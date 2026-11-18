Nitto ATP Finals Torino (Cemento), ore 20.45
Girone “Ivan Lendl” – Campo centrale, Inalpi Arena
|Cobolli (ITA)
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|Tiafoe (USA)
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Nitto ATP Finals Torino (Cemento), ore 20.45
Girone “Ivan Lendl” – Campo centrale, Inalpi Arena
|Cobolli (ITA)
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|Tiafoe (USA)
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I precedenti non sorridono al tennista italiano. Tiafoe conduce infatti 4-1 nei confronti diretti, ma Cobolli può aggrapparsi a un ricordo particolarmente significativo: l’unica vittoria è arrivata nella finale di Acapulco del 2026. Una sfida che rappresenta un precedente incoraggiante e che può offrire all’azzurro fiducia in vista di un confronto nel quale serviranno personalità, aggressività e grande attenzione nei momenti decisivi.
Anche Frances Tiafoe arriva all’appuntamento con la necessità di reagire. Lo statunitense ha infatti inaugurato il proprio percorso alle Finals con una sconfitta contro Carlos Alcaraz, che si è imposto con un netto 6-2, 6-2. Il confronto con Cobolli mette quindi di fronte due giocatori alla ricerca del primo successo. Chi perde rischia di vedere compromesse le proprie possibilità di proseguire il cammino a Torino.
L’esordio contro il russo ha lasciato a Cobolli più di un rimpianto, soprattutto per un primo set rimasto in equilibrio fino al tie-break. Medvedev ha però dimostrato tutta la propria esperienza, chiudendo la partita sul 7-6, 6-3. L’azzurro non è riuscito a trovare le contromisure alla solidità dell’avversario, ma la prestazione ha confermato che può giocarsela anche contro i migliori del circuito.
Il secondo appuntamento alle ATP Finals può già valere una stagione. Flavio Cobolli torna protagonista sul cemento di Torino per affrontare Frances Tiafoe in una sfida che non ammette passi falsi. Dopo la sconfitta al debutto contro Daniil Medvedev, il romano è chiamato a conquistare il primo successo nel girone per continuare a coltivare il sogno della semifinale. Una serata da vivere senza fare calcoli.
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