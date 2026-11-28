Penultime qualifiche della stagione per la F1 2026: in Qatar, dove alla fine il Gran Premio è stato confermato anche a seguito del fatto che qualche settimana fa la MotoGP si è disputata regolarmente nonostante le tensioni internazionali, bisognerà trovare per forza la prima fila su una pista come quella di Lusail dove i punti di sorpasso scarseggiano alquanto.

Per George Russell ci sarà l’occasione per cercare la rivincita contro il suo nemico giurato Max Verstappen, attualmente nel suo prime (non dimentichiamo inoltre che ha vinto le ultime tre edizioni del GP del Qatar) e secondo nella classifica Piloti dietro al campione Andrea Kimi Antonelli.

La Ferrari dovrà difendere con le unghie e con i denti invece la piazza d’onore in quella dei Costruttori, incalzata da Red Bull e a seguire da McLaren. E oltre a provare a primeggiare sul giro secco puntando sull’efficienza aerodinamica della SF-26 (laddove la power unit di quest’anno non ha dato i riscontri sperati), dovrà anche cercare di mantenere un clima ragionevole tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sperando che questi due non si prendano a sportellate nella sessione di qualifica.