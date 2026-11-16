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Diretta LIVE Cobolli-Medvedev ATP Finals Torino girone: Flavio inaugura l'avventura all'Inalpi Arena e sfida il russo

Il tennista romano fa l'esordio nel torneo di casa. Flavio, nel girone Ivan Lendl, affronta la classe di Daniil in uno scontro generazionale

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Nitto ATP Finals Torino (Cemento), ore 20,30

Girone “Ivan Lendl” – Campo centrale, Inalpi Arena

Cobolli (ITA)
Medvedev (RUS)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    I precedenti sorridono al russo

    I confronti diretti raccontano una sfida equilibrata, almeno nelle premesse, con Medvedev avanti per due vittorie a una. Il russo si è imposto nei primi due incroci, disputati nel 2024 agli Us Open e a Pechino. L’ultimo capitolo, però, ha sorriso a Cobolli: agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2026, l’italiano ha conquistato una vittoria in tre set, dimostrando di poter competere ad armi pari anche contro un avversario di questo livello.

    18:56
  2. Pre
    Medvedev, un avversario di grande esperienza

    Dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore che conosce perfettamente questo palcoscenico. Medvedev, attualmente quinto nella classifica Atp, ha già assaporato il successo alle Finals, conquistando il titolo nel 2020 e raggiungendo nuovamente la finale l’anno successivo. Il russo rappresenta un avversario abituato alle grandi occasioni, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie alla solidità da fondo campo e alle sue qualità in risposta.

    18:56
  4. Pre
    Il peso di un esordio speciale

    Per il romano si tratta della prima partecipazione assoluta alle Atp Finals. Un appuntamento che porta con sé emozioni e responsabilità, ma anche un’occasione irripetibile per confrontarsi con i grandi protagonisti del tennis internazionale. Il debutto contro Medvedev assume subito un peso particolare: conquistare una vittoria permetterebbe all’azzurro di partire con il piede giusto in un girone che non concede margini di distrazione.

    18:55
  5. Pre
    Una stagione da incorniciare

    La qualificazione al torneo dei maestri rappresenta il giusto premio per un’annata straordinaria. Cobolli ha compiuto un importante salto di qualità, trovando continuità e risultati di prestigio anche sui palcoscenici più prestigiosi del circuito. Tra le tappe più significative spiccano il successo ad Acapulco e soprattutto la finale raggiunta al Roland Garros, il primo atto conclusivo di uno Slam della sua carriera. Un percorso che lo ha portato fino all’élite mondiale.

    18:55

  7. Una stagione da protagonista, un traguardo inseguito a lungo e adesso la possibilità di misurarsi con i migliori. Flavio Cobolli si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria carriera. Questa sera a partire dalle ore 20.30, il tennista romano debutta alle Atp Finals di Torino, riservate agli otto migliori giocatori dell’anno. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo Daniil Medvedev, numero cinque del ranking mondiale.

Diretta LIVE Cobolli-Medvedev ATP Finals Torino girone: Flavio inaugura l'avventura all'Inalpi Arena e sfida il russo Fonte: Getty

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