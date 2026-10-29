Diretta LIVE Cobolli-Berrettini Vienna ottavi di finale: derby azzurro, in palio un posto nei quarti contro De Minaur

ATP Vienna, Ottavi di finale – cemento – Ore 20.40
Campo Centrale, Wiener Stadthalle
|Cobolli (ITA)
|2
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|Berrettini (ITA)
|3
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ATP Vienna, Ottavi di finale – cemento – Ore 20.40
Campo Centrale, Wiener Stadthalle
|Cobolli (ITA)
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Lunghissimo il diritto di Flavio, Berrettini, però, è anche lui impreciso col passante. Matteo rimedia con la prima vincente, Cobolli risponde bene, ma non riesce a trovare l’ultima porzione di campo. Poi risposta micidiale di Cobolli, palla corta completamente sbagliata da The Hammer. Ai vantaggi, Berrettini tiene il servizio.
Pallonetto delizioso di Berrettini ed è micidiale anche il passante in corsa. Flavio trova la prima vincente e dimezza lo svantaggio, poi in contropiede firma il pari trenta. In una situazione di equilibrio, Cobolli resiste a rete, allunga, ma il connazionale in risposta fa malissimo. Ai vantaggi, Matteo su errore dell’avversario si procura palla break, la quale viene immediatamente cancellata. Bravo quindi il numero sei al mondo a gestire il turno di battuto e vincere il quarto game del primo set.
Risposta aggressiva e vincente di Flavio, Berrettini fa male col servizio-diritto. ‘The Hammers alza quindi ritmo, intensità, scappa via e tiene agevolmente la battuta.
Esterno e in corridoio il diritto di Berrettini. Server&Volley interessante di Flavio; buonissima risposta in allungo di Matteo che dimezza lo svantaggio. Cobolli, però, rimedia con un gran diritto in uscita dal servizio, ma sbaglia il lungo linea. Berrettini legge quindi la palla corta e pareggia i conti. Ai vantaggi, fuori il diritto del numero sei al mondo e palla break al connazionale, la quale viene cancellata. Flavio fa valere i gradi alla battuta e tiene il game.
Esce il diritto in risposta di Flavio, prima vincente di Berrettini. Poi Hammer accelera alla grande, tiene a quindici l’avversario dopo tre punti consecutivi e inizia col piede giusto.
Iniziato, adesso, il derby azzurro che mette sul piatto un posto ai quarti di finale. Berrettini al servizio; Flavio in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul campo centrale Cobolli e Berrettini. Qualche minuto di riscaldamento e il derby può iniziare.
Il rapporto tra Cobolli e Berrettini rende il confronto ancora più interessante. I due condividono le origini romane e la passione per il tennis, ma a Vienna dovranno mettere da parte la conoscenza reciproca per concentrarsi esclusivamente sul risultato. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due nel circuito maggiore: il primo faccia a faccia aggiunge quindi un elemento di curiosità a una sfida già ricca di significati.
Anche Matteo Berrettini ha iniziato nel modo giusto il torneo austriaco. Il romano ha superato Tomas Martin Etcheverry con un doppio 6-3, archiviando la pratica senza concedere all’argentino l’opportunità di trascinare la sfida al terzo set. Una prestazione positiva in vista di un confronto che richiederà attenzione e lucidità, contro un connazionale determinato a sfruttare il momento favorevole.
Il percorso di Cobolli a Vienna è cominciato con una vittoria in tre set contro Grigor Dimitrov. Dopo essersi aggiudicato il primo parziale, l’azzurro ha dovuto fare i conti con la reazione del bulgaro, prima di ritrovare il ritmo giusto nel set decisivo. Il 6-4, 3-6, 6-3 finale gli ha consegnato il passaggio del turno e la possibilità di giocarsi un posto nei quarti.
La trasferta austriaca ha un significato particolare per Flavio Cobolli, impegnato nella rincorsa alle ATP Finals. Il romano vuole sfruttare ogni occasione per consolidare la propria posizione nella corsa al torneo di fine stagione. La sfida con Berrettini rappresenta un ostacolo impegnativo, ma anche un’opportunità per misurare il proprio livello contro un avversario abituato a giocare partite di grande pressione.
Il programma dell’ATP 500 di Vienna propone una sfida che mette il tennis italiano al centro della scena. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si ritrovano uno di fronte all’altro per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il derby tra i due romani offre motivazioni diverse, ma un obiettivo comune: proseguire il cammino in un torneo che riunisce alcuni dei nomi più importanti del circuito.
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