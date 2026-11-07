Al via le qualifiche del GP di Interlagos, che potrebbero riservare un duello per la prima fila e la pole tra Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris, che si sono spartiti i migliori tempi nelle precedenti tre sessioni di libere, dimostrando come Mercedes e McLaren abbiano il passo giusto in Brasile. Partirà, in tutti i sensi, da una condizione di svantaggio la Ferrari: sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton non hanno brillato nelle prove precedenti, e dovranno pure scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia per aver sostituito il motore. Stessa sorte per Max Verstappen, in teoria anche lui favorito per la pole ma che scatterà domani dal fondo per le sostituzioni che hanno interessato diverse componenti della sua vettura, tra cui la power unit. Anche George Russell ha dovuto cambiare motore, scontando però “solo” cinque posizioni.

Le qualifiche inizieranno alle ore 19:00.