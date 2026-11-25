Coppa Davis quarti di finale – ITALIA-Corea del Sud
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Quarti di finale
|ITALIA-COREA DEL SUD
|0-0
|1° sing
|Musetti (ITA)-Hong (COR)
|6-0; 2-2
|2° sing
|Cobolli (ITA)-Kwon (COR)
|doppio
|–
Coppa Davis quarti di finale – ITALIA-Corea del Sud
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Quarti di finale
|ITALIA-COREA DEL SUD
|0-0
|1° sing
|Musetti (ITA)-Hong (COR)
|6-0; 2-2
|2° sing
|Cobolli (ITA)-Kwon (COR)
|doppio
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Diritto vincente di Lorenzo, in difficoltà del coreano che spedisce l’accelerazione in corridoio. Sotto di due punti, Hong gioca una buonissima palla corta (pallonetto di Musetti che termina fuori) e accorcia le distanze. L’asiatico serve quindi una buonissima prima e riequilibra tutto. Sul pari trenta, Hong copre bene la rete, rimette la testa avanti, ma il toscano con lo smash lo riprende immediatamente. Ai vantaggi, l’asiatico tiene la battuta.
Stecca il diritto Hong, Lorenzo cambia direzione, taglio alla pallina e manda fuori giri l’avversario che spedisce lo slice contro la rete. In una situazione di punteggio favorevole, il carrarino fa viaggiare la seconda di servizio, lascia l’asiatico a zero e tiene la battuta.
Prima esterna vincente di Hong, il coreano, però, fa decollare il diritto subito dopo. Poi bellissima palla corta del tennista asiatico che rimette la testa avanti, Lorenzo sbaglia il diritto e Hong riesce a vincere il primo game della partita contro il carrarino.
Sul velluto Lorenzo che torna ad avere anche una certa costanza con le prime di servizio. Turno di battuta a trenta per il carrarino dopo tre punti consecutivi.
Dominio totale! Lorenzo mette in fila tre accelerazioni clamorose e si procura una tripla palla set-point, la quale viene finalizzata. L’Italia vince il primo set della prima partita.
Turno di battuta a zero per il tennista toscano! Lorenzo si porta a un solo game da vincere il primo set!
Prima di Hong, passante micidiale col rovescio di Lorenzo. Il carrarino in accelerazione col diritto mette la testa avanti, l’asiatico gioca una buonissima palla corta e riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, rovescio incrociato spettacolare del tennista azzurro che si procura palla break, la quale viene finalizzata.
Lorenzo va avanti di due, poi due risposte clamorose di Hong riportano tutto in equilibrio. Quindi Lorenzo col diritto rimette la freccia, ma scappa via il colpo successivo del carrarino. Ai vantaggi, termina fuori dal campo il lob di Musetti, il coreano, però, fallisce palla break e l’azzurro ha le qualità necessarie per rimediare e consolidare il break di vantaggio.
Termina in corridoio il rovescio di Musetti. Poi Hong mette una prima vincente, Lorenzo, però, grazie a due accelerazioni improvvise fissa il punteggio sul pari trenta. Il tennista asiatico sbaglia completamente la smorzata e concede palla break al toscano, la quale viene finalizzata.
Prima gigantesca del carrarino, che replica col diritto vincente in diagonale. Hong risponde aggressivo e dimezza lo svantaggio, ma Lorenzo è bravo a calibrare il colpo successivo, scappare via e iniziare subito col piede giusto!
Iniziata, adesso, la sfida tra Musetti e Hong. Lorenzo al servizio; coreano in risposta.
In campo le due nazionali, gioco di luci bellissimo a Bologna. L’Italia è pronta a difendere il titolo! Il poker manca dal 1971, gli ultimi a riuscirci sono stati gli Stati Uniti.
C’è anche la tradizione dalla parte dell’Italia. Le due nazionali si sono affrontate tre volte nella storia della Coppa Davis e in tutte le occasioni il successo è andato agli azzurri. L’ultimo confronto risale al 2020, quando la squadra italiana si impose con un netto 4-0 a Cagliari nei Qualifiers, sulla terra battuta. Prima ancora erano arrivati i successi del 1981 a Sanremo e del 1987 a Seoul. Numeri incoraggianti, ma che non assegneranno automaticamente il passaggio del turno.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 16, quando sulla superficie in cemento indoor della BolognaFiere Arena prenderà il via il primo singolare, con protagonisti i numeri due delle rispettive nazionali. A seguire toccherà ai numeri uno, in un confronto che potrebbe già consegnare il pass per la semifinale. In caso di perfetta parità, sull’1-1, sarà invece il doppio a stabilire quale squadra proseguirà il proprio cammino nella competizione.
I pericoli principali per l’Italia arrivano da Soonwoo Kwon e Hyeon Chung. Il primo è stato numero 52 del mondo e può vantare due titoli nel circuito ATP, mentre il secondo ha raggiunto la 19ª posizione mondiale nel 2018, arrivando fino alla semifinale degli Australian Open dopo aver eliminato Novak Djokovic. Oggi Chung occupa una posizione più arretrata in classifica, anche a causa dei numerosi problemi fisici, ma resta un giocatore da rispettare. Completano la selezione Seong-chan Hong, Ui-sung Park e Ji-sung Nam.
Sulla carta l’Italia parte favorita, ma la formazione sudcoreana arriva all’appuntamento con entusiasmo e senza particolari pressioni. La squadra asiatica, numero 14 del ranking, ha conquistato il pass per Bologna superando l’Argentina a Busan per 3-2 e successivamente l’India nei Qualifiers per 3-1. Un percorso che testimonia la capacità di competere anche contro avversari più quotati. Per gli uomini di Volandri sarà importante evitare cali di concentrazione e indirizzare subito la sfida.
Non ci sarà ancora Jannik Sinner, ma il capitano azzurro può contare su una formazione di assoluto valore. Il gruppo è guidato da Flavio Cobolli, attuale numero 7 del ranking ATP, e comprende Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, entrambi stabilmente tra i migliori trenta al mondo. A completare la squadra ci sono Andrea Vavassori, specialista del doppio, e Matteo Berrettini, chiamato all’ultimo momento al posto di Simone Bolelli. Un quintetto che offre diverse soluzioni per affrontare la fase a eliminazione diretta.
Dopo le vittorie del 2023, 2024 e 2025, la squadra guidata da Filippo Volandri vuole allungare una striscia che ha già consegnato al tennis italiano un posto speciale nella storia della competizione. Un eventuale quarto successo consecutivo rappresenterebbe un’impresa straordinaria, oltre a portare a cinque il totale delle Coppe Davis conquistate dagli azzurri, considerando anche il primo trionfo del 1976. Bologna diventa così il palcoscenico di una nuova rincorsa alla celebre Insalatiera.
Il tennis italiano torna a sognare in grande e lo fa davanti al proprio pubblico. La Coppa Davis 2026 entra nella fase decisiva con le Final 8 di Bologna e una Nazionale chiamata a difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni. Tra pochi minuti gli azzurri affrontano la Corea del Sud nei quarti di finale: in palio c’è un posto tra le migliori quattro del torneo e la possibilità di continuare a inseguire un poker storico.
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