Coppa del Mondo Sci Alpino 2026/2027
Rettenbach (Austria), 24 Ottobre 2026
-Classifica finale:
1 Paula Moltzan (Stati Uniti) 2:14.82
2 Lara Colturi (Albania) +0.01
3 Emma Aicher (Germania) +0.52
4 Sara Hector (Svezia) +0.63
5 Asja Zenere (Italia) +0.72
6 Camille Rast (Svizzera) +0.81
7 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0.83
8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.01
9 Franziska Gritsch (Austria) +1.12
9 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.12
11 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.35
12 Estelle Alphand (Svezia) +1.50
13 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.61
14 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.62
15 Hilma Loevblom (Svezia) +1.65
16 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.69
16 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.69
18 Lara Della Mea (Italia) +1.73
19 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.77
20 Wendy Holdener (Svizzera) +1.92
20 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.92
22 Lena Duerr (Germania) +1.97
23 Petra Vlhova (Slovacchia) +2.08
24 Simone Wild (Svizzera) +2.10
25 Stefanie Grob (Svizzera) +2.15
26 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +2.16
27 Britt Richardson (Canada) +2.29
28 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.79
29 Alice Pazzaglia (Italia) +3.58
30 Neja Dvornik (Slovenia) +3.83