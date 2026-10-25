Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 25 Ottobre 2026
-Classifica finale:
1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 1:44.72
2 Loic Meillard (Svizzera) +0.48
3 Marco Odermatt (Svizzera) +0.49
4 River Radamus (Stati Uniti) +0.82
5 Raphael Haaser (Austria) +0.86
6 Fabian Gratz (Germania) +0.95
7 Alex Vinatzer (Italia) +1.08
8 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.09
9 Leo Anguenot (Francia) +1.10
10 Patrick Feurstein (Austria) +1.11
11 Stefan Brennsteiner (Austria) +1.21
12 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.26
13 Thibaut Favrot (Francia) +1.40
14 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.46
15 Anton Grammel (Germania) +1.54
16 Eduard Hallberg (Finlandia) +1.57
17 Joshua Sturm (Austria) +1.58
18 Zan Kranjec (Slovenia) +1.59
19 Filip Zubcic (Croazia) +1.66
20 Sam Maes (Belgio) +1.72
21 Alexander Schmid (Germania) +1.78
22 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.84
23 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89
24 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +2.13
25 Lenz Haechler (Svizzera) +2.14
26 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +8.30