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Diretta F1 Brasile, Qualifiche LIVE: si parte subito con un imprevisto, bandiera rossa per la pioggia battente

La diretta delle qualifiche del GP del Brasile che si prospettano molto incerte. Antonelli e Norris figurano comunque tra i favoriti, mentre molti dovranno scontare delle penalizzazioni sulla griglia di gara, tra cui le due Ferrari e Verstappen

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Al via le qualifiche del GP di Interlagos, che potrebbero riservare un duello per la prima fila e la pole tra Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris, che si sono spartiti i migliori tempi nelle precedenti tre sessioni di libere, dimostrando come Mercedes e McLaren abbiano il passo giusto in Brasile. Partirà, in tutti i sensi, da una condizione di svantaggio la Ferrari: sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton non hanno brillato nelle prove precedenti, e dovranno pure scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia per aver sostituito il motore. Stessa sorte per Max Verstappen, in teoria anche lui favorito per la pole ma che scatterà domani dal fondo per le sostituzioni che hanno interessato diverse componenti della sua vettura, tra cui la power unit. Anche George Russell ha dovuto cambiare motore, scontando però “solo” cinque posizioni.

Le qualifiche inizieranno alle ore 19:00.

Cronaca in diretta

  1. Q1
    Sta calando di intensità la pioggia: a breve la qualifica potrebbe ripartire
    19:29
  2. Q1
    Si parla di pioggia perdurante per un'altra ventina di minuti
    19:16
  4. Q1
    Bandiera rossa, sessione sospesa

    La troppa pioggia spinge la direzione gara a sospendere la Q1. Ora bisogna attendere che cali di intensità l’acquazzone e che la visibilità torni ottimale. Il tutto è avvenuto a sessione appena iniziata, quindi nessun pilota ha messo a referto alcun tempo cronometrato (Antonelli ha provato qualche giro ma, come ha detto via team radio, si è ritrovato a fare acquaplaning).

    19:05
  5. Q1
    Iniziano le qualifiche, ma anche un acquazzone

    Piove parecchio sulla pista di Interlagos, cosa che spinge diversi piloti a montare le gomme da bagnato

    19:03
  6. Pre
    Ferrari in difficoltà in Brasile

    Le Ferrari nelle sessioni di libere hanno fatto fatica a livello prestazionale col motore e anche col deployment. Pesa inoltre una certa difficoltà con le curve nel T2 e nel portare nella giusta finestra di temperatura le gomme anteriori.

    18:44
  7. Pre
    L'incognita del meteo

    Un’altra incognita da considerare per le qualifiche e anche la gara di domani è il meteo. Oggi sono previsti temporali forti, cosa che potrebbe sparigliare ulteriormente le carte in questa sessione. Intanto ha già piovuto prima delle qualifiche, con la pista che si sta asciugando progressivamente. Ma l’umidità resta molto alta, e le condizioni del grip sul circuito non sono ottimali.

    18:41
  8. Pre
    Perché Verstappen e le Ferrari sconteranno una penalizzazione in griglia

    Come abbiamo anticipato, queste qualifiche saranno condizionate da un destino già abbastanza scritto per diversi protagonisti. Leclerc, Hamilton, Russell, Perez e Verstappen sanno già che dovranno scontare delle posizioni sulla griglia, in particolare per la sostituzione della power unit nelle loro monoposto.

    In casa Red Bull le modifiche più ingenti, che interessano non solo il motore ma anche la componente del turbo. Ciò significa che Verstappen scatterà comunque dalle retrovie; ma non dimentichiamo che nel 2024, pur partendo 17esimo, nel diluvio torrenziale di Interlagos andò a conquistare una vittoria di rimonta che gli assicurò il quarto titolo mondiale. Inoltre dal team confidano nel fatto che la nuova power unit possa assicurare all’olandese maggiori chance di vittoria nelle ultime gare di stagione, visto anche l’attuale stato di forma che sta vivendo.

    Dalla Ferrari invece hanno individuato il Brasile come appuntamento adatto per giocarsi il malus motore, facendolo scontare ad entrambi i piloti visto il pericolo di pioggia che aleggia per domani.

    18:03
  10. Benvenuti alla diretta delle Qualifiche del GP del Brasile
    17:54

  12. Saranno delle qualifiche particolari quelle del GP del Brasile, soprattutto per via del fatto che già molti protagonisti saranno fuori dalla lotta per la pole. Anzitutto, tra i favoriti spicca il neocampione del mondo Andrea Kimi Antonelli, che ha svettato nei tempi della FP2 con la sua Mercedes e ha insidiato nelle libere successive Max Verstappen, leader (per 25 millesimi sul bolognese) delle FP3 ma destinato comunque alle retrovie della griglia per via delle ingenti sostituzioni, motore e non solo, della sua Red Bull (nel team confidano nella pioggia domani per la gara, che di solito esalta l’olandese, non nuovo a rimonte colossali ad Interlagos).

    Idem per le Ferrari, dacché le power unit sostituite per la prima volta in stagione costeranno sia a Charles Leclerc che a Lewis Hamilton dieci posizioni sulla griglia. Va anche detto che le rosse non hanno comunque brillato nelle libere, e nella FP3 il britannico ha pure accusato dei problemi tecnici alla SF-26.

    Partirà comunque indietro anche George Russell, anch’egli per il cambio del motore (ma nel suo caso si parla di 5 posizioni) e pure Sergio Perez, come Verstappen dalle retrovie. Chi invece è favorito e non dovrà scontare nulla al momento è Lando Norris, protagonista anch’egli delle libere.

Diretta F1 Brasile, Qualifiche LIVE: si parte subito con un imprevisto, bandiera rossa per la pioggia battente Fonte: Getty

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