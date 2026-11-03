Masters 1000 Parigi, 1°turno – cemento – Ore 12.30
Court 2, Grande Arche de La Défense
|Berrettini (ITA)
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|Nakashima (USA)
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Masters 1000 Parigi, 1°turno – cemento – Ore 12.30
Court 2, Grande Arche de La Défense
|Berrettini (ITA)
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|Nakashima (USA)
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Il Masters 1000 di Parigi rappresenta un passaggio significativo per Berrettini, chiamato a sfruttare le ultime occasioni della stagione per raccogliere risultati e sensazioni positive. Il romano conosce le difficoltà dell’avversario, ma anche le proprie possibilità di successo. Superare Nakashima significherebbe non soltanto accedere al turno successivo, ma anche conquistare una rivincita importante dopo la sconfitta di Shanghai e ritrovare entusiasmo in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno.
Per avere la meglio sul proprio avversario, Berrettini dovrà puntare soprattutto sulle sue qualità migliori. Il servizio e il diritto rappresentano da sempre le armi più efficaci del gioco del romano, particolarmente pericoloso quando riesce a comandare gli scambi e a prendere in mano l’iniziativa. Sul veloce indoor di Parigi sarà fondamentale partire bene, limitare gli errori e mantenere alta la concentrazione nei momenti più delicati del match.
La storia dei confronti diretti racconta di una rivalità ancora tutta da definire. Berrettini e Nakashima hanno infatti conquistato una vittoria a testa nei primi due incroci. Il primo successo dell’italiano risale agli Australian Open 2022, quando Matteo riuscì a rimontare un set di svantaggio, iniziando un percorso che lo avrebbe portato fino alla semifinale contro Rafael Nadal. A Shanghai è invece arrivata la risposta dello statunitense, bravo a sfruttare le occasioni decisive.
Il confronto con lo statunitense rappresenta un’occasione di rivincita per Berrettini. I due giocatori si sono affrontati recentemente a Shanghai, dove Nakashima è riuscito a imporsi al termine di una partita combattuta. Il venticinquenne americano arriva dunque all’appuntamento parigino con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà il romano, che dovrà trovare le contromisure per evitare di ripetere gli errori commessi nell’ultimo confronto.
Ultimo torneo della stagione per Matteo Berrettini visto che non figura tra i convocati per la Coppa Davis e non parteciperà alle ATP Finals per via dei troppi pochi punti. Il tennista romano affronta Brandon Nakashima in una sfida che si preannuncia particolarmente interessante sul cemento indoor della Defense Arena. Per l’azzurro si tratta di un appuntamento importante, non soltanto per provare a proseguire il proprio cammino nel torneo, ma anche per ritrovare fiducia in vista della prossima stagione.
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