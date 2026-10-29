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Diretta LIVE Cobolli-Berrettini Vienna ottavi di finale: derby azzurro, in palio un posto nei quarti contro De Minaur

Flavio sfida Matteo in una sfida tutta italiana. Chi vince approda al prossimo turno, dove ad attendere il vincitore c'è l'australiano De Minaur

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

ATP Vienna, Ottavi di finale – cemento – Ore 20.40

Campo Centrale, Wiener Stadthalle

Cobolli (ITA) 2
Berrettini (ITA) 3

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Cobolli-Berrettini 2-3

    Lunghissimo il diritto di Flavio, Berrettini, però, è anche lui impreciso col passante. Matteo rimedia con la prima vincente, Cobolli risponde bene, ma non riesce a trovare l’ultima porzione di campo. Poi risposta micidiale di Cobolli, palla corta completamente sbagliata da The Hammer. Ai vantaggi, Berrettini tiene il servizio.

    21:14
  2. 1° set
    Cobolli-Berrettini 2-2

    Pallonetto delizioso di Berrettini ed è micidiale anche il passante in corsa. Flavio trova la prima vincente e dimezza lo svantaggio, poi in contropiede firma il pari trenta. In una situazione di equilibrio, Cobolli resiste a rete, allunga, ma il connazionale in risposta fa malissimo. Ai vantaggi, Matteo su errore dell’avversario si procura palla break, la quale viene immediatamente cancellata. Bravo quindi il numero sei al mondo a gestire il turno di battuto e vincere il quarto game del primo set.

    21:09
  4. 1° set
    Cobolli-Berrettini 1-2

    Risposta aggressiva e vincente di Flavio, Berrettini fa male col servizio-diritto. ‘The Hammers alza quindi ritmo, intensità, scappa via e tiene agevolmente la battuta.

    21:01
  5. 1° set
    Cobolli-Berrettini 1-1

    Esterno e in corridoio il diritto di Berrettini. Server&Volley interessante di Flavio; buonissima risposta in allungo di Matteo che dimezza lo svantaggio. Cobolli, però, rimedia con un gran diritto in uscita dal servizio, ma sbaglia il lungo linea. Berrettini legge quindi la palla corta e pareggia i conti. Ai vantaggi, fuori il diritto del numero sei al mondo e palla break al connazionale, la quale viene cancellata. Flavio fa valere i gradi alla battuta e tiene il game.

    20:57
  6. 1° set
    Cobolli-Berrettini 0-1

    Esce il diritto in risposta di Flavio, prima vincente di Berrettini. Poi Hammer accelera alla grande, tiene a quindici l’avversario dopo tre punti consecutivi e inizia col piede giusto.

    20:50
  7. 1° set
    Partita iniziata

    Iniziato, adesso, il derby azzurro che mette sul piatto un posto ai quarti di finale. Berrettini al servizio; Flavio in risposta.

    20:47
  8. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul campo centrale Cobolli e Berrettini. Qualche minuto di riscaldamento e il derby può iniziare.

    20:41
  10. Pre
    Amici fuori dal campo, rivali per un posto nei quarti

    Il rapporto tra Cobolli e Berrettini rende il confronto ancora più interessante. I due condividono le origini romane e la passione per il tennis, ma a Vienna dovranno mettere da parte la conoscenza reciproca per concentrarsi esclusivamente sul risultato. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due nel circuito maggiore: il primo faccia a faccia aggiunge quindi un elemento di curiosità a una sfida già ricca di significati.

    19:09
  11. Pre
    Berrettini riparte da una vittoria convincente

    Anche Matteo Berrettini ha iniziato nel modo giusto il torneo austriaco. Il romano ha superato Tomas Martin Etcheverry con un doppio 6-3, archiviando la pratica senza concedere all’argentino l’opportunità di trascinare la sfida al terzo set. Una prestazione positiva in vista di un confronto che richiederà attenzione e lucidità, contro un connazionale determinato a sfruttare il momento favorevole.

    19:09
  12. Pre
    La rimonta su Dimitrov dà fiducia a Flavio

    Il percorso di Cobolli a Vienna è cominciato con una vittoria in tre set contro Grigor Dimitrov. Dopo essersi aggiudicato il primo parziale, l’azzurro ha dovuto fare i conti con la reazione del bulgaro, prima di ritrovare il ritmo giusto nel set decisivo. Il 6-4, 3-6, 6-3 finale gli ha consegnato il passaggio del turno e la possibilità di giocarsi un posto nei quarti.

    19:09
  13. Pre
    Cobolli, un successo per continuare a sognare Torino

    La trasferta austriaca ha un significato particolare per Flavio Cobolli, impegnato nella rincorsa alle ATP Finals. Il romano vuole sfruttare ogni occasione per consolidare la propria posizione nella corsa al torneo di fine stagione. La sfida con Berrettini rappresenta un ostacolo impegnativo, ma anche un’opportunità per misurare il proprio livello contro un avversario abituato a giocare partite di grande pressione.

    19:09

  15. Il programma dell’ATP 500 di Vienna propone una sfida che mette il tennis italiano al centro della scena. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si ritrovano uno di fronte all’altro per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il derby tra i due romani offre motivazioni diverse, ma un obiettivo comune: proseguire il cammino in un torneo che riunisce alcuni dei nomi più importanti del circuito.

Diretta LIVE Cobolli-Berrettini Vienna ottavi di finale: derby azzurro, in palio un posto nei quarti contro De Minaur Fonte: Getty

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