci sono 2°C), il cielo è coperto, la visibilità potrebbe essere complessa, le raffiche di vento insistono e potrebbe esserci un eventuale peggioramento verso le 11.

    09:57
  57. Pre
    I principali favoriti di oggi

    Ieri il trionfo di Paula Moltzan con un centesimo di vantaggio su Lara Colturi: oggi sulla pista con tracciatura norvegese i favoriti principali sono Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen, mentre non sarà della partita Alexander Steen Olsen a causa dei postumi dei problemi al ginocchio che gli fecero saltare la scorsa stagione (ricordiamo che nel 2024 vinse proprio qui a Sölden). Citiamo poi l’apripista Atle Lie McGrath, sul podio del Rettenbach negli ultimi due anni.

    09:37
  59. Pre
    Gli azzurri in gara e i pettorali di partenza

    Sono sette gli azzurri in gara: il primo a partire oggi sarà Alex Vinatzer con il pettorale numero 11. A seguire col 29 Giovanni Borsotti, quindi Giovanni Franzoni (numero 31), Filippo Della Vite (33), Luca De Aliprandini (44), Tobias Kastlunger (48) e infine Simon Talacci (54).

    09:13
  60. Pre
    Gli atleti in pista oggi: chi aprirà la prima manche

    In gara oggi in tutto 69 atleti: il norvegese Atle Lie McGrath sarà il primo a partire col pettorale numero 1, a seguire Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lucas Pinheiro Braathen, Loic Meillard e Marco Odermatt.

    09:07
  61. Pre
    Il punto sulle condizioni meteo

    La situazione climatica di stamane sul Rettenbach è piuttosto complessa: come da previsioni, spira un vento molto forte nella zona di gara e, laddove la visibilità sembra al momento buona, gli organizzatori hanno comunque deciso di abbassare la partenza per mitigare gli effetti del vento in quota. Tuttavia restano confermati gli orari di partenza (a differenza di ieri che, per spazzare la neve caduta in nottata, si è optato per un rinvio di mezz’ora per ogni manche): alle 10:00 scatterà la prima manche, alle 13:00 la seconda.

    08:54
  62. Pre
    Benvenuti alla diretta del Gigante di Sölden Maschile
    08:54

  64. Rotto il ghiaccio (è il caso di dirlo) ieri con la prova femminile, il primo fine settimana della Coppa del Mondo di Sci 2026/2027 prosegue sempre a Sölden con l’altro Slalom Gigante, quello dove gareggiano gli uomini. Sulla pista del Rettenbach troveremo il mattatore delle ultime stagioni Marco Odermatt, già vincitore della gara inaugurale della CdM lo scorso anno, ma non della Coppa di specialità, andata a Lucas Pinheiro Braathen, che ha portato al Brasile uno storico trionfo nella competizione e che sarà anch’egli al via della prova di Rettenbach. Presenti tra gli altri anche Marco Schwarz, mentre a proposito di austriaci non ci sarà Marcel Hirscher, nel frattempo passato con la nazionale dei Paesi Bassi (dove è nata la madre) per non togliere punti alle nuove leve austriache e che deve saltare Sölden per un ritardo di condizione dovuto ad un infortunio al ginocchio. Saranno invece sette gli azzurri in gara oggi, tra cui l’argento olimpico nella discesa libera di Milano-Cortina Giovanni Franzoni.

Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Slalom Gigante Soelden Uomini: Braathen trionfa, azzurri spreconi (ma Vinatzer torna in top 10) Fonte: Getty

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio