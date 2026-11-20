Nitto ATP Finals Torino (Cemento), ore 14.00
Girone “Ivan Lendl” – Campo centrale, Inalpi Arena
|Cobolli (ITA)
|4
|0
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|Alcaraz (SPA)
|6
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Nitto ATP Finals Torino (Cemento), ore 14.00
Girone “Ivan Lendl” – Campo centrale, Inalpi Arena
|Cobolli (ITA)
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Lungo il diritto dello spagnolo, fuori di un niente il passante di Flavio. Alcaraz fa quindi male in risposta, ma Cobolli si rifà con la prima di servizio e riequilibra tutto. Sul pari trenta, contropiede micidiale del numero tre al mondo che si procura palla break, la quale viene finalizzata. Altro duro colpo in apertura di set per l’azzurro.
Fenomenale! Il numero tre al mondo non perdona nel personale turno di battuta e mette il lucchetto sul primo set!
Gigantesca risposta in diagonale dello spagnolo, che replica immediatamente anche sulla seconda di servizio dell’azzurro. In una situazione scomoda, Flavio gioca una volèe importante e dimezza lo svantaggio. Poi Cobolli dà sostanza alla prima e pareggia i conti, ma è Carlos a fare malissimo ancora in risposta e procurarsi palla del set point, la quale viene annullata. Ai vantaggi, il romano alza i giri del motore e tiene la battuta.
Doppio fallo per Alcaraz, che rimedia con palla corta spinta e aiutata dal nastro. Poi risposta clamorosa col diritto di Flavio, ma rovina tutto subito dopo fallendo il rovescio. Sul pari trenta, Carlos piazza il secondo ace della partita e scaraventa fuori dal campo il passante. Ai vantaggi, il numero tre al mondo trova un angolo incredibile, scappa via e tiene la battuta, portandosi a un solo game da mettere il lucchetto sul primo set.
Prima vincente dell’azzurro, Alcaraz, invece, con il rovescio fa ancora una volta malissimo. Poi risposta appena lunga dello spagnolo, splendido lungo linea del numero tre al mondo che riequilibra tutto. Sul pari trenta, favoloso anche il colpo trovato dall’italiano, ma va lungo poco dopo col diritto. Ai vantaggi, risposta micidiale all’incrocio delle righe dell’iberico che vale palla break, la quale viene annullata da Cobolli con il romano che riesce a tenere la battuta.
Controbalzo in rovescio per Alcaraz. Lo spagnolo trova poi un’eccellente prima di servizio, lascia Flavio a distanza di sicurezza, dopo tre punti consecutivi e torna ad avere due game di vantaggio sull’avversario.
Due punti consecutivi per l’italiano, risposta di qualità di Carlos che dimezza lo svantaggio. Il numero tre al mondo, però, è impreciso col rovescio e Flavio piazza l’ace.
Lunga la risposta di Flavio, Alcaraz, invece, fallisce la palla corta. Il numero tre spinge bene il diritto che pizzica l’incrocio delle righe di fondo campo e torna avanti. In una situazione comoda di punteggio, Cobolli va lungo col rovescio, Carlos ringrazia e chiude il game con l’ace.
Rovescio lungo linea fenomenale dello spagnolo; Flavio si rifà in contropiede e trova il pari quindici. L’azzurro piazza il primo ace della partita, Alcaraz è impreciso in risposta e Cobolli riesce a tenere la battuta.
Impeccabile! Turno di battuta a quindici dopo tre punti consecutivi per Alcaraz che consolida il break di vantaggio.
Flavio inizia con servizio-diritto; spagnolo che pareggia col diritto. Poi rovescio lungo linea vincente di Carlos che mette la testa avanti. Cobolli, invece, spedisce il diritto contro la rete e concede una doppia palla break al numero tre al mondo, la quale viene finalizzata con una risposta incredibile.
Lo spagnolo ha vinto il sorteggio e deciso di ricevere. Al servizio Flavio.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare. Da capire se Alcaraz giocherà un solo quindici e poi ritirarsi con il fine di tornare in campo domani.
Quello di Torino sarà appena il secondo confronto nel circuito maggiore tra i due giocatori. Il primo risale al Roland Garros 2023, quando Alcaraz si impose al primo turno in tre set con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5. Un precedente che sorride nettamente allo spagnolo, ma Cobolli avrà comunque la possibilità di misurarsi con uno dei migliori interpreti del tennis mondiale e provare a regalarsi una soddisfazione davanti al pubblico italiano.
Lo spagnolo in mattinata ha cancellato la sessione di allenamento. Al momento Alcaraz, però, non è ancora sceso in campo per provare le sue condizioni. Situazione da monitorare e in divenire
Il bilancio del numero uno azzurro nel torneo dei Maestri racconta finora di due sconfitte. Dopo aver ceduto a Daniil Medvedev per 7-6, 6-3, Cobolli si è arreso anche a Frances Tiafoe, che ha conquistato il successo per 7-6, 6-0. Due partite differenti, ma accomunate da un epilogo amaro per il romano, che ha pagato a caro prezzo alcuni passaggi a vuoto proprio nei momenti decisivi.
Si chiude con una sfida di prestigio l’avventura di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals 2026. Tra pochi minuti il romano affronta Carlos Alcaraz nell’ultimo appuntamento del Gruppo Ivan Lendl, con l’obiettivo di salutare Torino lasciando un ricordo diverso rispetto a quanto mostrato nelle prime due uscite. L’appuntamento è fissato sul cemento indoor dell’Inalpi Arena, non prima delle ore 14.
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