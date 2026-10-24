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Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Gigante Soelden Donne: Zenere in top 5, flop Shiffrin. Vittoria per Moltzan

Riparte la stagione della Coppa del Mondo di Sci con la tradizionale apertura del Gigante di Soelden. Si comincia con la prova femminile: a sorpresa vince Moltzan, ma l'Italia brilla con Zenere in top 5

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 24 Ottobre 2026

-Classifica finale:

1 Paula Moltzan (Stati Uniti) 2:14.82
2 Lara Colturi (Albania) +0.01
3 Emma Aicher (Germania) +0.52
4 Sara Hector (Svezia) +0.63
5 Asja Zenere (Italia) +0.72
6 Camille Rast (Svizzera) +0.81
7 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0.83
8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.01
9 Franziska Gritsch (Austria) +1.12
9 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.12
11 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.35
12 Estelle Alphand (Svezia) +1.50
13 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.61
14 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.62
15 Hilma Loevblom (Svezia) +1.65
16 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.69
16 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.69
18 Lara Della Mea (Italia) +1.73
19 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.77
20 Wendy Holdener (Svizzera) +1.92
20 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.92
22 Lena Duerr (Germania) +1.97
23 Petra Vlhova (Slovacchia) +2.08
24 Simone Wild (Svizzera) +2.10
25 Stefanie Grob (Svizzera) +2.15
26 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +2.16
27 Britt Richardson (Canada) +2.29
28 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.79
29 Alice Pazzaglia (Italia) +3.58
30 Neja Dvornik (Slovenia) +3.83

Il racconto delle manche

  1. Paula Moltzan conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, vincendo lo Slalom Gigante di Sölden che apre la stagione 2026/2027. Dopo aver svettato nella prima manche, Mikaela Shiffrin non va oltre il settimo posto in quella decisiva a 83 centesimi dalla connazionale, che mette in fila sul podio un’ottima Lara Colturi, seconda a un centesimo di ritardo, ed Emma Aicher, terza a 52 centesimi e al suo primo podio in carriera in un Gigante. Ma si distingue nella top 5 il piazzamento di Asja Zenere, quinta e leader provvisoria per buona parte di una manche contraddistinta anche da condizioni non di ottima visibilità (che hanno appunto tradito Shiffrin).

  2. Live
    Colpo di scena: Shiffrin solo settima

    Mikaela Shiffrin, dopo aver spadroneggiato nella prima manche, in quella decisiva non va oltre il settimo posto a 83 centesimi dalla vincitrice del Gigante di Soelden, ovvero la connazionale Paula Moltzan.

    14:27
  3. Live
    Quarto posto per Hector

    Sara Hector è quarta a 63 centesimi, facendo scalare Zenere al quinto: se manterrà comunque un sesto posto (tocca infatti ora a Shiffrin), l’azzurra confermerà il suo miglior risultato in una prova di CdM.

    14:26
  5. Live
    Finisce dietro Camille Rast

    Camille Rast è quinta a 81 centesimi quando mancano due sciatrici al termine della manche. Zenere per ora resta quarta.

    14:23
  6. Live
    Continuano i cambi in vetta

    Il regno di Colturi dura poco: la statunitense Paula Moltzan balza in testa ma con un solo centesimo sulla rivale albanese.

    14:21
  7. Live
    Colturi nuova leader con mezzo secondo di vantaggio

    Estelle Alphand conclude settima a 98 centesimi da Aicher, quindi Lara Colturi che spodesta Aicher e si porta in testa con 51 centesimi di vantaggio.

    14:19
  8. Live
    Emma Aicher si prende la leadership

    Altra sciatrice temibile per Zenere, ovvero Emma Aicher, che sul finale recupera una manche che sembrava distante dall’azzurra e si porta in testa con 1:06.82, quindi con 20 centesimi di vantaggio.

    14:11
  9. Live
    Per ora Zenere mantiene la testa, al via le ultime dieci sciatrici di giornata

    Petra Vlhova è 14esima a 1.36 da Zenere. Con la successiva prova di Thea Louise Stjernesund approdiamo alle ultime dieci di oggi: la norvegese chiude 12esima.

    14:08
  11. Live
    Robinson non scalza Zenere

    Arrivano i grandi nomi della specialità: Alice Robinson conclude seconda a 29 centesimi, mentre Zrinka Ljutic sbaglia e termina quinta a 63 centesimi.

    14:05
  12. Live
    Condizioni in peggioramento sul Rettenbach

    Mentre la visibilità inizia a diventare non ottimale, AJ Hurt conquista il quarto posto a 89 centesimi da Zenere.

    14:02
  13. Live
    Gritsch insidia Zenere ma è seconda

    Con Franziska Gritsch (seconda a 40 centesimi da Zenere) chiudiamo la prima metà di gara con le prime 15 sciatrici che hanno completato la manche.

    13:59
  14. Live
    Exploit di Zenere: è prima

    Gran prova da parte di Asja Zenere, subito forte nel primo intermedio con un vantaggio superiore al secondo: chiude con un tempo di 1:06.77 (nonostante una sbavatura durante la sua prova), battendo di 40 centesimi Gasienica-Daniel.

    13:57
  15. Live
    Bocock a 50 centesimi da Gasienica-Daniel

    Un’altra sciatrice si avvicina alla leadership di Gasienica-Daniel: è Elisabeth Bocock, secondo a 50 centesimi dalla polacca. Ora è il momento di Asja Zenere.

    13:55
  17. Live
    Gasienica-Daniel continua a mantenere la testa

    Hilma Loevblom si avvicina a Gasienica-Daniel, ma anche lei si ferma al secondo posto a 53 centesimi dalla polacca.

    13:51
  18. Live
    Nina O'Brien movimenta le posizioni alte della classifica

    Nina O’Brien si avvicina ma non scalza l’attuale leader, portandosi al secondo posto a 57 centesimi da Gasienica-Daniel. Quindi Kira Weidle-Winkelmann, ancora più indietro con il suo ottavo posto a 1 secondo e 4 centesimi.

    13:48
  19. Live
    Pazzaglia per il momento ottava

    Alice Pazzaglia chiude ottava a 2 secondi e 46 centesimi da Gasienica-Daniel, sempre in testa.

    13:45
  20. Live
    Lara Della Mea passa al secondo posto

    Dopo Stefanie Grob, quinta a 1 secondo e 3 centesimi, è la volta della prima delle tre italiane in questa manche: Lara Della Mea parte bene e sul tratto finale si migliora con un ritardo di 6 centesimi dopo aver perso qualcosa a metà strada, per quindi chiudere seconda a 61 centesimi dalla polacco attuale leader.

    13:44
  21. Live
    Lena Dürr per il momento sul podio

    Continua a cambiare il podio provvisorio di questa seconda manche: Lena Dürr si porta al terzo posto a 85 centesimi dal miglior tempo.

    13:39
  23. Live
    Wild e Holdener, sfida tra svizzere per il secondo posto provvisorio

    La svizzera Simone Wild passa al secondo posto con 98 centesimi di ritardo da Gasienica-Daniel, che mantiene la testa. Ma questa piazza d’onore non dura molto: la connazionale Wendy Holdener la scalza e si porta lei al secondo posto, migliorando di 18 centesimi il tempo di Wild.

    13:37
  24. Live
    Vanessa Kasper apre la seconda manche

    Con 1:07.80 Vanessa Kasper inaugura la seconda manche, ma finisce subito dietro con 1 secondo e 67 centesimi rispetto a Maryna Gąsienica-Daniel, che fissa per ora il primo riferimento.

    13:35
  25. Pre
    A breve il Gigante di Sölden prosegue con la seconda manche decisiva
    13:02
  26. Live
    La prova delle ultime due italiane nella prima manche

    L’esordiente Tatum Bieler conclude 43esima a 4.13 da Shiffrin, mentre Emilia Mondinelli, col penultimo pettorale di oggi, è 54esima a 3.91.

    11:53
  27. Live
    Anche Collomb accumula un notevole ritardo

    Non va bene neanche la prova di Giorgia Collomb, che chiude 46esima a 4.35 da Shiffrin, inscalfibile leader. Mancano ancora due ultime azzurre per la manche odierna, ovvero Tatum Bieler e Emilia Mondinelli.

    11:41
  29. Live
    Lontana anche Ghisalberti

    Non va meglio ad Ilaria Ghisalberti, che anzi chiude a ben 4 secondi e 35 di ritardo con il 39esimo posto.

    11:32
  30. Live
    Chiudono distanti Laura Pirovano ed Anna Trocker

    Mentre abbiamo superato le prime 30 in gara oggi nella prima manche, tocca alla prossima azzurra, ovvero Laura Pirovano, che però chiude 30esima a 2.96 dalla vetta, per poi scivolare 31esima. Anna Trocker invece termina 29esima a 2.75.

    11:30
  31. Live
    Inizio stagione in salita per Marta Bassino

    Dopo Madeleine Sylvester-Davik, 25esima, ed Elisabeth Bocock, 16esima, è il momento dell’atteso ritorno alle scene di Marta Bassino: l’atleta dopo il lungo infortunio paga 1.45 al secondo intermedio, recupera sullo 0.95 nel successivo e chiude quindi 25esima a 3.01 da Shiffrin.

    11:20
  32. Live
    Brilla Estelle Alphand, dritta tra le prime dieci

    La svedese Estelle Alphand disputa un’ottima prova e conclude settima a un secondo e un centesimo da Shiffrin.

    11:14
  33. Live

    La statunitense AJ Hurt balza al 13esimo posto a 1.38 dalla connazionale Shiffrin.

    11:12
  35. Live
    Si sta formando la top 20 di questa prima manche

    Male Vanessa Kasper, che accumula 2 secondi e 54 di ritardo e chiude 20esima.

    11:10
  36. Live
    Discreta la prova di Zenere

    Dopo Stephanie Brunner, 18esima a 2.81, e Neja Dvornik, 13esima a 1.87, è il momento della seconda azzurra in gara, Asja Zenere. Discreta la prova dell’atleta di Bassano Del Grappa, 13esima a 1.50 da Shiffrin.

    11:07
  37. Live
    Vlhova tra le prime dieci

    Petra Vlhova entra in top ten, con il decimo posto a 1.31. Il primo posto di Shiffrin resta inscalfibile, mentre le sciatrici stanno incontrando difficoltà con la pista a mano a mano che si procede con gli ordini di uscita.

    11:03
  38. Live
    La veterana dei giganti Emma Aicher ottava

    Emma Aicher, tra le favorite, non va oltre l’ottavo posto a 1 secondo e 25 centesimi da Shiffrin. Le condizioni della neve stanno diventando impegnative per tutte.

    11:01
  39. Live
    Lena Dürr scivola dietro Della Mea

    Lena Dürr finisce alle spalle di Della Mea, con 2.17 di ritardo. Maryna Gąsienica-Daniel fa peggio, finendo 14esima a 2 secondi e 51.

    10:59
  41. Live
    Lara Della Mea fuori dalla top ten

    È il momento della prima azzurra di oggi: Lara Della Mea, reduce da problemi alla schiena, chiude però 11esima, con ben 2 secondi e 5 di ritardo da Shiffrin. Finisce poi una posizione dietro, 12esima, dietro Nina O’Brien (che ha un ritardo di 1.98).

    10:56
  42. Live
    Lara Colturi sesta

    Zrinka Ljutic, già trionfatrice nella CdM di Slalom Speciale, chiude a 1 secondo e 34 da Shiffrin. Tocca a Lara Colturi: l’atleta albanese termina al sesto posto a 78 centesimi.

    10:48
  43. Live
    Richardson quarta, per ora

    Britt Richardson, punta della spedizione canadese in questo SuperG, chiude quarta a 53 centesimi dal miglior tempo.

    10:45
  44. Live
    Camille Rast vicina a Hector e Shiffrin

    Buona prova anche da parte di Camille Rast nonostante un piccolo errore sul finale. La svizzera con 1:07.64 si porta al terzo posto a 37 centesimi da Shiffrin.

    10:43
  45. Live
    Shiffrin conquista il miglior tempo provvisorio

    Mikaela Shiffrin dimostra di essere tornata ai suoi livelli, andando a primeggiare con 1:07.27, pur battendo di 14 centesimi Hector. Paula Moltzan si issa invece al terzo posto con 59 centesimi di gap dalla statunitense.

    10:41
  47. Live
    Sara Hector per ora in testa, fuori Scheib

    Ad inaugurare la manche Alice Robinson, che fissa come primo riferimento 1:08.63. A seguire Julia Scheib, che però scivola su un dosso e non finisce la sua prova. Quindi Sara Hector, che va in testa 1 secondo e 22 di vantaggio sulla neozelandese, che scivola momentaneamente al terzo posto dietro la norvegese Stjernesund, a 1.12 da Hector. Tocca ora a Mikaela Shiffrin.

    10:38
  48. Live
    Sta per iniziare la prima manche del SuperG femminile di Soelden
    10:34
  49. Pre
    Le manche di oggi partiranno in ritardo rispetto al previsto

    Stamane intanto è arrivata la comunicazione ufficiale: entrambe le manche del SuperG di oggi partiranno in ritardo a causa dei lavori per l’adeguamento della pista dopo le nevicate notturne sulla zona del Rettenbach. Di conseguenza la prima manche non scatterà più alle 10:00 come previsto bensì alle 10:30, e così anche la seconda che anziché iniziare alle 13:00 slitta alle 13:30.

    09:38
  50. Pre
    Gli ordini di uscita delle azzurre

    La prima ad affrontare il Gigante di oggi sarà Lara Della Mea, col pettorale 12; Asja Zenere sarà la 21esima a disputare la manche, poi l’atteso ritorno di Marta Bassino col numero 28. Quindi Laura Pirovano con il numero 31, Anna Trocker col 34, Sophie Mathou col 37, Ilaria Ghisalberti col 38, Alice Pazzaglia col 41, Giorgia Collomb con il 49, Tatum Bieler col 56 e infine Emilia Mondinelli con il 66.

    09:31
  51. Pre
    I principali ordini di uscita

    Sono in tutto 67 le atlete in gara oggi nel Gigante di Sölden: ad aprire la prima manche la vicecampionessa di specialità nella CdM 2025/2026 (e quinta nella generale) Alice Robinson. A seguire Julia Scheib e Sara Hector. Col pettorale 5 Mikaela Shiffrin, dopo Thea Stjernesund. Segnaliamo poi Camille Rast settima a partire e Lara Colturi decima.

    09:16
  53. Pre
    Le azzurre in gara oggi

    Marta Bassino
    Lara Della Mea
    Laura Pirovano
    Asja Zenere
    Giorgia Collomb
    Tatum Bieler
    Ilaria Ghisalberti
    Anna Trocker
    Emilia Mondinelli
    Sophie Mathiou
    Alice Pazzaglia

    09:01
  54. Pre
    Benvenuti alla diretta dello Slalom Gigante Femminile di Soelden
    17:43

  56. Incomincia la stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo di Sci Alpino, giunta alla sua 61esima edizione. La tradizionale apertura vedrà anzitutto le donne disputare lo Slalom Gigante di Sölden, sulla pista austriaca del Rettenbach, mentre domani sarà la volta degli uomini.

    Per quanto riguarda le atlete, avevamo lasciato Sofia Goggia conquistare il tanto agognato e storico per lo sci italiano trionfo di specialità 2025/2026. Tuttavia la campionessa bergamasca non sarà al via, né si sa al momento quando inizierà la sua stagione, giacché è alle prese con i postumi di una doppia infezione virale contratta in Argentina (ovvero Chikungunya e Parvovirus B19, quest’ultimo negli adulti può causare artropatie che non sono il massimo per chi scia) nel corso della preparazione estiva. In tutto comunque avremo 11 azzurre al cancelletto di partenza, tra cui l’atteso ritorno alle competizioni della già vincitrice della Coppa di Slalom Gigante nel 2021 Marta Bassino, dopo una stagione precedente cancellata per via di un infortunio. Presenti nel novero delle altre sciatrici nomi di primo piano come una Mikaela Shiffrin in cerca di riscatto, la vincitrice della prova di Sölden dello scorso anno Julia Scheib, la seconda classificata nella precedente CdM di specialità Alice Robinson, Sara Hector, Camille Rast e la rientrante dopo tre anni di assenza dai giganti Corinne Suter.

Coppa del Mondo Sci 2026/2027, Gigante Soelden Donne: Zenere in top 5, flop Shiffrin. Vittoria per Moltzan Fonte: Getty

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