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Diretta LIVE Berrettini-Nakashima Parigi: Matteo sfida lo statunitense con l'obiettivo di chiudere in bellezza la propria stagione

The Hammer attende Nakashima in una partita impegnativa. Per il capitolino, il Masters 1000 di Parigi è l'ultimo torneo della stagione

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Parigi, 1°turno – cemento – Ore 12.30

Court 2, Grande Arche de La Défense

Berrettini (ITA)
Nakashima (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Per Matteo un’occasione importante per chiudere al meglio la stagione

    Il Masters 1000 di Parigi rappresenta un passaggio significativo per Berrettini, chiamato a sfruttare le ultime occasioni della stagione per raccogliere risultati e sensazioni positive. Il romano conosce le difficoltà dell’avversario, ma anche le proprie possibilità di successo. Superare Nakashima significherebbe non soltanto accedere al turno successivo, ma anche conquistare una rivincita importante dopo la sconfitta di Shanghai e ritrovare entusiasmo in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno.

    11:38
  2. Pre
    Il servizio e il dritto le armi principali di Matteo

    Per avere la meglio sul proprio avversario, Berrettini dovrà puntare soprattutto sulle sue qualità migliori. Il servizio e il diritto rappresentano da sempre le armi più efficaci del gioco del romano, particolarmente pericoloso quando riesce a comandare gli scambi e a prendere in mano l’iniziativa. Sul veloce indoor di Parigi sarà fondamentale partire bene, limitare gli errori e mantenere alta la concentrazione nei momenti più delicati del match.

    11:38
  4. Pre
    Precedenti in perfetta parità tra i due tennisti

    La storia dei confronti diretti racconta di una rivalità ancora tutta da definire. Berrettini e Nakashima hanno infatti conquistato una vittoria a testa nei primi due incroci. Il primo successo dell’italiano risale agli Australian Open 2022, quando Matteo riuscì a rimontare un set di svantaggio, iniziando un percorso che lo avrebbe portato fino alla semifinale contro Rafael Nadal. A Shanghai è invece arrivata la risposta dello statunitense, bravo a sfruttare le occasioni decisive.

    11:37
  5. Pre
    Nakashima ha già battuto l’azzurro a Shanghai

    Il confronto con lo statunitense rappresenta un’occasione di rivincita per Berrettini. I due giocatori si sono affrontati recentemente a Shanghai, dove Nakashima è riuscito a imporsi al termine di una partita combattuta. Il venticinquenne americano arriva dunque all’appuntamento parigino con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà il romano, che dovrà trovare le contromisure per evitare di ripetere gli errori commessi nell’ultimo confronto.

    11:37

  7. Ultimo torneo della stagione per Matteo Berrettini visto che non figura tra i convocati per la Coppa Davis e non parteciperà alle ATP Finals per via dei troppi pochi punti. Il tennista romano affronta Brandon Nakashima in una sfida che si preannuncia particolarmente interessante sul cemento indoor della Defense Arena. Per l’azzurro si tratta di un appuntamento importante, non soltanto per provare a proseguire il proprio cammino nel torneo, ma anche per ritrovare fiducia in vista della prossima stagione.

Diretta LIVE Berrettini-Nakashima Parigi: Matteo sfida lo statunitense con l'obiettivo di chiudere in bellezza la propria stagione Fonte: Getty

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